Эмполи
0:0
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Беневенто
9' Желтая карточкаРиччи Самуэле
57' Желтая карточкаХендерсон Лиам
71' Желтая карточкаТельо Андрес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
57'
71'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 9
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|9 (1)
|0.29
|2.
|Фраттези Давиде
|5
|0.16
|3.
|Ла Гумина Антонино
|4 (1)
|0.13
|4.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.1
|5.
|Байрами Недим
|3
|0.1
|6.
|Дези Якопо
|2
|0.06
|7.
|Штулац Лео
|2
|0.06
|8.
|Балковец Юре
|1
|0.03
|9.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|10.
|Сьерральта Франсиско
|1
|0.03
|11.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.03
|12.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|13.
|Морео Стефано
|0
|0
|14.
|Весели Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виола Николас
|9 (4)
|0.29
|2.
|Сау Марко
|8
|0.26
|3.
|Инсинье Роберто
|7
|0.23
|4.
|Кода Массимо
|7
|0.23
|5.
|Крагль Оливер
|4
|0.13
|6.
|Импрота Риккардо
|4
|0.13
|7.
|Маджио Кристиан
|3
|0.1
|8.
|Мончини Габриэле
|3
|0.1
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0.1
|10.
|Арментерос Самуэль
|2
|0.06
|11.
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|12.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|13.
|Тельо Андрес
|1
|0.03
|14.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|15.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балковец Юре
|6
|1
|2.
|Бандинелли Филиппо
|5
|1
|3.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|4.
|Весели Фредерик
|4
|0
|5.
|Дези Якопо
|4
|0
|6.
|Майетта Доменико
|4
|0
|7.
|Фраттези Давиде
|4
|0
|8.
|Риччи Самуэле
|4
|0
|9.
|Лариби Карим
|2
|1
|10.
|Романьоли Симоне
|3
|0
|11.
|Сьерральта Франсиско
|3
|0
|12.
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|13.
|Антонелли Лука
|2
|0
|14.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|15.
|Пиррелло Роберто
|2
|0
|16.
|Фантаччи Томмазо
|2
|0
|17.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|18.
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|19.
|Штулац Лео
|1
|0
|20.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|21.
|Николау Димитриос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маджио Кристиан
|8
|1
|2.
|Скьяттарелла Паскуале
|7
|0
|3.
|Вольта Массимо
|5
|1
|4.
|Кальдирола Лука
|5
|1
|5.
|Хетемай Перпарим
|6
|0
|6.
|Тельо Андрес
|3
|1
|7.
|Крагль Оливер
|4
|0
|8.
|Кода Массимо
|4
|0
|9.
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|10.
|Импрота Риккардо
|2
|1
|11.
|Виола Николас
|3
|0
|12.
|Антей Лука
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|2
|0
|14.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|15.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|16.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|24.14% (7)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|Беневенто
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|10.2% (5)
|18.37% (9)
|22.45% (11)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне
Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя
Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|30
|22
|7
|1
|55 - 15
|73
|2.
|Кротоне
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 34
|51
|3.
|Специя
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|44 - 33
|50
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 32
|49
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|33 - 25
|48
|6.
|Порденоне
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|37 - 37
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 34
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 31
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|37 - 38
|41
|10.
|Эмполи
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|33 - 35
|41
|11.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|30 - 36
|40
|12.
|Пиза
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|38 - 37
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|42 - 47
|38
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 49
|36
|15.
|Венеция
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|28 - 34
|36
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 36
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|38 - 47
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|33 - 36
|30
|19.
|Трапани
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|34 - 52
|29
|20.
|Ливорно
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 49
|21