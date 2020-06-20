Прогнозы на матч Торино - Лацио

Торино
Позже
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Лацио
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|10 (5)
|0.27
|2.
|Беренгер Алекс
|5
|0.14
|3.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|4.
|Дзадза Симоне
|4
|0.11
|5.
|Бремер Глейсон
|2
|0.05
|6.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|7.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|8.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|10.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|13.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|14.
|Эйна Ола
|0
|0
|15.
|Лашальт Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|28 (11)
|0.76
|2.
|Кайседо Фелипе
|8
|0.22
|3.
|Корреа Хоакин
|7
|0.19
|4.
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.14
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.14
|6.
|Ачерби Франческо
|2
|0.05
|7.
|Марусич Адам
|2
|0.05
|8.
|Луис Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Раду Стефан
|1
|0.03
|10.
|Катальди Данило
|1
|0.03
|11.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.03
|12.
|Адеканье Бобби
|1
|0.03
|13.
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|14.
|Лулич Сенад
|0
|0
|15.
|Лукас Лейва
|0
|0
|16.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|17.
|Хони Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|5
|2
|2.
|Ринкон Томас
|8
|0
|3.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|4.
|Ансальди Кристиан
|7
|0
|5.
|Эйна Ола
|6
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|1
|7.
|Н'Кулу Николя
|3
|1
|8.
|Эдера Симоне
|3
|1
|9.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|10.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|11.
|Мейте Суалихо
|3
|0
|12.
|Белотти Андреа
|3
|0
|13.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|14.
|Лашальт Диего
|3
|0
|15.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|16.
|Верди Симоне
|2
|0
|17.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|18.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|19.
|Лянко Войнович
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|8
|1
|2.
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|3.
|Раду Стефан
|7
|0
|4.
|Лулич Сенад
|6
|0
|5.
|Пароло Марко
|6
|0
|6.
|Луис Фелипе
|5
|0
|7.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|8.
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|9.
|Альберто Луис
|4
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|11.
|Лаццари Мануэль
|4
|0
|12.
|Катальди Данило
|3
|0
|13.
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|14.
|Хони Родригес
|3
|0
|15.
|Патрик
|2
|0
|16.
|Марусич Адам
|2
|0
|17.
|Стракоша Томас
|1
|0
|18.
|Адеканье Бобби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|20% (6)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|Лацио
|12.5% (7)
|21.43% (12)
|21.43% (12)
|12.5% (7)
|19.64% (11)
|12.5% (7)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: + = -Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино
Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья
Последние игры между собой
Торино: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лацио 1:3 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Серия A Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы) Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Кубок Торино 1:3 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|56 - 24
|69
|2.
|Лацио
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|64 - 27
|65
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|56 - 29
|61
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|80 - 39
|57
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|53 - 38
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|7.
|Милан
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|34 - 35
|42
|8.
|Парма
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|38 - 35
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|34 - 32
|39
|10.
|Кальяри
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|47 - 44
|38
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 45
|37
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|48 - 49
|34
|13.
|Торино
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|32 - 50
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|34 - 39
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|23 - 41
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 50
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 53
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|35 - 64
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|5
|3
|20
|21 - 48
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 52
|18
Прогнозы на матч Торино - Лацио
Исход игры
Торино
6.5% (5)
Ничья
15.6% (12)
Лацио
77.9% (60)
Тотал 2.5
Больше
57.75% (41)
Меньше
42.25% (30)
Обе команды забьют
Да
73.24% (52)
Нет
26.76% (19)
Популярный счёт
1:2 Лацио
42.9% (33)
1:1 Ничья
14.3% (11)
0:1 Лацио
11.7% (9)
0:2 Лацио
7.8% (6)
1:0 Торино
5.2% (4)
1:3 Лацио
5.2% (4)
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