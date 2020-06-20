Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|7
|0.19
|2.
|Тео Эрнандес
|5
|0.14
|3.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|4.
|Чалханоглу Хакан
|3
|0.08
|5.
|Ибрагимович Златан
|3
|0.08
|6.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|7.
|Леау Рафаэл
|3
|0.08
|8.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|9.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|10.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.03
|11.
|Конти Андреа
|0
|0
|12.
|Билья Лукас
|0
|0
|13.
|Крунич Раде
|0
|0
|14.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|15.
|Пакета Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|14
|0.38
|2.
|Коларов Александар
|6 (2)
|0.16
|3.
|Мхитарян Генрих
|6
|0.16
|4.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|5.
|Дзаньоло Николо
|4
|0.11
|6.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|7.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|8.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|9.
|Калинич Никола
|2
|0.05
|10.
|Смоллинг Крис
|2
|0.05
|11.
|Верету Жордан
|2 (2)
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|13.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|14.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|15.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|16.
|Перес Бруно
|0
|0
|17.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|18.
|Перес Карлес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|12
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|8
|0
|3.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|4.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|5.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|6.
|Конти Андреа
|5
|0
|7.
|Пакета Лукас
|5
|0
|8.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|9.
|Кастильехо Самуэль
|2
|1
|10.
|Билья Лукас
|3
|0
|11.
|Крунич Раде
|3
|0
|12.
|Кесси Франк
|3
|0
|13.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|14.
|Борини Фабио
|2
|0
|15.
|Ребич Анте
|2
|0
|16.
|Сусо Хесус
|2
|0
|17.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|18.
|Рейна Пепе
|0
|1
|19.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|20.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|21.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|22.
|Андре Силва
|1
|0
|23.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|24.
|Габбия Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|11
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|1
|3.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|4.
|Коларов Александар
|6
|0
|5.
|Дзаньоло Николо
|6
|0
|6.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|7.
|Кристанте Бриан
|3
|1
|8.
|Четин Мерт
|3
|1
|9.
|Джеко Эдин
|4
|0
|10.
|Сантон Давиде
|4
|0
|11.
|Верету Жордан
|4
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|3
|0
|13.
|Диавара Амаду
|3
|0
|14.
|Фасио Федерико
|1
|1
|15.
|Жуан Жезус
|2
|0
|16.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|17.
|Пау Лопес
|2
|0
|18.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|19.
|Калинич Никола
|1
|0
|20.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|21.
|Перотти Диего
|1
|0
|22.
|Перес Бруно
|1
|0
|23.
|Вильяр Гонсало
|1
|0
|24.
|Перес Карлес
|1
|0
|25.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|6.67% (2)
|20% (6)
|10% (3)
|30% (9)
|20% (6)
|13.33% (4)
|Рома
|10.42% (5)
|20.83% (10)
|12.5% (6)
|22.92% (11)
|22.92% (11)
|10.42% (5)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: + = -Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан
Рома Последние 20 матчей: + = -Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче
Последние игры между собой
Милан: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Милан 0:2 Рома Серия A Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|52 - 24
|66
|2.
|Лацио
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 26
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 28
|58
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|77 - 37
|54
|5.
|Рома
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|53 - 36
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 36
|42
|7.
|Парма
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|37 - 33
|39
|8.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|10.
|Кальяри
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|43 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 46
|33
|13.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|30 - 46
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|21 - 38
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|30 - 48
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|32 - 51
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|3
|19
|20 - 45
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч Милан - Рома
Исход игры
Милан
41.4% (24)
Ничья
37.9% (22)
Рома
20.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (25)
Меньше
55.36% (31)
Обе команды забьют
Да
75% (42)
Нет
25% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (18)
2:1 Милан
20.7% (12)
1:2 Рома
13.8% (8)
1:0 Милан
10.3% (6)
0:1 Рома
6.9% (4)
2:0 Милан
3.4% (2)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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