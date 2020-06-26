Венеция
2:1
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Асколи
6' Желтая карточкаБрлек Петар
1:0
8' ГолАраму Маттиа
1:1
24' ГолСкамачча Джанлука
53' Желтая карточкаКавион Микеле
64' Желтая карточкаТрояно Микеле
64' Желтая карточкаМолинаро Кристиан
2:1
66' ГолФиренце Марко
73' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
89' Желтая карточкаГравильон Эндрю
23
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
Ход матча
6'
8'
1:0
24'
53'
64'
66'
2:1
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 10
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 13
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|8 (2)
|0.26
|2.
|Капелло Алессандро
|5
|0.16
|3.
|Бокалон Риккардо
|3
|0.1
|4.
|Лонго Самуэле
|3 (1)
|0.1
|5.
|Монтальто Адриано
|2 (1)
|0.06
|6.
|Зигони Джанмарко
|1
|0.03
|7.
|Модоло Марко
|1
|0.03
|8.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|9.
|Фиренце Марко
|1
|0.03
|10.
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|11.
|Сукулини Франко
|0
|0
|12.
|Мале Юссеф
|0
|0
|13.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|8
|0.26
|2.
|Нинкович Никола
|6 (1)
|0.19
|3.
|Да Крус Алессио
|5 (1)
|0.16
|4.
|Морозини Леонардо
|5
|0.16
|5.
|Ардеманьи Маттео
|3 (1)
|0.1
|6.
|Кавион Микеле
|2
|0.06
|7.
|Тротта Марселло
|2
|0.06
|8.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|9.
|Трояно Микеле
|1
|0.03
|10.
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|11.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|12.
|Чаджиа Мутир
|1
|0.03
|13.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|14.
|Брлек Петар
|0
|0
|15.
|Андреони Кристиан
|0
|0
|16.
|Пиччинокки Марио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|11
|0
|2.
|Мале Юссеф
|8
|1
|3.
|Араму Маттиа
|5
|2
|4.
|Лолло Лоренцо
|5
|1
|5.
|Сукулини Франко
|6
|0
|6.
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|7.
|Кремонези Микеле
|4
|0
|8.
|Капелло Алессандро
|4
|0
|9.
|Монтальто Адриано
|4
|0
|10.
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|11.
|Модоло Марко
|3
|0
|12.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|13.
|Риккарди Давид
|1
|1
|14.
|Молинаро Кристиан
|2
|0
|15.
|Фиренце Марко
|2
|0
|16.
|Казале Николо
|2
|0
|17.
|Лонго Самуэле
|1
|0
|18.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|19.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|20.
|Лакичевич Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гравильон Эндрю
|11
|0
|2.
|Трояно Микеле
|8
|1
|3.
|Нинкович Никола
|7
|1
|4.
|Да Крус Алессио
|2
|3
|5.
|Джербо Альберто
|6
|0
|6.
|Петруччи Давиде
|4
|1
|7.
|Падоин Симоне
|5
|0
|8.
|Броско Риккардо
|5
|0
|9.
|Кавион Микеле
|5
|0
|10.
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|11.
|Брлек Петар
|4
|0
|12.
|Андреони Кристиан
|2
|1
|13.
|Ардеманьи Маттео
|3
|0
|14.
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|15.
|Серникола Леонардо
|3
|0
|16.
|Валентини Науэль
|2
|0
|17.
|Леали Никола
|2
|0
|18.
|Эрамо Мирко
|2
|0
|19.
|Пиччинокки Марио
|2
|0
|20.
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|21.
|Тротта Марселло
|1
|0
|22.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|23.
|Раньери Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|Асколи
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|25% (8)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: + = -Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца
Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне
Асколи Последние 20 матчей: + = -Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево
Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция
Последние игры между собой
Венеция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Асколи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|30
|22
|7
|1
|55 - 15
|73
|2.
|Кротоне
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 34
|51
|3.
|Специя
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|44 - 33
|50
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 32
|49
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|33 - 25
|48
|6.
|Порденоне
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|37 - 37
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 34
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 31
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|37 - 38
|41
|10.
|Эмполи
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|33 - 35
|41
|11.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|30 - 36
|40
|12.
|Пиза
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|38 - 37
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|42 - 47
|38
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 49
|36
|15.
|Венеция
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|28 - 34
|36
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 36
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|38 - 47
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|33 - 36
|30
|19.
|Трапани
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|34 - 52
|29
|20.
|Ливорно
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 49
|21