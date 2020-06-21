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Асколи
0:1
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
33' Желтая карточка
Броско Риккардо
40' Желтая карточка
Трояно Микеле
53' Желтая карточка
Буонаюто Кристиан
61' Желтая карточка
Леали Никола
70' Желтая карточка
Рози Алеандро
0:1
72' Гол
Николусси-Кавилья Ханс
90' Желтая карточка
Серникола Леонардо
90'+5
33
Леали
Никола
28
Cristian
Andreoni
23
Броско
Риккардо
3
Раньери
Лука
17
Серникола
Леонардо
7
Michele
Cavion
6
Трояно
Микеле
30
Брлек
Петар
38
Морозини
Леонардо
9
Скамачча
Джанлука
11
Нинкович
Никола
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
33
Анджелла
Габриэле
6
Filippo
Sgarbi
7
Pasquale
Mazzochi
23
Marcello
Falzerano
4
Marco
Carraro
14
Николусси-Кавилья
Ханс
27
Ди
Кьяра
Джанлука
11
Буонаюто
Кристиан
8
Фальчинелли
Диего
Асколи
4-3-3
Перуджа
3-5-2

Ход матча

33'
Броско Риккардо
 
40'
Трояно Микеле
 
53'
 
Буонаюто Кристиан
56'
 
Йемелло Пьетро
Буонаюто Кристиан
60'
Эрамо Мирко
Трояно Микеле
 
61'
Леали Никола
 
70'
 
Рози Алеандро
72'
0:1
Николусси-Кавилья Ханс
(Йемелло Пьетро)
75'
Гравильон Эндрю
Броско Риккардо
 
75'
Тротта Марселло
Нинкович Никола
 
80'
 
Бензар Ромарио
Pasquale Mazzochi
80'
 
Мелькьорри Федерико
Фальчинелли Диего
86'
Mattia D'Agostino
Брлек Петар
 
90'
 
Christian Kouan
Marcello Falzerano
90'
Серникола Леонардо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 11
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 20 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 7 0.23
2. Нинкович Никола 6 (1) 0.19
3. Да Крус Алессио 5 (1) 0.16
4. Морозини Леонардо 5 0.16
5. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.1
6. Michele Cavion 2 0.06
7. Тротта Марселло 2 0.06
8. Джербо Альберто 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Пучино Раффаэле 1 0.03
12. Чаджиа Мутир 1 0.03
13. Петруччи Давиде 0 0
14. Брлек Петар 0 0
15. Cristian Andreoni 0 0
16. Пиччинокки Марио 0 0
Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йемелло Пьетро 17 (9) 0.55
2. Мелькьорри Федерико 3 0.1
3. Буонаюто Кристиан 2 0.06
4. Капоне Кристиан 2 0.06
5. Николусси-Кавилья Ханс 1 0.03
6. Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
7. Nicola Falasco 1 0.03
8. Pasquale Mazzochi 1 0.03
9. Christian Kouan 1 0.03
10. Фальчинелли Диего 1 (1) 0.03
11. Marcello Falzerano 0 0
12. Рози Алеандро 0 0
13. Балич Андрия 0 0
14. Marco Carraro 0 0
15. Драгомир Влад 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 10 0
2. Трояно Микеле 7 1
3. Нинкович Никола 7 1
4. Да Крус Алессио 2 3
5. Петруччи Давиде 4 1
6. Падоин Симоне 5 0
7. Броско Риккардо 5 0
8. Джербо Альберто 5 0
9. Пучино Раффаэле 4 0
10. Michele Cavion 4 0
11. Cristian Andreoni 2 1
12. Ардеманьи Маттео 3 0
13. Брлек Петар 3 0
14. Скамачча Джанлука 3 0
15. Серникола Леонардо 3 0
16. Валентини Науэль 2 0
17. Леали Никола 2 0
18. Пиччинокки Марио 2 0
19. Чаджиа Мутир 2 0
20. Тротта Марселло 1 0
21. Морозини Леонардо 1 0
22. Раньери Лука 1 0
Перуджа
# Игрок      
1. Рози Алеандро 7 1
2. Йемелло Пьетро 5 1
3. Nicola Falasco 5 1
4. Marco Carraro 3 1
5. Драгомир Влад 3 1
6. Ди Кьяра Джанлука 4 0
7. Guglielmo Vicario 4 0
8. Filippo Sgarbi 4 0
9. Дьомбер Норберт 2 1
10. Christian Kouan 2 1
11. Греко Леандро 3 0
12. Фальчинелли Диего 3 0
13. Mardochee Nzita 3 0
14. Анджелла Габриэле 2 0
15. Мелькьорри Федерико 2 0
16. Буонаюто Кристиан 2 0
17. Райкович Слободан 1 0
18. Marcello Falzerano 1 0
19. Капоне Кристиан 1 0
20. Andrea Bianchimano 1 0
21. Фернандес Пауло 1 0
22. Amara Konate 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 12.9% (4) 12.9% (4) 25.81% (8) 16.13% (5) 16.13% (5) 16.13% (5)
 Перуджа 7.69% (2) 23.08% (6) 15.38% (4) 7.69% (2) 38.46% (10) 7.69% (2)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи
Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи
Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи
Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа

Последние игры между собой

Асколи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Перуджа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Перуджа 1:1 Асколи Серия B Асколи 0:3 Перуджа Серия B Перуджа 2:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Перуджа Серия B
Перуджа 1:0 Асколи Серия B Перуджа 0:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 0:2 Асколи Серия B Асколи 1:0 Перуджа Серия B Асколи 0:1 Перуджа Про Прима Дивизионе Перуджа 3:2 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 3:1 Перуджа Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 29 22 6 1 55 - 15 72
2. Кротоне Заявка 29 15 5 9 48 - 34 50
3. Фрозиноне Заявка 29 13 9 7 33 - 23 48
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Читтаделла Заявка 29 13 7 9 37 - 32 46
6. Порденоне Заявка 29 13 7 9 37 - 34 46
7. Салернитана Заявка 29 12 7 10 37 - 33 43
8. Кьево Заявка 29 10 12 7 35 - 28 42
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Перуджа Заявка 29 11 6 12 30 - 36 39
11. Пескара Заявка 29 11 5 13 41 - 45 38
12. Виртус Энтелла Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
13. Пиза Заявка 29 9 10 10 36 - 36 37
14. Юве Стабия Заявка 29 10 6 13 36 - 46 36
15. Кремонезе Заявка 29 8 9 12 31 - 34 33
16. Венеция Заявка 29 7 12 10 26 - 33 33
17. Асколи Заявка 29 9 5 15 37 - 45 32
18. Козенца Заявка 29 6 9 14 31 - 36 27
19. Трапани Заявка 29 5 11 13 31 - 52 26
20. Ливорно Заявка 29 4 6 19 23 - 47 18
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Трояно Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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