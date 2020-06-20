Ливорно
0:2
Конец матча
Стадион: Армандо Пикки
Читтаделла
30' Желтая карточкаПроя Федерико
0:1
50' ПенальтиЙори Мануэль
0:2
60' ГолПроя Федерико
70' Желтая карточкаГарджуло Марио
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
47
Сек
Мустафа
24
Маццео
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Сек МустафаПолузащитник
- Нападающий
-
24 Маццео ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Antonio Filippini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
30'
50'
0:1
60'
0:2
70'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маррас Мануэль
|7 (1)
|0.23
|2.
|Марсура Давиде
|4
|0.13
|3.
|Агацци Давиде
|2
|0.06
|4.
|Феррари Франко
|2
|0.06
|5.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|6.
|Мендес Мурило
|1
|0.03
|7.
|Маццео Фабио
|1
|0.03
|8.
|Бракен Свен
|1
|0.03
|9.
|Богдан Лука
|1
|0.03
|10.
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|11.
|Рокка Микеле
|1 (1)
|0.03
|12.
|Лучи Андреа
|0
|0
|13.
|Порчино Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11
|0.35
|2.
|Йори Мануэль
|7 (6)
|0.23
|3.
|Проя Федерико
|5
|0.16
|4.
|Вита Алессио
|3
|0.1
|5.
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0.1
|6.
|Луппи Давиде
|2
|0.06
|7.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.03
|8.
|Станко Франческо
|1
|0.03
|9.
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|10.
|Паван Никола
|1
|0.03
|11.
|Целар Жан
|1
|0.03
|12.
|Розафио Марко
|0
|0
|13.
|Бранка Симоне
|0
|0
|14.
|Панико Джузеппе
|0
|0
|15.
|Вриони Джакомо
|0
|0
|16.
|Буссалья Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маррас Мануэль
|9
|0
|2.
|Агацци Давиде
|7
|1
|3.
|Лучи Андреа
|7
|0
|4.
|Бобен Матия
|6
|0
|5.
|Рокка Микеле
|5
|0
|6.
|Гоннелли Лоренцо
|5
|0
|7.
|Богдан Лука
|3
|1
|8.
|Райчевич Филип
|4
|0
|9.
|Морганелла Мишель
|3
|0
|10.
|Порчино Антонио
|3
|0
|11.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|12.
|Маццео Фабио
|2
|0
|13.
|Бракен Свен
|2
|0
|14.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|15.
|Газбарро Андреа
|2
|0
|16.
|Авуа Теофилус
|2
|0
|17.
|Паллекки Маттео
|2
|0
|18.
|Марсура Давиде
|0
|1
|19.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|20.
|Риццо Лука
|1
|0
|21.
|Мендес Мурило
|1
|0
|22.
|Морелли Габриэле
|1
|0
|23.
|Феррари Франко
|1
|0
|24.
|Бриньола Энрико
|1
|0
|25.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Амедео
|10
|0
|2.
|Дьяв Давиде
|10
|0
|3.
|Адорни Давиде
|8
|1
|4.
|Йори Мануэль
|8
|0
|5.
|Бранка Симоне
|5
|1
|6.
|Гирингелли Лука
|6
|0
|7.
|Проя Федерико
|4
|1
|8.
|Пертиконе Романо
|4
|0
|9.
|Гарджуло Марио
|4
|0
|10.
|Паван Никола
|4
|0
|11.
|Вита Алессио
|3
|0
|12.
|Луппи Давиде
|2
|0
|13.
|Камильяно Агостино
|2
|0
|14.
|Розафио Марко
|2
|0
|15.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|16.
|Палеари Альберто
|2
|0
|17.
|Буссалья Андреа
|2
|0
|18.
|Мора Кристиан
|2
|0
|19.
|Станко Франческо
|1
|0
|20.
|Риццо Альберто
|1
|0
|21.
|Панико Джузеппе
|1
|0
|22.
|Целар Жан
|1
|0
|23.
|Де Марки Микаэль
|1
|0
|24.
|Фраре Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливорно
|20% (4)
|30% (6)
|5% (1)
|35% (7)
|10% (2)
|0
|Читтаделла
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: + = -Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно
Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия
Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Читтаделла: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|54 - 15
|69
|2.
|Кротоне
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|48 - 34
|50
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|33 - 23
|48
|4.
|Специя
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 32
|47
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 32
|46
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 34
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|37 - 33
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|35 - 28
|42
|9.
|Эмполи
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|33 - 35
|40
|10.
|Пескара
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|41 - 45
|38
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|12.
|Пиза
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 36
|37
|13.
|Перуджа
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 46
|36
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 33
|33
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 33
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|37 - 44
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 36
|27
|19.
|Трапани
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|31 - 52
|26
|20.
|Ливорно
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|23 - 47
|18