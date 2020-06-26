Кьево
1:3
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Специя
1:0
60' ГолСегре Джакопо
1:1
72' ГолГалабинов Андрей
1:2
76' ПенальтиГалабинов Андрей
78' Желтая карточкаМора Лука
79' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
1:3
86' ГолГалабинов Андрей
90' Желтая карточкаРагуза Антонио
27
Сетер
Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нарди МикелеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Pedro Farrim
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
Ход матча
60'
72'
76'
1:2
78'
79'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 9
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|8 (2)
|0.26
|2.
|Джорджевич Филип
|6
|0.19
|3.
|Джаккерини Эммануэле
|4 (2)
|0.13
|4.
|Виньято Эмануэль
|3
|0.1
|5.
|Сегре Джакопо
|3
|0.1
|6.
|Пуччарелли Мануэль
|2
|0.06
|7.
|Сетер Дамир
|2
|0.06
|8.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|9.
|Родригес Алехандро
|1
|0.03
|10.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|11.
|Риджионе Микеле
|1
|0.03
|12.
|Гарритано Лука
|1
|0.03
|13.
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|14.
|Ди Ноя Джованни
|1
|0.03
|15.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|16.
|Цесар Боштян
|0
|0
|17.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|18.
|Бривио Давиде
|0
|0
|19.
|Ровалья Пьетро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рагуза Антонио
|8
|0.26
|2.
|Гьяси Эммануэль
|6
|0.19
|3.
|Риччи Матео
|4 (3)
|0.13
|4.
|Галабинов Андрей
|4 (1)
|0.13
|5.
|Риччи Федерико
|3 (1)
|0.1
|6.
|Бидуи Софьян
|3
|0.1
|7.
|Бартоломей Паоло
|2
|0.06
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0.06
|9.
|Мастину Джузеппе
|2
|0.06
|10.
|Капрадосси Элио
|2
|0.06
|11.
|Маджоре Джулио
|1
|0.03
|12.
|Мора Лука
|1
|0.03
|13.
|Ди Гаудио Антонио
|1
|0.03
|14.
|Маркицца Риккардо
|0
|0
|15.
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|16.
|Рамос Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цесар Боштян
|11
|0
|2.
|Оби Джоэл
|8
|0
|3.
|Гарритано Лука
|8
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|6.
|Вяйсянен Саули
|6
|0
|7.
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|8.
|Фрей Николя
|4
|0
|9.
|Сегре Джакопо
|4
|0
|10.
|Джорджевич Филип
|3
|0
|11.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|12.
|Леверб Максим
|3
|0
|13.
|Пина Нуну
|1
|1
|14.
|Родригес Алехандро
|2
|0
|15.
|Риджионе Микеле
|2
|0
|16.
|Ди Ноя Джованни
|2
|0
|17.
|Шемпер Адриан
|2
|0
|18.
|Пуччарелли Мануэль
|0
|1
|19.
|Бривио Давиде
|1
|0
|20.
|Джаккерини Эммануэле
|1
|0
|21.
|Коттали Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мора Лука
|8
|1
|2.
|Маджоре Джулио
|5
|2
|3.
|Рамос Хуан
|4
|2
|4.
|Риччи Матео
|7
|0
|5.
|Гьяси Эммануэль
|6
|0
|6.
|Мастину Джузеппе
|5
|0
|7.
|Бартоломей Паоло
|4
|0
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|9.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|10.
|Терци Клаудио
|3
|0
|11.
|Капрадосси Элио
|3
|0
|12.
|Виньяли Лука
|3
|0
|13.
|Эрлич Мартин
|1
|1
|14.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|15.
|Риччи Федерико
|2
|0
|16.
|Бидуи Софьян
|2
|0
|17.
|Нзола М'Бала
|2
|0
|18.
|Маркицца Риккардо
|2
|0
|19.
|Галабинов Андрей
|1
|0
|20.
|Скуффет Симоне
|1
|0
|21.
|Бастони Симоне
|1
|0
|22.
|Макинтош-Баффондж Даррен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|Специя
|7.14% (3)
|9.52% (4)
|14.29% (6)
|19.05% (8)
|33.33% (14)
|16.67% (7)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно
Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне
Специя Последние 20 матчей: + = -Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя
Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя
Последние игры между собой
Кьево: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|30
|22
|7
|1
|55 - 15
|73
|2.
|Кротоне
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 34
|51
|3.
|Специя
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|44 - 33
|50
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 32
|49
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|33 - 25
|48
|6.
|Порденоне
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|37 - 37
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 34
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 31
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|37 - 38
|41
|10.
|Эмполи
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|33 - 35
|41
|11.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|30 - 36
|40
|12.
|Пиза
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|38 - 37
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|42 - 47
|38
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 49
|36
|15.
|Венеция
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|28 - 34
|36
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 36
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|38 - 47
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|33 - 36
|30
|19.
|Трапани
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|34 - 52
|29
|20.
|Ливорно
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 49
|21