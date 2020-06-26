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Эмполи
0:0
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
9' Желтая карточка
Риччи Самуэле
57' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
71' Желтая карточка
Тельо Андрес
90'+7
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
13
Антонелли
Лука
16
Фраттези
Давиде
28
Риччи
Самуэле
38
Хендерсон
Лиам
17
Чичиретти
Амато
7
Манкузо
Леонардо
37
Тутино
Дженнаро
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
13
Туиа
Алессандро
5
Кальдирола
Лука
35
Барба
Федерико
28
Скьяттарелла
Паскуале
21
Хетемай
Перпарим
19
Инсинье
Роберто
8
Тельо
Андрес
25
Сау
Марко
32
Мончини
Габриэле
Эмполи
4-3-3
Беневенто
4-1-4-1

Ход матча

9'
Риччи Самуэле
 
29'
Штулац Лео
Риччи Самуэле
 
46'
Байрами Недим
Чичиретти Амато
 
57'
Хендерсон Лиам
 
69'
Морео Стефано
Манкузо Леонардо
 
69'
Журковски Шимон
Фраттези Давиде
 
71'
 
Тельо Андрес
75'
 
Дель Пинто Лоренцо
Тельо Андрес
75'
 
Импрота Риккардо
Сау Марко
80'
Балковец Юре
Антонелли Лука
 
84'
 
Кода Массимо
Мончини Габриэле
85'
 
Летиция Гаэтано
Маджио Кристиан
88'
 
Крагль Оливер
Инсинье Роберто

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 9 (1) 0.29
2. Фраттези Давиде 5 0.16
3. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.13
4. Тутино Дженнаро 3 0.1
5. Байрами Недим 3 0.1
6. Дези Якопо 2 0.06
7. Штулац Лео 2 0.06
8. Балковец Юре 1 0.03
9. Хендерсон Лиам 1 0.03
10. Сьерральта Франсиско 1 0.03
11. Бандинелли Филиппо 1 0.03
12. Фьямоцци Риккардо 0 0
13. Морео Стефано 0 0
14. Весели Фредерик 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виола Николас 9 (4) 0.29
2. Сау Марко 8 0.26
3. Инсинье Роберто 7 0.23
4. Кода Массимо 7 0.23
5. Крагль Оливер 4 0.13
6. Импрота Риккардо 4 0.13
7. Маджио Кристиан 3 0.1
8. Мончини Габриэле 3 0.1
9. Туиа Алессандро 3 0.1
10. Арментерос Самуэль 2 0.06
11. Кальдирола Лука 2 0.06
12. Летиция Гаэтано 1 0.03
13. Тельо Андрес 1 0.03
14. Хетемай Перпарим 0 0
15. Дель Пинто Лоренцо 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 6 1
2. Бандинелли Филиппо 5 1
3. Хендерсон Лиам 4 0
4. Весели Фредерик 4 0
5. Дези Якопо 4 0
6. Майетта Доменико 4 0
7. Фраттези Давиде 4 0
8. Риччи Самуэле 4 0
9. Лариби Карим 2 1
10. Романьоли Симоне 3 0
11. Сьерральта Франсиско 3 0
12. Ла Гумина Антонино 3 0
13. Антонелли Лука 2 0
14. Тутино Дженнаро 2 0
15. Пиррелло Роберто 2 0
16. Фантаччи Томмазо 2 0
17. Ла Мантия Андреа 1 0
18. Фьямоцци Риккардо 1 0
19. Штулац Лео 1 0
20. Бриньоли Альберто 1 0
21. Николау Димитриос 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Маджио Кристиан 8 1
2. Скьяттарелла Паскуале 7 0
3. Вольта Массимо 5 1
4. Кальдирола Лука 5 1
5. Хетемай Перпарим 6 0
6. Тельо Андрес 3 1
7. Крагль Оливер 4 0
8. Кода Массимо 4 0
9. Летиция Гаэтано 4 0
10. Импрота Риккардо 2 1
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Туиа Алессандро 1 0
15. Арментерос Самуэль 1 0
16. Монтипо Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 24.14% (7) 17.24% (5) 20.69% (6) 6.9% (2) 17.24% (5) 13.79% (4)
 Беневенто 16.33% (8) 16.33% (8) 16.33% (8) 10.2% (5) 18.37% (9) 22.45% (11)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне
Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи
Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя
Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто 2:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 30 22 7 1 55 - 15 73
2. Кротоне Заявка 30 15 6 9 48 - 34 51
3. Специя Заявка 30 14 8 8 44 - 33 50
4. Читтаделла Заявка 30 14 7 9 39 - 32 49
5. Фрозиноне Заявка 30 13 9 8 33 - 25 48
6. Порденоне Заявка 30 13 7 10 37 - 37 46
7. Салернитана Заявка 30 12 7 11 37 - 34 43
8. Кьево Заявка 30 10 12 8 36 - 31 42
9. Виртус Энтелла Заявка 30 11 8 11 37 - 38 41
10. Эмполи Заявка 30 10 11 9 33 - 35 41
11. Перуджа Заявка 30 11 7 12 30 - 36 40
12. Пиза Заявка 30 10 10 10 38 - 37 40
13. Пескара Заявка 30 11 5 14 42 - 47 38
14. Юве Стабия Заявка 30 10 6 14 38 - 49 36
15. Венеция Заявка 30 8 12 10 28 - 34 36
16. Кремонезе Заявка 30 8 9 13 31 - 36 33
17. Асколи Заявка 30 9 5 16 38 - 47 32
18. Козенца Заявка 30 7 9 14 33 - 36 30
19. Трапани Заявка 30 6 11 13 34 - 52 29
20. Ливорно Заявка 30 5 6 19 26 - 49 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 29'
    Риччи Самуэле уходит, Штулац Лео вместо него
  • Желтая карточка
    9'
    Риччи Самуэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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