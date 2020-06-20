Прогнозы на матч Ювентус - Лечче

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Ювентус
 
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Стадион:
Лечче

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 22 (8) 0.59
2. Дибала Пауло 8 (1) 0.22
3. Игуаин Гонсало 5 0.14
4. Пьянич Миралем 3 0.08
5. Ремзи Аарон 3 0.08
6. Бонуччи Леонардо 3 0.08
7. Де Лихт Маттайс 2 0.05
8. Куадрадо Хуан 1 0.03
9. Демирал Мерих 1 0.03
10. Кьеллини Джорджо 1 0.03
11. Данило Луис 1 0.03
12. Бетанкур Родриго 0 0
13. Коста Дуглас 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Матуиди Блез 0 0
16. Хедира Сами 0 0
17. Бернардески Федерико 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 9 (6) 0.24
2. Лападула Джанлука 7 (2) 0.19
3. Фалько Филиппо 3 0.08
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Фариас Диего 2 0.05
6. Бабакар Хоума 2 0.05
7. Ла Мантия Андреа 2 0.05
8. Сапонара Риккардо 1 0.03
9. Майер Жан 1 0.03
10. Дейола Алессандро 1 0.03
11. Донати Джулио 1 0.03
12. Лучиони Фабио 1 0.03
13. Табанелли Андреа 1 0.03
14. Барак Антонин 1 0.03
15. Петриччоне Якопо 0 0
16. Шахов Евгений 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Бетанкур Родриго 8 0
2. Пьянич Миралем 7 0
3. Куадрадо Хуан 4 1
4. Рабио Адриен 4 1
5. Бонуччи Леонардо 5 0
6. Дибала Пауло 4 0
7. Де Лихт Маттайс 4 0
8. Данило Луис 2 1
9. Хедира Сами 3 0
10. Алекс Сандро 3 0
11. Бернардески Федерико 3 0
12. Матуиди Блез 2 0
13. Роналду Криштиану 2 0
14. Игуаин Гонсало 2 0
15. Джан Эмре 2 0
16. Щесны Войцех 1 0
17. Коста Дуглас 1 0
18. Де Шильо Маттиа 1 0
19. Ругани Даниэле 1 0
20. Демирал Мерих 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Лападула Джанлука 7 1
2. Лучиони Фабио 7 0
3. Петриччоне Якопо 7 0
4. Тахцидис Панайотис 5 1
5. Кальдерони Марко 6 0
6. Майер Жан 6 0
7. Россеттини Лука 5 0
8. Рисполи Андреа 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Табанелли Андреа 4 0
11. Шахов Евгений 3 0
12. Дель Орко Кристиан 1 1
13. Манкозу Марко 2 0
14. Бабакар Хоума 2 0
15. Дейола Алессандро 2 0
16. Меккарьелло Бьяджо 2 0
17. Вигорито Мауро 1 0
18. Донати Джулио 1 0
19. Сапонара Риккардо 1 0
20. Габриэл Васконселлос 1 0
21. Ла Мантия Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 8.7% (4) 17.39% (8) 23.91% (11) 15.22% (7) 19.57% (9) 15.22% (7)
 Лечче 9.38% (3) 12.5% (4) 15.63% (5) 15.63% (5) 25% (8) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан
Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус
Лечче Последние 20 матчей: + = -
Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче
Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо Лечче 3:2 Новара Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Про Верчелли 1:1 Лечче Лечче 0:1 Удинезе Лечче 2:3 Болонья Пистойезе 0:0 Лечче Брешия 3:0 Лечче

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Лечче 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Лечче Серия A Лечче 0:1 Ювентус Серия A Лечче 2:0 Ювентус Серия A
Ювентус 4:0 Лечче Серия A Ювентус 2:2 Лечче Серия A Лечче 1:2 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 27 21 3 3 52 - 24 66
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 26 17 6 3 51 - 25 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Парма Заявка 27 11 6 10 37 - 33 39
8. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
10. Кальяри Заявка 27 9 8 10 43 - 42 35
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
13. Торино Заявка 27 9 4 14 30 - 46 31
14. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
15. Удинезе Заявка 27 7 7 13 21 - 38 28
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 29 - 46 26
17. Дженоа Заявка 27 6 7 14 32 - 51 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2020, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.


    • Прогнозы 62
    Ювентус 95.2% (59)
    X 4.8% (3)
    Лечче 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Ювентус - Лечче

    Исход игры
    Ювентус
    95.2% (59)
    Ничья
    4.8% (3)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (21)
    Меньше
    65% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    18.33% (11)
    Нет
    81.67% (49)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    56.5% (35)
    3:0 Ювентус
    14.5% (9)
    3:1 Ювентус
    8.1% (5)
    2:1 Ювентус
    4.8% (3)
    4:0 Ювентус
    3.2% (2)
    1:0 Ювентус
    3.2% (2)
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