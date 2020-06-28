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  2. Матчи
  3. Италия
Милан
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Рома
0'
23' Желтая карточка
Пеллегрини Лоренцо
41' Желтая карточка
Кастильехо Самуэль
54'
99
Доннарумма
Джанлуиджи
12
Конти
Андреа
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
4
Беннасер
Исмаэль
7
Кастильехо
Самуэль
5
Бонавентура
Джакомо
10
Чалханоглу
Хакан
18
Ребич
Анте
83
Миранте
Антонио
2
Дзаппакоста
Давиде
6
Смоллинг
Крис
23
Манчини
Джанлука
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
21
Верету
Жордан
77
Мхитарян
Генрих
7
Пеллегрини
Лоренцо
99
Клюйверт
Джастин
9
Джеко
Эдин
Милан
4-2-3-1
Рома
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Пеллегрини Лоренцо
41'
Кастильехо Самуэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 7 0.19
2. Тео Эрнандес 5 0.14
3. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
4. Чалханоглу Хакан 3 0.08
5. Ибрагимович Златан 3 0.08
6. Бонавентура Джакомо 3 0.08
7. Леау Рафаэл 3 0.08
8. Сусо Хесус 1 0.03
9. Кастильехо Самуэль 1 0.03
10. Кесси Франк 1 (1) 0.03
11. Конти Андреа 0 0
12. Билья Лукас 0 0
13. Крунич Раде 0 0
14. Калабрия Давиде 0 0
15. Пакета Лукас 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 14 0.38
2. Коларов Александар 6 (2) 0.16
3. Мхитарян Генрих 6 0.16
4. Клюйверт Джастин 4 0.11
5. Дзаньоло Николо 4 0.11
6. Перотти Диего 3 (3) 0.08
7. Юндер Дженгиз 3 0.08
8. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
9. Калинич Никола 2 0.05
10. Смоллинг Крис 2 0.05
11. Верету Жордан 2 (2) 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Манчини Джанлука 1 0.03
14. Пасторе Хавьер 0 0
15. Флоренци Алессандро 0 0
16. Перес Бруно 0 0
17. Спинаццола Леонардо 0 0
18. Перес Карлес 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 12 0
2. Тео Эрнандес 8 0
3. Калабрия Давиде 3 2
4. Чалханоглу Хакан 6 0
5. Мусаккио Матео 4 1
6. Конти Андреа 5 0
7. Пакета Лукас 5 0
8. Кастильехо Самуэль 3 1
9. Романьоли Алессио 4 0
10. Билья Лукас 3 0
11. Крунич Раде 3 0
12. Кесси Франк 3 0
13. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
14. Борини Фабио 2 0
15. Ребич Анте 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Дуарте Леонардо 2 0
18. Рейна Пепе 0 1
19. Ибрагимович Златан 1 0
20. Бонавентура Джакомо 1 0
21. Доннарумма Антонио 1 0
22. Андре Силва 1 0
23. Пёнтек Кшиштоф 1 0
24. Габбия Маттео 1 0
Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 11 1
2. Пеллегрини Лоренцо 6 1
3. Клюйверт Джастин 5 1
4. Коларов Александар 6 0
5. Дзаньоло Николо 6 0
6. Флоренци Алессандро 5 0
7. Кристанте Бриан 3 1
8. Четин Мерт 3 1
9. Джеко Эдин 4 0
10. Сантон Давиде 4 0
11. Верету Жордан 4 0
12. Мхитарян Генрих 3 0
13. Диавара Амаду 3 0
14. Фасио Федерико 1 1
15. Жуан Жезус 2 0
16. Спинаццола Леонардо 2 0
17. Пау Лопес 2 0
18. Юндер Дженгиз 2 0
19. Калинич Никола 1 0
20. Смоллинг Крис 1 0
21. Перотти Диего 1 0
22. Перес Бруно 1 0
23. Вильяр Гонсало 1 0
24. Перес Карлес 1 0
25. Антонуччи Мирко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 6.67% (2) 20% (6) 10% (3) 30% (9) 20% (6) 13.33% (4)
 Рома 10.42% (5) 20.83% (10) 12.5% (6) 22.92% (11) 22.92% (11) 10.42% (5)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: + = -
Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан
Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан
Рома Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче
Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома

Последние игры между собой

Милан: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Рома 2:1 Милан Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Милан Серия A
Милан 0:2 Рома Серия A Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 28 22 3 3 56 - 24 69
2. Лацио Заявка 28 20 5 3 64 - 27 65
3. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 54 - 28 58
4. Аталанта Заявка 27 16 6 5 77 - 37 54
5. Рома 0:0 Заявка 28 14 7 7 53 - 36 49
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Милан 0:0 Заявка 28 11 7 10 32 - 35 40
8. Парма Заявка 27 11 6 10 37 - 33 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
10. Кальяри Заявка 28 10 8 10 47 - 44 38
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 27 9 6 12 45 - 46 33
13. Торино Заявка 28 9 4 15 32 - 50 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 10 11 34 - 39 31
15. Удинезе Заявка 27 7 7 13 21 - 38 28
16. Сампдория Заявка 27 7 5 15 30 - 48 26
17. Дженоа Заявка 28 6 8 14 34 - 53 26
18. Лечче Заявка 28 6 7 15 35 - 64 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 28 4 6 18 25 - 52 18
  • Второй тайм
  • 57'
    Чалханоглу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ромы". 
  • Судья
    56'
    Кьяер со своей половины поля выполнил передачу на ход Кастильехо, Самуэль в борьбе со Спинаццолой оказался на газоне, Пьеро Джакомелли показал, что нужно играть дальше. 
  • 55'
    Пеллегрини с правого фланга выполнил подачу к левому углу линии вратарской, Конти головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 54'
    Романьоли со своей половины поля теперь выполнил заброс к штрафной площади на ход Ребичу, вновь Анте в борьбе со Смоллингом не смог зацепиться за мяч. 
  • 53'
    Эрнандес из глубины поля выполнил заброс на ход Ребичу по левому флангу, Смоллинг оказался первым на мяче, но затем Крису пришлось его выбить в аут. 
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 52'
    Мхитарян пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Кьяера.
  • Судья
    51'
    Пеллегрини в центре поля в борьбе с Беннасером оказался на газоне, Пьеро Джакомелли показал, что нужно играть дальше. 
  • 50'
    Эрнандес выполнил перевод на правый фланг на ход Кастильехо, могло получиться неплохо, но всё же мяч полетел слишком сильно для Самуэля и в итоге ушёл в аут. 
  • 49'
    Спинаццола с правого фланга выполнил очень плохую передачу назад на Миранте, совсем немного не хватило Ребичу, чтобы обыграть голкипера "Ромы", а тогда бы уже Анте мог и пробить по воротам, пусть и острого угла. 
  • 48'
    Кастильехо попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Мхитарян и выбил мяч в аут. 
  • 47'
    Дзаппакоста из глубины поля выполнил безадресную передачу к правому углу штрафной площади "Милана", Доннарумма после перерыва немного размялся. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Наверняка сейчас игра как-то сильно меняться не будет, но при этом посмотрим, кто начнёт вторую половину матча активнее, в таком противостоянии даже всего один забитый мяч может оказаться решающим. 
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Мхитарян выполнил неудачную передачу из центра поля к правому углу штрафной площади на ход Дзаппакосте, Доннарумма при игре на выходе перехватил мяч, а затем Пьеро Джакомелли дал свисток на перерыв. По итогу первой половины матча "Милан" на своём поле играет вничью с "Ромой" 0:0. Футбол на "Сан-Сиро" получается достаточно неплохим, но при этом пока забить никому так и не удаётся. "Рома" в атаке у ворот Джанлуиджи Доннаруммы создала больше моментов, но и "Милану" было чем ответить. Будем надеяться, что во второй половине матча обе команды заиграют ещё активнее и в итоге мы с вами дождёмся забитых мячей. 
  • Угловой
    45'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кьяер не сог достать головой до мяча, а вот Эрнандес в борьбе с Манчини оказался на газоне, но Пьеро Джакомелли оставил этот эпизод без внимания. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Пьеро Джакомелли к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Чалханоглу со стандарта закрутил мяч в правый угол ворот, Миранте в прыжке перевёл его на угловой. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Кристанте на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Чалханоглу. "Милан" заработал достаточно опасный стандарт. 
  • Желтая карточка
    44'
    Полузащитник "Милана" Самуэль Кастильехо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Джеко. 
  • Опасный момент
    43'
    Эрнандес наконец-то прошёл вперёд по левому флангу, а затем Тео выполнил подачу к правому углу линии вратарской, Чалханоглу головой пробил в ближний угол ворот, но в створ из выгодной позиции Хакан попасть не смог. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Теперь уже против активного Пеллегрини Беннасер нарушил правила в центре поля. 
  • 41'
    Чалханоглу со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, Пеллегрини головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Клюйверт на правом фланге на своей половине поля нарушил правила против Конти. "Милан" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • 39'
    Спинаццола с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Доннарумма в очередной раз уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Чалханоглу в центре поля неудачно сыграл в подкате и в итоге Хакан заехал по ногам Мхитаряну. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Кесси в центре поля нарушил правила против Клюйверта. Игроки "Ромы" достаточно быстро разыграли стандарт и на этот раз. 
  • Угловой
    36'
    Верету с углового выполнил подачу к ближней штанге, Кесси удачно подставил ногу и выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Судья
    35'
    Перед угловым Пьеро Джакомелли дал футболистам паузу, чтобы они могли попить воды и перевести дух в этот жаркий вечер. 
  • 34'
    Мхитарян прорвался по центру к штрафной площади, а затем Генрих выполнил передачу на правый фланг, Дзаппакоста выполнил передачу к линии вратарской, Кьяер оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
  • 33'
    Миранте в своей вратарской сыграл очень рискованно при обыгрыше Ребича, но в итоге для голкипера "Ромы" всё завершилось благополучно. 
  • 32'
    Эрнандес попадая под прессинг Мхитаряна практически не пытается его обыгрывать, а предпочитает отыграться через партнёров по обороне. 
  • 31'
    Клюйверт с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч полетел для Джеко слишком сильно, а вот Доннарумма при игре на выходе его достаточно легко перехватил. 
  • 30'
    Удалось "Милану" выбраться из-под давления игроков "Ромы", но при этом дальше центра поля хозяевам продвигаться по-прежнему очень проблематично. 
  • Опасный момент
    29'
    Ребич выполнил хорошую передачу на ход Бонавентуре к правому углу штрафной площади, Джакомо обработал мяч, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    28'

    Конти в центре поля нарушил правила против Спинаццолы. Игроки «Ромы» достаточно быстро разыграли стандарт.

  • 27'

    Из-за перебора жёлтых карточек Лоренцо Пеллегрини придётся пропустить следующий матч против «Удинезе».

  • Желтая карточка
    26'

    Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Беннасера.

  • 25'

    Пеллегрини с правого фланга выполнил подачу к центру штрафной площади, Спинаццола головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Доннарумме.

  • Угловой
    24'

    Пеллегрини с углового выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Джеко головой сбросил мяч в центр штрафной, Манчини оставил мяч Кристанте, но Бриану уже не дали пробить по воротам.

  • 23'

    Мхитарян пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Кьяера и ушёл на угловой.

  • Опасный момент
    22'

    Клюйверт с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Кесси и полетел точно в центр штрафной, Джеко головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

  • Угловой
    21'

    Пеллегрини с углового выполнил подачу к линии вратарской, Доннарумма очень уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

  • Опасный момент
    20'

    Клюйверт на левом фланге успешно убежал от Конти, а затем Джастин выполнил прострел к линии вратарской, Доннарумме прошлось сыграть на выходе и вытянувшись в струну перевести мяч на угловой.

  • 19'
    Чалханоглу на левом фланге попытался отыграться с Эрнандесом, но Тео вновь не смог оторваться от Дзаппакосты, мяч был перехвачен. 
  • Угловой
    18'
    Пеллегрини разыграл угловой с Верету, а затем Лоренцо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 17'
    Мхитарян разогнал контратаку "Ромы", а затем Генрих выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Клюйверт ушёл к лицевой линии, после этого Джастин выполнил передачу к правому углу линии вратарской на Пеллегрини, пас получился сильным, Лоренцо не смог сразу его обработать, а затем уже Кьяер накрыл соперника, будет угловой. 
  • 16'
    Тео неудачно обработал мяч на левом фланге в борьбе с Дзаппакостой, "Рома" в итоге начала проведение контратаки. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Клюйверт нарушил правила в центре поля против Конти. Игроки "Милана" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 14'
    "Рома" также пытается как-то искать Джеко длинными передачами вперёд, по итогу есть небольшая разминка и для Доннаруммы. 
  • 13'
    Длинные забросы к штрафной площади "Ромы" на Ребича пока совершенно не работают, мяч оказывается у Миранте или защитников римского клуба. 
  • 12'
    Эрнандес пока также не хочет даже пробовать совершать рывки вперёд, а Тео при этом обладает достаточно неплохой скоростью. 
  • 11'
    "Милан" старается пока чуть чаще организовывать атаки, но "Рома" очень грамотно действует в обороне. 
  • 10'
    В центр поля перешла игра в очередной раз, не хотят команды форсировать события, что для Италии совсем неудивительно. 
  • 9'
    Миранте грамотно оценил ситуацию и здорово сыграл на выходе, разрядив ситуацию после навеса. 
  • Офсайд
    7'
    Кастильехо забрался в офсайд. 
  • 6'
    Хозяева теперь решили действовать первым номером, но началась возня. Ребичу приходится слишком глубоко садиться, а это не дело.
  • 4'
    "Рома" левым флангом провела атаку, но зацепиться в завершающей стадии за мяч не получилось. Аут в пользу хозяев. 
  • 3'
    Неожиданно неплохо на первых минутах комбинируют "волки". Начали почти без раскачки, центр поля быстро проходится. Смотреть интересно. 
  • 2'
    К сожалению, трибуны пустые, но это и так многие знают. Напомнил на всякий случай, поскольку кто-то мог начать за футболом следить только с этой игры. Всему виной опасность заражения коронавирусной инфекцией.

    Сам же матч начался с минуты молчания. По техническим деталям всё, ждём обилия голов.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Мяч в игру ввели футболисты "Ромы".
  • Второй тайм
  • 53'
    Чалханоглу Хакан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Милан
  • 53'
    Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Дзаппакоста Давиде из команды Рома отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Рома контролирует мяч.
  • 51'
    Милан контролирует мяч.
  • 51'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Удар от ворот произведет Милан
  • 50'
    Контроль мяча: Милан: 58%, Рома: 42%.
  • 50'
    Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Мхитарян Генрих нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 50'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Мхитарян Генрих, обходя своих соперников
  • 49'
    Милан контролирует мяч.
  • 49'
    Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Милан контролирует мяч.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Рома
  • 47'
    Ребич Анте из команды Милан плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 47'
    Спинаццола Леонардо ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 47'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Милан контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Милан 0:0 Рома

Исход игры
Милан
30.6% (45)
Ничья
47.6% (70)
Рома
21.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
44.29% (62)
Меньше
55.71% (78)
Обе команды забьют
Да
85% (119)
Нет
15% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.1% (59)
2:1 Милан
19% (28)
1:2 Рома
12.2% (18)
1:0 Милан
6.1% (9)
2:2 Ничья
5.4% (8)
0:1 Рома
4.1% (6)
2:0 Милан
2% (3)
2:3 Рома
1.4% (2)
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