Пескара
3:1
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Юве Стабия
33' Желтая карточкаКастанос Григорис
45' Желтая карточкаДруди Мирко
45' Желтая карточкаМалламо Алессандро
1:0
57' ГолПуччарелли Мануэль
61' Желтая карточкаСиссе Карамоко
2:0
71' ГолДзаппа Габриэле
3:0
79' ГолКрекко Лука
3:1
87' ГолЭлия Сальваторе
16
Друди
Мирко
25
Крекко
Лука
20
Трост
Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Друди МиркоЗащитник
-
25 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мане ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nicola Legrottaglie
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
45'
57'
61'
71'
79'
3:0
87'
3:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 12
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галано Кристиан
|12 (1)
|0.39
|2.
|Пепин
|7 (1)
|0.23
|3.
|Дзаппа Габриэле
|4
|0.13
|4.
|Мемушай Ледиан
|3
|0.1
|5.
|Маньеро Риккардо
|3 (2)
|0.1
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2 (1)
|0.06
|7.
|Тумминелло Марко
|2 (1)
|0.06
|8.
|Крекко Лука
|1
|0.03
|9.
|Бетелла Давиде
|1
|0.03
|10.
|Бошич Милош
|1
|0.03
|11.
|Кампаньяро Уго
|1
|0.03
|12.
|Чофани Маттео
|1
|0.03
|13.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.03
|14.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.03
|15.
|Кастанос Григорис
|0
|0
|16.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|17.
|Друди Мирко
|0
|0
|18.
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|13 (5)
|0.42
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.16
|3.
|Кало Джакомо
|3
|0.1
|4.
|Сиссе Карамоко
|3
|0.1
|5.
|Аддэ Брайт
|2
|0.06
|6.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.06
|7.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|8.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|9.
|Тонуччи Денис
|1
|0.03
|10.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|11.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|12.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|13.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|14.
|Ицко Мариано
|0
|0
|15.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|16.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|17.
|Росси Алессандро
|0
|0
|18.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|19.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|1
|2.
|Друди Мирко
|6
|0
|3.
|Чофани Маттео
|4
|1
|4.
|Мемушай Ледиан
|5
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|5
|0
|6.
|Сконьямильо Дженнаро
|4
|0
|7.
|Бузеллато Массимилиано
|4
|0
|8.
|Пепин
|4
|0
|9.
|Брунори Маттео
|4
|0
|10.
|Машанджело Эдоардо
|4
|0
|11.
|Маньеро Риккардо
|2
|0
|12.
|Дель Гроссо Кристиано
|2
|0
|13.
|Бальцано Антонио
|2
|0
|14.
|Галано Кристиан
|2
|0
|15.
|Бетелла Давиде
|2
|0
|16.
|Бошич Милош
|2
|0
|17.
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|18.
|Божинов Валери
|0
|1
|19.
|Чиско Андреа
|0
|1
|20.
|Бруно Алессандро
|1
|0
|21.
|Крекко Лука
|1
|0
|22.
|Тумминелло Марко
|1
|0
|23.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малламо Алессандро
|8
|2
|2.
|Кало Джакомо
|8
|0
|3.
|Джермони Лука
|6
|1
|4.
|Канотто Луиджи
|6
|0
|5.
|Сиссе Карамоко
|4
|1
|6.
|Тонуччи Денис
|5
|0
|7.
|Фацио Паскуале
|5
|0
|8.
|Аддэ Брайт
|5
|0
|9.
|Форте Франческо
|5
|0
|10.
|Кальвано Симоне
|3
|1
|11.
|Витиелло Роберто
|4
|0
|12.
|Риччи Джакомо
|4
|0
|13.
|Трост Магнус
|2
|1
|14.
|Руссо Данило
|3
|0
|15.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|16.
|Росси Алессандро
|2
|0
|17.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|18.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|19.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|20.
|Элия Сальваторе
|2
|0
|21.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|22.
|Аллеви Николас
|1
|0
|23.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|10.81% (4)
|24.32% (9)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
|Юве Стабия
|20% (6)
|23.33% (7)
|3.33% (1)
|10% (3)
|23.33% (7)
|20% (6)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: + = -Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара
Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия
Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия
Последние игры между собой
Пескара: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Юве Стабия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|54 - 15
|69
|2.
|Кротоне
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|48 - 34
|50
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|33 - 23
|48
|4.
|Специя
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 32
|47
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 32
|46
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 34
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|37 - 33
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|35 - 28
|42
|9.
|Эмполи
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|33 - 35
|40
|10.
|Пескара
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|41 - 45
|38
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|12.
|Пиза
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 36
|37
|13.
|Перуджа
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 46
|36
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 33
|33
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 33
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|37 - 44
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 36
|27
|19.
|Трапани
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|31 - 52
|26
|20.
|Ливорно
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|23 - 47
|18