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Трапани
1:0
Перерыв

Стадион:
Порденоне
0'
14' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
25' Желтая карточка
Петтинари Стефано
29' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
33' Желтая карточка
Бокалон Риккардо
1:0
34' Гол
Кулибали Мамаду
12
Карнесекки
Марко
31
Пиррелло
Роберто
38
Страндберг
Стефан
18
Буонджорно
Алессандро
23
Купиш
Томаш
10
Кулибали
Мамаду
5
Тогордо
Антони
28
Колпани
Андреа
37
Грильо
Фаусто
32
Петтинари
Стефано
26
Пищек
Филип
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
3
Де
Агостини
Микеле
30
Цаммарини
Роберто
8
Буррай
Сальваторе
24
Побега
Томмазо
23
Тремолада
Лука
27
Канделлоне
Леонардо
28
Бокалон
Риккардо
Трапани
3-5-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

14'
 
Буррай Сальваторе
25'
Петтинари Стефано
 
29'
Буонджорно Алессандро
 
33'
 
Бокалон Риккардо
34'
Кулибали Мамаду
(Пищек Филип)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 14 0.45
2. Тогордо Антони 6 (3) 0.19
3. Луперини Грегорио 3 0.1
4. Фелице Эвакуо 2 0.06
5. Москати Марко 2 0.06
6. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
7. Нзола М'Бала 1 0.03
8. Ферретти Даниэле 1 0.03
9. Кулибали Мамаду 1 0.03
10. Дель Прете Лоренцо 0 0
11. Страндберг Стефан 0 0
12. Якимовски Никола 0 0
13. Корапи Франческо 0 0
14. Пищек Филип 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 8 0.26
2. Гавацци Давиде 4 0.13
3. Побега Томмазо 4 0.13
4. Буррай Сальваторе 3 (2) 0.1
5. Чиурриа Патрик 3 (1) 0.1
6. Барисон Альберто 3 0.1
7. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.06
8. Кампорезе Микеле 2 0.06
9. Канделлоне Леонардо 1 0.03
10. Мисурака Джанвито 1 0.03
11. Де Агостини Микеле 1 0.03
12. Маццокко Давиде 1 0.03
13. Газбарро Андреа 0 0
14. Цаммарини Роберто 0 0

Карточки

Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 13 1
2. Грильо Фаусто 5 1
3. Форнасьер Микеле 6 0
4. Пальяруло Лука 4 1
5. Петтинари Стефано 5 0
6. Луперини Грегорио 5 0
7. Алой Сальваторе 5 0
8. Тогордо Антони 5 0
9. Страндберг Стефан 1 2
10. Бьябьяни Джонатан 4 0
11. Дель Прете Лоренцо 4 0
12. Нзола М'Бала 2 1
13. Пиррелло Роберто 1 1
14. Купиш Томаш 2 0
15. Скалья Луиджи Альберто 2 0
16. Якимовски Никола 2 0
17. Москати Марко 2 0
18. Кулибали Мамаду 2 0
19. Колпани Андреа 2 0
20. Фелице Эвакуо 1 0
21. Тулли Джакомо 1 0
22. Оджер Мозес 1 0
23. Ферретти Даниэле 1 0
24. Дальмонте Никола 1 0
25. Пищек Филип 1 0
26. Дини Андреа 1 0
27. Буонджорно Алессандро 1 0
28. Кандела Антонио 1 0
29. Карнесекки Марко 1 0
30. Кристиан Каус 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 7 1
2. Кампорезе Микеле 6 1
3. Стриццоло Лука 6 1
4. Де Агостини Микеле 6 0
5. Побега Томмазо 6 0
6. Кьяретти Лукас 4 1
7. Альмичи Альберто 5 0
8. Барисон Альберто 5 0
9. Маццокко Давиде 5 0
10. Мисурака Джанвито 3 0
11. Гавацци Давиде 3 0
12. Паза Симоне 1 1
13. Бассоли Алессандро 2 0
14. Семенцато Даниэль 2 0
15. Бокалон Риккардо 2 0
16. Цаммарини Роберто 2 0
17. Канделлоне Леонардо 2 0
18. Фольякко Алессандро 2 0
19. Моначелло Гаетано 1 0
20. Чиурриа Патрик 1 0
21. Газбарро Андреа 1 0
22. Ди Грегорио Микеле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трапани 3.45% (1) 24.14% (7) 31.03% (9) 6.9% (2) 24.14% (7) 10.34% (3)
 Порденоне 18.18% (6) 9.09% (3) 33.33% (11) 15.15% (5) 9.09% (3) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: + = -
Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани
Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне
Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне

Последние игры между собой

Трапани: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне 2:1 Трапани Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 29 22 6 1 55 - 15 72
2. Кротоне Заявка 29 15 5 9 48 - 34 50
3. Фрозиноне Заявка 29 13 9 7 33 - 23 48
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Читтаделла Заявка 29 13 7 9 37 - 32 46
6. Порденоне 0:1 Заявка 30 13 7 10 37 - 35 46
7. Салернитана Заявка 29 12 7 10 37 - 33 43
8. Кьево Заявка 29 10 12 7 35 - 28 42
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Перуджа Заявка 29 11 6 12 30 - 36 39
11. Пескара Заявка 29 11 5 13 41 - 45 38
12. Виртус Энтелла Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
13. Пиза Заявка 29 9 10 10 36 - 36 37
14. Юве Стабия Заявка 29 10 6 13 36 - 46 36
15. Кремонезе Заявка 29 8 9 12 31 - 34 33
16. Венеция Заявка 29 7 12 10 26 - 33 33
17. Асколи Заявка 29 9 5 15 37 - 45 32
18. Трапани 1:0 Заявка 30 6 11 13 32 - 52 29
19. Козенца Заявка 29 6 9 14 31 - 36 27
20. Ливорно Заявка 29 4 6 19 23 - 47 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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