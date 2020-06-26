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Перуджа
0:0
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
25' Красная карточка
Ди Кьяра Джанлука
37' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
40' Желтая карточка
Мессьяс Жуниор
47' Желтая карточка
Куомо Джузеппе
62' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
86' Желтая карточка
Мелькьорри Федерико
90' Желтая карточка
Карраро Марко
90'+4
22
Фулиньяти
Андреа
2
Рози
Алеандро
33
Анджелла
Габриэле
6
Сгарби
Филиппо
7
Маццокки
Паскуале
23
Фальцерано
Марчелло
4
Карраро
Марко
14
Николусси
Кавилья
Ханс
27
Ди
Кьяра
Джанлука
8
Фальчинелли
Диего
9
Йемелло
Пьетро
1
Кордац
Алекс
3
Куомо
Джузеппе
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
16
Джербо
Альберто
10
Бенали
Ахмед
30
Мессьяс
Жуниор
21
Дзанеллато
Никколо
17
Молина
Сальваторе
9
Арментерос
Самуэль
25
Сими
Нванкво
Перуджа
3-5-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

22'
Мелькьорри Федерико
Фальчинелли Диего
 
25'
Ди Кьяра Джанлука
 
37'
Маццокки Паскуале
 
40'
 
Мессьяс Жуниор
46'
 
Крочата Джованни
Арментерос Самуэль
46'
 
Мустаккьо Маттиа
Джербо Альберто
47'
 
Куомо Джузеппе
59'
Райкович Слободан
Фальцерано Марчелло
 
62'
 
Дзанеллато Никколо
71'
 
Эванс Жан-Ламбер
Дзанеллато Никколо
71'
 
Лопес Макси
Молина Сальваторе
78'
Буонаюто Кристиан
Йемелло Пьетро
 
84'
 
Курадо Маркос
Големич Владимир
86'
Мелькьорри Федерико
 
90'
Карраро Марко
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 12
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йемелло Пьетро 17 (9) 0.55
2. Мелькьорри Федерико 3 0.1
3. Буонаюто Кристиан 2 0.06
4. Капоне Кристиан 2 0.06
5. Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
6. Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
7. Фаласко Никола 1 0.03
8. Маццокки Паскуале 1 0.03
9. Куан Кристиан 1 0.03
10. Фальчинелли Диего 1 (1) 0.03
11. Фальцерано Марчелло 0 0
12. Рози Алеандро 0 0
13. Балич Андрия 0 0
14. Карраро Марко 0 0
15. Драгомир Влад 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 13 (3) 0.42
2. Бенали Ахмед 7 0.23
3. Крочата Джованни 5 0.16
4. Мустаккьо Маттиа 3 0.1
5. Мессьяс Жуниор 3 0.1
6. Марроне Лука 3 0.1
7. Големич Владимир 3 0.1
8. Маццотта Антонио 2 0.06
9. Молина Сальваторе 1 0.03
10. Дзанеллато Никколо 1 0.03
11. Куомо Джузеппе 1 0.03
12. Лопес Макси 1 (1) 0.03
13. Барберис Андреа 0 0
14. Джербо Альберто 0 0
15. Джильотти Гийом 0 0
16. Налини Андреа 0 0

Карточки

Перуджа
# Игрок      
1. Рози Алеандро 7 1
2. Йемелло Пьетро 5 1
3. Фаласко Никола 5 1
4. Ди Кьяра Джанлука 4 1
5. Карраро Марко 4 1
6. Драгомир Влад 3 1
7. Викарио Гульельмо 4 0
8. Сгарби Филиппо 4 0
9. Дьомбер Норберт 2 1
10. Куан Кристиан 2 1
11. Греко Леандро 3 0
12. Мелькьорри Федерико 3 0
13. Фальчинелли Диего 3 0
14. Нзита Мардоки 3 0
15. Анджелла Габриэле 2 0
16. Буонаюто Кристиан 2 0
17. Райкович Слободан 1 0
18. Фальцерано Марчелло 1 0
19. Маццокки Паскуале 1 0
20. Капоне Кристиан 1 0
21. Бьянкимано Андреа 1 0
22. Фернандес Пауло 1 0
23. Конате Амара 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 9 0
2. Мессьяс Жуниор 6 1
3. Молина Сальваторе 5 1
4. Дзанеллато Никколо 4 1
5. Барберис Андреа 5 0
6. Сими Нванкво 5 0
7. Крочата Джованни 5 0
8. Джильотти Гийом 3 1
9. Големич Владимир 3 1
10. Мустаккьо Маттиа 4 0
11. Бенали Ахмед 4 0
12. Джербо Альберто 3 0
13. Куомо Джузеппе 3 0
14. Сполли Николас 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Видо Лука 1 0
18. Курадо Маркос 1 0
19. Янкович Марко 1 0
20. Руджьеро Цак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перуджа 7.69% (2) 23.08% (6) 15.38% (4) 7.69% (2) 38.46% (10) 7.69% (2)
 Кротоне 14.63% (6) 26.83% (11) 19.51% (8) 19.51% (8) 4.88% (2) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа
Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла
Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне
Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Кротоне 2:3 Перуджа Серия B Кротоне 2:0 Перуджа Серия B Перуджа 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Перуджа Серия B
Перуджа 0:0 Кротоне Серия B Перуджа 0:0 Кротоне Серия B Кротоне 2:1 Перуджа Серия B Кротоне 2:1 Перуджа Серия C1 B Перуджа 1:1 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:1 Перуджа Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 30 22 7 1 55 - 15 73
2. Кротоне Заявка 30 15 6 9 48 - 34 51
3. Специя Заявка 30 14 8 8 44 - 33 50
4. Читтаделла Заявка 30 14 7 9 39 - 32 49
5. Фрозиноне Заявка 30 13 9 8 33 - 25 48
6. Порденоне Заявка 30 13 7 10 37 - 37 46
7. Салернитана Заявка 30 12 7 11 37 - 34 43
8. Кьево Заявка 30 10 12 8 36 - 31 42
9. Виртус Энтелла Заявка 30 11 8 11 37 - 38 41
10. Эмполи Заявка 30 10 11 9 33 - 35 41
11. Перуджа Заявка 30 11 7 12 30 - 36 40
12. Пиза Заявка 30 10 10 10 38 - 37 40
13. Пескара Заявка 30 11 5 14 42 - 47 38
14. Юве Стабия Заявка 30 10 6 14 38 - 49 36
15. Венеция Заявка 30 8 12 10 28 - 34 36
16. Кремонезе Заявка 30 8 9 13 31 - 36 33
17. Асколи Заявка 30 9 5 16 38 - 47 32
18. Козенца Заявка 30 7 9 14 33 - 36 30
19. Трапани Заявка 30 6 11 13 34 - 52 29
20. Ливорно Заявка 30 5 6 19 26 - 49 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Junior Messias получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Маццокки Паскуале получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    УДАЛЕНА! - Ди Кьяра Джанлука получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 22'
    Фальчинелли Диего уходит, Мелькьорри Федерико вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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