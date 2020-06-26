Юве Стабия
2:3
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Ливорно
5' Желтая карточкаРиччи Джакомо
5' Желтая карточкаМаррас Мануэль
19' Желтая карточкаФорте Франческо
21' Желтая карточкаРуджеро Дженнаро
1:0
21' ГолКало Джакомо
27' Желтая карточкаСиссе Карамоко
42' Желтая карточкаФацио Паскуале
1:1
59' ГолАгацци Давиде
1:2
60' ГолМаррас Мануэль
61' Красная карточкаДжермони Лука
73' Желтая карточкаКало Джакомо
84' Красная карточкаПорчино Антонио
2:2
86' ГолСиссе Карамоко
87' Вторая желтая карточкаРиччи Джакомо
2:3
90' ГолБобен Матия
20
Трост
Магнус
19
Аддэ
Брайт
26
Богдан
Лука
42
Бобен
Матия
47
Сек
Мустафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Сек МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Маццео ФабиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Antonio Filippini
Ход матча
19'
21'
21'
1:0
27'
42'
59'
1:1
60'
61'
73'
84'
86'
2:2
87'
90'
2:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
16 Удары в створ 8
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 25
-
5 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|13 (5)
|0.42
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.16
|3.
|Кало Джакомо
|4
|0.13
|4.
|Сиссе Карамоко
|4
|0.13
|5.
|Аддэ Брайт
|2
|0.06
|6.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.06
|7.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|8.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|9.
|Тонуччи Денис
|1
|0.03
|10.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|11.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|12.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|13.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|14.
|Ицко Мариано
|0
|0
|15.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|16.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|17.
|Росси Алессандро
|0
|0
|18.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|19.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маррас Мануэль
|8 (1)
|0.26
|2.
|Марсура Давиде
|4
|0.13
|3.
|Агацци Давиде
|3
|0.1
|4.
|Феррари Франко
|2
|0.06
|5.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|6.
|Мендес Мурило
|1
|0.03
|7.
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|8.
|Маццео Фабио
|1
|0.03
|9.
|Бракен Свен
|1
|0.03
|10.
|Богдан Лука
|1
|0.03
|11.
|Бобен Матия
|1
|0.03
|12.
|Рокка Микеле
|1 (1)
|0.03
|13.
|Порчино Антонио
|0
|0
|14.
|Лучи Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малламо Алессандро
|8
|2
|2.
|Джермони Лука
|6
|2
|3.
|Кало Джакомо
|9
|0
|4.
|Сиссе Карамоко
|5
|1
|5.
|Риччи Джакомо
|5
|1
|6.
|Фацио Паскуале
|6
|0
|7.
|Форте Франческо
|6
|0
|8.
|Канотто Луиджи
|6
|0
|9.
|Тонуччи Денис
|5
|0
|10.
|Аддэ Брайт
|5
|0
|11.
|Кальвано Симоне
|3
|1
|12.
|Витиелло Роберто
|4
|0
|13.
|Трост Магнус
|2
|1
|14.
|Руссо Данило
|3
|0
|15.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|16.
|Росси Алессандро
|2
|0
|17.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|18.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|19.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|20.
|Элия Сальваторе
|2
|0
|21.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|22.
|Аллеви Николас
|1
|0
|23.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маррас Мануэль
|10
|0
|2.
|Агацци Давиде
|7
|1
|3.
|Лучи Андреа
|7
|0
|4.
|Бобен Матия
|6
|0
|5.
|Рокка Микеле
|5
|0
|6.
|Гоннелли Лоренцо
|5
|0
|7.
|Порчино Антонио
|3
|1
|8.
|Богдан Лука
|3
|1
|9.
|Райчевич Филип
|4
|0
|10.
|Морганелла Мишель
|3
|0
|11.
|Газбарро Андреа
|3
|0
|12.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|13.
|Маццео Фабио
|2
|0
|14.
|Бракен Свен
|2
|0
|15.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|16.
|Авуа Теофилус
|2
|0
|17.
|Паллекки Маттео
|2
|0
|18.
|Марсура Давиде
|0
|1
|19.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|20.
|Риццо Лука
|1
|0
|21.
|Мендес Мурило
|1
|0
|22.
|Морелли Габриэле
|1
|0
|23.
|Феррари Франко
|1
|0
|24.
|Бриньола Энрико
|1
|0
|25.
|Руджеро Дженнаро
|1
|0
|26.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юве Стабия
|18.75% (6)
|25% (8)
|3.13% (1)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|21.88% (7)
|Ливорно
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|40.91% (9)
|9.09% (2)
|0
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани
Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара
Ливорно Последние 20 матчей: + = -Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно
Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Ливорно: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|30
|22
|7
|1
|55 - 15
|73
|2.
|Кротоне
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 34
|51
|3.
|Специя
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|44 - 33
|50
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 32
|49
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|33 - 25
|48
|6.
|Порденоне
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|37 - 37
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 34
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 31
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|37 - 38
|41
|10.
|Эмполи
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|33 - 35
|41
|11.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|30 - 36
|40
|12.
|Пиза
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|38 - 37
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|42 - 47
|38
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 49
|36
|15.
|Венеция
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|28 - 34
|36
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 36
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|38 - 47
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|33 - 36
|30
|19.
|Трапани
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|34 - 52
|29
|20.
|Ливорно
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 49
|21