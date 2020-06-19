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Специя
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Эмполи
0' 5'
1
Скуффет
Симоне
2
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
13
Капрадосси
Элио
5
Маркицца
Риккардо
25
Маджоре
Джулио
6
Мора
Лука
16
Бартоломей
Паоло
15
Мастину
Джузеппе
14
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
1
Бриньоли
Альберто
3
Майетта
Доменико
7
Манкузо
Леонардо
11
Байрами
Недим
16
Фраттези
Давиде
17
Чичиретти
Амато
28
Риччи
Самуэле
29
Балковец
Юре
35
Сьерральта
Франсиско
36
Фьямоцци
Риккардо
38
Хендерсон
Лиам
Специя
4-3-3
Эмполи
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рагуза Антонио 7 0.23
2. Гьяси Эммануэль 6 0.19
3. Риччи Матео 4 (3) 0.13
4. Риччи Федерико 3 (1) 0.1
5. Бидуи Софьян 3 0.1
6. Бартоломей Паоло 2 0.06
7. Гудьонсен Свейнн 2 0.06
8. Мастину Джузеппе 2 0.06
9. Капрадосси Элио 2 0.06
10. Маджоре Джулио 1 0.03
11. Галабинов Андрей 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Акампора Дженнаро 0 0
15. Рамос Хуан 0 0
16. Маркицца Риккардо 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 9 (1) 0.29
2. Фраттези Давиде 5 0.16
3. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.13
4. Тутино Дженнаро 3 0.1
5. Байрами Недим 3 0.1
6. Дези Якопо 2 0.06
7. Штулац Лео 2 0.06
8. Балковец Юре 1 0.03
9. Хендерсон Лиам 1 0.03
10. Сьерральта Франсиско 1 0.03
11. Бандинелли Филиппо 1 0.03
12. Фьямоцци Риккардо 0 0
13. Морео Стефано 0 0
14. Весели Фредерик 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 7 1
2. Маджоре Джулио 5 2
3. Рамос Хуан 4 2
4. Риччи Матео 7 0
5. Гьяси Эммануэль 6 0
6. Мастину Джузеппе 5 0
7. Гудьонсен Свейнн 4 0
8. Феррер Сальвадор 4 0
9. Терци Клаудио 3 0
10. Капрадосси Элио 3 0
11. Бартоломей Паоло 3 0
12. Виньяли Лука 3 0
13. Эрлич Мартин 1 1
14. Риччи Федерико 2 0
15. Бидуи Софьян 2 0
16. Нзола М'Бала 2 0
17. Маркицца Риккардо 2 0
18. Рагуза Антонио 1 0
19. Галабинов Андрей 1 0
20. Скуффет Симоне 1 0
21. Бастони Симоне 1 0
22. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 5 1
2. Бандинелли Филиппо 5 1
3. Пиррелло Роберто 3 1
4. Весели Фредерик 4 0
5. Дези Якопо 4 0
6. Майетта Доменико 4 0
7. Фраттези Давиде 4 0
8. Лариби Карим 2 1
9. Хендерсон Лиам 3 0
10. Романьоли Симоне 3 0
11. Сьерральта Франсиско 3 0
12. Ла Гумина Антонино 3 0
13. Риччи Самуэле 3 0
14. Антонелли Лука 2 0
15. Тутино Дженнаро 2 0
16. Фантаччи Томмазо 2 0
17. Ла Мантия Андреа 1 0
18. Фьямоцци Риккардо 1 0
19. Штулац Лео 1 0
20. Бриньоли Альберто 1 0
21. Николау Димитриос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 7.89% (3) 10.53% (4) 15.79% (6) 21.05% (8) 31.58% (12) 13.16% (5)
 Эмполи 24.14% (7) 17.24% (5) 20.69% (6) 6.9% (2) 17.24% (5) 13.79% (4)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя
Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи
Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя

Последние игры между собой

Специя: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Эмполи: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Эмполи 1:1 Специя Серия B Специя 2:2 Эмполи Товарищеские матчи Специя 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Специя Серия B
Эмполи 2:0 Специя Серия B Специя 1:3 Эмполи Серия B Специя 3:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:2 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 28 21 6 1 54 - 15 69
2. Кротоне Заявка 28 15 4 9 47 - 33 49
3. Фрозиноне Заявка 28 13 8 7 33 - 23 47
4. Порденоне Заявка 28 13 6 9 37 - 34 45
5. Специя 0:0 Заявка 29 12 9 8 40 - 32 45
6. Читтаделла Заявка 28 12 7 9 35 - 32 43
7. Салернитана Заявка 28 12 6 10 36 - 32 42
8. Кьево Заявка 28 10 11 7 34 - 27 41
9. Эмполи 0:0 Заявка 29 10 11 8 33 - 34 41
10. Виртус Энтелла Заявка 28 10 8 10 35 - 36 38
11. Перуджа 28 10 6 12 29 - 36 36
12. Юве Стабия Заявка 28 10 6 12 35 - 43 36
13. Пиза Заявка 28 9 9 10 35 - 35 36
14. Пескара Заявка 28 10 5 13 38 - 44 35
15. Кремонезе 28 8 9 11 31 - 33 33
16. Асколи 28 9 5 14 37 - 44 32
17. Венеция Заявка 28 7 11 10 26 - 33 32
18. Трапани Заявка 28 5 10 13 31 - 52 25
19. Козенца Заявка 28 5 9 14 29 - 35 24
20. Ливорно Заявка 28 4 6 18 23 - 45 18
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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