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СПАЛ 2013
2:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Милан
0'
1:0
13' Гол
Валоти Матиа
2:0
30' Гол
Флоккари Сержио
32'
25
Летица
Карло
40
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
41
Бонифаци
Кевин
26
Сала
Джакопо
77
Д'Аллесандро
Марко
14
Дабо
Брайан
6
Вальдифиори
Мирко
8
Валоти
Матиа
37
Петанья
Андреа
10
Флоккари
Сержио
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
46
Габбия
Маттео
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
4
Беннасер
Исмаэль
7
Кастильехо
Самуэль
39
Пакета
Лукас
10
Чалханоглу
Хакан
18
Ребич
Анте
СПАЛ 2013
4-4-2
Милан
4-2-3-1

Ход матча

13'
Валоти Матиа
(Дабо Брайан)
1:0
16'
 
Салемакерс Алексис
Кастильехо Самуэль
30'
Флоккари Сержио
(Дабо Брайан)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Стрефецца Габриэль 1 0.03
6. Миссироли Симоне 1 0.03
7. Бонифаци Кевин 1 0.03
8. Вальдифиори Мирко 0 0
9. Дабо Брайан 0 0
10. Реца Аркадиуш 0 0
11. Томович Ненад 0 0
12. Ционек Тьяго 0 0
13. Мурджа Алессандро 0 0
14. Хулио Игор 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 8 0.22
2. Тео Эрнандес 5 0.14
3. Чалханоглу Хакан 4 (1) 0.11
4. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
5. Ибрагимович Златан 3 0.08
6. Бонавентура Джакомо 3 0.08
7. Леау Рафаэл 3 0.08
8. Сусо Хесус 1 0.03
9. Кастильехо Самуэль 1 0.03
10. Кесси Франк 1 (1) 0.03
11. Конти Андреа 0 0
12. Билья Лукас 0 0
13. Крунич Раде 0 0
14. Калабрия Давиде 0 0
15. Пакета Лукас 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 9 0
2. Стрефецца Габриэль 7 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Фелипе Диас 5 0
8. Куртич Ясмин 5 0
9. Петанья Андреа 5 0
10. Ди Франческо Федерико 4 0
11. Викари Франческо 4 0
12. Вальдифиори Мирко 3 0
13. Флоккари Сержио 2 0
14. Бериша Этрит 2 0
15. Бонифаци Кевин 2 0
16. Мурджа Алессандро 2 0
17. Жуканович Эрвин 1 0
18. Дабо Брайан 1 0
19. Сала Джакопо 1 0
20. Фарес Мохамед 1 0
21. Реца Аркадиуш 1 0
22. Янкович Марко 1 0
Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 12 0
2. Тео Эрнандес 8 0
3. Калабрия Давиде 3 2
4. Чалханоглу Хакан 6 0
5. Мусаккио Матео 4 1
6. Конти Андреа 5 0
7. Пакета Лукас 5 0
8. Кастильехо Самуэль 3 1
9. Романьоли Алессио 4 0
10. Билья Лукас 3 0
11. Ребич Анте 3 0
12. Крунич Раде 3 0
13. Кесси Франк 3 0
14. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
15. Борини Фабио 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Дуарте Леонардо 2 0
18. Рейна Пепе 0 1
19. Ибрагимович Златан 1 0
20. Бонавентура Джакомо 1 0
21. Кьяер Симон 1 0
22. Доннарумма Антонио 1 0
23. Андре Силва 1 0
24. Пёнтек Кшиштоф 1 0
25. Габбия Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 5% (1) 30% (6) 15% (3) 25% (5) 20% (4) 5% (1)
 Милан 6.25% (2) 18.75% (6) 9.38% (3) 28.13% (9) 18.75% (6) 18.75% (6)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус
Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа
Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Милан: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кубок Милан 1:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:3 Милан Серия A Милан 2:1 СПАЛ 2013 Серия A
СПАЛ 2013 0:4 Милан Серия A Милан 2:0 СПАЛ 2013 Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 23 3 3 59 - 25 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Парма 1:0 Заявка 29 12 6 11 39 - 35 42
8. Милан 0:1 Заявка 29 12 6 11 34 - 36 42
9. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
10. Верона 0:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
11. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
12. Сассуоло 1:0 Заявка 29 10 7 12 49 - 49 37
13. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
14. Фиорентина 0:1 Заявка 29 7 10 12 34 - 40 31
15. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
16. Сампдория 0:0 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче 0:0 Заявка 29 6 8 15 35 - 64 26
19. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 29 6 3 20 22 - 48 21
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
  • Первый тайм
  • 33'
    Пакета справа прорвался к воротам, но ударом с острого угла пробить Летицу не смог.
  • 32'
    У Салемакерса не получилась подача справа к воротам. Мяч улетел за пределы поля.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ФЛОККАРИ!!! Дабо из центрального круга головой сделал скидку на Флоккари, который с тридцати пяти метров с разу пробил в левый верхний угол. Мяч полетел по сложной траектории, и Доннарумма сыграть не смог.
  • 29'
    Чалханоглу слева выдал пас на Салемакерса, который пробил выше ворот.
  • 27'
    Пауза на водопой. Игроки отправились к скамейкам запасных.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Фол, нарушение
    26'
    Кесси на чужой половине поля ударил по ногам Петанью.
  • Угловой
    25'
    Беннасер от углового флага навесил на Петанью, который головой пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 24'
    "Милан" держит мяч, но делает это на своей половине поля. Нужно играть активнее впереди.
  • 23'
    Чалханоглу с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    22'
    Петанья заработал угловой удар. Подача Вальдифиори на ближнюю штангу до партнёров не дошла.
  • 21'
    Тео слева прострелил в центр штрафной площади, где Викари опередил Кесси и выбил мяч.
  • 19'
    "Милан" прижал соперников к штрафной площади. Забитый гол сразу изменил ситуацию на поле.
  • Опасный момент
    18'
    Чалханоглу слева вошёл в штрафную площадь и получил мяч. Удар Хакана в дальний угол с четырнадцати метров Летица сумел парировать в прыжке.
  • Замена
    17'
    Замена в составе "Милана": вместо Самуэля Кастильехо на поле вышел Алексис Салемакерс.
  • Травма, повреждение
    15'
    Кастильехо по правому флангу совершил рывок вперёд и захромал. Проблемы с задней поверхностью бедра у Сумаэля.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ВАЛОТИ!!!  Исполнили хозяева второй угловой удар. Мяч заметался перед воротами, а Валоти с разворота с линии вратарской площади пробил в левый угол.
  • Угловой
    13'
    Хозяева заработали первый угловой удар в матче. После розыгрыша подачу к воротам заблокировал Чалханоглу.
  • 12'
    Ребич справа рванул в штрафную площадь, но и здесь техника подвела Анте. Мяч в простой ситуации стал добычей соперников.
  • 10'
    "СПАЛ 2013" уверенно начал встречу. Хозяева здорово контролируют мяч в центре поля, а вот впереди пока мало что получается.
  • Фол, нарушение
    8'
    Сала на чужой половине поля ударил по ногам Кастильехо.
  • 7'
    Пакета с восемнадцати метров низом пробил правее ворот.
  • 6'
    Калабрия справа навесил на дальнюю штангу. Ребич сделал скидку в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.
  • 5'
    Пакета с дальней дистанции пробил в левый угол. Летица в прыжке отбил мяч в сторону.
  • 4'
    Ребич слева не справился с обработкой мяча после паса Пакета вперёд.
  • 3'
    Хозяева контролируют мяч и стараются продвинуться вперёд.
  • 2'
    "СПАЛ 2013" играет в полосатых бело-голубых футболках и белых трусах, "Милан" - в чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Паоло Мацца"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч СПАЛ 2013 2:0 Милан

Исход игры
СПАЛ 2013
0.7% (1)
Ничья
4.9% (7)
Милан
94.4% (136)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
60.56% (86)
Нет
39.44% (56)
Популярный счёт
1:2 Милан
45.8% (66)
0:2 Милан
19.4% (28)
0:1 Милан
18.8% (27)
1:3 Милан
6.9% (10)
1:1 Ничья
4.9% (7)
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