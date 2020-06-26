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Кьево
1:3
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
1:0
60' Гол
Сегре Джакопо
1:1
72' Гол
Галабинов Андрей
1:2
76' Пенальти
Галабинов Андрей
78' Желтая карточка
Мора Лука
79' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
1:3
86' Гол
Галабинов Андрей
90' Желтая карточка
Рагуза Антонио
90'+6
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
27
Сетер
Дамир
23
Джорджевич
Филип
25
Виньято
Эмануэль
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
5
Маркицца
Риккардо
25
Маджоре
Джулио
16
Бартоломей
Паоло
6
Мора
Лука
15
Мастину
Джузеппе
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
Кьево
4-3-3
Специя
4-3-3

Ход матча

60'
Сегре Джакопо
(Виньято Эмануэль)
1:0
62'
 
Рагуза Антонио
Мастину Джузеппе
72'
1:1
Галабинов Андрей
(Бартоломей Паоло)
73'
Эспозито Сальваторе
Сетер Дамир
 
76'
1:2
Галабинов Андрей
78'
 
Мора Лука
78'
Джаккерини Эммануэле
Виньято Эмануэль
 
78'
Грубац Сергей
Оби Джоэл
 
79'
Дикманн Лоренцо
 
80'
 
Бидуи Софьян
Гьяси Эммануэль
80'
 
Виньяли Лука
Феррер Сальвадор
83'
 
Эрлич Мартин
Терци Клаудио
83'
 
Акампора Дженнаро
Мора Лука
86'
Морсай Йонатан
Гарритано Лука
 
86'
1:3
Галабинов Андрей
(Маджоре Джулио)
90'
 
Рагуза Антонио

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.26
2. Джорджевич Филип 6 0.19
3. Джаккерини Эммануэле 4 (2) 0.13
4. Виньято Эмануэль 3 0.1
5. Сегре Джакопо 3 0.1
6. Пуччарелли Мануэль 2 0.06
7. Сетер Дамир 2 0.06
8. Эспозито Сальваторе 1 0.03
9. Родригес Алехандро 1 0.03
10. Дикманн Лоренцо 1 0.03
11. Риджионе Микеле 1 0.03
12. Гарритано Лука 1 0.03
13. Вяйсянен Саули 1 0.03
14. Ди Ноя Джованни 1 0.03
15. Бертаньоли Массимо 1 0.03
16. Цесар Боштян 0 0
17. Ренцетти Франческо 0 0
18. Бривио Давиде 0 0
19. Ровалья Пьетро 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рагуза Антонио 8 0.26
2. Гьяси Эммануэль 6 0.19
3. Риччи Матео 4 (3) 0.13
4. Галабинов Андрей 4 (1) 0.13
5. Риччи Федерико 3 (1) 0.1
6. Бидуи Софьян 3 0.1
7. Бартоломей Паоло 2 0.06
8. Гудьонсен Свейнн 2 0.06
9. Мастину Джузеппе 2 0.06
10. Капрадосси Элио 2 0.06
11. Маджоре Джулио 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Маркицца Риккардо 0 0
15. Акампора Дженнаро 0 0
16. Рамос Хуан 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 8 0
3. Гарритано Лука 8 0
4. Дикманн Лоренцо 8 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Эспозито Сальваторе 5 0
8. Фрей Николя 4 0
9. Сегре Джакопо 4 0
10. Джорджевич Филип 3 0
11. Виньято Эмануэль 3 0
12. Леверб Максим 3 0
13. Пина Нуну 1 1
14. Родригес Алехандро 2 0
15. Риджионе Микеле 2 0
16. Ди Ноя Джованни 2 0
17. Шемпер Адриан 2 0
18. Пуччарелли Мануэль 0 1
19. Бривио Давиде 1 0
20. Джаккерини Эммануэле 1 0
21. Коттали Маттео 1 0
Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 8 1
2. Маджоре Джулио 5 2
3. Рамос Хуан 4 2
4. Риччи Матео 7 0
5. Гьяси Эммануэль 6 0
6. Мастину Джузеппе 5 0
7. Бартоломей Паоло 4 0
8. Гудьонсен Свейнн 4 0
9. Феррер Сальвадор 4 0
10. Терци Клаудио 3 0
11. Капрадосси Элио 3 0
12. Виньяли Лука 3 0
13. Эрлич Мартин 1 1
14. Рагуза Антонио 2 0
15. Риччи Федерико 2 0
16. Бидуи Софьян 2 0
17. Нзола М'Бала 2 0
18. Маркицца Риккардо 2 0
19. Галабинов Андрей 1 0
20. Скуффет Симоне 1 0
21. Бастони Симоне 1 0
22. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 20.59% (7) 11.76% (4) 17.65% (6) 17.65% (6) 14.71% (5) 17.65% (6)
 Специя 7.14% (3) 9.52% (4) 14.29% (6) 19.05% (8) 33.33% (14) 16.67% (7)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно
Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне
Специя Последние 20 матчей: + = -
Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя
Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя

Последние игры между собой

Кьево: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Специя 0:0 Кьево Серия B Кьево 5:0 Специя Серия B Специя 0:1 Кьево Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 30 22 7 1 55 - 15 73
2. Кротоне Заявка 30 15 6 9 48 - 34 51
3. Специя Заявка 30 14 8 8 44 - 33 50
4. Читтаделла Заявка 30 14 7 9 39 - 32 49
5. Фрозиноне Заявка 30 13 9 8 33 - 25 48
6. Порденоне Заявка 30 13 7 10 37 - 37 46
7. Салернитана Заявка 30 12 7 11 37 - 34 43
8. Кьево Заявка 30 10 12 8 36 - 31 42
9. Виртус Энтелла Заявка 30 11 8 11 37 - 38 41
10. Эмполи Заявка 30 10 11 9 33 - 35 41
11. Перуджа Заявка 30 11 7 12 30 - 36 40
12. Пиза Заявка 30 10 10 10 38 - 37 40
13. Пескара Заявка 30 11 5 14 42 - 47 38
14. Юве Стабия Заявка 30 10 6 14 38 - 49 36
15. Венеция Заявка 30 8 12 10 28 - 34 36
16. Кремонезе Заявка 30 8 9 13 31 - 36 33
17. Асколи Заявка 30 9 5 16 38 - 47 32
18. Козенца Заявка 30 7 9 14 33 - 36 30
19. Трапани Заявка 30 6 11 13 34 - 52 29
20. Ливорно Заявка 30 5 6 19 26 - 49 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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