Пиза
2:1
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Пескара
1:0
15' ГолБелли Франческо
27' Желтая карточкаБетелла Давиде
32' Желтая карточкаКрекко Лука
60' Вторая желтая карточкаБетелла Давиде
74' Желтая карточкаМашанджело Эдоардо
80' Желтая карточкаВидо Лука
82' Желтая карточкаЛизи Франческо
87' Желтая карточкаДруди Мирко
1:1
89' ГолКлеменца Лука
90' Желтая карточкаКлеменца Лука
2:1
90' ГолСоддимо Данило
14
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Друди МиркоЗащитник
- Защитник
-
25 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мане ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nicola Legrottaglie
Ход матча
15'
27'
32'
60'
80'
82'
87'
89'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|10 (1)
|0.32
|2.
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.19
|3.
|Лизи Франческо
|3
|0.1
|4.
|Пинато Марко
|2
|0.06
|5.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.06
|6.
|Москарделли Давиде
|2
|0.06
|7.
|Гухер Роберт
|1
|0.03
|8.
|Бенедетти Симоне
|1
|0.03
|9.
|Белли Франческо
|1
|0.03
|10.
|Видо Лука
|1
|0.03
|11.
|Фабро Микаэль
|1
|0.03
|12.
|Айя Рамзи
|1
|0.03
|13.
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|14.
|Пизано Эрос
|1
|0.03
|15.
|Минессо Маттиа
|1
|0.03
|16.
|Верна Лука
|1
|0.03
|17.
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0.03
|18.
|Марин Мариус
|0
|0
|19.
|Сьега Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галано Кристиан
|12 (1)
|0.39
|2.
|Мачин Хосе
|7 (1)
|0.23
|3.
|Дзаппа Габриэле
|4
|0.13
|4.
|Мемушай Ледиан
|3
|0.1
|5.
|Маньеро Риккардо
|3 (2)
|0.1
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2 (1)
|0.06
|7.
|Тумминелло Марко
|2 (1)
|0.06
|8.
|Крекко Лука
|1
|0.03
|9.
|Бетелла Давиде
|1
|0.03
|10.
|Бошич Милош
|1
|0.03
|11.
|Кампаньяро Уго
|1
|0.03
|12.
|Чофани Маттео
|1
|0.03
|13.
|Пуччарелли Мануэль
|1
|0.03
|14.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.03
|15.
|Клеменца Лука
|1
|0.03
|16.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.03
|17.
|Кастанос Григорис
|0
|0
|18.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|19.
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|20.
|Друди Мирко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|10
|2
|2.
|Биринделли Самуэле
|7
|1
|3.
|Сьега Николас
|6
|1
|4.
|Марин Мариус
|6
|1
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|7
|0
|6.
|Айя Рамзи
|6
|0
|7.
|Гухер Роберт
|6
|0
|8.
|Де Витис Алессандро
|6
|0
|9.
|Пинато Марко
|4
|1
|10.
|Маркони Микеле
|2
|2
|11.
|Соддимо Данило
|3
|1
|12.
|Фабро Микаэль
|3
|1
|13.
|Лизи Франческо
|4
|0
|14.
|Белли Франческо
|2
|1
|15.
|Ингроссо Джанмарко
|2
|0
|16.
|Гори Стефано
|2
|0
|17.
|Верна Лука
|2
|0
|18.
|Москарделли Давиде
|1
|0
|19.
|Пизано Эрос
|1
|0
|20.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|21.
|Варньер Марко
|1
|0
|22.
|Мерони Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|1
|2.
|Друди Мирко
|7
|0
|3.
|Чофани Маттео
|4
|1
|4.
|Мемушай Ледиан
|5
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|5
|0
|6.
|Машанджело Эдоардо
|5
|0
|7.
|Бетелла Давиде
|3
|1
|8.
|Сконьямильо Дженнаро
|4
|0
|9.
|Бузеллато Массимилиано
|4
|0
|10.
|Мачин Хосе
|4
|0
|11.
|Брунори Маттео
|4
|0
|12.
|Маньеро Риккардо
|2
|0
|13.
|Дель Гроссо Кристиано
|2
|0
|14.
|Бальцано Антонио
|2
|0
|15.
|Галано Кристиан
|2
|0
|16.
|Крекко Лука
|2
|0
|17.
|Бошич Милош
|2
|0
|18.
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|19.
|Божинов Валери
|0
|1
|20.
|Чиско Андреа
|0
|1
|21.
|Бруно Алессандро
|1
|0
|22.
|Клеменца Лука
|1
|0
|23.
|Тумминелло Марко
|1
|0
|24.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|Пескара
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|21.05% (8)
|18.42% (7)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: + = -Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа
Пескара Последние 20 матчей: + = -Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи
Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара
Последние игры между собой
Пиза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|30
|22
|7
|1
|55 - 15
|73
|2.
|Кротоне
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 34
|51
|3.
|Специя
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|44 - 33
|50
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 32
|49
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|33 - 25
|48
|6.
|Порденоне
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|37 - 37
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 34
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 31
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|37 - 38
|41
|10.
|Эмполи
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|33 - 35
|41
|11.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|30 - 36
|40
|12.
|Пиза
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|38 - 37
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|42 - 47
|38
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 49
|36
|15.
|Венеция
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|28 - 34
|36
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 36
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|38 - 47
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|33 - 36
|30
|19.
|Трапани
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|34 - 52
|29
|20.
|Ливорно
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 49
|21