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Брешия
2:2
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
1:0
10' Гол
Доннарумма Альфредо
2:0
13' Гол
Семприни Алессандро
2:1
38' Пенальти
Фальке Яго
45' Желтая карточка
Матею Алеш
58' Желтая карточка
Сапата Кристиан
69' Желтая карточка
Дессена Даниэле
2:2
70' Пенальти
Пинамонти Андреа
71' Желтая карточка
Бираски Давиде
75' Желтая карточка
Бьярнасон Биркир
86' Желтая карточка
Сабелли Стефано
90'+8
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
3
Матею
Алеш
29
Семприни
Алессандро
31
Бьярнасон
Биркир
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
8
Змрхаль
Яромир
11
Торрегросса
Эрнесто
9
Доннарумма
Альфредо
1
Перин
Маттиа
17
Ромеро
Кристиан
92
Сумаоро
Адама
2
Сапата
Кристиан
14
Бираски
Давиде
85
Бехрами
Валон
27
Стураро
Стефано
3
Баррека
Антонио
10
Фальке
Яго
23
Дестро
Маттиа
99
Пинамонти
Андреа
Брешия
4-3-1-2
Дженоа
3-4-1-2

Ход матча

10'
Доннарумма Альфредо
(Сабелли Стефано)
1:0
13'
Семприни Алессандро
(Бьярнасон Биркир)
2:0
38'
2:1
Фальке Яго
45'
Матею Алеш
 
53'
 
Пандев Горан
Фальке Яго
53'
 
Шоне Лассе
Сумаоро Адама
58'
 
Сапата Кристиан
59'
 
Санабрия Антонио
Дестро Маттиа
59'
 
Гильоне Паоло
Баррека Антонио
66'
 
Лерагер Лукас
Бехрами Валон
67'
Скрабб Симон
Торрегросса Эрнесто
 
67'
Мартелла Бруно
Семприни Алессандро
 
69'
Дессена Даниэле
 
70'
2:2
Пинамонти Андреа
71'
 
Бираски Давиде
73'
Айе Флориан
Змрхаль Яромир
 
75'
Бьярнасон Биркир
 
83'
Ромуло Соуза
Бьярнасон Биркир
 
83'
Гецци Андреа
Тонали Сандро
 
86'
Сабелли Стефано
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 6 (2) 0.16
2. Балотелли Марио 5 0.14
3. Торрегросса Эрнесто 4 (1) 0.11
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Тонали Сандро 1 0.03
6. Ромуло Соуза 1 0.03
7. Бизоли Димитри 1 0.03
8. Шпалек Николас 1 0.03
9. Кистана Андреа 1 0.03
10. Семприни Алессандро 1 0.03
11. Сабелли Стефано 0 0
12. Бьярнасон Биркир 0 0
13. Матею Алеш 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 7 0.19
2. Кришито Доменико 7 (7) 0.19
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Санабрия Антонио 3 0.08
5. Пинамонти Андреа 3 (1) 0.08
6. Кассата Франческо 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Стураро Стефано 1 0.03
9. Шоне Лассе 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Сумаоро Адама 1 0.03
12. Сапата Кристиан 1 0.03
13. Гильоне Паоло 0 0
14. Мазиелло Андреа 0 0
15. Радованович Иван 0 0
16. Анкерсен Петер 0 0
17. Баррека Антонио 0 0
18. Раду Йонуц 0 0
19. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Кистана Андреа 7 1
2. Матею Алеш 7 1
3. Балотелли Марио 6 1
4. Дессена Даниэле 5 1
5. Торрегросса Эрнесто 6 0
6. Бизоли Димитри 6 0
7. Тонали Сандро 6 0
8. Айе Флориан 3 1
9. Сабелли Стефано 4 0
10. Ромуло Соуза 3 0
11. Чансельор Джон 3 0
12. Шпалек Николас 3 0
13. Матри Алессандро 1 1
14. Мартелла Бруно 2 0
15. Ндой Эмануэле 2 0
16. Мангравити Массимилиано 2 0
17. Маньяни Джанджакомо 2 0
18. Бьярнасон Биркир 1 0
19. Скрабб Симон 1 0
20. Йоронен Йессе 1 0
21. Семприни Алессандро 1 0
22. Папетти Андреа 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 9 1
2. Ромеро Кристиан 10 0
3. Пандев Горан 5 1
4. Кришито Доменико 6 0
5. Агудело Кевин 4 1
6. Стураро Стефано 5 0
7. Шоне Лассе 4 0
8. Сапата Кристиан 4 0
9. Гильоне Паоло 4 0
10. Бехрами Валон 2 1
11. Бираски Давиде 2 1
12. Маркетти Федерико 0 2
13. Радованович Иван 3 0
14. Лерагер Лукас 3 0
15. Фавилли Андреа 3 0
16. Сапонара Риккардо 1 1
17. Анкерсен Петер 2 0
18. Сумаоро Адама 2 0
19. Санабрия Антонио 2 0
20. Клеонизе Денильо 2 0
21. Перин Маттиа 1 0
22. Паяч Марко 1 0
23. Гольданига Эдоардо 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 20.83% (5) 20.83% (5) 20.83% (5) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2)
 Дженоа 6.25% (2) 15.63% (5) 37.5% (12) 12.5% (4) 15.63% (5) 12.5% (4)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи
Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия
Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа
Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе

Последние игры между собой

Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Дженоа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Дженоа 3:1 Брешия Серия A Дженоа 3:0 Брешия Серия A Брешия 0:0 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 28 22 3 3 56 - 24 69
2. Лацио Заявка 27 19 5 3 62 - 26 62
3. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 54 - 28 58
4. Аталанта Заявка 27 16 6 5 77 - 37 54
5. Рома Заявка 27 14 6 7 53 - 36 48
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Парма Заявка 27 11 6 10 37 - 33 39
8. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
10. Кальяри Заявка 28 10 8 10 47 - 44 38
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 27 9 6 12 45 - 46 33
13. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
14. Торино Заявка 28 9 4 15 32 - 50 31
15. Удинезе Заявка 27 7 7 13 21 - 38 28
16. Сампдория Заявка 27 7 5 15 30 - 48 26
17. Дженоа Заявка 28 6 8 14 34 - 53 26
18. Лечче Заявка 28 6 7 15 35 - 64 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 28 4 6 18 25 - 52 18
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Брешия 26.8% (38)
X 40.1% (57)
Дженоа 33.1% (47)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Брешия 2:2 Дженоа

Исход игры
Брешия
26.8% (38)
Ничья
40.1% (57)
Дженоа
33.1% (47)
Тотал 2.5
Больше
30.6% (41)
Меньше
69.4% (93)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (48)
1:2 Дженоа
19% (27)
1:0 Брешия
12.7% (18)
0:1 Дженоа
11.3% (16)
2:1 Брешия
8.5% (12)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Брешия
2.8% (4)
0:2 Дженоа
1.4% (2)
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