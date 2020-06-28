Эрнандес из глубины поля выполнил заброс на ход Ребичу по левому флангу, Смоллинг оказался первым на мяче, но затем Крису пришлось его выбить в аут.

Романьоли со своей половины поля теперь выполнил заброс к штрафной площади на ход Ребичу, вновь Анте в борьбе со Смоллингом не смог зацепиться за мяч.

Пеллегрини с правого фланга выполнил подачу к левому углу линии вратарской, Конти головой выбил мяч на левый фланг.

Кьяер со своей половины поля выполнил передачу на ход Кастильехо, Самуэль в борьбе со Спинаццолой оказался на газоне, Пьеро Джакомелли показал, что нужно играть дальше.

Начинается второй тайм. Наверняка сейчас игра как-то сильно меняться не будет, но при этом посмотрим, кто начнёт вторую половину матча активнее, в таком противостоянии даже всего один забитый мяч может оказаться решающим.

Дзаппакоста из глубины поля выполнил безадресную передачу к правому углу штрафной площади "Милана", Доннарумма после перерыва немного размялся.

Кастильехо попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Мхитарян и выбил мяч в аут.

Спинаццола с правого фланга выполнил очень плохую передачу назад на Миранте, совсем немного не хватило Ребичу, чтобы обыграть голкипера "Ромы", а тогда бы уже Анте мог и пробить по воротам, пусть и острого угла.

Эрнандес выполнил перевод на правый фланг на ход Кастильехо, могло получиться неплохо, но всё же мяч полетел слишком сильно для Самуэля и в итоге ушёл в аут.

Пеллегрини в центре поля в борьбе с Беннасером оказался на газоне, Пьеро Джакомелли показал, что нужно играть дальше.

Первый тайм

— Мхитарян выполнил неудачную передачу из центра поля к правому углу штрафной площади на ход Дзаппакосте, Доннарумма при игре на выходе перехватил мяч, а затем Пьеро Джакомелли дал свисток на перерыв. По итогу первой половины матча "Милан" на своём поле играет вничью с "Ромой" 0:0. Футбол на "Сан-Сиро" получается достаточно неплохим, но при этом пока забить никому так и не удаётся. "Рома" в атаке у ворот Джанлуиджи Доннаруммы создала больше моментов, но и "Милану" было чем ответить. Будем надеяться, что во второй половине матча обе команды заиграют ещё активнее и в итоге мы с вами дождёмся забитых мячей.

45' Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кьяер не сог достать головой до мяча, а вот Эрнандес в борьбе с Манчини оказался на газоне, но Пьеро Джакомелли оставил этот эпизод без внимания.

45' Две минуты добавил Пьеро Джакомелли к основному времени первого тайма.

45' Чалханоглу со стандарта закрутил мяч в правый угол ворот, Миранте в прыжке перевёл его на угловой.

45' Кристанте на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Чалханоглу. "Милан" заработал достаточно опасный стандарт.

44' Полузащитник "Милана" Самуэль Кастильехо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Джеко.

43' Эрнандес наконец-то прошёл вперёд по левому флангу, а затем Тео выполнил подачу к правому углу линии вратарской, Чалханоглу головой пробил в ближний угол ворот, но в створ из выгодной позиции Хакан попасть не смог.

42' Теперь уже против активного Пеллегрини Беннасер нарушил правила в центре поля.

41' Чалханоглу со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, Пеллегрини головой выбил мяч подальше от своих ворот.

40' Клюйверт на правом фланге на своей половине поля нарушил правила против Конти. "Милан" заработал относительно неплохой стандарт.

39' Спинаццола с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Доннарумма в очередной раз уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч.

38' Чалханоглу в центре поля неудачно сыграл в подкате и в итоге Хакан заехал по ногам Мхитаряну.

37' Кесси в центре поля нарушил правила против Клюйверта. Игроки "Ромы" достаточно быстро разыграли стандарт и на этот раз.

36' Верету с углового выполнил подачу к ближней штанге, Кесси удачно подставил ногу и выбил мяч за пределы штрафной площади.

35' Перед угловым Пьеро Джакомелли дал футболистам паузу, чтобы они могли попить воды и перевести дух в этот жаркий вечер.

34' Мхитарян прорвался по центру к штрафной площади, а затем Генрих выполнил передачу на правый фланг, Дзаппакоста выполнил передачу к линии вратарской, Кьяер оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

33' Миранте в своей вратарской сыграл очень рискованно при обыгрыше Ребича, но в итоге для голкипера "Ромы" всё завершилось благополучно.

32' Эрнандес попадая под прессинг Мхитаряна практически не пытается его обыгрывать, а предпочитает отыграться через партнёров по обороне.

31' Клюйверт с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч полетел для Джеко слишком сильно, а вот Доннарумма при игре на выходе его достаточно легко перехватил.

30' Удалось "Милану" выбраться из-под давления игроков "Ромы", но при этом дальше центра поля хозяевам продвигаться по-прежнему очень проблематично.

29' Ребич выполнил хорошую передачу на ход Бонавентуре к правому углу штрафной площади, Джакомо обработал мяч, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

28' Конти в центре поля нарушил правила против Спинаццолы. Игроки «Ромы» достаточно быстро разыграли стандарт.

27' Из-за перебора жёлтых карточек Лоренцо Пеллегрини придётся пропустить следующий матч против «Удинезе».

26' Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Беннасера.

25' Пеллегрини с правого фланга выполнил подачу к центру штрафной площади, Спинаццола головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Доннарумме.

24' Пеллегрини с углового выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Джеко головой сбросил мяч в центр штрафной, Манчини оставил мяч Кристанте, но Бриану уже не дали пробить по воротам.

23' Мхитарян пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Кьяера и ушёл на угловой.

22' Клюйверт с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Кесси и полетел точно в центр штрафной, Джеко головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

21' Пеллегрини с углового выполнил подачу к линии вратарской, Доннарумма очень уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

20' Клюйверт на левом фланге успешно убежал от Конти, а затем Джастин выполнил прострел к линии вратарской, Доннарумме прошлось сыграть на выходе и вытянувшись в струну перевести мяч на угловой.

19' Чалханоглу на левом фланге попытался отыграться с Эрнандесом, но Тео вновь не смог оторваться от Дзаппакосты, мяч был перехвачен.

18' Пеллегрини разыграл угловой с Верету, а затем Лоренцо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

17' Мхитарян разогнал контратаку "Ромы", а затем Генрих выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Клюйверт ушёл к лицевой линии, после этого Джастин выполнил передачу к правому углу линии вратарской на Пеллегрини, пас получился сильным, Лоренцо не смог сразу его обработать, а затем уже Кьяер накрыл соперника, будет угловой.

16' Тео неудачно обработал мяч на левом фланге в борьбе с Дзаппакостой, "Рома" в итоге начала проведение контратаки.

15' Клюйверт нарушил правила в центре поля против Конти. Игроки "Милана" достаточно быстро разыграли стандарт.

14' "Рома" также пытается как-то искать Джеко длинными передачами вперёд, по итогу есть небольшая разминка и для Доннаруммы.

13' Длинные забросы к штрафной площади "Ромы" на Ребича пока совершенно не работают, мяч оказывается у Миранте или защитников римского клуба.

12' Эрнандес пока также не хочет даже пробовать совершать рывки вперёд, а Тео при этом обладает достаточно неплохой скоростью.

11' "Милан" старается пока чуть чаще организовывать атаки, но "Рома" очень грамотно действует в обороне.

10' В центр поля перешла игра в очередной раз, не хотят команды форсировать события, что для Италии совсем неудивительно.

9' Миранте грамотно оценил ситуацию и здорово сыграл на выходе, разрядив ситуацию после навеса.

7' Кастильехо забрался в офсайд.

6' Хозяева теперь решили действовать первым номером, но началась возня. Ребичу приходится слишком глубоко садиться, а это не дело.

4' "Рома" левым флангом провела атаку, но зацепиться в завершающей стадии за мяч не получилось. Аут в пользу хозяев.

3' Неожиданно неплохо на первых минутах комбинируют "волки". Начали почти без раскачки, центр поля быстро проходится. Смотреть интересно.

2' К сожалению, трибуны пустые, но это и так многие знают. Напомнил на всякий случай, поскольку кто-то мог начать за футболом следить только с этой игры. Всему виной опасность заражения коронавирусной инфекцией.



Сам же матч начался с минуты молчания. По техническим деталям всё, ждём обилия голов.