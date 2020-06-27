Прогнозы на матч Кальяри 4:2 Торино

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Кальяри
4:2
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
1:0
12' Гол
Нандес Найтан
2:0
17' Гол
Симеоне Джованни
32' Желтая карточка
Матьелло Федерико
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Н'Кулу Николя
3:0
46' Гол
Наингголан Раджа
3:1
60' Гол
Бремер Глейсон
3:2
66' Гол
Белотти Андреа
4:2
68' Пенальти
Педро Жоао
76' Желтая карточка
Чигарини Лука
81' Желтая карточка
Карбони Андреа
90'+6
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
23
Чеппители
Лука
36
Карбони
Андреа
3
Матьелло
Федерико
18
Нандес
Найтан
4
Наингголан
Раджа
6
Рог
Марко
22
Ликояннис
Хараламбос
10
Педро
Жоао
99
Симеоне
Джованни
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
21
Беренгер
Алекс
20
Эдера
Симоне
34
Эйна
Ола
9
Белотти
Андреа
Кальяри
3-5-2
Торино
3-4-1-2

Ход матча

12'
Нандес Найтан
1:0
17'
Симеоне Джованни
(Ликояннис Хараламбос)
2:0
32'
Матьелло Федерико
 
44'
 
Н'Кулу Николя
46'
Наингголан Раджа
(Педро Жоао)
3:0
59'
 
Верди Симоне
Эдера Симоне
59'
 
Ансальди Кристиан
Де Сильвестри Лоренцо
59'
Ионице Артур
Матьелло Федерико
 
59'
Чигарини Лука
Наингголан Раджа
 
60'
3:1
Бремер Глейсон
(Эйна Ола)
66'
3:2
Белотти Андреа
(Верди Симоне)
66'
Пеллегрини Лука
Ликояннис Хараламбос
 
68'
Педро Жоао
4:2
74'
 
Лукич Саша
Ринкон Томас
74'
 
Синго Уилфрид
Эйна Ола
76'
Чигарини Лука
 
80'
 
Миллико Винченцо
Беренгер Алекс
81'
Карбони Андреа
 
87'
Рагатцу Даниэле
Педро Жоао
 
87'
Каччаторе Фабрицио
Карбони Андреа
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 17 (4) 0.46
2. Симеоне Джованни 9 0.24
3. Наингголан Раджа 6 0.16
4. Нандес Найтан 2 0.05
5. Чеппители Лука 2 0.05
6. Кастро Лукас 2 0.05
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Олива Кристиан 1 0.03
9. Рагатцу Даниэле 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Пизакане Фабио 1 0.03
13. Рог Марко 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0
17. Ликояннис Хараламбос 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 10 (5) 0.27
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Ансальди Кристиан 4 0.11
4. Дзадза Симоне 4 0.11
5. Бремер Глейсон 2 0.05
6. Верди Симоне 1 0.03
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Мейте Суалихо 0 0
13. Базелли Даниэле 0 0
14. Эйна Ола 0 0
15. Лашальт Диего 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 12 0
2. Пеллегрини Лука 9 0
3. Чигарини Лука 7 1
4. Пизакане Фабио 6 1
5. Рог Марко 7 0
6. Наингголан Раджа 5 0
7. Педро Жоао 5 0
8. Чеппители Лука 5 0
9. Ионице Артур 4 0
10. Симеоне Джованни 4 0
11. Клаван Рагнар 3 0
12. Ликояннис Хараламбос 3 0
13. Каччаторе Фабрицио 1 1
14. Кастро Лукас 2 0
15. Перейро Гастон 2 0
16. Матьелло Федерико 2 0
17. Ольсен Робин 0 1
18. Рагатцу Даниэле 1 0
19. Черри Альберто 1 0
20. Фараго Паоло 1 0
21. Пинна Симоне 1 0
22. Валюкевич Себастьян 1 0
23. Олива Кристиан 1 0
24. Карбони Андреа 1 0
Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 5 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Бремер Глейсон 4 2
4. Ансальди Кристиан 7 0
5. Эйна Ола 6 0
6. Лукич Саша 4 1
7. Н'Кулу Николя 3 1
8. Эдера Симоне 3 1
9. Дзадза Симоне 4 0
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Мейте Суалихо 3 0
12. Белотти Андреа 3 0
13. Базелли Даниэле 3 0
14. Лашальт Диего 3 0
15. Беренгер Алекс 3 0
16. Верди Симоне 2 0
17. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
18. Джиджи Коффи 1 0
19. Лянко Войнович 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 7.14% (3) 23.81% (10) 9.52% (4) 19.05% (8) 21.43% (9) 19.05% (8)
 Торино 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 20% (6) 23.33% (7) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи
Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья
Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино
Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Торино: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Торино 1:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A Кальяри 0:4 Торино Серия A
Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Торино Серия A Торино 5:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Торино Серия A Кальяри 4:3 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Торино Серия A Торино 2:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 28 22 3 3 56 - 24 69
2. Лацио Заявка 27 19 5 3 62 - 26 62
3. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 54 - 28 58
4. Аталанта Заявка 27 16 6 5 77 - 37 54
5. Рома Заявка 27 14 6 7 53 - 36 48
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Парма Заявка 27 11 6 10 37 - 33 39
8. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
10. Кальяри Заявка 28 10 8 10 47 - 44 38
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 27 9 6 12 45 - 46 33
13. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
14. Торино Заявка 28 9 4 15 32 - 50 31
15. Удинезе Заявка 27 7 7 13 21 - 38 28
16. Сампдория Заявка 27 7 5 15 30 - 48 26
17. Дженоа Заявка 28 6 8 14 34 - 53 26
18. Лечче Заявка 28 6 7 15 35 - 64 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 28 4 6 18 25 - 52 18
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Кальяри 49.6% (70)
X 41.1% (58)
Торино 9.2% (13)
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Прогнозы на матч Кальяри 4:2 Торино

Исход игры
Кальяри
49.6% (70)
Ничья
41.1% (58)
Торино
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.04% (55)
Меньше
58.96% (79)
Обе команды забьют
Да
74.63% (100)
Нет
25.37% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Кальяри
29.1% (41)
1:0 Кальяри
16.3% (23)
1:2 Торино
5.7% (8)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:2 Торино
2.1% (3)
2:0 Кальяри
2.1% (3)
3:1 Кальяри
1.4% (2)
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