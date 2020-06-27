Прогнозы на матч Кальяри 4:2 Торино

Кальяри
4:2
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена
Торино
1:0
12' ГолНандес Найтан
2:0
17' ГолСимеоне Джованни
32' Желтая карточкаМатьелло Федерико
44' Undefined phrase: football_event_Н'Кулу Николя
3:0
46' ГолНаингголан Раджа
3:1
60' ГолБремер Глейсон
3:2
66' ГолБелотти Андреа
4:2
68' ПенальтиПедро Жоао
76' Желтая карточкаЧигарини Лука
81' Желтая карточкаКарбони Андреа
10
Педро
Жоао
88
Ринкон
Томас
20
Эдера
Симоне
34
Эйна
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
-
37 Гальяно ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
-
34 Эйна ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
27 Газоини ЭминЗащитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
17'
44'
46'
3:0
60'
3:1
66'
3:2
68'
4:2
76'
81'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|17 (4)
|0.46
|2.
|Симеоне Джованни
|9
|0.24
|3.
|Наингголан Раджа
|6
|0.16
|4.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|5.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|6.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|11.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|12.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|13.
|Рог Марко
|1
|0.03
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Чигарини Лука
|0
|0
|16.
|Ионице Артур
|0
|0
|17.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|10 (5)
|0.27
|2.
|Беренгер Алекс
|5
|0.14
|3.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|4.
|Дзадза Симоне
|4
|0.11
|5.
|Бремер Глейсон
|2
|0.05
|6.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|7.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|8.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|10.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|13.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|14.
|Эйна Ола
|0
|0
|15.
|Лашальт Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|12
|0
|2.
|Пеллегрини Лука
|9
|0
|3.
|Чигарини Лука
|7
|1
|4.
|Пизакане Фабио
|6
|1
|5.
|Рог Марко
|7
|0
|6.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|7.
|Педро Жоао
|5
|0
|8.
|Чеппители Лука
|5
|0
|9.
|Ионице Артур
|4
|0
|10.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|11.
|Клаван Рагнар
|3
|0
|12.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|13.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|14.
|Кастро Лукас
|2
|0
|15.
|Перейро Гастон
|2
|0
|16.
|Матьелло Федерико
|2
|0
|17.
|Ольсен Робин
|0
|1
|18.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|19.
|Черри Альберто
|1
|0
|20.
|Фараго Паоло
|1
|0
|21.
|Пинна Симоне
|1
|0
|22.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|23.
|Олива Кристиан
|1
|0
|24.
|Карбони Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|5
|2
|2.
|Ринкон Томас
|8
|0
|3.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|4.
|Ансальди Кристиан
|7
|0
|5.
|Эйна Ола
|6
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|1
|7.
|Н'Кулу Николя
|3
|1
|8.
|Эдера Симоне
|3
|1
|9.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|10.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|11.
|Мейте Суалихо
|3
|0
|12.
|Белотти Андреа
|3
|0
|13.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|14.
|Лашальт Диего
|3
|0
|15.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|16.
|Верди Симоне
|2
|0
|17.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|18.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|19.
|Лянко Войнович
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|7.14% (3)
|23.81% (10)
|9.52% (4)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|19.05% (8)
|Торино
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|20% (6)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи
Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья
Торино Последние 20 матчей: + = -Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино
Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Торино: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Торино Серия A Торино 5:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Торино Серия A Кальяри 4:3 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Торино Серия A Торино 2:0 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|56 - 24
|69
|2.
|Лацио
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 26
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 28
|58
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|77 - 37
|54
|5.
|Рома
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|53 - 36
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 36
|42
|7.
|Парма
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|37 - 33
|39
|8.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|10.
|Кальяри
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|47 - 44
|38
|11.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 46
|33
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|14.
|Торино
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|32 - 50
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|21 - 38
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|30 - 48
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 53
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|35 - 64
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|3
|19
|20 - 45
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 52
|18
Прогнозы на матч Кальяри 4:2 Торино
Исход игры
Кальяри
49.6% (70)
Ничья
41.1% (58)
Торино
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.04% (55)
Меньше
58.96% (79)
Обе команды забьют
Да
74.63% (100)
Нет
25.37% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Кальяри
29.1% (41)
1:0 Кальяри
16.3% (23)
1:2 Торино
5.7% (8)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:2 Торино
2.1% (3)
2:0 Кальяри
2.1% (3)
3:1 Кальяри
1.4% (2)
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