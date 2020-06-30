Бехрами слева отправил вперёд Кассату, у которого Куадрадо аккуратно выбил мяч.

Куадорао справа навесил на Бернардески, который головой пробил рядом с ближней штангой.

Де Лихт в центре поля подтолкнул в спину Санабрию.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! РОНАЛДУ!!! Роналду по центру приблизился к штрафной площади и с двадцати шести метров точно пробил в правый угол. Мяч от штанги залетел в сетку ворот.

Второй тайм в Генуе!

В перерыве в составе "Дженоа" произошла двойная замена: вместо Лассе Шоне и Андреа Фавилли на поле вышли Лукас Лерагер и Антонио Санабрия.

Дибала справа со штрафного подачу на дальнюю штангу исполнил слишком высоко и сильно. Мяч по высокой траектории улетел за пределы поля.

Санабрия у центрального круга уже несколько раз удачно сыграл при приёме мяча, а вот обыграться Антонио не с кем.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ДИБАЛА!!! Дибала справа вошёл в штрафную площадь, сместился немного к центру и с двенадцати метров точно пробил в дальний угол.

Первый тайм

— Перерыв! "Дженоа" - "Ювентус" - 0:0.

45' Бонуччи в центре поля ударил сзади по ногам Фавилли и получил жёлтую карточку.

45' Дибала исполнил угловой удар. Хозяева мяч из штрафной площади выбили.

45' 1 минуту добавил Кальварезе в первом тайме.

45' Роналду справа выскочил к воротам и с острого угла нанёс мощнейший удар по воротам. Перин справился с ударом португальца.

44' Ромеро на чужой половине поля сбил Куадрадо.

43' Шоне от углового флага навесил в центр штрафной площади. Пинамонти добрался до мяча, но нанести удар по воротам не смог.

42' Стураро справа отправил вперёд Гильоне, чью подачу в штрафной площади паортнёры достать не смогли.

41' Фавилли справа забежал в офсайд.

40' Гильоне в центре поля сыграл рукой.

39' Бернардески в центре поля завалил на газон Кассату.

37' "Ювентус" прижал соперника к штрафной площади. Хозяевам уже давно не удавалось переходить на чужую половину поля.

36' Куадрадо справа навесил на Рабио, удар головой которого с линии вратарской площади пришёлся точно в Перина.

34' Рабио слева к воротам отправил Данило, который исполнил подачу на дальнюю штангу слишком сильно.

33' Шоне в центре поля сбил Рабио и получил жёлтую карточку.

32' Фавилли в центральном круге врезал по ногам Де Лихту. Могли сейчас хозяева остаться в меньшинстве, но Кальварезе расценил, что глупость не должна быть решающей в этом матче.

31' Бехрами попал мяч в руку в центре поля.

30' Бернардески справа прострелил к воротам. Перин бросился в гущу игроков и забрал мяч в руки.

29' Роналду справа к воротам вывел Дибалу, которому Сумаоро помешал нанести удар по воротам.

28' Гильоне на правом фланге забрался в офсайд.

27' Следующая подача Пьянича от углового флага опасной не вышла. Хозяева перехватили мяч и отправились вперёд.

26' Пьянич от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч отскочил к Де Лихту, удар которого с линии вратарской площади заблокировал Сумаоро.

25' Роналду справа издали решил пробить по воротам. После рикошета от ноги соперника мяч полетел выше цели.

24' Удар Пинамонти слева от угла штрафной площади заблокировал Де Лихт.

23' Роналду протолкнул мяч в штрафную площадь на Бернардески. Сумаоро выставил ногу и не позволил Федерико нанести удар.

22' Навес Данило слева к дальней штанге не дошёл до головы Роналду. Защитники "Дженоа" сыграли на опережение.

21' Бехрами в центре поля толкнул в спину Рабио.

20' Пьянич исполнил подачу от углового флага. Мяч после рикошетов оказался у Роналду, которому соперники по воротам пробить не позволили.

19' Прострел Бетанкура справа не прошёл. Куадрадо играет на подборе, но бьёт в соперника.

18' Роналду слева из-за пределов штрафной площади пробил почти по центру ворот. Перин сумел погасить скорость полёта мяча, отбив его руками в землю.

17' Дибала от углового флага навесил к ближней штанге слабо. Хозяева выбили мяч на чужую половину поля.

16' Исполнили угловой удар гости. Бернардески сыграл на подборе, но с линии штрафной площади пробил выше ворот.

15' Роналду с двадцати шести метров пробил в правый верхний угол. Перин красиво прыгнул и перевёл мяч за пределы поля.

14' Удар Роналду с двадцати трёх метров заблокировал Сумаоро.

13' Бернардески справа из-за пределов штрафной площади нанёс мощнейший удар по воротам. Перин отбил мяч коленями.

12' Дибала справа сместился к цент р и с линии штрафной площади пробил по воротам. Сумаоро успел заблокировал удар Пауло.

11' Бехрами на фланге завалил на газон Роналду.

10' Кассата слева прокинул мяч в штрафную площадь, но проиграл в скорости Куадрадо и оказался за спиной защитника "Ювентуса".

9' Медики оказывают Бонуччи помощь, Пауза в матче.

8' Фавилли на чужой половине поля влетел в ноги Бонуччи и получил жёлтую. карточку.

7' Гости неудачно исполнили угловой удар. Фавилли подхватил мяч и понёсся вперёд, а вот передача на партнёра у него не вышла.

6' Удар Дибалы с линии штрафной площади заблокировал Мазиелло.

4' Несколько суматошной получается игра. Очень много неточных передач вперёд делают обе команды.

3' "Ювентус" сразу отправился на чужую половину поля. Хозяев ждут непростые стартовые минуты встречи.

2' "Дженоа" играет в красно-синей форме, "Ювентус" - в чёрно-белой.