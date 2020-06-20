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  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
2:1
Конец матча

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
20' Желтая карточка
Дези Якопо
25' Желтая карточка
Ricardo Idda
1:0
31' Гол
Бруччини Мирко
2:0
36' Гол
Карретта Мирко
68' Желтая карточка
Бруччини Мирко
89' Желтая карточка
Куррарино Микеле
90' Желтая карточка
Кануте Франк
2:1
90' Гол
Поли Фабрицио
90' Красная карточка
Асенсио Рауль
90'+7
33
Перина
Пьетро
5
Ricardo
Idda
14
Скьяви
Раффаэле
18
Леджиттимо
Маттео
15
Касасола
Тиаго
21
Бруччини
Мирко
30
Кануте
Франк
11
Д'Орацио
Томмазо
10
Карретта
Мирко
32
Баэс
Хайме
29
Ривьер
Эммануэль
13
Контини
Никита
14
Сеттембрини
Андреа
33
Поли
Фабрицио
15
Пеллиццер
Микеле
3
Сала
Марко
36
Маццители
Лука
23
Паолуччи
Андреа
26
Дези
Якопо
34
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
18
Морра
Клаудио
Козенца
3-4-2-1
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

20'
 
Дези Якопо
25'
Ricardo Idda
 
31'
Бруччини Мирко
1:0
36'
Карретта Мирко
2:0
46'
 
Борра Даниеле
Контини Никита
57'
 
Тоскано Марко
Маццители Лука
57'
 
Манкосу Маттео
Де Лука Джузеппе
67'
 
Родригес Алехандро
Морра Клаудио
68'
Капела Анибал
Скьяви Раффаэле
 
68'
Бруччини Мирко
 
69'
Асенсио Рауль
Ривьер Эммануэль
 
82'
Биттанте Лука
Д'Орацио Томмазо
 
82'
Балули Мохамед
Карретта Мирко
 
82'
 
Куррарино Микеле
Сала Марко
89'
 
Куррарино Микеле
90'
Кануте Франк
 
90'
Бро Жереми
Кануте Франк
 
90'
2:1
Поли Фабрицио
90'
Асенсио Рауль
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 10 Удары в створ 12
  • 7 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 26 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 7 0.23
2. Бруччини Мирко 6 (2) 0.19
3. Асенсио Рауль 5 0.16
4. Шаудоне Даниэле 3 0.1
5. Пьерини Николас 3 0.1
6. Баэс Хайме 2 0.06
7. Карретта Мирко 2 0.06
8. Машаш Зинедин 1 0.03
9. Лазаар Ашраф 1 0.03
10. Бро Жереми 1 0.03
11. Биттанте Лука 0 0
12. Д'Орацио Томмазо 0 0
13. Презиосо Марио 0 0
14. Коне Бенджамин 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Лука Джузеппе 10 (3) 0.32
2. Поли Фабрицио 5 0.16
3. Скенетти Андреа 4 (1) 0.13
4. Манкосу Маттео 3 (2) 0.1
5. Де Лука Мануэль 2 0.06
6. Пеллиццер Микеле 2 0.06
7. Эрамо Мирко 1 0.03
8. Тоскано Марко 1 0.03
9. Паолуччи Андреа 1 0.03
10. Кьоза Марко 1 0.03
11. Морра Клаудио 1 0.03
12. Серникола Леонардо 1 0.03
13. Родригес Алехандро 1 (1) 0.03
14. Сала Марко 0 0
15. Криалезе Карло 0 0
16. Копполаро Мауро 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Кануте Франк 6 1
2. Шаудоне Даниэле 4 2
3. Бруччини Мирко 7 0
4. Ricardo Idda 7 0
5. Salvatore Monaco II 6 0
6. Капела Анибал 4 1
7. Перина Пьетро 5 0
8. Д'Орацио Томмазо 5 0
9. Леджиттимо Маттео 4 0
10. Ривьер Эммануэль 3 0
11. Корси Анджело 3 0
12. Греко Леандро 2 0
13. Скьяви Раффаэле 2 0
14. Биттанте Лука 2 0
15. Баэс Хайме 2 0
16. Презиосо Марио 2 0
17. Коне Бенджамин 2 0
18. Асенсио Рауль 0 1
19. Литтери Джанлука 1 0
20. Карретта Мирко 1 0
21. Лазаар Ашраф 1 0
22. Машаш Зинедин 1 0
23. Бро Жереми 1 0
24. Касасола Тиаго 1 0
25. Пьерини Николас 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Де Лука Джузеппе 5 2
2. Пеллиццер Микеле 8 0
3. Контини Никита 7 0
4. Копполаро Мауро 7 0
5. Маццители Лука 5 1
6. Сеттембрини Андреа 5 1
7. Скенетти Андреа 4 1
8. Паолуччи Андреа 5 0
9. Кьоза Марко 3 1
10. Эрамо Мирко 4 0
11. Ниццетто Лука 2 0
12. Поли Фабрицио 2 0
13. Адорьян Кристиан 2 0
14. Криалезе Карло 2 0
15. Тоскано Марко 2 0
16. Куррарино Микеле 2 0
17. Дези Якопо 1 0
18. Манкосу Маттео 1 0
19. Де Лука Мануэль 1 0
20. Чаджиа Мутир 1 0
21. Сала Марко 1 0
22. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 17.24% (5) 17.24% (5) 31.03% (9) 13.79% (4) 20.69% (6) 0
 Виртус Энтелла 7.69% (2) 19.23% (5) 34.62% (9) 7.69% (2) 3.85% (1) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: + = -
Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне
Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто
Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца

Последние игры между собой

Козенца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Виртус Энтелла 1:0 Козенца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 28 21 6 1 54 - 15 69
2. Кротоне Заявка 29 15 5 9 48 - 34 50
3. Фрозиноне Заявка 29 13 9 7 33 - 23 48
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Читтаделла Заявка 29 13 7 9 37 - 32 46
6. Порденоне 0:0 Заявка 29 13 7 9 37 - 34 46
7. Салернитана Заявка 29 12 7 10 37 - 33 43
8. Кьево Заявка 29 10 12 7 35 - 28 42
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Пескара Заявка 29 11 5 13 41 - 45 38
11. Виртус Энтелла Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
12. Пиза Заявка 29 9 10 10 36 - 36 37
13. Перуджа Заявка 28 10 6 12 29 - 36 36
14. Юве Стабия Заявка 29 10 6 13 36 - 46 36
15. Кремонезе Заявка 28 8 9 11 31 - 33 33
16. Венеция 0:0 Заявка 29 7 12 10 26 - 33 33
17. Асколи Заявка 28 9 5 14 37 - 44 32
18. Козенца Заявка 29 6 9 14 31 - 36 27
19. Трапани Заявка 29 5 11 13 31 - 52 26
20. Ливорно Заявка 29 4 6 19 23 - 47 18
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Карретта Мирко бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Бруччини Мирко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Riccardo Idda получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Дези Якопо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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