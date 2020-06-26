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  3. Италия
Юве Стабия
2:3
Конец матча

Стадион:
Ливорно
0'
5' Желтая карточка
Риччи Джакомо
5' Желтая карточка
Маррас Мануэль
19' Желтая карточка
Форте Франческо
21' Желтая карточка
Руджеро Дженнаро
1:0
21' Гол
Кало Джакомо
27' Желтая карточка
Сиссе Карамоко
42' Желтая карточка
Фацио Паскуале
1:1
59' Гол
Агацци Давиде
1:2
60' Гол
Маррас Мануэль
61' Красная карточка
Джермони Лука
73' Желтая карточка
Кало Джакомо
84' Красная карточка
Порчино Антонио
2:2
86' Гол
Сиссе Карамоко
87' Вторая желтая карточка
Риччи Джакомо
2:3
90' Гол
Бобен Матия
90'+8
22
Проведель
Иван
31
Фацио
Паскуале
20
Трост
Магнус
6
Аллеви
Николас
3
Риччи
Джакомо
19
Аддэ
Брайт
5
Кало
Джакомо
37
Кальвано
Симоне
11
Бифулько
Альфредо
32
Форте
Франческо
16
Сиссе
Карамоко
35
Плиццари
Алессандро
15
Дель
Прато
Энрико
26
Богдан
Лука
42
Бобен
Матия
16
Руджеро
Дженнаро
37
Авуа
Теофилус
8
Лучи
Андреа
34
Агацци
Давиде
47
Сек
Мустафа
27
Феррари
Франко
32
Маррас
Мануэль
Юве Стабия
4-3-1-2
Ливорно
3-5-2

Ход матча

5'
Риччи Джакомо
 
5'
 
Маррас Мануэль
19'
Форте Франческо
 
21'
 
Руджеро Дженнаро
21'
Кало Джакомо
1:0
27'
Сиссе Карамоко
 
42'
Фацио Паскуале
 
46'
 
Марсура Давиде
Руджеро Дженнаро
55'
 
Порчино Антонио
Сек Мустафа
55'
 
Бракен Свен
Феррари Франко
59'
1:1
Агацци Давиде
(Порчино Антонио)
59'
Канотто Луиджи
Кальвано Симоне
 
60'
1:2
Маррас Мануэль
(Дель Прато Энрико)
61'
Джермони Лука
 
65'
Элия Сальваторе
Бифулько Альфредо
 
73'
Кало Джакомо
 
74'
 
Мендес Мурило
Маррас Мануэль
78'
Росси Алессандро
Трост Магнус
 
84'
 
Порчино Антонио
86'
Сиссе Карамоко
(Кало Джакомо)
2:2
87'
Риччи Джакомо
 
89'
 
Морелли Габриэле
Авуа Теофилус
90'
2:3
Бобен Матия

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 16 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 25
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 13 (5) 0.42
2. Канотто Луиджи 5 0.16
3. Кало Джакомо 4 0.13
4. Сиссе Карамоко 4 0.13
5. Аддэ Брайт 2 0.06
6. Бифулько Альфредо 2 0.06
7. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
8. Элия Сальваторе 1 0.03
9. Тонуччи Денис 1 0.03
10. Кальвано Симоне 1 0.03
11. Медзавилла Адриано 1 0.03
12. Проведель Иван 1 0.03
13. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
14. Ицко Мариано 0 0
15. Витиелло Роберто 0 0
16. Мелара Фабрицио 0 0
17. Росси Алессандро 0 0
18. Риччи Джакомо 0 0
19. Карлини Массимилиано 0 0
Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.26
2. Марсура Давиде 4 0.13
3. Агацци Давиде 3 0.1
4. Феррари Франко 2 0.06
5. Райчевич Филип 1 0.03
6. Мендес Мурило 1 0.03
7. Дель Прато Энрико 1 0.03
8. Маццео Фабио 1 0.03
9. Бракен Свен 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
13. Порчино Антонио 0 0
14. Лучи Андреа 0 0

Карточки

Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 8 2
2. Джермони Лука 6 2
3. Кало Джакомо 9 0
4. Сиссе Карамоко 5 1
5. Риччи Джакомо 5 1
6. Фацио Паскуале 6 0
7. Форте Франческо 6 0
8. Канотто Луиджи 6 0
9. Тонуччи Денис 5 0
10. Аддэ Брайт 5 0
11. Кальвано Симоне 3 1
12. Витиелло Роберто 4 0
13. Трост Магнус 2 1
14. Руссо Данило 3 0
15. Бюхель Марсель 2 0
16. Росси Алессандро 2 0
17. Бифулько Альфредо 2 0
18. Дель Соле Фердинандо 2 0
19. Брандуани Паоло 2 0
20. Элия Сальваторе 2 0
21. Медзавилла Адриано 1 0
22. Аллеви Николас 1 0
23. Карлини Массимилиано 1 0
Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 10 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 7 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Рокка Микеле 5 0
6. Гоннелли Лоренцо 5 0
7. Порчино Антонио 3 1
8. Богдан Лука 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Морганелла Мишель 3 0
11. Газбарро Андреа 3 0
12. Ди Дженнаро Маттео 1 1
13. Маццео Фабио 2 0
14. Бракен Свен 2 0
15. Вивиани Федерико 2 0
16. Авуа Теофилус 2 0
17. Паллекки Маттео 2 0
18. Марсура Давиде 0 1
19. Сильвестре Матиас 1 0
20. Риццо Лука 1 0
21. Мендес Мурило 1 0
22. Морелли Габриэле 1 0
23. Феррари Франко 1 0
24. Бриньола Энрико 1 0
25. Руджеро Дженнаро 1 0
26. Дель Прато Энрико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юве Стабия 18.75% (6) 25% (8) 3.13% (1) 9.38% (3) 21.88% (7) 21.88% (7)
 Ливорно 18.18% (4) 27.27% (6) 4.55% (1) 40.91% (9) 9.09% (2) 0

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани
Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара
Ливорно Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно
Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Ливорно: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Ливорно 2:1 Юве Стабия Серия B Ливорно 1:3 Юве Стабия Кубок Ливорно 2:2 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 1:3 Ливорно Серия B
Юве Стабия 1:2 Ливорно Серия B Ливорно 3:0 Юве Стабия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 30 22 7 1 55 - 15 73
2. Кротоне Заявка 30 15 6 9 48 - 34 51
3. Специя Заявка 30 14 8 8 44 - 33 50
4. Читтаделла Заявка 30 14 7 9 39 - 32 49
5. Фрозиноне Заявка 30 13 9 8 33 - 25 48
6. Порденоне Заявка 30 13 7 10 37 - 37 46
7. Салернитана Заявка 30 12 7 11 37 - 34 43
8. Кьево Заявка 30 10 12 8 36 - 31 42
9. Виртус Энтелла Заявка 30 11 8 11 37 - 38 41
10. Эмполи Заявка 30 10 11 9 33 - 35 41
11. Перуджа Заявка 30 11 7 12 30 - 36 40
12. Пиза Заявка 30 10 10 10 38 - 37 40
13. Пескара Заявка 30 11 5 14 42 - 47 38
14. Юве Стабия Заявка 30 10 6 14 38 - 49 36
15. Венеция Заявка 30 8 12 10 28 - 34 36
16. Кремонезе Заявка 30 8 9 13 31 - 36 33
17. Асколи Заявка 30 9 5 16 38 - 47 32
18. Козенца Заявка 30 7 9 14 33 - 36 30
19. Трапани Заявка 30 6 11 13 34 - 52 29
20. Ливорно Заявка 30 5 6 19 26 - 49 21
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Юве Стабия 2:3 Ливорно онлайн

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