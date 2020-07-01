СПАЛ 2013
2:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Паоло Мацца
Милан
1:0
13' ГолВалоти Матиа
2:0
30' ГолФлоккари Сержио
25
Летица
Карло
26
Сала
Джакопо
14
Дабо
Брайан
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Сала ДжакопоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
12 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Леау РафаэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
30'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петанья Андреа
|12 (5)
|0.32
|2.
|Валоти Матиа
|3
|0.08
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|4.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|5.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.03
|6.
|Миссироли Симоне
|1
|0.03
|7.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|8.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|9.
|Дабо Брайан
|0
|0
|10.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|11.
|Томович Ненад
|0
|0
|12.
|Ционек Тьяго
|0
|0
|13.
|Мурджа Алессандро
|0
|0
|14.
|Хулио Игор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|8
|0.22
|2.
|Тео Эрнандес
|5
|0.14
|3.
|Чалханоглу Хакан
|4 (1)
|0.11
|4.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|5.
|Ибрагимович Златан
|3
|0.08
|6.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|7.
|Леау Рафаэл
|3
|0.08
|8.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|9.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|10.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.03
|11.
|Конти Андреа
|0
|0
|12.
|Билья Лукас
|0
|0
|13.
|Крунич Раде
|0
|0
|14.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|15.
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ционек Тьяго
|9
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|7
|1
|3.
|Миссироли Симоне
|7
|0
|4.
|Валоти Матиа
|7
|0
|5.
|Хулио Игор
|7
|0
|6.
|Томович Ненад
|5
|1
|7.
|Фелипе Диас
|5
|0
|8.
|Куртич Ясмин
|5
|0
|9.
|Петанья Андреа
|5
|0
|10.
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|11.
|Викари Франческо
|4
|0
|12.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|13.
|Флоккари Сержио
|2
|0
|14.
|Бериша Этрит
|2
|0
|15.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|16.
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|17.
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|18.
|Дабо Брайан
|1
|0
|19.
|Сала Джакопо
|1
|0
|20.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|21.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|22.
|Янкович Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|12
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|8
|0
|3.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|4.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|5.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|6.
|Конти Андреа
|5
|0
|7.
|Пакета Лукас
|5
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|1
|9.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|10.
|Билья Лукас
|3
|0
|11.
|Ребич Анте
|3
|0
|12.
|Крунич Раде
|3
|0
|13.
|Кесси Франк
|3
|0
|14.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|15.
|Борини Фабио
|2
|0
|16.
|Сусо Хесус
|2
|0
|17.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|18.
|Рейна Пепе
|0
|1
|19.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|20.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|21.
|Кьяер Симон
|1
|0
|22.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|23.
|Андре Силва
|1
|0
|24.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|25.
|Габбия Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|5% (1)
|30% (6)
|15% (3)
|25% (5)
|20% (4)
|5% (1)
|Милан
|6.25% (2)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус
Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория
Милан Последние 20 матчей: + = -Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Милан: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|59 - 25
|72
|2.
|Лацио
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|66 - 28
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|62 - 29
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|80 - 39
|57
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|53 - 38
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|7.
|Парма
|1:0 Заявка
|29
|12
|6
|11
|39 - 35
|42
|8.
|Милан
|0:1 Заявка
|29
|12
|6
|11
|34 - 36
|42
|9.
|Кальяри
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|48 - 45
|39
|10.
|Верона
|0:1 Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 46
|38
|12.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|49 - 49
|37
|13.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 52
|31
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|29
|7
|10
|12
|34 - 40
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|23 - 41
|28
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|29
|7
|6
|16
|31 - 50
|27
|17.
|Дженоа
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 56
|26
|18.
|Лечче
|0:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 64
|26
|19.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|29
|6
|3
|20
|22 - 48
|21
|20.
|Брешия
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 58
|18
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 2:0 Милан
Исход игры
СПАЛ 2013
0.7% (1)
Ничья
4.9% (7)
Милан
94.4% (136)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
60.56% (86)
Нет
39.44% (56)
Популярный счёт
1:2 Милан
45.8% (66)
0:2 Милан
19.4% (28)
0:1 Милан
18.8% (27)
1:3 Милан
6.9% (10)
1:1 Ничья
4.9% (7)
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