Специя
1:0
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
Эмполи
43' Желтая карточкаБалковец Юре
1:0
72' ГолРагуза Антонио
90' Желтая карточкаБартоломей Паоло
28
Эрлич
Мартин
14
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
43'
72'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рагуза Антонио
|8
|0.26
|2.
|Гьяси Эммануэль
|6
|0.19
|3.
|Риччи Матео
|4 (3)
|0.13
|4.
|Риччи Федерико
|3 (1)
|0.1
|5.
|Бидуи Софьян
|3
|0.1
|6.
|Бартоломей Паоло
|2
|0.06
|7.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0.06
|8.
|Мастину Джузеппе
|2
|0.06
|9.
|Капрадосси Элио
|2
|0.06
|10.
|Маджоре Джулио
|1
|0.03
|11.
|Галабинов Андрей
|1
|0.03
|12.
|Мора Лука
|1
|0.03
|13.
|Ди Гаудио Антонио
|1
|0.03
|14.
|Маркицца Риккардо
|0
|0
|15.
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|16.
|Рамос Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|9 (1)
|0.29
|2.
|Фраттези Давиде
|5
|0.16
|3.
|Ла Гумина Антонино
|4 (1)
|0.13
|4.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.1
|5.
|Байрами Недим
|3
|0.1
|6.
|Дези Якопо
|2
|0.06
|7.
|Штулац Лео
|2
|0.06
|8.
|Балковец Юре
|1
|0.03
|9.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|10.
|Сьерральта Франсиско
|1
|0.03
|11.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.03
|12.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|13.
|Морео Стефано
|0
|0
|14.
|Весели Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мора Лука
|7
|1
|2.
|Маджоре Джулио
|5
|2
|3.
|Рамос Хуан
|4
|2
|4.
|Риччи Матео
|7
|0
|5.
|Гьяси Эммануэль
|6
|0
|6.
|Мастину Джузеппе
|5
|0
|7.
|Бартоломей Паоло
|4
|0
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|9.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|10.
|Терци Клаудио
|3
|0
|11.
|Капрадосси Элио
|3
|0
|12.
|Виньяли Лука
|3
|0
|13.
|Эрлич Мартин
|1
|1
|14.
|Риччи Федерико
|2
|0
|15.
|Бидуи Софьян
|2
|0
|16.
|Нзола М'Бала
|2
|0
|17.
|Маркицца Риккардо
|2
|0
|18.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|19.
|Галабинов Андрей
|1
|0
|20.
|Скуффет Симоне
|1
|0
|21.
|Бастони Симоне
|1
|0
|22.
|Макинтош-Баффондж Даррен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балковец Юре
|6
|1
|2.
|Бандинелли Филиппо
|5
|1
|3.
|Пиррелло Роберто
|3
|1
|4.
|Весели Фредерик
|4
|0
|5.
|Дези Якопо
|4
|0
|6.
|Майетта Доменико
|4
|0
|7.
|Фраттези Давиде
|4
|0
|8.
|Лариби Карим
|2
|1
|9.
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|10.
|Романьоли Симоне
|3
|0
|11.
|Сьерральта Франсиско
|3
|0
|12.
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|13.
|Риччи Самуэле
|3
|0
|14.
|Антонелли Лука
|2
|0
|15.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|16.
|Фантаччи Томмазо
|2
|0
|17.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|18.
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|19.
|Штулац Лео
|1
|0
|20.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|21.
|Николау Димитриос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|7.69% (3)
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|33.33% (13)
|12.82% (5)
|Эмполи
|24.14% (7)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: + = -Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя
Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи
Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя
Последние игры между собой
Специя: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Эмполи: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|28
|21
|6
|1
|54 - 15
|69
|2.
|Кротоне
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|47 - 33
|49
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|33 - 23
|47
|4.
|Специя
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 32
|47
|5.
|Порденоне
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|37 - 34
|45
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 32
|43
|7.
|Салернитана
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 32
|42
|8.
|Кьево
|Заявка
|28
|10
|11
|7
|34 - 27
|41
|9.
|Эмполи
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|33 - 35
|40
|10.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 36
|38
|11.
|Перуджа
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|12.
|Юве Стабия
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|35 - 43
|36
|13.
|Пиза
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|35 - 35
|36
|14.
|Пескара
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|38 - 44
|35
|15.
|Кремонезе
|28
|8
|9
|11
|31 - 33
|33
|16.
|Асколи
|28
|9
|5
|14
|37 - 44
|32
|17.
|Венеция
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|26 - 33
|32
|18.
|Трапани
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|31 - 52
|25
|19.
|Козенца
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|29 - 35
|24
|20.
|Ливорно
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|23 - 45
|18