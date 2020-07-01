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Интер Милан
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Брешия
0' 1'
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
11
Мозес
Виктор
23
Барелла
Николо
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
20
Валеро
Борха
7
Санчес
Алексис
10
Мартинес
Лаутаро
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
3
Матею
Алеш
29
Семприни
Алессандро
8
Змрхаль
Яромир
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
23
Скрабб
Симон
9
Доннарумма
Альфредо
18
Айе
Флориан
Интер Милан
3-4-1-2
Брешия
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 19 (5) 0.51
2. Мартинес Лаутаро 12 (2) 0.32
3. Брозович Марсело 3 0.08
4. Де Врей Стефан 3 0.08
5. Сенси Стефано 3 0.08
6. Кандрева Антонио 2 0.05
7. Весино Матиас 2 0.05
8. Гальярдини Роберто 2 0.05
9. Валеро Борха 2 0.05
10. Бастони Алессандро 2 0.05
11. Бираги Кристиано 1 0.03
12. Барелла Николо 1 0.03
13. Санчес Алексис 1 0.03
14. Янг Эшли 1 0.03
15. Д'Амброзио Данило 1 0.03
16. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
17. Мозес Виктор 0 0
18. Годин Диего 0 0
19. Асамоа Квадво 0 0
20. Эриксен Кристиан 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 6 (2) 0.16
2. Балотелли Марио 5 0.14
3. Торрегросса Эрнесто 4 (1) 0.11
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Тонали Сандро 1 0.03
6. Ромуло Соуза 1 0.03
7. Бизоли Димитри 1 0.03
8. Шпалек Николас 1 0.03
9. Кистана Андреа 1 0.03
10. Семприни Алессандро 1 0.03
11. Сабелли Стефано 0 0
12. Бьярнасон Биркир 0 0
13. Матею Алеш 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 8 1
3. Барелла Николо 8 0
4. Брозович Марсело 6 0
5. Бастони Алессандро 6 0
6. Кандрева Антонио 5 0
7. Годин Диего 4 0
8. Д'Амброзио Данило 4 0
9. Весино Матиас 4 0
10. Гальярдини Роберто 4 0
11. Валеро Борха 3 0
12. Де Врей Стефан 3 0
13. Санчес Алексис 1 1
14. Лукаку Ромелу 2 0
15. Лазаро Валентино 2 0
16. Сенси Стефано 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Берни Томмазо 0 1
19. Паделли Даниэле 0 1
20. Мозес Виктор 1 0
21. Асамоа Квадво 1 0
22. Раноккия Андреа 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Кистана Андреа 7 1
2. Матею Алеш 7 1
3. Балотелли Марио 6 1
4. Дессена Даниэле 5 1
5. Торрегросса Эрнесто 6 0
6. Бизоли Димитри 6 0
7. Тонали Сандро 6 0
8. Айе Флориан 3 1
9. Сабелли Стефано 4 0
10. Ромуло Соуза 3 0
11. Чансельор Джон 3 0
12. Шпалек Николас 3 0
13. Матри Алессандро 1 1
14. Мартелла Бруно 2 0
15. Ндой Эмануэле 2 0
16. Мангравити Массимилиано 2 0
17. Маньяни Джанджакомо 2 0
18. Бьярнасон Биркир 1 0
19. Скрабб Симон 1 0
20. Йоронен Йессе 1 0
21. Семприни Алессандро 1 0
22. Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 11.11% (6) 20.37% (11) 22.22% (12) 11.11% (6) 24.07% (13) 11.11% (6)
 Брешия 20.83% (5) 20.83% (5) 20.83% (5) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан
Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона
Брешия Последние 20 матчей: + = -
Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия
Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Брешия 1:2 Интер Милан Серия A Брешия 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Брешия Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 23 3 3 59 - 25 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 28 18 7 3 56 - 29 61
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Милан Заявка 28 12 6 10 34 - 35 42
8. Парма Заявка 28 11 6 11 38 - 35 39
9. Верона Заявка 28 10 9 9 34 - 32 39
10. Кальяри Заявка 28 10 8 10 47 - 44 38
11. Болонья Заявка 28 10 7 11 40 - 45 37
12. Сассуоло Заявка 28 9 7 12 48 - 49 34
13. Фиорентина Заявка 28 7 10 11 34 - 39 31
14. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
15. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче Заявка 28 6 7 15 35 - 64 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 28 5 3 20 21 - 48 18
20. Брешия Заявка 28 4 6 18 25 - 52 18
  • Первый тайм
  • 3'
    Мозес выполнил подачу на ближнюю штангу, где на выходе сыграл Йоронен и кулаками отправил сферу за пределы штрафной.
  • 2'
    Мартинес сыграл в стенку с Борхо Валеро, который сыграл на левую бровку, но никто из партнёров не пошёл вперёд и мяч выкатился в аут.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами "Интера" и "Брешия" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 29-го тура итальянской Серии А. В рамках этой игры на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане, вместимостью 82995 мест, лицом к лицу сойдутся "Интер" и "Брешия". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Джанлука Манганьелло. Помощники судьи - Антонио Санторо, Джованни Баччини; резервный арбитр - Эудженио Аббаттиста. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 143
    Интер Милан 96.5% (138)
    X 3.5% (5)
    Брешия 0% (0)
    Все прогнозы
    Новости
  • Первый тайм
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Интер Милан начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Брешия

Исход игры
Интер Милан
96.5% (138)
Ничья
3.5% (5)
Брешия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
28.78% (40)
Нет
71.22% (99)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
48.3% (69)
3:0 Интер Милан
15.4% (22)
2:1 Интер Милан
14% (20)
3:1 Интер Милан
9.8% (14)
1:0 Интер Милан
2.8% (4)
4:0 Интер Милан
2.1% (3)
4:1 Интер Милан
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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