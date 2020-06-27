Брешия
2:2
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Дженоа
1:0
10' ГолДоннарумма Альфредо
2:0
13' ГолСемприни Алессандро
2:1
38' ПенальтиФальке Яго
45' Желтая карточкаМатею Алеш
58' Желтая карточкаСапата Кристиан
69' Желтая карточкаДессена Даниэле
2:2
70' ПенальтиПинамонти Андреа
71' Желтая карточкаБираски Давиде
75' Желтая карточкаБьярнасон Биркир
86' Желтая карточкаСабелли Стефано
10
Фальке
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Айе ФлорианНападающий
-
23 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
13'
38'
2:1
45'
58'
69'
70'
2:2
71'
75'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|6 (2)
|0.16
|2.
|Балотелли Марио
|5
|0.14
|3.
|Торрегросса Эрнесто
|4 (1)
|0.11
|4.
|Чансельор Джон
|3
|0.08
|5.
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|6.
|Ромуло Соуза
|1
|0.03
|7.
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|8.
|Шпалек Николас
|1
|0.03
|9.
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|10.
|Семприни Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|12.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|13.
|Матею Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|7
|0.19
|2.
|Кришито Доменико
|7 (7)
|0.19
|3.
|Куаме Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Санабрия Антонио
|3
|0.08
|5.
|Пинамонти Андреа
|3 (1)
|0.08
|6.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|7.
|Фальке Яго
|2 (2)
|0.05
|8.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|9.
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|11.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|12.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|14.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|15.
|Радованович Иван
|0
|0
|16.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|17.
|Баррека Антонио
|0
|0
|18.
|Раду Йонуц
|0
|0
|19.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кистана Андреа
|7
|1
|2.
|Матею Алеш
|7
|1
|3.
|Балотелли Марио
|6
|1
|4.
|Дессена Даниэле
|5
|1
|5.
|Торрегросса Эрнесто
|6
|0
|6.
|Бизоли Димитри
|6
|0
|7.
|Тонали Сандро
|6
|0
|8.
|Айе Флориан
|3
|1
|9.
|Сабелли Стефано
|4
|0
|10.
|Ромуло Соуза
|3
|0
|11.
|Чансельор Джон
|3
|0
|12.
|Шпалек Николас
|3
|0
|13.
|Матри Алессандро
|1
|1
|14.
|Мартелла Бруно
|2
|0
|15.
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|16.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|17.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|18.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|19.
|Скрабб Симон
|1
|0
|20.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|21.
|Семприни Алессандро
|1
|0
|22.
|Папетти Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кассата Франческо
|9
|1
|2.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|3.
|Пандев Горан
|5
|1
|4.
|Кришито Доменико
|6
|0
|5.
|Агудело Кевин
|4
|1
|6.
|Стураро Стефано
|5
|0
|7.
|Шоне Лассе
|4
|0
|8.
|Сапата Кристиан
|4
|0
|9.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|10.
|Бехрами Валон
|2
|1
|11.
|Бираски Давиде
|2
|1
|12.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|13.
|Радованович Иван
|3
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|3
|0
|15.
|Фавилли Андреа
|3
|0
|16.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|17.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|18.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|19.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|20.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|21.
|Перин Маттиа
|1
|0
|22.
|Паяч Марко
|1
|0
|23.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|Дженоа
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|37.5% (12)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи
Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа
Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе
Последние игры между собой
Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Дженоа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|56 - 24
|69
|2.
|Лацио
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 26
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 28
|58
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|77 - 37
|54
|5.
|Рома
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|53 - 36
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 36
|42
|7.
|Парма
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|37 - 33
|39
|8.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|10.
|Кальяри
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|47 - 44
|38
|11.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 46
|33
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|14.
|Торино
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|32 - 50
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|21 - 38
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|30 - 48
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 53
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|35 - 64
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|3
|19
|20 - 45
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 52
|18
Прогнозы на матч Брешия 2:2 Дженоа
Исход игры
Брешия
26.8% (38)
Ничья
40.1% (57)
Дженоа
33.1% (47)
Тотал 2.5
Больше
30.6% (41)
Меньше
69.4% (93)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (48)
1:2 Дженоа
19% (27)
1:0 Брешия
12.7% (18)
0:1 Дженоа
11.3% (16)
2:1 Брешия
8.5% (12)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Брешия
2.8% (4)
0:2 Дженоа
1.4% (2)
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