Прогнозы на матч Ювентус - Лечче

Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Лечче
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|22 (8)
|0.59
|2.
|Дибала Пауло
|8 (1)
|0.22
|3.
|Игуаин Гонсало
|5
|0.14
|4.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|5.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|6.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|7.
|Де Лихт Маттайс
|2
|0.05
|8.
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|9.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|10.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|11.
|Данило Луис
|1
|0.03
|12.
|Бетанкур Родриго
|0
|0
|13.
|Коста Дуглас
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Матуиди Блез
|0
|0
|16.
|Хедира Сами
|0
|0
|17.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|9 (6)
|0.24
|2.
|Лападула Джанлука
|7 (2)
|0.19
|3.
|Фалько Филиппо
|3
|0.08
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|6.
|Бабакар Хоума
|2
|0.05
|7.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|8.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.03
|9.
|Майер Жан
|1
|0.03
|10.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|12.
|Лучиони Фабио
|1
|0.03
|13.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|14.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|15.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|16.
|Шахов Евгений
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бетанкур Родриго
|8
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|7
|0
|3.
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|4.
|Рабио Адриен
|4
|1
|5.
|Бонуччи Леонардо
|5
|0
|6.
|Дибала Пауло
|4
|0
|7.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0
|8.
|Данило Луис
|2
|1
|9.
|Хедира Сами
|3
|0
|10.
|Алекс Сандро
|3
|0
|11.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|12.
|Матуиди Блез
|2
|0
|13.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|14.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|15.
|Джан Эмре
|2
|0
|16.
|Щесны Войцех
|1
|0
|17.
|Коста Дуглас
|1
|0
|18.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|19.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|20.
|Демирал Мерих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лападула Джанлука
|7
|1
|2.
|Лучиони Фабио
|7
|0
|3.
|Петриччоне Якопо
|7
|0
|4.
|Тахцидис Панайотис
|5
|1
|5.
|Кальдерони Марко
|6
|0
|6.
|Майер Жан
|6
|0
|7.
|Россеттини Лука
|5
|0
|8.
|Рисполи Андреа
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|11.
|Шахов Евгений
|3
|0
|12.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|13.
|Манкозу Марко
|2
|0
|14.
|Бабакар Хоума
|2
|0
|15.
|Дейола Алессандро
|2
|0
|16.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|17.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|18.
|Донати Джулио
|1
|0
|19.
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|20.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|21.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|8.7% (4)
|17.39% (8)
|23.91% (11)
|15.22% (7)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|Лечче
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|25% (8)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан
Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус
Лечче Последние 20 матчей: + = -Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|52 - 24
|66
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|51 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|74 - 35
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 36
|42
|7.
|Парма
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|37 - 33
|39
|8.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|10.
|Кальяри
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|43 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|42 - 43
|32
|13.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|30 - 46
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|21 - 38
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|32 - 51
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|3
|19
|20 - 45
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч Ювентус - Лечче
Исход игры
Ювентус
95.2% (59)
Ничья
4.8% (3)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35% (21)
Меньше
65% (39)
Обе команды забьют
Да
18.33% (11)
Нет
81.67% (49)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
56.5% (35)
3:0 Ювентус
14.5% (9)
3:1 Ювентус
8.1% (5)
2:1 Ювентус
4.8% (3)
4:0 Ювентус
3.2% (2)
1:0 Ювентус
3.2% (2)
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