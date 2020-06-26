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  3. Италия
Фрозиноне
0:2
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
11' Желтая карточка
Гарджуло Марио
39' Желтая карточка
Мора Кристиан
0:1
41' Пенальти
Йори Мануэль
0:2
51' Гол
Луппи Давиде
61' Желтая карточка
Дионизи Федерико
66' Желтая карточка
Чано Камилло
66' Желтая карточка
Йори Мануэль
68' Желтая карточка
Панико Джузеппе
77' Желтая карточка
Фраре Доменико
83' Желтая карточка
Палеари Альберто
90' Желтая карточка
Пертиконе Романо
90'+6
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
7
Паганини
Лука
11
Хаас
Николас
5
Гори
Мирко
21
Табанелли
Андреа
13
Бегетто
Андреа
10
Дионизи
Федерико
45
Ардеманьи
Маттео
1
Палеари
Альберто
2
Мора
Кристиан
15
Фраре
Доменико
18
Пертиконе
Романо
3
Бенедетти
Амедео
8
Проя
Федерико
4
Йори
Мануэль
20
Гарджуло
Марио
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Дьяв
Давиде
14
Луппи
Давиде
Фрозиноне
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

11'
 
Гарджуло Марио
39'
 
Мора Кристиан
41'
0:1
Йори Мануэль
51'
0:2
Луппи Давиде
(Бенедетти Амедео)
53'
Роден Маркус
Табанелли Андреа
 
53'
Новакович Андрия
Ардеманьи Маттео
 
61'
Дионизи Федерико
 
63'
 
Панико Джузеппе
Д'Урсо Кристиан
63'
 
Станко Франческо
Луппи Давиде
64'
Чано Камилло
Дионизи Федерико
 
66'
Чано Камилло
 
66'
 
Йори Мануэль
68'
 
Панико Джузеппе
71'
 
Вита Алессио
Гарджуло Марио
77'
 
Фраре Доменико
79'
Дзампано Франческо
Паганини Лука
 
80'
Шиминьски Пшемыслав
Бригенти Николо
 
83'
 
Палеари Альберто
87'
 
Камильяно Агостино
Мора Кристиан
88'
 
Де Марки Микаэль
Дьяв Давиде
90'
 
Пертиконе Романо

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 12 Удары в створ 8
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 24
  • 2 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 9 (3) 0.29
2. Чано Камилло 7 (3) 0.23
3. Паганини Лука 4 0.13
4. Новакович Андрия 3 0.1
5. Бегетто Андреа 2 0.06
6. Роден Маркус 2 0.06
7. Капуано Марко 2 0.06
8. Читро Никола 2 0.06
9. Майелло Раффаэле 1 0.03
10. Дзампано Франческо 1 0.03
11. Хаас Николас 0 0
12. Сальви Алессандро 0 0
13. Бригенти Николо 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 11 0.35
2. Йори Мануэль 8 (7) 0.26
3. Проя Федерико 5 0.16
4. Луппи Давиде 3 0.1
5. Вита Алессио 3 0.1
6. Д'Урсо Кристиан 3 0.1
7. Бенедетти Амедео 1 0.03
8. Станко Франческо 1 0.03
9. Адорни Давиде 1 0.03
10. Паван Никола 1 0.03
11. Целар Жан 1 0.03
12. Розафио Марко 0 0
13. Бранка Симоне 0 0
14. Панико Джузеппе 0 0
15. Вриони Джакомо 0 0
16. Буссалья Андреа 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 12 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 7 0
5. Гори Мирко 4 1
6. Капуано Марко 5 0
7. Ариаудо Лоренцо 4 0
8. Бегетто Андреа 4 0
9. Майелло Раффаэле 3 0
10. Крайнц Лука 3 0
11. Дзампано Франческо 3 0
12. Хаас Николас 3 0
13. Барди Франческо 2 0
14. Сальви Алессандро 2 0
15. Роден Маркус 2 0
16. Новакович Андрия 2 0
17. Читро Никола 1 0
18. Матарезе Лука 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Бенедетти Амедео 10 0
2. Дьяв Давиде 10 0
3. Адорни Давиде 8 1
4. Йори Мануэль 9 0
5. Бранка Симоне 5 1
6. Гирингелли Лука 6 0
7. Проя Федерико 4 1
8. Пертиконе Романо 5 0
9. Гарджуло Марио 5 0
10. Паван Никола 4 0
11. Вита Алессио 3 0
12. Палеари Альберто 3 0
13. Мора Кристиан 3 0
14. Луппи Давиде 2 0
15. Камильяно Агостино 2 0
16. Розафио Марко 2 0
17. Панико Джузеппе 2 0
18. Д'Урсо Кристиан 2 0
19. Буссалья Андреа 2 0
20. Фраре Доменико 2 0
21. Станко Франческо 1 0
22. Риццо Альберто 1 0
23. Целар Жан 1 0
24. Де Марки Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 20.69% (6) 10.34% (3) 10.34% (3) 17.24% (5) 31.03% (9) 10.34% (3)
 Читтаделла 15.79% (6) 10.53% (4) 15.79% (6) 18.42% (7) 18.42% (7) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана
Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе
Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 0
Читтаделла: победы: 0, ничьи: 9, поражения: 6
Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Читтаделла 1:2 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Фрозиноне Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Читтаделла 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 30 22 7 1 55 - 15 73
2. Кротоне Заявка 30 15 6 9 48 - 34 51
3. Специя Заявка 30 14 8 8 44 - 33 50
4. Читтаделла Заявка 30 14 7 9 39 - 32 49
5. Фрозиноне Заявка 30 13 9 8 33 - 25 48
6. Порденоне Заявка 30 13 7 10 37 - 37 46
7. Салернитана Заявка 30 12 7 11 37 - 34 43
8. Кьево Заявка 30 10 12 8 36 - 31 42
9. Виртус Энтелла Заявка 30 11 8 11 37 - 38 41
10. Эмполи Заявка 30 10 11 9 33 - 35 41
11. Перуджа Заявка 30 11 7 12 30 - 36 40
12. Пиза Заявка 30 10 10 10 38 - 37 40
13. Пескара Заявка 30 11 5 14 42 - 47 38
14. Юве Стабия Заявка 30 10 6 14 38 - 49 36
15. Венеция Заявка 30 8 12 10 28 - 34 36
16. Кремонезе Заявка 30 8 9 13 31 - 36 33
17. Асколи Заявка 30 9 5 16 38 - 47 32
18. Козенца Заявка 30 7 9 14 33 - 36 30
19. Трапани Заявка 30 6 11 13 34 - 52 29
20. Ливорно Заявка 30 5 6 19 26 - 49 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Йори Мануэль из команды Читтаделла забивает с точки!
  • Желтая карточка
    39'
    Мора Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Гарджуло Марио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фрозиноне 0:2 Читтаделла онлайн

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