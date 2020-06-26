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  3. Италия
Кремонезе
0:2
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
15' Желтая карточка
Касасола Тиаго
0:1
25' Гол
Ривьер Эммануэль
27' Желтая карточка
Идда Риккардо
0:2
48' Гол
Баэс Хайме
76' Вторая желтая карточка
Идда Риккардо
0:2
77' Не забитый пенальти
Гаэтано Джанлука
87' Желтая карточка
Кингсли Майкл
90'+7
1
Равалья
Никола
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
23
Крешенци
Алессандро
10
Гаэтано
Джанлука
19
Кастаньетти
Микеле
5
Вальцания
Лука
11
Паломби
Симоне
9
Чофани
Даниэль
33
Париджини
Витторио
33
Перина
Пьетро
5
Идда
Риккардо
14
Скьяви
Раффаэле
18
Леджиттимо
Маттео
15
Касасола
Тиаго
21
Бруччини
Мирко
31
Презиосо
Марио
27
Биттанте
Лука
10
Карретта
Мирко
32
Баэс
Хайме
29
Ривьер
Эммануэль
Кремонезе
4-3-3
Козенца
3-4-2-1

Ход матча

15'
 
Касасола Тиаго
25'
0:1
Ривьер Эммануэль
(Презиосо Марио)
27'
 
Идда Риккардо
46'
Цортеа Надир
Паломби Симоне
 
48'
0:2
Баэс Хайме
(Касасола Тиаго)
60'
Целар Жан
Крешенци Алессандро
 
60'
Кингсли Майкл
Кастаньетти Микеле
 
68'
 
Монако Сальваторе
Скьяви Раффаэле
68'
 
Шаудоне Даниэле
Презиосо Марио
76'
 
Идда Риккардо
77'
Гаэтано Джанлука
0:2
80'
Чераволо Фабио
Париджини Витторио
 
83'
 
Бро Жереми
Ривьер Эммануэль
83'
 
Капела Анибал
Карретта Мирко
83'
Могос Василе
Вальцания Лука
 
87'
Кингсли Майкл
 
90'
 
Балули Мохамед
Баэс Хайме

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 18 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.19
2. Пикколо Антонио 3 (1) 0.1
3. Париджини Витторио 3 0.1
4. Мильоре Франческо 2 0.06
5. Кастаньетти Микеле 2 0.06
6. Соддимо Данило 2 0.06
7. Чофани Даниэль 2 0.06
8. Могос Василе 2 0.06
9. Чераволо Фабио 2 0.06
10. Клейтон Машадо 2 0.06
11. Бьянкетти Маттео 1 0.03
12. Дели Франческо 1 0.03
13. Гаэтано Джанлука 1 0.03
14. Раванелли Лука 1 0.03
15. Вальцания Лука 0 0
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Арини Мариано 0 0
18. Цортеа Надир 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 8 0.26
2. Бруччини Мирко 6 (2) 0.19
3. Асенсио Рауль 5 0.16
4. Баэс Хайме 3 0.1
5. Шаудоне Даниэле 3 0.1
6. Пьерини Николас 3 0.1
7. Карретта Мирко 2 0.06
8. Машаш Зинедин 1 0.03
9. Лазаар Ашраф 1 0.03
10. Бро Жереми 1 0.03
11. Презиосо Марио 0 0
12. Биттанте Лука 0 0
13. Д'Орацио Томмазо 0 0
14. Касасола Тиаго 0 0
15. Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 9 1
2. Арини Мариано 7 1
3. Караччоло Антонио 8 0
4. Терранова Эмануэле 5 1
5. Кастаньетти Микеле 6 0
6. Клейтон Машадо 4 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Бьянкетти Маттео 4 0
9. Дели Франческо 4 0
10. Кингсли Майкл 4 0
11. Пикколо Антонио 3 0
12. Густафссон Самуэль 3 0
13. Раванелли Лука 3 0
14. Могос Василе 1 1
15. Чераволо Фабио 2 0
16. Бултам Реда 2 0
17. Соддимо Данило 1 0
18. Чофани Даниэль 1 0
19. Париджини Витторио 1 0
20. Гаэтано Джанлука 1 0
21. Цортеа Надир 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Идда Риккардо 8 1
2. Кануте Франк 6 1
3. Шаудоне Даниэле 4 2
4. Бруччини Мирко 7 0
5. Монако Сальваторе 6 0
6. Капела Анибал 4 1
7. Перина Пьетро 5 0
8. Д'Орацио Томмазо 5 0
9. Леджиттимо Маттео 4 0
10. Ривьер Эммануэль 3 0
11. Корси Анджело 3 0
12. Греко Леандро 2 0
13. Скьяви Раффаэле 2 0
14. Биттанте Лука 2 0
15. Баэс Хайме 2 0
16. Касасола Тиаго 2 0
17. Презиосо Марио 2 0
18. Коне Бенджамин 2 0
19. Асенсио Рауль 0 1
20. Литтери Джанлука 1 0
21. Карретта Мирко 1 0
22. Лазаар Ашраф 1 0
23. Машаш Зинедин 1 0
24. Бро Жереми 1 0
25. Пьерини Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 24.14% (7) 20.69% (6) 6.9% (2) 17.24% (5) 10.34% (3) 20.69% (6)
 Козенца 16.13% (5) 19.35% (6) 29.03% (9) 16.13% (5) 19.35% (6) 0

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи
Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана
Козенца Последние 20 матчей: + = -
Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца
Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Козенца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Козенца 2:0 Кремонезе Серия B Козенца 2:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 2:0 Козенца Серия B Кремонезе 3:2 Козенца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 30 22 7 1 55 - 15 73
2. Кротоне Заявка 30 15 6 9 48 - 34 51
3. Специя Заявка 30 14 8 8 44 - 33 50
4. Читтаделла Заявка 30 14 7 9 39 - 32 49
5. Фрозиноне Заявка 30 13 9 8 33 - 25 48
6. Порденоне Заявка 30 13 7 10 37 - 37 46
7. Салернитана Заявка 30 12 7 11 37 - 34 43
8. Кьево Заявка 30 10 12 8 36 - 31 42
9. Виртус Энтелла Заявка 30 11 8 11 37 - 38 41
10. Эмполи Заявка 30 10 11 9 33 - 35 41
11. Перуджа Заявка 30 11 7 12 30 - 36 40
12. Пиза Заявка 30 10 10 10 38 - 37 40
13. Пескара Заявка 30 11 5 14 42 - 47 38
14. Юве Стабия Заявка 30 10 6 14 38 - 49 36
15. Венеция Заявка 30 8 12 10 28 - 34 36
16. Кремонезе Заявка 30 8 9 13 31 - 36 33
17. Асколи Заявка 30 9 5 16 38 - 47 32
18. Козенца Заявка 30 7 9 14 33 - 36 30
19. Трапани Заявка 30 6 11 13 34 - 52 29
20. Ливорно Заявка 30 5 6 19 26 - 49 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Идда Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ривьер Эммануэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Касасола Тиаго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кремонезе 0:2 Козенца онлайн

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