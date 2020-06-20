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Трапани
0:0
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
44' Желтая карточка
Оджер Мозес
73' Желтая карточка
Скалья Луиджи Альберто
77' Желтая карточка
Ариаудо Лоренцо
90' Желтая карточка
Пальяруло Лука
90' Желтая карточка
Капуано Марко
90'+4
12
Карнесекки
Марко
31
Пиррелло
Роберто
4
Пальяруло
Лука
18
Буонджорно
Алессандро
23
Купиш
Томаш
10
Кулибали
Мамаду
19
Оджер
Мозес
28
Колпани
Андреа
37
Грильо
Фаусто
32
Петтинари
Стефано
34
Дальмонте
Никола
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
8
Майелло
Раффаэле
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
21
Табанелли
Андреа
33
Д'Элиа
Сальваторе
9
Читро
Никола
18
Новакович
Андрия
Трапани
3-5-2
Фрозиноне
3-1-4-2

Ход матча

44'
Оджер Мозес
 
46'
 
Ардеманьи Маттео
Читро Никола
57'
Тогордо Антони
Колпани Андреа
 
65'
Скалья Луиджи Альберто
Оджер Мозес
 
71'
 
Гори Мирко
Майелло Раффаэле
73'
Скалья Луиджи Альберто
 
77'
 
Ариаудо Лоренцо
82'
Бьябьяни Джонатан
Грильо Фаусто
 
82'
Алой Сальваторе
Кулибали Мамаду
 
82'
Фелице Эвакуо
Дальмонте Никола
 
82'
 
Хаас Николас
Роден Маркус
88'
 
Бегетто Андреа
Д'Элиа Сальваторе
90'
Пальяруло Лука
 
90'
 
Капуано Марко

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 14 0.45
2. Тогордо Антони 6 (3) 0.19
3. Луперини Грегорио 3 0.1
4. Фелице Эвакуо 2 0.06
5. Москати Марко 2 0.06
6. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
7. Нзола М'Бала 1 0.03
8. Ферретти Даниэле 1 0.03
9. Дель Прете Лоренцо 0 0
10. Страндберг Стефан 0 0
11. Якимовски Никола 0 0
12. Корапи Франческо 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 9 (3) 0.29
2. Чано Камилло 7 (3) 0.23
3. Паганини Лука 4 0.13
4. Новакович Андрия 3 0.1
5. Бегетто Андреа 2 0.06
6. Роден Маркус 2 0.06
7. Капуано Марко 2 0.06
8. Читро Никола 2 0.06
9. Майелло Раффаэле 1 0.03
10. Дзампано Франческо 1 0.03
11. Хаас Николас 0 0
12. Сальви Алессандро 0 0
13. Бригенти Николо 0 0

Карточки

Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 13 1
2. Грильо Фаусто 5 1
3. Форнасьер Микеле 6 0
4. Пальяруло Лука 4 1
5. Луперини Грегорио 5 0
6. Алой Сальваторе 5 0
7. Тогордо Антони 5 0
8. Страндберг Стефан 1 2
9. Бьябьяни Джонатан 4 0
10. Дель Прете Лоренцо 4 0
11. Петтинари Стефано 4 0
12. Нзола М'Бала 2 1
13. Пиррелло Роберто 1 1
14. Купиш Томаш 2 0
15. Скалья Луиджи Альберто 2 0
16. Якимовски Никола 2 0
17. Москати Марко 2 0
18. Кулибали Мамаду 2 0
19. Колпани Андреа 2 0
20. Фелице Эвакуо 1 0
21. Тулли Джакомо 1 0
22. Оджер Мозес 1 0
23. Ферретти Даниэле 1 0
24. Дальмонте Никола 1 0
25. Пищек Филип 1 0
26. Дини Андреа 1 0
27. Кандела Антонио 1 0
28. Карнесекки Марко 1 0
29. Кристиан Каус 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 12 1
2. Паганини Лука 8 1
3. Дионизи Федерико 7 1
4. Чано Камилло 6 0
5. Гори Мирко 4 1
6. Капуано Марко 5 0
7. Ариаудо Лоренцо 4 0
8. Бегетто Андреа 4 0
9. Майелло Раффаэле 3 0
10. Крайнц Лука 3 0
11. Дзампано Франческо 3 0
12. Хаас Николас 3 0
13. Барди Франческо 2 0
14. Сальви Алессандро 2 0
15. Роден Маркус 2 0
16. Новакович Андрия 2 0
17. Читро Никола 1 0
18. Матарезе Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трапани 3.45% (1) 24.14% (7) 31.03% (9) 6.9% (2) 24.14% (7) 10.34% (3)
 Фрозиноне 20.69% (6) 10.34% (3) 10.34% (3) 17.24% (5) 31.03% (9) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя
Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне
Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани

Последние игры между собой

Трапани: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Фрозиноне: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне 3:0 Трапани Серия B Фрозиноне 1:0 Трапани Серия B Трапани 1:4 Фрозиноне Серия B Трапани 3:1 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 4:1 Трапани Серия B Трапани 2:2 Фрозиноне Серия C1 B Фрозиноне 3:1 Трапани Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 28 21 6 1 54 - 15 69
2. Кротоне Заявка 29 15 5 9 48 - 34 50
3. Фрозиноне Заявка 29 13 9 7 33 - 23 48
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Читтаделла Заявка 29 13 7 9 37 - 32 46
6. Порденоне 0:0 Заявка 29 13 7 9 37 - 34 46
7. Салернитана Заявка 29 12 7 10 37 - 33 43
8. Кьево Заявка 29 10 12 7 35 - 28 42
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Пескара Заявка 29 11 5 13 41 - 45 38
11. Виртус Энтелла Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
12. Пиза Заявка 29 9 10 10 36 - 36 37
13. Перуджа Заявка 28 10 6 12 29 - 36 36
14. Юве Стабия Заявка 29 10 6 13 36 - 46 36
15. Кремонезе Заявка 28 8 9 11 31 - 33 33
16. Венеция 0:0 Заявка 29 7 12 10 26 - 33 33
17. Асколи Заявка 28 9 5 14 37 - 44 32
18. Козенца Заявка 29 6 9 14 31 - 36 27
19. Трапани Заявка 29 5 11 13 31 - 52 26
20. Ливорно Заявка 29 4 6 19 23 - 47 18
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Оджер Мозес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча онлайн

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