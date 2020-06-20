Трапани
0:0
Конец матча
Стадион: Stadio Provinciale
Фрозиноне
44' Желтая карточкаОджер Мозес
73' Желтая карточкаСкалья Луиджи Альберто
77' Желтая карточкаАриаудо Лоренцо
90' Желтая карточкаПальяруло Лука
90' Желтая карточкаКапуано Марко
23
Купиш
Томаш
19
Оджер
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
44'
77'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|14
|0.45
|2.
|Тогордо Антони
|6 (3)
|0.19
|3.
|Луперини Грегорио
|3
|0.1
|4.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.06
|5.
|Москати Марко
|2
|0.06
|6.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|7.
|Нзола М'Бала
|1
|0.03
|8.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|9.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|10.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|11.
|Якимовски Никола
|0
|0
|12.
|Корапи Франческо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.29
|2.
|Чано Камилло
|7 (3)
|0.23
|3.
|Паганини Лука
|4
|0.13
|4.
|Новакович Андрия
|3
|0.1
|5.
|Бегетто Андреа
|2
|0.06
|6.
|Роден Маркус
|2
|0.06
|7.
|Капуано Марко
|2
|0.06
|8.
|Читро Никола
|2
|0.06
|9.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.03
|10.
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|11.
|Хаас Николас
|0
|0
|12.
|Сальви Алессандро
|0
|0
|13.
|Бригенти Николо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|13
|1
|2.
|Грильо Фаусто
|5
|1
|3.
|Форнасьер Микеле
|6
|0
|4.
|Пальяруло Лука
|4
|1
|5.
|Луперини Грегорио
|5
|0
|6.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|7.
|Тогордо Антони
|5
|0
|8.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|9.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|10.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|11.
|Петтинари Стефано
|4
|0
|12.
|Нзола М'Бала
|2
|1
|13.
|Пиррелло Роберто
|1
|1
|14.
|Купиш Томаш
|2
|0
|15.
|Скалья Луиджи Альберто
|2
|0
|16.
|Якимовски Никола
|2
|0
|17.
|Москати Марко
|2
|0
|18.
|Кулибали Мамаду
|2
|0
|19.
|Колпани Андреа
|2
|0
|20.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|21.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|22.
|Оджер Мозес
|1
|0
|23.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|24.
|Дальмонте Никола
|1
|0
|25.
|Пищек Филип
|1
|0
|26.
|Дини Андреа
|1
|0
|27.
|Кандела Антонио
|1
|0
|28.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|29.
|Кристиан Каус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|12
|1
|2.
|Паганини Лука
|8
|1
|3.
|Дионизи Федерико
|7
|1
|4.
|Чано Камилло
|6
|0
|5.
|Гори Мирко
|4
|1
|6.
|Капуано Марко
|5
|0
|7.
|Ариаудо Лоренцо
|4
|0
|8.
|Бегетто Андреа
|4
|0
|9.
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|10.
|Крайнц Лука
|3
|0
|11.
|Дзампано Франческо
|3
|0
|12.
|Хаас Николас
|3
|0
|13.
|Барди Франческо
|2
|0
|14.
|Сальви Алессандро
|2
|0
|15.
|Роден Маркус
|2
|0
|16.
|Новакович Андрия
|2
|0
|17.
|Читро Никола
|1
|0
|18.
|Матарезе Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трапани
|3.45% (1)
|24.14% (7)
|31.03% (9)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|Фрозиноне
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
|10.34% (3)
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: + = -Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя
Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне
Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани
Последние игры между собой
Трапани: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Фрозиноне: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|54 - 15
|69
|2.
|Кротоне
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|48 - 34
|50
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|33 - 23
|48
|4.
|Специя
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 32
|47
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 32
|46
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 34
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|37 - 33
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|35 - 28
|42
|9.
|Эмполи
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|33 - 35
|40
|10.
|Пескара
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|41 - 45
|38
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|12.
|Пиза
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 36
|37
|13.
|Перуджа
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 46
|36
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 33
|33
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 33
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|37 - 44
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 36
|27
|19.
|Трапани
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|31 - 52
|26
|20.
|Ливорно
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|23 - 47
|18