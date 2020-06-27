Второй тайм

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Дессена Даниэле из команды Брешия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

97' Удар от ворот произведет Брешия

97' Пространство открывается для Лерагер Лукас , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

97' Сабелли Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

96' Дессена Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Пинамонти Андреа из команды Дженоа пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

96' Санабрия Антонио из команды Дженоа плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

95' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Скрабб Симон из команды Брешия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

95' Отличная игра от Гецци Андреа из команды Брешия . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

94' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

93' Удар от ворот произведет Дженоа

92' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Брешия

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Хорошо играет на выходе Перин Маттиа - мяч в ее руках

88' Доннарумма Альфредо из команды Брешия плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

88' Удар от ворот произведет Брешия

86' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Рефери не любит споров - именно за это Сабелли Стефано сейчас получил желтую

85' Игрок из команды Брешия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Ромуло Соуза из команды Брешия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

84' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Дженоа

84' Гецци Андреа пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

84' Стураро Стефано из команды Дженоа пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

83' Плохо играет Сабелли Стефано - неудачный вынос, и мяч у соперниц

82' Удар от ворот произведет Дженоа

81' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Пандев Горан из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

78' Хорошая попытка от Айе Флориан , был неплохой удар, но вратарь спас

78' Сапата Кристиан из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

78' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Хорошо играет на выходе Перин Маттиа - мяч в ее руках

75' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Дженоа

71' Бираски Давиде получил желтую карточку от судьи

70' Доннарумма Альфредо из команды Брешия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

70' Г О О О О Л - Пинамонти Андреа из команды Дженоа забивает с точки!

69' Дессена Даниэле получил желтую карточку от судьи

69' Стураро Стефано наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

68' Андреа Папетти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Андреа Папетти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Удар от ворот произведет Брешия

65' Пандев Горан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

64' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Пандев Горан из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

63' Удар от ворот произведет Дженоа

63' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

62' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Дженоа

61' Матею Алеш из команды Брешия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

61' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Хорошо играет на выходе Перин Маттиа - мяч в ее руках

60' Сабелли Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Сапата Кристиан получил желтую карточку от судьи

57' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Брешия

57' Пространство открывается для Пинамонти Андреа , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

56' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Брешия

54' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

53' Доннарумма Альфредо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Торрегросса Эрнесто из команды Брешия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

51' Хорошая попытка от Доннарумма Альфредо , был неплохой удар, но вратарь спас

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Доннарумма Альфредо получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Доннарумма Альфредо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Сабелли Стефано получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Сабелли Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Йоронен Йессе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Семприни Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...