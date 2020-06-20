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  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
3:1
Конец матча

Стадион:
Юве Стабия
0'
33' Желтая карточка
Кастанос Григорис
45' Желтая карточка
Друди Мирко
45' Желтая карточка
Малламо Алессандро
1:0
57' Гол
Пуччарелли Мануэль
61' Желтая карточка
Сиссе Карамоко
2:0
71' Гол
Дзаппа Габриэле
3:0
79' Гол
Крекко Лука
3:1
87' Гол
Элия Сальваторе
90'+5
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
18
Бетелла
Давиде
16
Друди
Мирко
25
Крекко
Лука
27
Дзаппа
Габриэле
31
Бузеллато
Массимилиано
37
Кастанос
Григорис
8
Мемушай
Ледиан
11
Галано
Кристиан
10
Пуччарелли
Мануэль
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
35
Тонуччи
Денис
20
Трост
Магнус
23
Джермони
Лука
5
Кало
Джакомо
30
Малламо
Алессандро
18
Канотто
Луиджи
10
Ди
Дженнаро
Давид
11
Бифулько
Альфредо
32
Форте
Франческо
Пескара
4-4-2
Юве Стабия
4-2-3-1

Ход матча

33'
Кастанос Григорис
 
45'
Друди Мирко
 
45'
 
Малламо Алессандро
46'
 
Аддэ Брайт
Малламо Алессандро
52'
Машанджело Эдоардо
Друди Мирко
 
57'
Пуччарелли Мануэль
1:0
59'
 
Элия Сальваторе
Канотто Луиджи
59'
 
Сиссе Карамоко
Бифулько Альфредо
61'
 
Сиссе Карамоко
66'
 
Ди Мариано Франческо
Ди Дженнаро Давид
71'
Дзаппа Габриэле
(Машанджело Эдоардо)
2:0
75'
Мелегони Филиппо
Кастанос Григорис
 
75'
Клеменца Лука
Пуччарелли Мануэль
 
76'
 
Мелара Фабрицио
Джермони Лука
79'
Крекко Лука
(Мемушай Ледиан)
3:0
85'
Божинов Валери
Галано Кристиан
 
85'
Павоне Фабиан
Дзаппа Габриэле
 
87'
3:1
Элия Сальваторе

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 12
  • 4 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 12 (1) 0.39
2. Пепин 7 (1) 0.23
3. Дзаппа Габриэле 4 0.13
4. Мемушай Ледиан 3 0.1
5. Маньеро Риккардо 3 (2) 0.1
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.06
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.06
8. Крекко Лука 1 0.03
9. Бетелла Давиде 1 0.03
10. Бошич Милош 1 0.03
11. Кампаньяро Уго 1 0.03
12. Чофани Маттео 1 0.03
13. Пальмьеро Лука 1 0.03
14. Боррелли Дженнаро 1 0.03
15. Кастанос Григорис 0 0
16. Машанджело Эдоардо 0 0
17. Друди Мирко 0 0
18. Мелегони Филиппо 0 0
Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 13 (5) 0.42
2. Канотто Луиджи 5 0.16
3. Кало Джакомо 3 0.1
4. Сиссе Карамоко 3 0.1
5. Аддэ Брайт 2 0.06
6. Бифулько Альфредо 2 0.06
7. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
8. Элия Сальваторе 1 0.03
9. Тонуччи Денис 1 0.03
10. Кальвано Симоне 1 0.03
11. Медзавилла Адриано 1 0.03
12. Проведель Иван 1 0.03
13. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
14. Ицко Мариано 0 0
15. Витиелло Роберто 0 0
16. Мелара Фабрицио 0 0
17. Росси Алессандро 0 0
18. Риччи Джакомо 0 0
19. Карлини Массимилиано 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 6 1
2. Друди Мирко 6 0
3. Чофани Маттео 4 1
4. Мемушай Ледиан 5 0
5. Кастанос Григорис 5 0
6. Сконьямильо Дженнаро 4 0
7. Бузеллато Массимилиано 4 0
8. Пепин 4 0
9. Брунори Маттео 4 0
10. Машанджело Эдоардо 4 0
11. Маньеро Риккардо 2 0
12. Дель Гроссо Кристиано 2 0
13. Бальцано Антонио 2 0
14. Галано Кристиан 2 0
15. Бетелла Давиде 2 0
16. Бошич Милош 2 0
17. Боррелли Дженнаро 2 0
18. Божинов Валери 0 1
19. Чиско Андреа 0 1
20. Бруно Алессандро 1 0
21. Крекко Лука 1 0
22. Тумминелло Марко 1 0
23. Мелегони Филиппо 1 0
Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 8 2
2. Кало Джакомо 8 0
3. Джермони Лука 6 1
4. Канотто Луиджи 6 0
5. Сиссе Карамоко 4 1
6. Тонуччи Денис 5 0
7. Фацио Паскуале 5 0
8. Аддэ Брайт 5 0
9. Форте Франческо 5 0
10. Кальвано Симоне 3 1
11. Витиелло Роберто 4 0
12. Риччи Джакомо 4 0
13. Трост Магнус 2 1
14. Руссо Данило 3 0
15. Бюхель Марсель 2 0
16. Росси Алессандро 2 0
17. Бифулько Альфредо 2 0
18. Дель Соле Фердинандо 2 0
19. Брандуани Паоло 2 0
20. Элия Сальваторе 2 0
21. Медзавилла Адриано 1 0
22. Аллеви Николас 1 0
23. Карлини Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 13.51% (5) 13.51% (5) 10.81% (4) 24.32% (9) 21.62% (8) 16.22% (6)
 Юве Стабия 20% (6) 23.33% (7) 3.33% (1) 10% (3) 23.33% (7) 20% (6)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара
Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия
Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия

Последние игры между собой

Пескара: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Юве Стабия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Юве Стабия 2:1 Пескара Серия B Юве Стабия 2:1 Пескара Серия B Пескара 3:0 Юве Стабия Серия B Пескара 2:0 Юве Стабия Серия B
Юве Стабия 3:2 Пескара Серия B Юве Стабия 3:1 Пескара Серия C1 B Пескара 3:1 Юве Стабия Серия C1 B Пескара 0:0 Юве Стабия Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 28 21 6 1 54 - 15 69
2. Кротоне Заявка 29 15 5 9 48 - 34 50
3. Фрозиноне Заявка 29 13 9 7 33 - 23 48
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Читтаделла Заявка 29 13 7 9 37 - 32 46
6. Порденоне 0:0 Заявка 29 13 7 9 37 - 34 46
7. Салернитана Заявка 29 12 7 10 37 - 33 43
8. Кьево Заявка 29 10 12 7 35 - 28 42
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Пескара Заявка 29 11 5 13 41 - 45 38
11. Виртус Энтелла Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
12. Пиза Заявка 29 9 10 10 36 - 36 37
13. Перуджа Заявка 28 10 6 12 29 - 36 36
14. Юве Стабия Заявка 29 10 6 13 36 - 46 36
15. Кремонезе Заявка 28 8 9 11 31 - 33 33
16. Венеция 0:0 Заявка 29 7 12 10 26 - 33 33
17. Асколи Заявка 28 9 5 14 37 - 44 32
18. Козенца Заявка 29 6 9 14 31 - 36 27
19. Трапани Заявка 29 5 11 13 31 - 52 26
20. Ливорно Заявка 29 4 6 19 23 - 47 18
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Малламо Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Друди Мирко получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Кастанос Григорис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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