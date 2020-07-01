Интер Милан
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Сан-Сиро
Брешия
11
Мозес
Виктор
15
Янг
Эшли
20
Валеро
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мозес ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
-
20 Валеро БорхаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|19 (5)
|0.51
|2.
|Мартинес Лаутаро
|12 (2)
|0.32
|3.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|4.
|Де Врей Стефан
|3
|0.08
|5.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|6.
|Кандрева Антонио
|2
|0.05
|7.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|8.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.05
|9.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|10.
|Бастони Алессандро
|2
|0.05
|11.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|12.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|13.
|Санчес Алексис
|1
|0.03
|14.
|Янг Эшли
|1
|0.03
|15.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|16.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|17.
|Мозес Виктор
|0
|0
|18.
|Годин Диего
|0
|0
|19.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|20.
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|6 (2)
|0.16
|2.
|Балотелли Марио
|5
|0.14
|3.
|Торрегросса Эрнесто
|4 (1)
|0.11
|4.
|Чансельор Джон
|3
|0.08
|5.
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|6.
|Ромуло Соуза
|1
|0.03
|7.
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|8.
|Шпалек Николас
|1
|0.03
|9.
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|10.
|Семприни Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|12.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|13.
|Матею Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|8
|1
|3.
|Барелла Николо
|8
|0
|4.
|Брозович Марсело
|6
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|6
|0
|6.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|7.
|Годин Диего
|4
|0
|8.
|Д'Амброзио Данило
|4
|0
|9.
|Весино Матиас
|4
|0
|10.
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|11.
|Валеро Борха
|3
|0
|12.
|Де Врей Стефан
|3
|0
|13.
|Санчес Алексис
|1
|1
|14.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|15.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|16.
|Сенси Стефано
|2
|0
|17.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|18.
|Берни Томмазо
|0
|1
|19.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|20.
|Мозес Виктор
|1
|0
|21.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|22.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кистана Андреа
|7
|1
|2.
|Матею Алеш
|7
|1
|3.
|Балотелли Марио
|6
|1
|4.
|Дессена Даниэле
|5
|1
|5.
|Торрегросса Эрнесто
|6
|0
|6.
|Бизоли Димитри
|6
|0
|7.
|Тонали Сандро
|6
|0
|8.
|Айе Флориан
|3
|1
|9.
|Сабелли Стефано
|4
|0
|10.
|Ромуло Соуза
|3
|0
|11.
|Чансельор Джон
|3
|0
|12.
|Шпалек Николас
|3
|0
|13.
|Матри Алессандро
|1
|1
|14.
|Мартелла Бруно
|2
|0
|15.
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|16.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|17.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|18.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|19.
|Скрабб Симон
|1
|0
|20.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|21.
|Семприни Алессандро
|1
|0
|22.
|Папетти Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|11.11% (6)
|20.37% (11)
|22.22% (12)
|11.11% (6)
|24.07% (13)
|11.11% (6)
|Брешия
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан
Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона
Брешия Последние 20 матчей: + = -Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия
Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|59 - 25
|72
|2.
|Лацио
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|66 - 28
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|56 - 29
|61
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|80 - 39
|57
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|53 - 38
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|7.
|Милан
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|34 - 35
|42
|8.
|Парма
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|38 - 35
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|34 - 32
|39
|10.
|Кальяри
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|47 - 44
|38
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 45
|37
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|48 - 49
|34
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|34 - 39
|31
|14.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 52
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|23 - 41
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 50
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 56
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|35 - 64
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|5
|3
|20
|21 - 48
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 52
|18
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Брешия
Исход игры
Интер Милан
96.5% (138)
Ничья
3.5% (5)
Брешия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
28.78% (40)
Нет
71.22% (99)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
48.3% (69)
3:0 Интер Милан
15.4% (22)
2:1 Интер Милан
14% (20)
3:1 Интер Милан
9.8% (14)
1:0 Интер Милан
2.8% (4)
4:0 Интер Милан
2.1% (3)
4:1 Интер Милан
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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