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Порденоне
0:0
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
21' Желтая карточка
Паза Симоне
34' Желтая карточка
Стриццоло Лука
52' Вторая желтая карточка
Паза Симоне
55' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
0:0
62' Не забитый пенальти
Араму Маттиа
62' Желтая карточка
Барисон Альберто
80' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
90'+4
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
3
Де
Агостини
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
14
Паза
Симоне
24
Побега
Томмазо
7
Гавацци
Давиде
13
Чурриа
Патрик
9
Стриццоло
Лука
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
3
Казале
Николо
32
Чеккарони
Пьетро
11
Молинаро
Кристиан
25
Лолло
Лоренцо
16
Фьордилино
Антонио
23
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
28
Капелло
Алессандро
19
Лонго
Самуэле
Порденоне
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

21'
Паза Симоне
 
34'
Стриццоло Лука
 
52'
Паза Симоне
 
53'
Буррай Сальваторе
Чурриа Патрик
 
55'
 
Фьордилино Антонио
60'
Бокалон Риккардо
Стриццоло Лука
 
60'
Тремолада Лука
Гавацци Давиде
 
62'
0:0
Араму Маттиа
62'
Барисон Альберто
 
63'
 
Калигара Фабрицио
Лолло Лоренцо
67'
 
Зигони Джанмарко
Мале Юссеф
78'
 
Модоло Марко
Фьордализо Алессандро
79'
 
Фиренце Марко
Араму Маттиа
79'
 
Вакка Антонио
Фьордилино Антонио
80'
 
Калигара Фабрицио
87'
Фольякко Алессандро
Побега Томмазо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 13
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 8 0.26
2. Гавацци Давиде 4 0.13
3. Побега Томмазо 4 0.13
4. Буррай Сальваторе 3 (2) 0.1
5. Чурриа Патрик 3 (1) 0.1
6. Барисон Альберто 3 0.1
7. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.06
8. Кампорезе Микеле 2 0.06
9. Канделлоне Леонардо 1 0.03
10. Мисурака Джанвито 1 0.03
11. Де Агостини Микеле 1 0.03
12. Маццокко Давиде 1 0.03
13. Газбарро Андреа 0 0
14. Цаммарини Роберто 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 7 (2) 0.23
2. Капелло Алессандро 5 0.16
3. Бокалон Риккардо 5 0.16
4. Лонго Самуэле 3 (1) 0.1
5. Монтальто Адриано 2 (1) 0.06
6. Зигони Джанмарко 1 0.03
7. Модоло Марко 1 0.03
8. Чеккарони Пьетро 1 0.03
9. Калигара Фабрицио 1 0.03
10. Сукулини Франко 0 0
11. Мале Юссеф 0 0
12. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 6 1
2. Кампорезе Микеле 6 1
3. Стриццоло Лука 6 1
4. Де Агостини Микеле 6 0
5. Побега Томмазо 6 0
6. Кьяретти Лукас 4 1
7. Альмичи Альберто 5 0
8. Барисон Альберто 5 0
9. Маццокко Давиде 5 0
10. Мисурака Джанвито 3 0
11. Гавацци Давиде 3 0
12. Паза Симоне 1 1
13. Бассоли Алессандро 2 0
14. Семенцато Даниэль 2 0
15. Моначелло Гаетано 2 0
16. Цаммарини Роберто 2 0
17. Канделлоне Леонардо 2 0
18. Фольякко Алессандро 2 0
19. Бокалон Риккардо 1 0
20. Чурриа Патрик 1 0
21. Газбарро Андреа 1 0
22. Ди Грегорио Микеле 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 11 0
2. Мале Юссеф 8 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Лолло Лоренцо 5 1
5. Сукулини Франко 6 0
6. Кремонези Микеле 4 0
7. Капелло Алессандро 4 0
8. Монтальто Адриано 4 0
9. Чеккарони Пьетро 4 0
10. Калигара Фабрицио 4 0
11. Модоло Марко 3 0
12. Фьордализо Алессандро 3 0
13. Риккарди Давид 1 1
14. Фиренце Марко 2 0
15. Казале Николо 2 0
16. Молинаро Кристиан 1 0
17. Лонго Самуэле 1 0
18. Феличоли Джанфилиппо 1 0
19. Лакичевич Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 18.18% (6) 9.09% (3) 33.33% (11) 15.15% (5) 9.09% (3) 15.15% (5)
 Венеция 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево
Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла
Венеция Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция
Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Венеция: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Венеция 1:2 Порденоне Серия B Венеция 1:2 Порденоне Кубок Венеция 1:0 Порденоне Лега Про Порденоне 1:0 Венеция Лега Про
Венеция 2:0 Порденоне Лега Про Венеция 2:0 Порденоне Лега Про Порденоне 1:1 Венеция Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 28 21 6 1 54 - 15 69
2. Кротоне Заявка 29 15 5 9 48 - 34 50
3. Фрозиноне Заявка 29 13 9 7 33 - 23 48
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Читтаделла Заявка 29 13 7 9 37 - 32 46
6. Порденоне Заявка 29 13 7 9 37 - 34 46
7. Салернитана Заявка 29 12 7 10 37 - 33 43
8. Кьево Заявка 29 10 12 7 35 - 28 42
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Пескара Заявка 29 11 5 13 41 - 45 38
11. Виртус Энтелла Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
12. Пиза Заявка 29 9 10 10 36 - 36 37
13. Перуджа Заявка 28 10 6 12 29 - 36 36
14. Юве Стабия Заявка 29 10 6 13 36 - 46 36
15. Кремонезе Заявка 28 8 9 11 31 - 33 33
16. Венеция Заявка 29 7 12 10 26 - 33 33
17. Асколи Заявка 28 9 5 14 37 - 44 32
18. Козенца Заявка 29 6 9 14 31 - 36 27
19. Трапани Заявка 29 5 11 13 31 - 52 26
20. Ливорно Заявка 29 4 6 19 23 - 47 18
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Паза Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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