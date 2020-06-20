Прогнозы на матч Лацио - Фиорентина

Лацио
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Фиорентина
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|27 (10)
|0.73
|2.
|Кайседо Фелипе
|8
|0.22
|3.
|Корреа Хоакин
|7
|0.19
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.14
|5.
|Альберто Луис
|4 (1)
|0.11
|6.
|Ачерби Франческо
|2
|0.05
|7.
|Марусич Адам
|2
|0.05
|8.
|Луис Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Раду Стефан
|1
|0.03
|10.
|Катальди Данило
|1
|0.03
|11.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.03
|12.
|Адеканье Бобби
|1
|0.03
|13.
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|14.
|Лулич Сенад
|0
|0
|15.
|Лукас Лейва
|0
|0
|16.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|17.
|Хони Родригес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.19
|2.
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.16
|3.
|Пульгар Эрик
|4 (4)
|0.11
|4.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0.08
|5.
|Песселья Херман
|3
|0.08
|6.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|7.
|Рибери Франк
|2
|0.05
|8.
|Бенасси Марко
|1
|0.03
|9.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0.03
|10.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|11.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|12.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|13.
|Лирола Поль
|0
|0
|14.
|Венути Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|8
|1
|2.
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0
|3.
|Лулич Сенад
|6
|0
|4.
|Раду Стефан
|6
|0
|5.
|Пароло Марко
|5
|0
|6.
|Луис Фелипе
|5
|0
|7.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|8.
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|9.
|Альберто Луис
|4
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|11.
|Лаццари Мануэль
|4
|0
|12.
|Катальди Данило
|3
|0
|13.
|Патрик
|2
|0
|14.
|Баштуш Бартоломеу
|2
|0
|15.
|Марусич Адам
|2
|0
|16.
|Хони Родригес
|2
|0
|17.
|Стракоша Томас
|1
|0
|18.
|Адеканье Бобби
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Песселья Херман
|9
|0
|2.
|Касерес Мартин
|7
|1
|3.
|Кастровилли Гаэтано
|8
|0
|4.
|Далберт Эстеван
|6
|1
|5.
|Пульгар Эрик
|7
|0
|6.
|Кьеза Федерико
|5
|0
|7.
|Миленкович Никола
|5
|0
|8.
|Влахович Душан
|4
|0
|9.
|Лирола Поль
|4
|0
|10.
|Бадель Милан
|2
|1
|11.
|Венути Лоренцо
|3
|0
|12.
|Раньери Лука
|1
|1
|13.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|14.
|Соттил Рикардо
|2
|0
|15.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|16.
|Рибери Франк
|1
|0
|17.
|Бенасси Марко
|1
|0
|18.
|Дункан Альфред
|1
|0
|19.
|Геззаль Рашид
|1
|0
|20.
|Дронговски Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|12.96% (7)
|22.22% (12)
|22.22% (12)
|12.96% (7)
|18.52% (10)
|11.11% (6)
|Фиорентина
|6.67% (2)
|20% (6)
|13.33% (4)
|10% (3)
|26.67% (8)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: + = -Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья Дженоа 2:3 Лацио
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина
Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина
Последние игры между собой
Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Фиорентина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лацио 1:0 Фиорентина Кубок Лацио 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Лацио Серия A Лацио 3:1 Фиорентина Серия A Лацио 2:4 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:2 Лацио Серия A Фиорентина 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Фиорентина Серия A Лацио 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Лацио Серия A Лацио 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|52 - 24
|66
|2.
|Лацио
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 26
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 28
|58
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|77 - 37
|54
|5.
|Рома
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|53 - 36
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 36
|42
|7.
|Парма
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|37 - 33
|39
|8.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|10.
|Кальяри
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|43 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 46
|33
|13.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|30 - 46
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|21 - 38
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|30 - 48
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|32 - 51
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|3
|19
|20 - 45
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч Лацио - Фиорентина
Исход игры
Лацио
87% (60)
Ничья
11.6% (8)
Фиорентина
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.67% (44)
Меньше
34.33% (23)
Обе команды забьют
Да
71.64% (48)
Нет
28.36% (19)
Популярный счёт
2:1 Лацио
49.3% (34)
1:0 Лацио
13% (9)
2:0 Лацио
13% (9)
3:1 Лацио
8.7% (6)
1:1 Ничья
7.2% (5)
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