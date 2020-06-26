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Трапани
3:0
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
14' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
25' Желтая карточка
Петтинари Стефано
29' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
33' Желтая карточка
Бокалон Риккардо
1:0
34' Гол
Кулибали Мамаду
2:0
58' Гол
Петтинари Стефано
61' Желтая карточка
Ди Грегорио Микеле
3:0
62' Пенальти
Петтинари Стефано
90'+6
12
Карнесекки
Марко
31
Пиррелло
Роберто
38
Страндберг
Стефан
18
Буонджорно
Алессандро
23
Купиш
Томаш
10
Кулибали
Мамаду
5
Тогордо
Антони
28
Колпани
Андреа
37
Грильо
Фаусто
32
Петтинари
Стефано
26
Пищек
Филип
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
3
Де
Агостини
Микеле
30
Цаммарини
Роберто
8
Буррай
Сальваторе
24
Побега
Томмазо
23
Тремолада
Лука
27
Канделлоне
Леонардо
28
Бокалон
Риккардо
Трапани
3-5-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

14'
 
Буррай Сальваторе
25'
Петтинари Стефано
 
29'
Буонджорно Алессандро
 
33'
 
Бокалон Риккардо
34'
Кулибали Мамаду
(Пищек Филип)
1:0
46'
 
Чиурриа Патрик
Бокалон Риккардо
54'
 
Гавацци Давиде
Буррай Сальваторе
54'
 
Маццокко Давиде
Побега Томмазо
56'
Сконьямилло Стефано
Пиррелло Роберто
 
58'
Петтинари Стефано
(Пищек Филип)
2:0
61'
 
Ди Грегорио Микеле
62'
Петтинари Стефано
3:0
63'
 
Газбарро Андреа
Де Агостини Микеле
75'
Дальмонте Никола
Пищек Филип
 
75'
 
Кьяретти Лукас
Тремолада Лука
75'
Оджер Мозес
Колпани Андреа
 
87'
Алой Сальваторе
Кулибали Мамаду
 
87'
Скалья Луиджи Альберто
Тогордо Антони
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 16 (1) 0.52
2. Тогордо Антони 6 (3) 0.19
3. Луперини Грегорио 3 0.1
4. Фелице Эвакуо 2 0.06
5. Москати Марко 2 0.06
6. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
7. Нзола М'Бала 1 0.03
8. Ферретти Даниэле 1 0.03
9. Кулибали Мамаду 1 0.03
10. Пищек Филип 0 0
11. Дель Прете Лоренцо 0 0
12. Страндберг Стефан 0 0
13. Якимовски Никола 0 0
14. Корапи Франческо 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 8 0.26
2. Гавацци Давиде 4 0.13
3. Побега Томмазо 4 0.13
4. Буррай Сальваторе 3 (2) 0.1
5. Чиурриа Патрик 3 (1) 0.1
6. Барисон Альберто 3 0.1
7. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.06
8. Кампорезе Микеле 2 0.06
9. Канделлоне Леонардо 1 0.03
10. Мисурака Джанвито 1 0.03
11. Де Агостини Микеле 1 0.03
12. Маццокко Давиде 1 0.03
13. Газбарро Андреа 0 0
14. Цаммарини Роберто 0 0

Карточки

Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 13 1
2. Грильо Фаусто 5 1
3. Форнасьер Микеле 6 0
4. Пальяруло Лука 4 1
5. Петтинари Стефано 5 0
6. Луперини Грегорио 5 0
7. Алой Сальваторе 5 0
8. Тогордо Антони 5 0
9. Страндберг Стефан 1 2
10. Бьябьяни Джонатан 4 0
11. Дель Прете Лоренцо 4 0
12. Нзола М'Бала 2 1
13. Пиррелло Роберто 1 1
14. Купиш Томаш 2 0
15. Скалья Луиджи Альберто 2 0
16. Якимовски Никола 2 0
17. Москати Марко 2 0
18. Кулибали Мамаду 2 0
19. Колпани Андреа 2 0
20. Фелице Эвакуо 1 0
21. Тулли Джакомо 1 0
22. Оджер Мозес 1 0
23. Ферретти Даниэле 1 0
24. Дальмонте Никола 1 0
25. Пищек Филип 1 0
26. Дини Андреа 1 0
27. Буонджорно Алессандро 1 0
28. Кандела Антонио 1 0
29. Карнесекки Марко 1 0
30. Кристиан Каус 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 7 1
2. Кампорезе Микеле 6 1
3. Стриццоло Лука 6 1
4. Де Агостини Микеле 6 0
5. Побега Томмазо 6 0
6. Кьяретти Лукас 4 1
7. Альмичи Альберто 5 0
8. Барисон Альберто 5 0
9. Маццокко Давиде 5 0
10. Мисурака Джанвито 3 0
11. Гавацци Давиде 3 0
12. Паза Симоне 1 1
13. Бассоли Алессандро 2 0
14. Семенцато Даниэль 2 0
15. Бокалон Риккардо 2 0
16. Цаммарини Роберто 2 0
17. Канделлоне Леонардо 2 0
18. Фольякко Алессандро 2 0
19. Ди Грегорио Микеле 2 0
20. Моначелло Гаетано 1 0
21. Чиурриа Патрик 1 0
22. Газбарро Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трапани 3.13% (1) 21.88% (7) 31.25% (10) 9.38% (3) 25% (8) 9.38% (3)
 Порденоне 18.18% (6) 9.09% (3) 33.33% (11) 15.15% (5) 9.09% (3) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: + = -
Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани
Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне
Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне

Последние игры между собой

Трапани: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне 2:1 Трапани Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 30 22 7 1 55 - 15 73
2. Кротоне Заявка 30 15 6 9 48 - 34 51
3. Специя Заявка 30 14 8 8 44 - 33 50
4. Читтаделла Заявка 30 14 7 9 39 - 32 49
5. Фрозиноне Заявка 30 13 9 8 33 - 25 48
6. Порденоне Заявка 30 13 7 10 37 - 37 46
7. Салернитана Заявка 30 12 7 11 37 - 34 43
8. Кьево Заявка 30 10 12 8 36 - 31 42
9. Виртус Энтелла Заявка 30 11 8 11 37 - 38 41
10. Эмполи Заявка 30 10 11 9 33 - 35 41
11. Перуджа Заявка 30 11 7 12 30 - 36 40
12. Пиза Заявка 30 10 10 10 38 - 37 40
13. Пескара Заявка 30 11 5 14 42 - 47 38
14. Юве Стабия Заявка 30 10 6 14 38 - 49 36
15. Венеция Заявка 30 8 12 10 28 - 34 36
16. Кремонезе Заявка 30 8 9 13 31 - 36 33
17. Асколи Заявка 30 9 5 16 38 - 47 32
18. Козенца Заявка 30 7 9 14 33 - 36 30
19. Трапани Заявка 30 6 11 13 34 - 52 29
20. Ливорно Заявка 30 5 6 19 26 - 49 21
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