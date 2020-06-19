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Специя
1:0
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
43' Желтая карточка
Балковец Юре
1:0
72' Гол
Рагуза Антонио
90' Желтая карточка
Бартоломей Паоло
90'+6
1
Скуффет
Симоне
2
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
13
Капрадосси
Элио
5
Маркицца
Риккардо
25
Маджоре
Джулио
16
Бартоломей
Паоло
6
Мора
Лука
15
Мастину
Джузеппе
14
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
35
Сьерральта
Франсиско
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
38
Хендерсон
Лиам
28
Риччи
Самуэле
17
Чичиретти
Амато
16
Фраттези
Давиде
11
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
Специя
4-3-3
Эмполи
4-2-3-1

Ход матча

43'
 
Балковец Юре
61'
Галабинов Андрей
Нзола М'Бала
 
67'
 
Журковски Шимон
Хендерсон Лиам
67'
 
Морео Стефано
Манкузо Леонардо
69'
Рагуза Антонио
Мастину Джузеппе
 
69'
Акампора Дженнаро
Маджоре Джулио
 
72'
Рагуза Антонио
(Маркицца Риккардо)
1:0
80'
 
Романьоли Симоне
Майетта Доменико
80'
 
Тутино Дженнаро
Фраттези Давиде
86'
Рейнхарт Тобиас
Гьяси Эммануэль
 
86'
 
Бандинелли Филиппо
Чичиретти Амато
86'
Терци Клаудио
Мора Лука
 
90'
Бартоломей Паоло
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рагуза Антонио 8 0.26
2. Гьяси Эммануэль 6 0.19
3. Риччи Матео 4 (3) 0.13
4. Риччи Федерико 3 (1) 0.1
5. Бидуи Софьян 3 0.1
6. Бартоломей Паоло 2 0.06
7. Гудьонсен Свейнн 2 0.06
8. Мастину Джузеппе 2 0.06
9. Капрадосси Элио 2 0.06
10. Маджоре Джулио 1 0.03
11. Галабинов Андрей 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Маркицца Риккардо 0 0
15. Акампора Дженнаро 0 0
16. Рамос Хуан 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 9 (1) 0.29
2. Фраттези Давиде 5 0.16
3. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.13
4. Тутино Дженнаро 3 0.1
5. Байрами Недим 3 0.1
6. Дези Якопо 2 0.06
7. Штулац Лео 2 0.06
8. Балковец Юре 1 0.03
9. Хендерсон Лиам 1 0.03
10. Сьерральта Франсиско 1 0.03
11. Бандинелли Филиппо 1 0.03
12. Фьямоцци Риккардо 0 0
13. Морео Стефано 0 0
14. Весели Фредерик 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 7 1
2. Маджоре Джулио 5 2
3. Рамос Хуан 4 2
4. Риччи Матео 7 0
5. Гьяси Эммануэль 6 0
6. Мастину Джузеппе 5 0
7. Бартоломей Паоло 4 0
8. Гудьонсен Свейнн 4 0
9. Феррер Сальвадор 4 0
10. Терци Клаудио 3 0
11. Капрадосси Элио 3 0
12. Виньяли Лука 3 0
13. Эрлич Мартин 1 1
14. Риччи Федерико 2 0
15. Бидуи Софьян 2 0
16. Нзола М'Бала 2 0
17. Маркицца Риккардо 2 0
18. Рагуза Антонио 1 0
19. Галабинов Андрей 1 0
20. Скуффет Симоне 1 0
21. Бастони Симоне 1 0
22. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 6 1
2. Бандинелли Филиппо 5 1
3. Пиррелло Роберто 3 1
4. Весели Фредерик 4 0
5. Дези Якопо 4 0
6. Майетта Доменико 4 0
7. Фраттези Давиде 4 0
8. Лариби Карим 2 1
9. Хендерсон Лиам 3 0
10. Романьоли Симоне 3 0
11. Сьерральта Франсиско 3 0
12. Ла Гумина Антонино 3 0
13. Риччи Самуэле 3 0
14. Антонелли Лука 2 0
15. Тутино Дженнаро 2 0
16. Фантаччи Томмазо 2 0
17. Ла Мантия Андреа 1 0
18. Фьямоцци Риккардо 1 0
19. Штулац Лео 1 0
20. Бриньоли Альберто 1 0
21. Николау Димитриос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 7.69% (3) 10.26% (4) 15.38% (6) 20.51% (8) 33.33% (13) 12.82% (5)
 Эмполи 24.14% (7) 17.24% (5) 20.69% (6) 6.9% (2) 17.24% (5) 13.79% (4)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя
Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи
Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя

Последние игры между собой

Специя: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Эмполи: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Эмполи 1:1 Специя Серия B Специя 2:2 Эмполи Товарищеские матчи Специя 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Специя Серия B
Эмполи 2:0 Специя Серия B Специя 1:3 Эмполи Серия B Специя 3:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:2 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 28 21 6 1 54 - 15 69
2. Кротоне Заявка 28 15 4 9 47 - 33 49
3. Фрозиноне Заявка 28 13 8 7 33 - 23 47
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Порденоне Заявка 28 13 6 9 37 - 34 45
6. Читтаделла Заявка 28 12 7 9 35 - 32 43
7. Салернитана Заявка 28 12 6 10 36 - 32 42
8. Кьево Заявка 28 10 11 7 34 - 27 41
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Виртус Энтелла Заявка 28 10 8 10 35 - 36 38
11. Перуджа 28 10 6 12 29 - 36 36
12. Юве Стабия Заявка 28 10 6 12 35 - 43 36
13. Пиза Заявка 28 9 9 10 35 - 35 36
14. Пескара Заявка 28 10 5 13 38 - 44 35
15. Кремонезе 28 8 9 11 31 - 33 33
16. Асколи 28 9 5 14 37 - 44 32
17. Венеция Заявка 28 7 11 10 26 - 33 32
18. Трапани Заявка 28 5 10 13 31 - 52 25
19. Козенца Заявка 28 5 9 14 29 - 35 24
20. Ливорно Заявка 28 4 6 18 23 - 45 18
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Балковец Юре получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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