  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Милан
 
Позже

Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 7 0.19
2. Тео Эрнандес 5 0.14
3. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
4. Чалханоглу Хакан 3 0.08
5. Ибрагимович Златан 3 0.08
6. Бонавентура Джакомо 3 0.08
7. Леау Рафаэл 3 0.08
8. Сусо Хесус 1 0.03
9. Кастильехо Самуэль 1 0.03
10. Кесси Франк 1 (1) 0.03
11. Конти Андреа 0 0
12. Билья Лукас 0 0
13. Крунич Раде 0 0
14. Калабрия Давиде 0 0
15. Пакета Лукас 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 14 0.38
2. Коларов Александар 6 (2) 0.16
3. Мхитарян Генрих 6 0.16
4. Клюйверт Джастин 4 0.11
5. Дзаньоло Николо 4 0.11
6. Перотти Диего 3 (3) 0.08
7. Юндер Дженгиз 3 0.08
8. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
9. Калинич Никола 2 0.05
10. Смоллинг Крис 2 0.05
11. Верету Жордан 2 (2) 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Манчини Джанлука 1 0.03
14. Пасторе Хавьер 0 0
15. Флоренци Алессандро 0 0
16. Перес Бруно 0 0
17. Спинаццола Леонардо 0 0
18. Перес Карлес 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 12 0
2. Тео Эрнандес 8 0
3. Калабрия Давиде 3 2
4. Чалханоглу Хакан 6 0
5. Мусаккио Матео 4 1
6. Конти Андреа 5 0
7. Пакета Лукас 5 0
8. Романьоли Алессио 4 0
9. Кастильехо Самуэль 2 1
10. Билья Лукас 3 0
11. Крунич Раде 3 0
12. Кесси Франк 3 0
13. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
14. Борини Фабио 2 0
15. Ребич Анте 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Дуарте Леонардо 2 0
18. Рейна Пепе 0 1
19. Ибрагимович Златан 1 0
20. Бонавентура Джакомо 1 0
21. Доннарумма Антонио 1 0
22. Андре Силва 1 0
23. Пёнтек Кшиштоф 1 0
24. Габбия Маттео 1 0
Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 11 1
2. Пеллегрини Лоренцо 5 1
3. Клюйверт Джастин 5 1
4. Коларов Александар 6 0
5. Дзаньоло Николо 6 0
6. Флоренци Алессандро 5 0
7. Кристанте Бриан 3 1
8. Четин Мерт 3 1
9. Джеко Эдин 4 0
10. Сантон Давиде 4 0
11. Верету Жордан 4 0
12. Мхитарян Генрих 3 0
13. Диавара Амаду 3 0
14. Фасио Федерико 1 1
15. Жуан Жезус 2 0
16. Спинаццола Леонардо 2 0
17. Пау Лопес 2 0
18. Юндер Дженгиз 2 0
19. Калинич Никола 1 0
20. Смоллинг Крис 1 0
21. Перотти Диего 1 0
22. Перес Бруно 1 0
23. Вильяр Гонсало 1 0
24. Перес Карлес 1 0
25. Антонуччи Мирко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 6.67% (2) 20% (6) 10% (3) 30% (9) 20% (6) 13.33% (4)
 Рома 10.42% (5) 20.83% (10) 12.5% (6) 22.92% (11) 22.92% (11) 10.42% (5)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: + = -
Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан
Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан
Рома Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче
Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома

Последние игры между собой

Милан: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Рома 2:1 Милан Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Милан Серия A
Милан 0:2 Рома Серия A Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 27 21 3 3 52 - 24 66
2. Лацио Заявка 27 19 5 3 62 - 26 62
3. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 54 - 28 58
4. Аталанта Заявка 27 16 6 5 77 - 37 54
5. Рома Заявка 27 14 6 7 53 - 36 48
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Парма Заявка 27 11 6 10 37 - 33 39
8. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
10. Кальяри Заявка 27 9 8 10 43 - 42 35
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 27 9 6 12 45 - 46 33
13. Торино Заявка 27 9 4 14 30 - 46 31
14. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
15. Удинезе Заявка 27 7 7 13 21 - 38 28
16. Сампдория Заявка 27 7 5 15 30 - 48 26
17. Дженоа Заявка 27 6 7 14 32 - 51 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2020, осталось 2 дня 10 часов 3 минуты.


    • Прогнозы 58
    Милан 41.4% (24)
    X 37.9% (22)
    Рома 20.7% (12)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Милан - Рома

    Исход игры
    Милан
    41.4% (24)
    Ничья
    37.9% (22)
    Рома
    20.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (25)
    Меньше
    55.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (42)
    Нет
    25% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (18)
    2:1 Милан
    20.7% (12)
    1:2 Рома
    13.8% (8)
    1:0 Милан
    10.3% (6)
    0:1 Рома
    6.9% (4)
    2:0 Милан
    3.4% (2)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Милан - Рома онлайн

    Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

    Фонбет

    Париматч

    БетСити

    ВулканБет

    1ХСтавка
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     