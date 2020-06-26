Перуджа
0:0
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
Кротоне
25' Красная карточкаДи Кьяра Джанлука
37' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
40' Желтая карточкаМессьяс Жуниор
47' Желтая карточкаКуомо Джузеппе
62' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
86' Желтая карточкаМелькьорри Федерико
90' Желтая карточкаКарраро Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Конате АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Руджьеро ЦакНападающий
-
20 Лопес МаксиНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Ход матча
40'
47'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 11
-
3 Угловые 12
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йемелло Пьетро
|17 (9)
|0.55
|2.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.1
|3.
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.06
|4.
|Капоне Кристиан
|2
|0.06
|5.
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|6.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|7.
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|8.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.03
|9.
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Фальчинелли Диего
|1 (1)
|0.03
|11.
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|12.
|Рози Алеандро
|0
|0
|13.
|Балич Андрия
|0
|0
|14.
|Карраро Марко
|0
|0
|15.
|Драгомир Влад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|13 (3)
|0.42
|2.
|Бенали Ахмед
|7
|0.23
|3.
|Крочата Джованни
|5
|0.16
|4.
|Мустаккьо Маттиа
|3
|0.1
|5.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.1
|6.
|Марроне Лука
|3
|0.1
|7.
|Големич Владимир
|3
|0.1
|8.
|Маццотта Антонио
|2
|0.06
|9.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|10.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|11.
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|12.
|Лопес Макси
|1 (1)
|0.03
|13.
|Барберис Андреа
|0
|0
|14.
|Джербо Альберто
|0
|0
|15.
|Джильотти Гийом
|0
|0
|16.
|Налини Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рози Алеандро
|7
|1
|2.
|Йемелло Пьетро
|5
|1
|3.
|Фаласко Никола
|5
|1
|4.
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|1
|5.
|Карраро Марко
|4
|1
|6.
|Драгомир Влад
|3
|1
|7.
|Викарио Гульельмо
|4
|0
|8.
|Сгарби Филиппо
|4
|0
|9.
|Дьомбер Норберт
|2
|1
|10.
|Куан Кристиан
|2
|1
|11.
|Греко Леандро
|3
|0
|12.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0
|13.
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|14.
|Нзита Мардоки
|3
|0
|15.
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|16.
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|17.
|Райкович Слободан
|1
|0
|18.
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|19.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|20.
|Капоне Кристиан
|1
|0
|21.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|22.
|Фернандес Пауло
|1
|0
|23.
|Конате Амара
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|9
|0
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|1
|3.
|Молина Сальваторе
|5
|1
|4.
|Дзанеллато Никколо
|4
|1
|5.
|Барберис Андреа
|5
|0
|6.
|Сими Нванкво
|5
|0
|7.
|Крочата Джованни
|5
|0
|8.
|Джильотти Гийом
|3
|1
|9.
|Големич Владимир
|3
|1
|10.
|Мустаккьо Маттиа
|4
|0
|11.
|Бенали Ахмед
|4
|0
|12.
|Джербо Альберто
|3
|0
|13.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|14.
|Сполли Николас
|1
|0
|15.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|16.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|17.
|Видо Лука
|1
|0
|18.
|Курадо Маркос
|1
|0
|19.
|Янкович Марко
|1
|0
|20.
|Руджьеро Цак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перуджа
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|38.46% (10)
|7.69% (2)
|Кротоне
|14.63% (6)
|26.83% (11)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|4.88% (2)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: + = -Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа
Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне
Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|30
|22
|7
|1
|55 - 15
|73
|2.
|Кротоне
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 34
|51
|3.
|Специя
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|44 - 33
|50
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 32
|49
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|33 - 25
|48
|6.
|Порденоне
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|37 - 37
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 34
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 31
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|37 - 38
|41
|10.
|Эмполи
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|33 - 35
|41
|11.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|30 - 36
|40
|12.
|Пиза
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|38 - 37
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|42 - 47
|38
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 49
|36
|15.
|Венеция
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|28 - 34
|36
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 36
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|38 - 47
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|33 - 36
|30
|19.
|Трапани
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|34 - 52
|29
|20.
|Ливорно
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 49
|21