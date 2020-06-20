Порденоне
0:0
Конец матча
Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Венеция
21' Желтая карточкаПаза Симоне
34' Желтая карточкаСтриццоло Лука
52' Вторая желтая карточкаПаза Симоне
55' Желтая карточкаФьордилино Антонио
0:0
62' Не забитый пенальтиАраму Маттиа
62' Желтая карточкаБарисон Альберто
80' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
14
Паза
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
21'
34'
52'
62'
0:0
62'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 13
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|8
|0.26
|2.
|Гавацци Давиде
|4
|0.13
|3.
|Побега Томмазо
|4
|0.13
|4.
|Буррай Сальваторе
|3 (2)
|0.1
|5.
|Чурриа Патрик
|3 (1)
|0.1
|6.
|Барисон Альберто
|3
|0.1
|7.
|Кьяретти Лукас
|2 (1)
|0.06
|8.
|Кампорезе Микеле
|2
|0.06
|9.
|Канделлоне Леонардо
|1
|0.03
|10.
|Мисурака Джанвито
|1
|0.03
|11.
|Де Агостини Микеле
|1
|0.03
|12.
|Маццокко Давиде
|1
|0.03
|13.
|Газбарро Андреа
|0
|0
|14.
|Цаммарини Роберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|7 (2)
|0.23
|2.
|Капелло Алессандро
|5
|0.16
|3.
|Бокалон Риккардо
|5
|0.16
|4.
|Лонго Самуэле
|3 (1)
|0.1
|5.
|Монтальто Адриано
|2 (1)
|0.06
|6.
|Зигони Джанмарко
|1
|0.03
|7.
|Модоло Марко
|1
|0.03
|8.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|9.
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|10.
|Сукулини Франко
|0
|0
|11.
|Мале Юссеф
|0
|0
|12.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буррай Сальваторе
|6
|1
|2.
|Кампорезе Микеле
|6
|1
|3.
|Стриццоло Лука
|6
|1
|4.
|Де Агостини Микеле
|6
|0
|5.
|Побега Томмазо
|6
|0
|6.
|Кьяретти Лукас
|4
|1
|7.
|Альмичи Альберто
|5
|0
|8.
|Барисон Альберто
|5
|0
|9.
|Маццокко Давиде
|5
|0
|10.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|11.
|Гавацци Давиде
|3
|0
|12.
|Паза Симоне
|1
|1
|13.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|14.
|Семенцато Даниэль
|2
|0
|15.
|Моначелло Гаетано
|2
|0
|16.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|17.
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|18.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|19.
|Бокалон Риккардо
|1
|0
|20.
|Чурриа Патрик
|1
|0
|21.
|Газбарро Андреа
|1
|0
|22.
|Ди Грегорио Микеле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|11
|0
|2.
|Мале Юссеф
|8
|1
|3.
|Араму Маттиа
|5
|2
|4.
|Лолло Лоренцо
|5
|1
|5.
|Сукулини Франко
|6
|0
|6.
|Кремонези Микеле
|4
|0
|7.
|Капелло Алессандро
|4
|0
|8.
|Монтальто Адриано
|4
|0
|9.
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|10.
|Калигара Фабрицио
|4
|0
|11.
|Модоло Марко
|3
|0
|12.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|13.
|Риккарди Давид
|1
|1
|14.
|Фиренце Марко
|2
|0
|15.
|Казале Николо
|2
|0
|16.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|17.
|Лонго Самуэле
|1
|0
|18.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|19.
|Лакичевич Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|33.33% (11)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|Венеция
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево
Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла
Венеция Последние 20 матчей: +4 =8 -8Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция
Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Венеция: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|54 - 15
|69
|2.
|Кротоне
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|48 - 34
|50
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|33 - 23
|48
|4.
|Специя
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 32
|47
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 32
|46
|6.
|Порденоне
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 34
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|37 - 33
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|35 - 28
|42
|9.
|Эмполи
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|33 - 35
|40
|10.
|Пескара
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|41 - 45
|38
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|12.
|Пиза
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 36
|37
|13.
|Перуджа
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 46
|36
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 33
|33
|16.
|Венеция
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 33
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|37 - 44
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 36
|27
|19.
|Трапани
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|31 - 52
|26
|20.
|Ливорно
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|23 - 47
|18