Дженоа
0:2
Второй тайм: 57'
Стадион: Луиджи Феррарис
Ювентус
7' Желтая карточкаФавилли Андреа
33' Желтая карточкаШоне Лассе
45' Желтая карточкаБонуччи Леонардо
0:1
50' ГолДибала Пауло
0:2
56' ГолРоналду Криштиану
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
10 Фальке ЯгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
42 Весли ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Матуиди БлезПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коста ДугласНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
45'
50'
0:1
56'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 7
-
1 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|7
|0.19
|2.
|Кришито Доменико
|7 (7)
|0.19
|3.
|Куаме Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Санабрия Антонио
|3
|0.08
|5.
|Пинамонти Андреа
|3 (1)
|0.08
|6.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|7.
|Фальке Яго
|2 (2)
|0.05
|8.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|9.
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|11.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|12.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|14.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|15.
|Радованович Иван
|0
|0
|16.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|17.
|Баррека Антонио
|0
|0
|18.
|Раду Йонуц
|0
|0
|19.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|23 (9)
|0.62
|2.
|Дибала Пауло
|9 (1)
|0.24
|3.
|Игуаин Гонсало
|6
|0.16
|4.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|5.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|6.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|7.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|9.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|10.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|11.
|Данило Луис
|1
|0.03
|12.
|Бетанкур Родриго
|0
|0
|13.
|Коста Дуглас
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Матуиди Блез
|0
|0
|16.
|Хедира Сами
|0
|0
|17.
|Бернардески Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассата Франческо
|9
|1
|2.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|3.
|Пандев Горан
|5
|1
|4.
|Кришито Доменико
|6
|0
|5.
|Агудело Кевин
|4
|1
|6.
|Стураро Стефано
|5
|0
|7.
|Шоне Лассе
|5
|0
|8.
|Сапата Кристиан
|4
|0
|9.
|Фавилли Андреа
|4
|0
|10.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|11.
|Бехрами Валон
|2
|1
|12.
|Бираски Давиде
|2
|1
|13.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|14.
|Радованович Иван
|3
|0
|15.
|Лерагер Лукас
|3
|0
|16.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|17.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|18.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|19.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|20.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|21.
|Перин Маттиа
|1
|0
|22.
|Паяч Марко
|1
|0
|23.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бетанкур Родриго
|9
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|7
|0
|3.
|Бонуччи Леонардо
|6
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|5.
|Рабио Адриен
|4
|1
|6.
|Дибала Пауло
|4
|0
|7.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0
|8.
|Данило Луис
|2
|1
|9.
|Хедира Сами
|3
|0
|10.
|Алекс Сандро
|3
|0
|11.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|12.
|Матуиди Блез
|2
|0
|13.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|14.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|15.
|Джан Эмре
|2
|0
|16.
|Щесны Войцех
|1
|0
|17.
|Коста Дуглас
|1
|0
|18.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|19.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|20.
|Демирал Мерих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|37.5% (12)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|Ювентус
|8% (4)
|16% (8)
|22% (11)
|16% (8)
|20% (10)
|18% (9)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио
Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан
Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Ювентус 2:0 Дженоа Кубок Дженоа 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Ювентус Серия A Дженоа 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Дженоа Серия A Ювентус 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|29
|23
|3
|3
|57 - 24
|72
|2.
|Лацио
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|66 - 28
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|56 - 29
|61
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|80 - 39
|57
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|53 - 38
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|7.
|Милан
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|34 - 35
|42
|8.
|Парма
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|38 - 35
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|34 - 32
|39
|10.
|Кальяри
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|47 - 44
|38
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 45
|37
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|48 - 49
|34
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|34 - 39
|31
|14.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 52
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|23 - 41
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 50
|26
|17.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|29
|6
|8
|15
|34 - 54
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|35 - 64
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|5
|3
|20
|21 - 48
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 52
|18
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Прогнозы на матч Дженоа 0:2 Ювентус
Исход игры
Дженоа
1.3% (2)
Ничья
4.7% (7)
Ювентус
94% (140)
Тотал 2.5
Больше
52.11% (74)
Меньше
47.89% (68)
Обе команды забьют
Да
51.41% (73)
Нет
48.59% (69)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
31.5% (47)
0:2 Ювентус
28.9% (43)
0:1 Ювентус
12.1% (18)
1:3 Ювентус
10.1% (15)
0:3 Ювентус
4.7% (7)
1:1 Ничья
4% (6)
2:1 Дженоа
1.3% (2)
1:4 Ювентус
1.3% (2)
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