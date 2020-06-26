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  3. Италия
Венеция
2:1
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
6' Желтая карточка
Брлек Петар
1:0
8' Гол
Араму Маттиа
1:1
24' Гол
Скамачча Джанлука
53' Желтая карточка
Кавион Микеле
64' Желтая карточка
Трояно Микеле
64' Желтая карточка
Молинаро Кристиан
2:1
66' Гол
Фиренце Марко
73' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
89' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
90'+5
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
3
Казале
Николо
32
Чеккарони
Пьетро
11
Молинаро
Кристиан
5
Вакка
Антонио
16
Фьордилино
Антонио
23
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
19
Лонго
Самуэле
28
Капелло
Алессандро
33
Леали
Никола
15
Гравильон
Эндрю
23
Броско
Риккардо
3
Раньери
Лука
28
Андреони
Кристиан
7
Кавион
Микеле
30
Брлек
Петар
17
Серникола
Леонардо
38
Морозини
Леонардо
9
Скамачча
Джанлука
11
Нинкович
Никола
Венеция
4-3-1-2
Асколи
3-4-1-2

Ход матча

6'
 
Брлек Петар
8'
Араму Маттиа
1:0
24'
1:1
Скамачча Джанлука
(Нинкович Никола)
27'
Фиренце Марко
Араму Маттиа
 
53'
 
Кавион Микеле
60'
Зигони Джанмарко
Капелло Алессандро
 
60'
Калигара Фабрицио
Вакка Антонио
 
60'
 
Трояно Микеле
Нинкович Никола
64'
 
Трояно Микеле
64'
Молинаро Кристиан
 
66'
Фиренце Марко
2:1
68'
 
Эрамо Мирко
Брлек Петар
68'
 
Падоин Симоне
Серникола Леонардо
73'
Калигара Фабрицио
 
76'
Лолло Лоренцо
Лонго Самуэле
 
77'
Модоло Марко
Мале Юссеф
 
78'
 
Пинту Диогу
Кавион Микеле
78'
 
Тротта Марселло
Морозини Леонардо
89'
 
Гравильон Эндрю

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 10
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 13
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 8 (2) 0.26
2. Капелло Алессандро 5 0.16
3. Бокалон Риккардо 3 0.1
4. Лонго Самуэле 3 (1) 0.1
5. Монтальто Адриано 2 (1) 0.06
6. Зигони Джанмарко 1 0.03
7. Модоло Марко 1 0.03
8. Чеккарони Пьетро 1 0.03
9. Фиренце Марко 1 0.03
10. Калигара Фабрицио 1 0.03
11. Сукулини Франко 0 0
12. Мале Юссеф 0 0
13. Фьордализо Алессандро 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 8 0.26
2. Нинкович Никола 6 (1) 0.19
3. Да Крус Алессио 5 (1) 0.16
4. Морозини Леонардо 5 0.16
5. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.1
6. Кавион Микеле 2 0.06
7. Тротта Марселло 2 0.06
8. Джербо Альберто 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Пучино Раффаэле 1 0.03
12. Чаджиа Мутир 1 0.03
13. Петруччи Давиде 0 0
14. Брлек Петар 0 0
15. Андреони Кристиан 0 0
16. Пиччинокки Марио 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 11 0
2. Мале Юссеф 8 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Лолло Лоренцо 5 1
5. Сукулини Франко 6 0
6. Калигара Фабрицио 5 0
7. Кремонези Микеле 4 0
8. Капелло Алессандро 4 0
9. Монтальто Адриано 4 0
10. Чеккарони Пьетро 4 0
11. Модоло Марко 3 0
12. Фьордализо Алессандро 3 0
13. Риккарди Давид 1 1
14. Молинаро Кристиан 2 0
15. Фиренце Марко 2 0
16. Казале Николо 2 0
17. Лонго Самуэле 1 0
18. Моначелло Гаетано 1 0
19. Феличоли Джанфилиппо 1 0
20. Лакичевич Иван 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 11 0
2. Трояно Микеле 8 1
3. Нинкович Никола 7 1
4. Да Крус Алессио 2 3
5. Джербо Альберто 6 0
6. Петруччи Давиде 4 1
7. Падоин Симоне 5 0
8. Броско Риккардо 5 0
9. Кавион Микеле 5 0
10. Пучино Раффаэле 4 0
11. Брлек Петар 4 0
12. Андреони Кристиан 2 1
13. Ардеманьи Маттео 3 0
14. Скамачча Джанлука 3 0
15. Серникола Леонардо 3 0
16. Валентини Науэль 2 0
17. Леали Никола 2 0
18. Эрамо Мирко 2 0
19. Пиччинокки Марио 2 0
20. Чаджиа Мутир 2 0
21. Тротта Марселло 1 0
22. Морозини Леонардо 1 0
23. Раньери Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 11.54% (3) 15.38% (4) 26.92% (7)
 Асколи 12.5% (4) 15.63% (5) 25% (8) 15.63% (5) 15.63% (5) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца
Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне
Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево
Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Венеция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Асколи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Асколи 1:1 Венеция Серия B Асколи 1:0 Венеция Серия B Венеция 1:0 Асколи Серия B Венеция 1:0 Асколи Серия B
Асколи 3:3 Венеция Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 30 22 7 1 55 - 15 73
2. Кротоне Заявка 30 15 6 9 48 - 34 51
3. Специя Заявка 30 14 8 8 44 - 33 50
4. Читтаделла Заявка 30 14 7 9 39 - 32 49
5. Фрозиноне Заявка 30 13 9 8 33 - 25 48
6. Порденоне Заявка 30 13 7 10 37 - 37 46
7. Салернитана Заявка 30 12 7 11 37 - 34 43
8. Кьево Заявка 30 10 12 8 36 - 31 42
9. Виртус Энтелла Заявка 30 11 8 11 37 - 38 41
10. Эмполи Заявка 30 10 11 9 33 - 35 41
11. Перуджа Заявка 30 11 7 12 30 - 36 40
12. Пиза Заявка 30 10 10 10 38 - 37 40
13. Пескара Заявка 30 11 5 14 42 - 47 38
14. Юве Стабия Заявка 30 10 6 14 38 - 49 36
15. Венеция Заявка 30 8 12 10 28 - 34 36
16. Кремонезе Заявка 30 8 9 13 31 - 36 33
17. Асколи Заявка 30 9 5 16 38 - 47 32
18. Козенца Заявка 30 7 9 14 33 - 36 30
19. Трапани Заявка 30 6 11 13 34 - 52 29
20. Ливорно Заявка 30 5 6 19 26 - 49 21
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