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  2. Матчи
  3. Италия
Ливорно
0:2
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
30' Желтая карточка
Проя Федерико
0:1
50' Пенальти
Йори Мануэль
0:2
60' Гол
Проя Федерико
70' Желтая карточка
Гарджуло Марио
90'+4
35
Плиццари
Алессандро
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
4
Ди
Дженнаро
Маттео
15
Дель
Прато
Энрико
37
Авуа
Теофилус
43
Вивиани
Федерико
34
Агацци
Давиде
47
Сек
Мустафа
27
Феррари
Франко
24
Маццео
Фабио
1
Палеари
Альберто
24
Гирингелли
Лука
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
4
Йори
Мануэль
8
Проя
Федерико
10
Д'Урсо
Кристиан
17
Розафио
Марко
9
Дьяв
Давиде
Ливорно
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

21'
 
Мора Кристиан
Гирингелли Лука
30'
 
Проя Федерико
46'
 
Луппи Давиде
Розафио Марко
50'
0:1
Йори Мануэль
56'
Лучи Андреа
Вивиани Федерико
 
60'
0:2
Проя Федерико
(Йори Мануэль)
61'
Рокка Микеле
Агацци Давиде
 
61'
Бракен Свен
Маццео Фабио
 
66'
 
Гарджуло Марио
Вита Алессио
70'
 
Гарджуло Марио
76'
 
Паван Никола
Д'Урсо Кристиан
76'
 
Де Марки Микаэль
Проя Федерико
79'
Руджеро Дженнаро
Ди Дженнаро Маттео
 
79'
Марсура Давиде
Сек Мустафа
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 7 (1) 0.23
2. Марсура Давиде 4 0.13
3. Агацци Давиде 2 0.06
4. Феррари Франко 2 0.06
5. Райчевич Филип 1 0.03
6. Мендес Мурило 1 0.03
7. Маццео Фабио 1 0.03
8. Бракен Свен 1 0.03
9. Богдан Лука 1 0.03
10. Дель Прато Энрико 1 0.03
11. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
12. Лучи Андреа 0 0
13. Порчино Антонио 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 11 0.35
2. Йори Мануэль 7 (6) 0.23
3. Проя Федерико 5 0.16
4. Вита Алессио 3 0.1
5. Д'Урсо Кристиан 3 0.1
6. Луппи Давиде 2 0.06
7. Бенедетти Амедео 1 0.03
8. Станко Франческо 1 0.03
9. Адорни Давиде 1 0.03
10. Паван Никола 1 0.03
11. Целар Жан 1 0.03
12. Розафио Марко 0 0
13. Бранка Симоне 0 0
14. Панико Джузеппе 0 0
15. Вриони Джакомо 0 0
16. Буссалья Андреа 0 0

Карточки

Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 9 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 7 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Рокка Микеле 5 0
6. Гоннелли Лоренцо 5 0
7. Богдан Лука 3 1
8. Райчевич Филип 4 0
9. Морганелла Мишель 3 0
10. Порчино Антонио 3 0
11. Ди Дженнаро Маттео 1 1
12. Маццео Фабио 2 0
13. Бракен Свен 2 0
14. Вивиани Федерико 2 0
15. Газбарро Андреа 2 0
16. Авуа Теофилус 2 0
17. Паллекки Маттео 2 0
18. Марсура Давиде 0 1
19. Сильвестре Матиас 1 0
20. Риццо Лука 1 0
21. Мендес Мурило 1 0
22. Морелли Габриэле 1 0
23. Феррари Франко 1 0
24. Бриньола Энрико 1 0
25. Дель Прато Энрико 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Бенедетти Амедео 10 0
2. Дьяв Давиде 10 0
3. Адорни Давиде 8 1
4. Йори Мануэль 8 0
5. Бранка Симоне 5 1
6. Гирингелли Лука 6 0
7. Проя Федерико 4 1
8. Пертиконе Романо 4 0
9. Гарджуло Марио 4 0
10. Паван Никола 4 0
11. Вита Алессио 3 0
12. Луппи Давиде 2 0
13. Камильяно Агостино 2 0
14. Розафио Марко 2 0
15. Д'Урсо Кристиан 2 0
16. Палеари Альберто 2 0
17. Буссалья Андреа 2 0
18. Мора Кристиан 2 0
19. Станко Франческо 1 0
20. Риццо Альберто 1 0
21. Панико Джузеппе 1 0
22. Целар Жан 1 0
23. Де Марки Микаэль 1 0
24. Фраре Доменико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливорно 20% (4) 30% (6) 5% (1) 35% (7) 10% (2) 0
 Читтаделла 16.67% (6) 11.11% (4) 13.89% (5) 16.67% (6) 19.44% (7) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: + = -
Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно
Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия
Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Читтаделла: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Читтаделла 1:0 Ливорно Серия B Читтаделла 4:0 Ливорно Серия B Ливорно 0:0 Читтаделла Серия B Ливорно 0:1 Читтаделла Серия B
Читтаделла 1:1 Ливорно Серия B Читтаделла 0:2 Ливорно Серия B Ливорно 2:2 Читтаделла Серия B Ливорно 1:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Ливорно Серия B Читтаделла 2:0 Ливорно Серия B Ливорно 3:0 Читтаделла Серия B Ливорно 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Ливорно Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 28 21 6 1 54 - 15 69
2. Кротоне Заявка 29 15 5 9 48 - 34 50
3. Фрозиноне Заявка 29 13 9 7 33 - 23 48
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Читтаделла Заявка 29 13 7 9 37 - 32 46
6. Порденоне 0:0 Заявка 29 13 7 9 37 - 34 46
7. Салернитана Заявка 29 12 7 10 37 - 33 43
8. Кьево Заявка 29 10 12 7 35 - 28 42
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Пескара Заявка 29 11 5 13 41 - 45 38
11. Виртус Энтелла Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
12. Пиза Заявка 29 9 10 10 36 - 36 37
13. Перуджа Заявка 28 10 6 12 29 - 36 36
14. Юве Стабия Заявка 29 10 6 13 36 - 46 36
15. Кремонезе Заявка 28 8 9 11 31 - 33 33
16. Венеция 0:0 Заявка 29 7 12 10 26 - 33 33
17. Асколи Заявка 28 9 5 14 37 - 44 32
18. Козенца Заявка 29 6 9 14 31 - 36 27
19. Трапани Заявка 29 5 11 13 31 - 52 26
20. Ливорно Заявка 29 4 6 19 23 - 47 18
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Проя Федерико получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Гирингелли Лука уходит, Мора Кристиан вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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