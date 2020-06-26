Фрозиноне
0:2
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Читтаделла
11' Желтая карточкаГарджуло Марио
39' Желтая карточкаМора Кристиан
0:1
41' ПенальтиЙори Мануэль
0:2
51' ГолЛуппи Давиде
61' Желтая карточкаДионизи Федерико
66' Желтая карточкаЧано Камилло
66' Желтая карточкаЙори Мануэль
68' Желтая карточкаПанико Джузеппе
77' Желтая карточкаФраре Доменико
83' Желтая карточкаПалеари Альберто
90' Желтая карточкаПертиконе Романо
32
Крайнц
Лука
11
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
11'
39'
41'
0:1
51'
0:2
61'
66'
66'
68'
77'
83'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 8
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 24
-
2 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.29
|2.
|Чано Камилло
|7 (3)
|0.23
|3.
|Паганини Лука
|4
|0.13
|4.
|Новакович Андрия
|3
|0.1
|5.
|Бегетто Андреа
|2
|0.06
|6.
|Роден Маркус
|2
|0.06
|7.
|Капуано Марко
|2
|0.06
|8.
|Читро Никола
|2
|0.06
|9.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.03
|10.
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|11.
|Хаас Николас
|0
|0
|12.
|Сальви Алессандро
|0
|0
|13.
|Бригенти Николо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11
|0.35
|2.
|Йори Мануэль
|8 (7)
|0.26
|3.
|Проя Федерико
|5
|0.16
|4.
|Луппи Давиде
|3
|0.1
|5.
|Вита Алессио
|3
|0.1
|6.
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0.1
|7.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.03
|8.
|Станко Франческо
|1
|0.03
|9.
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|10.
|Паван Никола
|1
|0.03
|11.
|Целар Жан
|1
|0.03
|12.
|Розафио Марко
|0
|0
|13.
|Бранка Симоне
|0
|0
|14.
|Панико Джузеппе
|0
|0
|15.
|Вриони Джакомо
|0
|0
|16.
|Буссалья Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|12
|1
|2.
|Дионизи Федерико
|8
|1
|3.
|Паганини Лука
|8
|1
|4.
|Чано Камилло
|7
|0
|5.
|Гори Мирко
|4
|1
|6.
|Капуано Марко
|5
|0
|7.
|Ариаудо Лоренцо
|4
|0
|8.
|Бегетто Андреа
|4
|0
|9.
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|10.
|Крайнц Лука
|3
|0
|11.
|Дзампано Франческо
|3
|0
|12.
|Хаас Николас
|3
|0
|13.
|Барди Франческо
|2
|0
|14.
|Сальви Алессандро
|2
|0
|15.
|Роден Маркус
|2
|0
|16.
|Новакович Андрия
|2
|0
|17.
|Читро Никола
|1
|0
|18.
|Матарезе Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Амедео
|10
|0
|2.
|Дьяв Давиде
|10
|0
|3.
|Адорни Давиде
|8
|1
|4.
|Йори Мануэль
|9
|0
|5.
|Бранка Симоне
|5
|1
|6.
|Гирингелли Лука
|6
|0
|7.
|Проя Федерико
|4
|1
|8.
|Пертиконе Романо
|5
|0
|9.
|Гарджуло Марио
|5
|0
|10.
|Паван Никола
|4
|0
|11.
|Вита Алессио
|3
|0
|12.
|Палеари Альберто
|3
|0
|13.
|Мора Кристиан
|3
|0
|14.
|Луппи Давиде
|2
|0
|15.
|Камильяно Агостино
|2
|0
|16.
|Розафио Марко
|2
|0
|17.
|Панико Джузеппе
|2
|0
|18.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|19.
|Буссалья Андреа
|2
|0
|20.
|Фраре Доменико
|2
|0
|21.
|Станко Франческо
|1
|0
|22.
|Риццо Альберто
|1
|0
|23.
|Целар Жан
|1
|0
|24.
|Де Марки Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
|10.34% (3)
|Читтаделла
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана
Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе
Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 0
Читтаделла: победы: 0, ничьи: 9, поражения: 6
Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Фрозиноне Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Читтаделла 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|30
|22
|7
|1
|55 - 15
|73
|2.
|Кротоне
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 34
|51
|3.
|Специя
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|44 - 33
|50
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 32
|49
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|33 - 25
|48
|6.
|Порденоне
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|37 - 37
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 34
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 31
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|37 - 38
|41
|10.
|Эмполи
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|33 - 35
|41
|11.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|30 - 36
|40
|12.
|Пиза
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|38 - 37
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|42 - 47
|38
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 49
|36
|15.
|Венеция
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|28 - 34
|36
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 36
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|38 - 47
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|33 - 36
|30
|19.
|Трапани
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|34 - 52
|29
|20.
|Ливорно
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 49
|21