Прогнозы на матч Торино - Лацио

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Торино
 
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Стадион:
Лацио

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 10 (5) 0.27
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Ансальди Кристиан 4 0.11
4. Дзадза Симоне 4 0.11
5. Бремер Глейсон 2 0.05
6. Верди Симоне 1 0.03
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Мейте Суалихо 0 0
13. Базелли Даниэле 0 0
14. Эйна Ола 0 0
15. Лашальт Диего 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 28 (11) 0.76
2. Кайседо Фелипе 8 0.22
3. Корреа Хоакин 7 0.19
4. Альберто Луис 5 (1) 0.14
5. Милинкович-Савич Сергей 5 0.14
6. Ачерби Франческо 2 0.05
7. Марусич Адам 2 0.05
8. Луис Фелипе 1 0.03
9. Раду Стефан 1 0.03
10. Катальди Данило 1 0.03
11. Баштуш Бартоломеу 1 0.03
12. Адеканье Бобби 1 0.03
13. Лаццари Мануэль 0 0
14. Лулич Сенад 0 0
15. Лукас Лейва 0 0
16. Лукаку Джордан 0 0
17. Хони Родригес 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 5 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Бремер Глейсон 4 2
4. Ансальди Кристиан 7 0
5. Эйна Ола 6 0
6. Лукич Саша 4 1
7. Н'Кулу Николя 3 1
8. Эдера Симоне 3 1
9. Дзадза Симоне 4 0
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Мейте Суалихо 3 0
12. Белотти Андреа 3 0
13. Базелли Даниэле 3 0
14. Лашальт Диего 3 0
15. Беренгер Алекс 3 0
16. Верди Симоне 2 0
17. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
18. Джиджи Коффи 1 0
19. Лянко Войнович 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 8 1
2. Милинкович-Савич Сергей 8 0
3. Раду Стефан 7 0
4. Лулич Сенад 6 0
5. Пароло Марко 6 0
6. Луис Фелипе 5 0
7. Кайседо Фелипе 4 0
8. Иммобиле Чиро 4 0
9. Альберто Луис 4 0
10. Ачерби Франческо 4 0
11. Лаццари Мануэль 4 0
12. Катальди Данило 3 0
13. Баштуш Бартоломеу 3 0
14. Хони Родригес 3 0
15. Патрик 2 0
16. Марусич Адам 2 0
17. Стракоша Томас 1 0
18. Адеканье Бобби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 20% (6) 23.33% (7) 13.33% (4)
 Лацио 12.5% (7) 21.43% (12) 21.43% (12) 12.5% (7) 19.64% (11) 12.5% (7)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино
Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья
Дженоа 2:3 Лацио Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе

Последние игры между собой

Торино: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лацио 4:0 Торино Серия A Торино 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Лацио Серия A
Лацио 1:3 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Серия A Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы) Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Кубок Торино 1:3 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 28 22 3 3 56 - 24 69
2. Лацио Заявка 28 20 5 3 64 - 27 65
3. Интер Милан Заявка 28 18 7 3 56 - 29 61
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Милан Заявка 28 12 6 10 34 - 35 42
8. Парма Заявка 28 11 6 11 38 - 35 39
9. Верона Заявка 28 10 9 9 34 - 32 39
10. Кальяри Заявка 28 10 8 10 47 - 44 38
11. Болонья Заявка 28 10 7 11 40 - 45 37
12. Сассуоло Заявка 28 9 7 12 48 - 49 34
13. Торино Заявка 28 9 4 15 32 - 50 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 10 11 34 - 39 31
15. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
17. Дженоа Заявка 28 6 8 14 34 - 53 26
18. Лечче Заявка 28 6 7 15 35 - 64 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 28 5 3 20 21 - 48 18
20. Брешия Заявка 28 4 6 18 25 - 52 18
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2020, осталось 1 день 18 часов 16 минут.


    • Прогнозы 77
    Торино 6.5% (5)
    X 15.6% (12)
    Лацио 77.9% (60)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Торино - Лацио

    Исход игры
    Торино
    6.5% (5)
    Ничья
    15.6% (12)
    Лацио
    77.9% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.75% (41)
    Меньше
    42.25% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    73.24% (52)
    Нет
    26.76% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    42.9% (33)
    1:1 Ничья
    14.3% (11)
    0:1 Лацио
    11.7% (9)
    0:2 Лацио
    7.8% (6)
    1:0 Торино
    5.2% (4)
    1:3 Лацио
    5.2% (4)
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