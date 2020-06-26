Трапани
1:0
Перерыв
Стадион: Stadio Provinciale
Порденоне
14' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
25' Желтая карточкаПеттинари Стефано
29' Желтая карточкаБуонджорно Алессандро
33' Желтая карточкаБокалон Риккардо
1:0
34' ГолКулибали Мамаду
23
Купиш
Томаш
26
Пищек
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
33'
34'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|14
|0.45
|2.
|Тогордо Антони
|6 (3)
|0.19
|3.
|Луперини Грегорио
|3
|0.1
|4.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.06
|5.
|Москати Марко
|2
|0.06
|6.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|7.
|Нзола М'Бала
|1
|0.03
|8.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|9.
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|10.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|11.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|12.
|Якимовски Никола
|0
|0
|13.
|Корапи Франческо
|0
|0
|14.
|Пищек Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|8
|0.26
|2.
|Гавацци Давиде
|4
|0.13
|3.
|Побега Томмазо
|4
|0.13
|4.
|Буррай Сальваторе
|3 (2)
|0.1
|5.
|Чиурриа Патрик
|3 (1)
|0.1
|6.
|Барисон Альберто
|3
|0.1
|7.
|Кьяретти Лукас
|2 (1)
|0.06
|8.
|Кампорезе Микеле
|2
|0.06
|9.
|Канделлоне Леонардо
|1
|0.03
|10.
|Мисурака Джанвито
|1
|0.03
|11.
|Де Агостини Микеле
|1
|0.03
|12.
|Маццокко Давиде
|1
|0.03
|13.
|Газбарро Андреа
|0
|0
|14.
|Цаммарини Роберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|13
|1
|2.
|Грильо Фаусто
|5
|1
|3.
|Форнасьер Микеле
|6
|0
|4.
|Пальяруло Лука
|4
|1
|5.
|Петтинари Стефано
|5
|0
|6.
|Луперини Грегорио
|5
|0
|7.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|8.
|Тогордо Антони
|5
|0
|9.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|10.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|11.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|12.
|Нзола М'Бала
|2
|1
|13.
|Пиррелло Роберто
|1
|1
|14.
|Купиш Томаш
|2
|0
|15.
|Скалья Луиджи Альберто
|2
|0
|16.
|Якимовски Никола
|2
|0
|17.
|Москати Марко
|2
|0
|18.
|Кулибали Мамаду
|2
|0
|19.
|Колпани Андреа
|2
|0
|20.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|21.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|22.
|Оджер Мозес
|1
|0
|23.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|24.
|Дальмонте Никола
|1
|0
|25.
|Пищек Филип
|1
|0
|26.
|Дини Андреа
|1
|0
|27.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|28.
|Кандела Антонио
|1
|0
|29.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|30.
|Кристиан Каус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Буррай Сальваторе
|7
|1
|2.
|Кампорезе Микеле
|6
|1
|3.
|Стриццоло Лука
|6
|1
|4.
|Де Агостини Микеле
|6
|0
|5.
|Побега Томмазо
|6
|0
|6.
|Кьяретти Лукас
|4
|1
|7.
|Альмичи Альберто
|5
|0
|8.
|Барисон Альберто
|5
|0
|9.
|Маццокко Давиде
|5
|0
|10.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|11.
|Гавацци Давиде
|3
|0
|12.
|Паза Симоне
|1
|1
|13.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|14.
|Семенцато Даниэль
|2
|0
|15.
|Бокалон Риккардо
|2
|0
|16.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|17.
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|18.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|19.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|20.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|21.
|Газбарро Андреа
|1
|0
|22.
|Ди Грегорио Микеле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трапани
|3.45% (1)
|24.14% (7)
|31.03% (9)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|Порденоне
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|33.33% (11)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: + = -Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани
Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне
Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне
Последние игры между собой
Трапани: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|55 - 15
|72
|2.
|Кротоне
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|48 - 34
|50
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|33 - 23
|48
|4.
|Специя
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 32
|47
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 32
|46
|6.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|30
|13
|7
|10
|37 - 35
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|37 - 33
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|35 - 28
|42
|9.
|Эмполи
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|33 - 35
|40
|10.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|30 - 36
|39
|11.
|Пескара
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|41 - 45
|38
|12.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|13.
|Пиза
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 36
|37
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 46
|36
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|31 - 34
|33
|16.
|Венеция
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 33
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|37 - 45
|32
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 52
|29
|19.
|Козенца
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 36
|27
|20.
|Ливорно
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|23 - 47
|18