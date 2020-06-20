Прогнозы на матч Лацио - Фиорентина

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Лацио
 
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Стадион:
Фиорентина

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 27 (10) 0.73
2. Кайседо Фелипе 8 0.22
3. Корреа Хоакин 7 0.19
4. Милинкович-Савич Сергей 5 0.14
5. Альберто Луис 4 (1) 0.11
6. Ачерби Франческо 2 0.05
7. Марусич Адам 2 0.05
8. Луис Фелипе 1 0.03
9. Раду Стефан 1 0.03
10. Катальди Данило 1 0.03
11. Баштуш Бартоломеу 1 0.03
12. Адеканье Бобби 1 0.03
13. Лаццари Мануэль 0 0
14. Лулич Сенад 0 0
15. Лукас Лейва 0 0
16. Лукаку Джордан 0 0
17. Хони Родригес 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 7 (1) 0.19
2. Влахович Душан 6 (1) 0.16
3. Пульгар Эрик 4 (4) 0.11
4. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
5. Песселья Херман 3 0.08
6. Миленкович Никола 3 0.08
7. Рибери Франк 2 0.05
8. Бенасси Марко 1 0.03
9. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
10. Касерес Мартин 1 0.03
11. Бадель Милан 1 0.03
12. Далберт Эстеван 0 0
13. Лирола Поль 0 0
14. Венути Лоренцо 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 8 1
2. Милинкович-Савич Сергей 7 0
3. Лулич Сенад 6 0
4. Раду Стефан 6 0
5. Пароло Марко 5 0
6. Луис Фелипе 5 0
7. Кайседо Фелипе 4 0
8. Иммобиле Чиро 4 0
9. Альберто Луис 4 0
10. Ачерби Франческо 4 0
11. Лаццари Мануэль 4 0
12. Катальди Данило 3 0
13. Патрик 2 0
14. Баштуш Бартоломеу 2 0
15. Марусич Адам 2 0
16. Хони Родригес 2 0
17. Стракоша Томас 1 0
18. Адеканье Бобби 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 9 0
2. Касерес Мартин 7 1
3. Кастровилли Гаэтано 8 0
4. Далберт Эстеван 6 1
5. Пульгар Эрик 7 0
6. Кьеза Федерико 5 0
7. Миленкович Никола 5 0
8. Влахович Душан 4 0
9. Лирола Поль 4 0
10. Бадель Милан 2 1
11. Венути Лоренцо 3 0
12. Раньери Лука 1 1
13. Боатенг Кевин-Принс 2 0
14. Соттил Рикардо 2 0
15. Чеккерини Федерико 2 0
16. Рибери Франк 1 0
17. Бенасси Марко 1 0
18. Дункан Альфред 1 0
19. Геззаль Рашид 1 0
20. Дронговски Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 12.96% (7) 22.22% (12) 22.22% (12) 12.96% (7) 18.52% (10) 11.11% (6)
 Фиорентина 6.67% (2) 20% (6) 13.33% (4) 10% (3) 26.67% (8) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья Дженоа 2:3 Лацио
Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина
Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина

Последние игры между собой

Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Фиорентина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Фиорентина 1:2 Лацио Серия A Фиорентина 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:4 Лацио Серия A
Лацио 1:0 Фиорентина Кубок Лацио 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Лацио Серия A Лацио 3:1 Фиорентина Серия A Лацио 2:4 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:2 Лацио Серия A Фиорентина 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Фиорентина Серия A Лацио 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Лацио Серия A Лацио 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 27 21 3 3 52 - 24 66
2. Лацио Заявка 27 19 5 3 62 - 26 62
3. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 54 - 28 58
4. Аталанта Заявка 27 16 6 5 77 - 37 54
5. Рома Заявка 27 14 6 7 53 - 36 48
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Парма Заявка 27 11 6 10 37 - 33 39
8. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
10. Кальяри Заявка 27 9 8 10 43 - 42 35
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 27 9 6 12 45 - 46 33
13. Торино Заявка 27 9 4 14 30 - 46 31
14. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
15. Удинезе Заявка 27 7 7 13 21 - 38 28
16. Сампдория Заявка 27 7 5 15 30 - 48 26
17. Дженоа Заявка 27 6 7 14 32 - 51 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2020, осталось 2 дня 37 минут.


    • Прогнозы 69
    Лацио 87% (60)
    X 11.6% (8)
    Фиорентина 1.4% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Лацио - Фиорентина

    Исход игры
    Лацио
    87% (60)
    Ничья
    11.6% (8)
    Фиорентина
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.67% (44)
    Меньше
    34.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    71.64% (48)
    Нет
    28.36% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    49.3% (34)
    1:0 Лацио
    13% (9)
    2:0 Лацио
    13% (9)
    3:1 Лацио
    8.7% (6)
    1:1 Ничья
    7.2% (5)
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