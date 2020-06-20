Козенца
2:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Виртус Энтелла
20' Желтая карточкаДези Якопо
25' Желтая карточкаRicardo Idda
1:0
31' ГолБруччини Мирко
2:0
36' ГолКарретта Мирко
68' Желтая карточкаБруччини Мирко
89' Желтая карточкаКуррарино Микеле
90' Желтая карточкаКануте Франк
2:1
90' ГолПоли Фабрицио
90' Красная карточкаАсенсио Рауль
30
Кануте
Франк
32
Баэс
Хайме
26
Дези
Якопо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
Ход матча
20'
25'
31'
1:0
36'
2:0
68'
89'
90'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 12
-
7 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
26 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|7
|0.23
|2.
|Бруччини Мирко
|6 (2)
|0.19
|3.
|Асенсио Рауль
|5
|0.16
|4.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0.1
|5.
|Пьерини Николас
|3
|0.1
|6.
|Баэс Хайме
|2
|0.06
|7.
|Карретта Мирко
|2
|0.06
|8.
|Машаш Зинедин
|1
|0.03
|9.
|Лазаар Ашраф
|1
|0.03
|10.
|Бро Жереми
|1
|0.03
|11.
|Биттанте Лука
|0
|0
|12.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|13.
|Презиосо Марио
|0
|0
|14.
|Коне Бенджамин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Лука Джузеппе
|10 (3)
|0.32
|2.
|Поли Фабрицио
|5
|0.16
|3.
|Скенетти Андреа
|4 (1)
|0.13
|4.
|Манкосу Маттео
|3 (2)
|0.1
|5.
|Де Лука Мануэль
|2
|0.06
|6.
|Пеллиццер Микеле
|2
|0.06
|7.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|8.
|Тоскано Марко
|1
|0.03
|9.
|Паолуччи Андреа
|1
|0.03
|10.
|Кьоза Марко
|1
|0.03
|11.
|Морра Клаудио
|1
|0.03
|12.
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|13.
|Родригес Алехандро
|1 (1)
|0.03
|14.
|Сала Марко
|0
|0
|15.
|Криалезе Карло
|0
|0
|16.
|Копполаро Мауро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кануте Франк
|6
|1
|2.
|Шаудоне Даниэле
|4
|2
|3.
|Бруччини Мирко
|7
|0
|4.
|Ricardo Idda
|7
|0
|5.
|Salvatore Monaco II
|6
|0
|6.
|Капела Анибал
|4
|1
|7.
|Перина Пьетро
|5
|0
|8.
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|9.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|10.
|Ривьер Эммануэль
|3
|0
|11.
|Корси Анджело
|3
|0
|12.
|Греко Леандро
|2
|0
|13.
|Скьяви Раффаэле
|2
|0
|14.
|Биттанте Лука
|2
|0
|15.
|Баэс Хайме
|2
|0
|16.
|Презиосо Марио
|2
|0
|17.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|18.
|Асенсио Рауль
|0
|1
|19.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|20.
|Карретта Мирко
|1
|0
|21.
|Лазаар Ашраф
|1
|0
|22.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|23.
|Бро Жереми
|1
|0
|24.
|Касасола Тиаго
|1
|0
|25.
|Пьерини Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Лука Джузеппе
|5
|2
|2.
|Пеллиццер Микеле
|8
|0
|3.
|Контини Никита
|7
|0
|4.
|Копполаро Мауро
|7
|0
|5.
|Маццители Лука
|5
|1
|6.
|Сеттембрини Андреа
|5
|1
|7.
|Скенетти Андреа
|4
|1
|8.
|Паолуччи Андреа
|5
|0
|9.
|Кьоза Марко
|3
|1
|10.
|Эрамо Мирко
|4
|0
|11.
|Ниццетто Лука
|2
|0
|12.
|Поли Фабрицио
|2
|0
|13.
|Адорьян Кристиан
|2
|0
|14.
|Криалезе Карло
|2
|0
|15.
|Тоскано Марко
|2
|0
|16.
|Куррарино Микеле
|2
|0
|17.
|Дези Якопо
|1
|0
|18.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|19.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|20.
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|21.
|Сала Марко
|1
|0
|22.
|Бонини Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|0
|Виртус Энтелла
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|34.62% (9)
|7.69% (2)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: + = -Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне
Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто
Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца
Последние игры между собой
Козенца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|54 - 15
|69
|2.
|Кротоне
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|48 - 34
|50
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|33 - 23
|48
|4.
|Специя
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 32
|47
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 32
|46
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 34
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|37 - 33
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|35 - 28
|42
|9.
|Эмполи
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|33 - 35
|40
|10.
|Пескара
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|41 - 45
|38
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|12.
|Пиза
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 36
|37
|13.
|Перуджа
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 46
|36
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 33
|33
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 33
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|37 - 44
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 36
|27
|19.
|Трапани
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|31 - 52
|26
|20.
|Ливорно
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|23 - 47
|18