Первый тайм

5' Кастровилли пробил по воротам со стандарта, мяч попал в "стенку" из игроков "Лацио", которую грамотно выстроил Стракоша.

4' Милинкович-Савич у своей штрафной площади нарушил правила против Рибери. "Фиорентина" заработала достаточно опасный стандарт.

3' Милинкович-Савич получил мяч на левом углу штрафной площади "Фиорентины" и в борьбе с Далбертом Сергей пробил в правый угол ворот, мяч достаточно сильно ушёл в сторону от цели.

2' Геззаль выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Кутроне, Стракоша вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.