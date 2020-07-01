Пауза на водопой. Игроки отправились к скамейкам запасных.

Чалханоглу слева выдал пас на Салемакерса, который пробил выше ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ФЛОККАРИ!!! Дабо из центрального круга головой сделал скидку на Флоккари, который с тридцати пяти метров с разу пробил в левый верхний угол. Мяч полетел по сложной траектории, и Доннарумма сыграть не смог.

У Салемакерса не получилась подача справа к воротам. Мяч улетел за пределы поля.

Пакета справа прорвался к воротам, но ударом с острого угла пробить Летицу не смог.

26' Кесси на чужой половине поля ударил по ногам Петанью.

25' Беннасер от углового флага навесил на Петанью, который головой пробил в сетку ворот с внешней стороны.

24' "Милан" держит мяч, но делает это на своей половине поля. Нужно играть активнее впереди.

23' Чалханоглу с двадцати двух метров пробил выше ворот.

22' Петанья заработал угловой удар. Подача Вальдифиори на ближнюю штангу до партнёров не дошла.

21' Тео слева прострелил в центр штрафной площади, где Викари опередил Кесси и выбил мяч.

19' "Милан" прижал соперников к штрафной площади. Забитый гол сразу изменил ситуацию на поле.

18' Чалханоглу слева вошёл в штрафную площадь и получил мяч. Удар Хакана в дальний угол с четырнадцати метров Летица сумел парировать в прыжке.

17' Замена в составе "Милана": вместо Самуэля Кастильехо на поле вышел Алексис Салемакерс.

15' Кастильехо по правому флангу совершил рывок вперёд и захромал. Проблемы с задней поверхностью бедра у Сумаэля.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ВАЛОТИ!!! Исполнили хозяева второй угловой удар. Мяч заметался перед воротами, а Валоти с разворота с линии вратарской площади пробил в левый угол.

13' Хозяева заработали первый угловой удар в матче. После розыгрыша подачу к воротам заблокировал Чалханоглу.

12' Ребич справа рванул в штрафную площадь, но и здесь техника подвела Анте. Мяч в простой ситуации стал добычей соперников.

10' "СПАЛ 2013" уверенно начал встречу. Хозяева здорово контролируют мяч в центре поля, а вот впереди пока мало что получается.

8' Сала на чужой половине поля ударил по ногам Кастильехо.

7' Пакета с восемнадцати метров низом пробил правее ворот.

6' Калабрия справа навесил на дальнюю штангу. Ребич сделал скидку в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.

5' Пакета с дальней дистанции пробил в левый угол. Летица в прыжке отбил мяч в сторону.

4' Ребич слева не справился с обработкой мяча после паса Пакета вперёд.

3' Хозяева контролируют мяч и стараются продвинуться вперёд.

2' "СПАЛ 2013" играет в полосатых бело-голубых футболках и белых трусах, "Милан" - в чёрной форме.