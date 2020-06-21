Асколи
0:1
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Перуджа
33' Желтая карточкаБроско Риккардо
40' Желтая карточкаТрояно Микеле
53' Желтая карточкаБуонаюто Кристиан
61' Желтая карточкаЛеали Никола
70' Желтая карточкаРози Алеандро
0:1
72' ГолНиколусси-Кавилья Ханс
90' Желтая карточкаСерникола Леонардо
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Amara Konate
-
Главный тренер: Косми Серсе
Ход матча
33'
40'
61'
70'
72'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 11
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|7
|0.23
|2.
|Нинкович Никола
|6 (1)
|0.19
|3.
|Да Крус Алессио
|5 (1)
|0.16
|4.
|Морозини Леонардо
|5
|0.16
|5.
|Ардеманьи Маттео
|3 (1)
|0.1
|6.
|Michele Cavion
|2
|0.06
|7.
|Тротта Марселло
|2
|0.06
|8.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|9.
|Трояно Микеле
|1
|0.03
|10.
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|11.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|12.
|Чаджиа Мутир
|1
|0.03
|13.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|14.
|Брлек Петар
|0
|0
|15.
|Cristian Andreoni
|0
|0
|16.
|Пиччинокки Марио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йемелло Пьетро
|17 (9)
|0.55
|2.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.1
|3.
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.06
|4.
|Капоне Кристиан
|2
|0.06
|5.
|Николусси-Кавилья Ханс
|1
|0.03
|6.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|7.
|Nicola Falasco
|1
|0.03
|8.
|Pasquale Mazzochi
|1
|0.03
|9.
|Christian Kouan
|1
|0.03
|10.
|Фальчинелли Диего
|1 (1)
|0.03
|11.
|Marcello Falzerano
|0
|0
|12.
|Рози Алеандро
|0
|0
|13.
|Балич Андрия
|0
|0
|14.
|Marco Carraro
|0
|0
|15.
|Драгомир Влад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гравильон Эндрю
|10
|0
|2.
|Трояно Микеле
|7
|1
|3.
|Нинкович Никола
|7
|1
|4.
|Да Крус Алессио
|2
|3
|5.
|Петруччи Давиде
|4
|1
|6.
|Падоин Симоне
|5
|0
|7.
|Броско Риккардо
|5
|0
|8.
|Джербо Альберто
|5
|0
|9.
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|10.
|Michele Cavion
|4
|0
|11.
|Cristian Andreoni
|2
|1
|12.
|Ардеманьи Маттео
|3
|0
|13.
|Брлек Петар
|3
|0
|14.
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|15.
|Серникола Леонардо
|3
|0
|16.
|Валентини Науэль
|2
|0
|17.
|Леали Никола
|2
|0
|18.
|Пиччинокки Марио
|2
|0
|19.
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|20.
|Тротта Марселло
|1
|0
|21.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|22.
|Раньери Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рози Алеандро
|7
|1
|2.
|Йемелло Пьетро
|5
|1
|3.
|Nicola Falasco
|5
|1
|4.
|Marco Carraro
|3
|1
|5.
|Драгомир Влад
|3
|1
|6.
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|7.
|Guglielmo Vicario
|4
|0
|8.
|Filippo Sgarbi
|4
|0
|9.
|Дьомбер Норберт
|2
|1
|10.
|Christian Kouan
|2
|1
|11.
|Греко Леандро
|3
|0
|12.
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|13.
|Mardochee Nzita
|3
|0
|14.
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|15.
|Мелькьорри Федерико
|2
|0
|16.
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|17.
|Райкович Слободан
|1
|0
|18.
|Marcello Falzerano
|1
|0
|19.
|Капоне Кристиан
|1
|0
|20.
|Andrea Bianchimano
|1
|0
|21.
|Фернандес Пауло
|1
|0
|22.
|Amara Konate
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|Перуджа
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|38.46% (10)
|7.69% (2)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: + = -Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи
Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи
Перуджа Последние 20 матчей: + = -Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи
Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа
Последние игры между собой
Асколи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Перуджа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|55 - 15
|72
|2.
|Кротоне
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|48 - 34
|50
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|33 - 23
|48
|4.
|Специя
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 32
|47
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 32
|46
|6.
|Порденоне
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 34
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|37 - 33
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|35 - 28
|42
|9.
|Эмполи
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|33 - 35
|40
|10.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|30 - 36
|39
|11.
|Пескара
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|41 - 45
|38
|12.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|13.
|Пиза
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 36
|37
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 46
|36
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|31 - 34
|33
|16.
|Венеция
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 33
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|37 - 45
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 36
|27
|19.
|Трапани
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|31 - 52
|26
|20.
|Ливорно
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|23 - 47
|18
Аутентификация