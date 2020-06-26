Кремонезе
0:2
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Козенца
15' Желтая карточкаКасасола Тиаго
0:1
25' ГолРивьер Эммануэль
27' Желтая карточкаИдда Риккардо
0:2
48' ГолБаэс Хайме
76' Вторая желтая карточкаИдда Риккардо
0:2
77' Не забитый пенальтиГаэтано Джанлука
87' Желтая карточкаКингсли Майкл
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Целар ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
15'
25'
27'
48'
0:2
76'
77'
0:2
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
18 Удары в створ 8
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паломби Симоне
|6
|0.19
|2.
|Пикколо Антонио
|3 (1)
|0.1
|3.
|Париджини Витторио
|3
|0.1
|4.
|Мильоре Франческо
|2
|0.06
|5.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.06
|6.
|Соддимо Данило
|2
|0.06
|7.
|Чофани Даниэль
|2
|0.06
|8.
|Могос Василе
|2
|0.06
|9.
|Чераволо Фабио
|2
|0.06
|10.
|Клейтон Машадо
|2
|0.06
|11.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|12.
|Дели Франческо
|1
|0.03
|13.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|14.
|Раванелли Лука
|1
|0.03
|15.
|Вальцания Лука
|0
|0
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Арини Мариано
|0
|0
|18.
|Цортеа Надир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|8
|0.26
|2.
|Бруччини Мирко
|6 (2)
|0.19
|3.
|Асенсио Рауль
|5
|0.16
|4.
|Баэс Хайме
|3
|0.1
|5.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0.1
|6.
|Пьерини Николас
|3
|0.1
|7.
|Карретта Мирко
|2
|0.06
|8.
|Машаш Зинедин
|1
|0.03
|9.
|Лазаар Ашраф
|1
|0.03
|10.
|Бро Жереми
|1
|0.03
|11.
|Презиосо Марио
|0
|0
|12.
|Биттанте Лука
|0
|0
|13.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|14.
|Касасола Тиаго
|0
|0
|15.
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вальцания Лука
|9
|1
|2.
|Арини Мариано
|7
|1
|3.
|Караччоло Антонио
|8
|0
|4.
|Терранова Эмануэле
|5
|1
|5.
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|6.
|Клейтон Машадо
|4
|1
|7.
|Мильоре Франческо
|5
|0
|8.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|9.
|Дели Франческо
|4
|0
|10.
|Кингсли Майкл
|4
|0
|11.
|Пикколо Антонио
|3
|0
|12.
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|13.
|Раванелли Лука
|3
|0
|14.
|Могос Василе
|1
|1
|15.
|Чераволо Фабио
|2
|0
|16.
|Бултам Реда
|2
|0
|17.
|Соддимо Данило
|1
|0
|18.
|Чофани Даниэль
|1
|0
|19.
|Париджини Витторио
|1
|0
|20.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|21.
|Цортеа Надир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Идда Риккардо
|8
|1
|2.
|Кануте Франк
|6
|1
|3.
|Шаудоне Даниэле
|4
|2
|4.
|Бруччини Мирко
|7
|0
|5.
|Монако Сальваторе
|6
|0
|6.
|Капела Анибал
|4
|1
|7.
|Перина Пьетро
|5
|0
|8.
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|9.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|10.
|Ривьер Эммануэль
|3
|0
|11.
|Корси Анджело
|3
|0
|12.
|Греко Леандро
|2
|0
|13.
|Скьяви Раффаэле
|2
|0
|14.
|Биттанте Лука
|2
|0
|15.
|Баэс Хайме
|2
|0
|16.
|Касасола Тиаго
|2
|0
|17.
|Презиосо Марио
|2
|0
|18.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|19.
|Асенсио Рауль
|0
|1
|20.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|21.
|Карретта Мирко
|1
|0
|22.
|Лазаар Ашраф
|1
|0
|23.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|24.
|Бро Жереми
|1
|0
|25.
|Пьерини Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|Козенца
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|29.03% (9)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|0
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи
Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана
Козенца Последние 20 матчей: + = -Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца
Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Козенца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|30
|22
|7
|1
|55 - 15
|73
|2.
|Кротоне
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 34
|51
|3.
|Специя
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|44 - 33
|50
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 32
|49
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|33 - 25
|48
|6.
|Порденоне
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|37 - 37
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 34
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 31
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|37 - 38
|41
|10.
|Эмполи
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|33 - 35
|41
|11.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|30 - 36
|40
|12.
|Пиза
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|38 - 37
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|42 - 47
|38
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 49
|36
|15.
|Венеция
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|28 - 34
|36
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 36
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|38 - 47
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|33 - 36
|30
|19.
|Трапани
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|34 - 52
|29
|20.
|Ливорно
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 49
|21