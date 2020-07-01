Мозес выполнил подачу на ближнюю штангу, где на выходе сыграл Йоронен и кулаками отправил сферу за пределы штрафной.

2'

Мартинес сыграл в стенку с Борхо Валеро, который сыграл на левую бровку, но никто из партнёров не пошёл вперёд и мяч выкатился в аут.