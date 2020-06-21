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Кремонезе
0:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Беневенто
0'
32' Желтая карточка
Кингсли Майкл
45' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
0:1
51' Гол
Инсинье Роберто
53' Желтая карточка
Вольта Массимо
62'
1
Равалья
Никола
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
23
Крешенци
Алессандро
28
Кингсли
Майкл
19
Кастаньетти
Микеле
5
Вальцания
Лука
33
Париджини
Витторио
30
Чераволо
Фабио
10
Гаэтано
Джанлука
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
14
Вольта
Массимо
5
Кальдирола
Лука
35
Барба
Федерико
21
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
8
Тельо
Андрес
7
Крагль
Оливер
32
Мончини
Габриэле
16
Импрота
Риккардо
Кремонезе
4-3-3
Беневенто
4-3-3

Ход матча

32'
Кингсли Майкл
 
35'
 
Инсинье Роберто
Крагль Оливер
45'
 
Скьяттарелла Паскуале
46'
Дели Франческо
Кингсли Майкл
 
51'
0:1
Инсинье Роберто
53'
 
Вольта Массимо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.19
2. Пикколо Антонио 3 (1) 0.1
3. Париджини Витторио 3 0.1
4. Мильоре Франческо 2 0.06
5. Кастаньетти Микеле 2 0.06
6. Соддимо Данило 2 0.06
7. Чофани Даниэль 2 0.06
8. Могос Василе 2 0.06
9. Чераволо Фабио 2 0.06
10. Клейтон Машадо 2 0.06
11. Бьянкетти Маттео 1 0.03
12. Дели Франческо 1 0.03
13. Гаэтано Джанлука 1 0.03
14. Раванелли Лука 1 0.03
15. Вальцания Лука 0 0
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Арини Мариано 0 0
18. Цортеа Надир 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виола Николас 9 (4) 0.29
2. Сау Марко 8 0.26
3. Инсинье Роберто 7 0.23
4. Кода Массимо 7 0.23
5. Крагль Оливер 4 0.13
6. Импрота Риккардо 4 0.13
7. Маджио Кристиан 3 0.1
8. Туиа Алессандро 3 0.1
9. Мончини Габриэле 3 0.1
10. Кальдирола Лука 2 0.06
11. Арментерос Самуэль 2 0.06
12. Летиция Гаэтано 1 0.03
13. Тельо Андрес 1 0.03
14. Хетемай Перпарим 0 0
15. Дель Пинто Лоренцо 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 9 1
2. Арини Мариано 7 1
3. Караччоло Антонио 8 0
4. Терранова Эмануэле 5 1
5. Кастаньетти Микеле 6 0
6. Клейтон Машадо 4 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Дели Франческо 4 0
9. Пикколо Антонио 3 0
10. Бьянкетти Маттео 3 0
11. Густафссон Самуэль 3 0
12. Раванелли Лука 3 0
13. Кингсли Майкл 3 0
14. Могос Василе 1 1
15. Чераволо Фабио 2 0
16. Соддимо Данило 2 0
17. Бултам Реда 2 0
18. Чофани Даниэль 1 0
19. Париджини Витторио 1 0
20. Гаэтано Джанлука 1 0
21. Цортеа Надир 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Маджио Кристиан 8 1
2. Скьяттарелла Паскуале 7 0
3. Вольта Массимо 5 1
4. Кальдирола Лука 5 1
5. Хетемай Перпарим 6 0
6. Крагль Оливер 4 0
7. Кода Массимо 4 0
8. Летиция Гаэтано 4 0
9. Импрота Риккардо 2 1
10. Тельо Андрес 2 1
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Арментерос Самуэль 2 0
15. Туиа Алессандро 1 0
16. Монтипо Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 24.14% (7) 20.69% (6) 6.9% (2) 17.24% (5) 10.34% (3) 20.69% (6)
 Беневенто 16.67% (8) 16.67% (8) 16.67% (8) 8.33% (4) 18.75% (9) 22.92% (11)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе
Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе
Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто
Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто 2:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Беневенто Серия B Беневенто 2:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Беневенто Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 Заявка 29 22 6 1 55 - 15 72
2. Кротоне Заявка 29 15 5 9 48 - 34 50
3. Фрозиноне Заявка 29 13 9 7 33 - 23 48
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Читтаделла Заявка 29 13 7 9 37 - 32 46
6. Порденоне Заявка 29 13 7 9 37 - 34 46
7. Салернитана Заявка 29 12 7 10 37 - 33 43
8. Кьево Заявка 29 10 12 7 35 - 28 42
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Пескара Заявка 29 11 5 13 41 - 45 38
11. Виртус Энтелла Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
12. Пиза Заявка 29 9 10 10 36 - 36 37
13. Перуджа Заявка 28 10 6 12 29 - 36 36
14. Юве Стабия Заявка 29 10 6 13 36 - 46 36
15. Кремонезе 0:1 Заявка 29 8 9 12 31 - 34 33
16. Венеция Заявка 29 7 12 10 26 - 33 33
17. Асколи Заявка 28 9 5 14 37 - 44 32
18. Козенца Заявка 29 6 9 14 31 - 36 27
19. Трапани Заявка 29 5 11 13 31 - 52 26
20. Ливорно Заявка 29 4 6 19 23 - 47 18
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