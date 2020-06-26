  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
2:1
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
1:0
15' Гол
Белли Франческо
27' Желтая карточка
Бетелла Давиде
32' Желтая карточка
Крекко Лука
60' Вторая желтая карточка
Бетелла Давиде
74' Желтая карточка
Машанджело Эдоардо
80' Желтая карточка
Видо Лука
82' Желтая карточка
Лизи Франческо
87' Желтая карточка
Друди Мирко
1:1
89' Гол
Клеменца Лука
90' Желтая карточка
Клеменца Лука
2:1
90' Гол
Соддимо Данило
90'+6
1
Гори
Стефано
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
4
Белли
Франческо
7
Сьега
Николас
14
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
23
Лизи
Франческо
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
1
Фиорилло
Винченцо
18
Бетелла
Давиде
16
Друди
Мирко
6
Сконьямильо
Дженнаро
25
Крекко
Лука
27
Дзаппа
Габриэле
31
Бузеллато
Массимилиано
37
Кастанос
Григорис
8
Мемушай
Ледиан
11
Галано
Кристиан
10
Пуччарелли
Мануэль
Пиза
3-5-2
Пескара
4-4-2

Ход матча

15'
Белли Франческо
(Лизи Франческо)
1:0
27'
 
Бетелла Давиде
32'
 
Крекко Лука
46'
 
Машанджело Эдоардо
Крекко Лука
60'
 
Бетелла Давиде
63'
 
Мелегони Филиппо
Кастанос Григорис
63'
 
Клеменца Лука
Пуччарелли Мануэль
66'
Де Витис Алессандро
Мазуччи Гаэтано
 
66'
Видо Лука
Сьега Николас
 
74'
 
Машанджело Эдоардо
77'
Пизано Эрос
Биринделли Самуэле
 
77'
 
Маньеро Риккардо
Мемушай Ледиан
80'
Видо Лука
 
82'
Лизи Франческо
 
84'
Пинато Марко
Маркони Микеле
 
85'
Соддимо Данило
Лизи Франческо
 
87'
 
Друди Мирко
88'
 
Павоне Фабиан
Бузеллато Массимилиано
89'
1:1
Клеменца Лука
(Мелегони Филиппо)
90'
 
Клеменца Лука
90'
Соддимо Данило
(Пинато Марко)
2:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 10 (1) 0.32
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.19
3. Лизи Франческо 3 0.1
4. Пинато Марко 2 0.06
5. Биринделли Самуэле 2 0.06
6. Москарделли Давиде 2 0.06
7. Гухер Роберт 1 0.03
8. Бенедетти Симоне 1 0.03
9. Белли Франческо 1 0.03
10. Видо Лука 1 0.03
11. Фабро Микаэль 1 0.03
12. Айя Рамзи 1 0.03
13. Де Витис Алессандро 1 0.03
14. Пизано Эрос 1 0.03
15. Минессо Маттиа 1 0.03
16. Верна Лука 1 0.03
17. Ди Квинцио Давиде 1 0.03
18. Марин Мариус 0 0
19. Сьега Николас 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 12 (1) 0.39
2. Мачин Хосе 7 (1) 0.23
3. Дзаппа Габриэле 4 0.13
4. Мемушай Ледиан 3 0.1
5. Маньеро Риккардо 3 (2) 0.1
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.06
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.06
8. Крекко Лука 1 0.03
9. Бетелла Давиде 1 0.03
10. Бошич Милош 1 0.03
11. Кампаньяро Уго 1 0.03
12. Чофани Маттео 1 0.03
13. Пуччарелли Мануэль 1 0.03
14. Пальмьеро Лука 1 0.03
15. Клеменца Лука 1 0.03
16. Боррелли Дженнаро 1 0.03
17. Кастанос Григорис 0 0
18. Машанджело Эдоардо 0 0
19. Мелегони Филиппо 0 0
20. Друди Мирко 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 10 2
2. Биринделли Самуэле 7 1
3. Сьега Николас 6 1
4. Марин Мариус 6 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Айя Рамзи 6 0
7. Гухер Роберт 6 0
8. Де Витис Алессандро 6 0
9. Пинато Марко 4 1
10. Маркони Микеле 2 2
11. Соддимо Данило 3 1
12. Фабро Микаэль 3 1
13. Лизи Франческо 4 0
14. Белли Франческо 2 1
15. Ингроссо Джанмарко 2 0
16. Гори Стефано 2 0
17. Верна Лука 2 0
18. Москарделли Давиде 1 0
19. Пизано Эрос 1 0
20. Льотти Даниэле 1 0
21. Варньер Марко 1 0
22. Мерони Андреа 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 6 1
2. Друди Мирко 7 0
3. Чофани Маттео 4 1
4. Мемушай Ледиан 5 0
5. Кастанос Григорис 5 0
6. Машанджело Эдоардо 5 0
7. Бетелла Давиде 3 1
8. Сконьямильо Дженнаро 4 0
9. Бузеллато Массимилиано 4 0
10. Мачин Хосе 4 0
11. Брунори Маттео 4 0
12. Маньеро Риккардо 2 0
13. Дель Гроссо Кристиано 2 0
14. Бальцано Антонио 2 0
15. Галано Кристиан 2 0
16. Крекко Лука 2 0
17. Бошич Милош 2 0
18. Боррелли Дженнаро 2 0
19. Божинов Валери 0 1
20. Чиско Андреа 0 1
21. Бруно Алессандро 1 0
22. Клеменца Лука 1 0
23. Тумминелло Марко 1 0
24. Мелегони Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 15.15% (5) 15.15% (5) 24.24% (8) 24.24% (8) 12.12% (4) 9.09% (3)
 Пескара 13.16% (5) 13.16% (5) 10.53% (4) 23.68% (9) 21.05% (8) 18.42% (7)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа
Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана
Пескара Последние 20 матчей: + = -
Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи
Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара

Последние игры между собой

Пиза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пескара 3:0 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 30 22 7 1 55 - 15 73
2. Кротоне Заявка 30 15 6 9 48 - 34 51
3. Специя Заявка 30 14 8 8 44 - 33 50
4. Читтаделла Заявка 30 14 7 9 39 - 32 49
5. Фрозиноне Заявка 30 13 9 8 33 - 25 48
6. Порденоне Заявка 30 13 7 10 37 - 37 46
7. Салернитана Заявка 30 12 7 11 37 - 34 43
8. Кьево Заявка 30 10 12 8 36 - 31 42
9. Виртус Энтелла Заявка 30 11 8 11 37 - 38 41
10. Эмполи Заявка 30 10 11 9 33 - 35 41
11. Перуджа Заявка 30 11 7 12 30 - 36 40
12. Пиза Заявка 30 10 10 10 38 - 37 40
13. Пескара Заявка 30 11 5 14 42 - 47 38
14. Юве Стабия Заявка 30 10 6 14 38 - 49 36
15. Венеция Заявка 30 8 12 10 28 - 34 36
16. Кремонезе Заявка 30 8 9 13 31 - 36 33
17. Асколи Заявка 30 9 5 16 38 - 47 32
18. Козенца Заявка 30 7 9 14 33 - 36 30
19. Трапани Заявка 30 6 11 13 34 - 52 29
20. Ливорно Заявка 30 5 6 19 26 - 49 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Крекко Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Бетелла Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Белли Франческо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Пиза 2:1 Пескара онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 