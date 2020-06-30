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  2. Матчи
  3. Италия
Дженоа
0:2
Второй тайм: 57'

Стадион:
Ювентус
0'
7' Желтая карточка
Фавилли Андреа
33' Желтая карточка
Шоне Лассе
45' Желтая карточка
Бонуччи Леонардо
0:1
50' Гол
Дибала Пауло
0:2
56' Гол
Роналду Криштиану
57'
1
Перин
Маттиа
17
Ромеро
Кристиан
92
Сумаоро
Адама
55
Мазиелло
Андреа
18
Гильоне
Паоло
85
Бехрами
Валон
20
Шоне
Лассе
27
Стураро
Стефано
29
Кассата
Франческо
99
Пинамонти
Андреа
30
Фавилли
Андреа
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
13
Данило
Луис
30
Бетанкур
Родриго
5
Пьянич
Миралем
25
Рабио
Адриен
33
Бернардески
Федерико
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
Дженоа
3-5-2
Ювентус
4-3-3

Ход матча

7'
Фавилли Андреа
 
33'
Шоне Лассе
 
45'
 
Бонуччи Леонардо
46'
Лерагер Лукас
Шоне Лассе
 
46'
Санабрия Антонио
Фавилли Андреа
 
50'
0:1
Дибала Пауло
(Куадрадо Хуан)
56'
0:2
Роналду Криштиану

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 7 0.19
2. Кришито Доменико 7 (7) 0.19
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Санабрия Антонио 3 0.08
5. Пинамонти Андреа 3 (1) 0.08
6. Кассата Франческо 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Стураро Стефано 1 0.03
9. Шоне Лассе 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Сумаоро Адама 1 0.03
12. Сапата Кристиан 1 0.03
13. Гильоне Паоло 0 0
14. Мазиелло Андреа 0 0
15. Радованович Иван 0 0
16. Анкерсен Петер 0 0
17. Баррека Антонио 0 0
18. Раду Йонуц 0 0
19. Ромеро Кристиан 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 23 (9) 0.62
2. Дибала Пауло 9 (1) 0.24
3. Игуаин Гонсало 6 0.16
4. Пьянич Миралем 3 0.08
5. Ремзи Аарон 3 0.08
6. Бонуччи Леонардо 3 0.08
7. Де Лихт Маттайс 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 1 0.03
9. Демирал Мерих 1 0.03
10. Кьеллини Джорджо 1 0.03
11. Данило Луис 1 0.03
12. Бетанкур Родриго 0 0
13. Коста Дуглас 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Матуиди Блез 0 0
16. Хедира Сами 0 0
17. Бернардески Федерико 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 9 1
2. Ромеро Кристиан 10 0
3. Пандев Горан 5 1
4. Кришито Доменико 6 0
5. Агудело Кевин 4 1
6. Стураро Стефано 5 0
7. Шоне Лассе 5 0
8. Сапата Кристиан 4 0
9. Фавилли Андреа 4 0
10. Гильоне Паоло 4 0
11. Бехрами Валон 2 1
12. Бираски Давиде 2 1
13. Маркетти Федерико 0 2
14. Радованович Иван 3 0
15. Лерагер Лукас 3 0
16. Сапонара Риккардо 1 1
17. Анкерсен Петер 2 0
18. Сумаоро Адама 2 0
19. Санабрия Антонио 2 0
20. Клеонизе Денильо 2 0
21. Перин Маттиа 1 0
22. Паяч Марко 1 0
23. Гольданига Эдоардо 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Бетанкур Родриго 9 0
2. Пьянич Миралем 7 0
3. Бонуччи Леонардо 6 0
4. Куадрадо Хуан 4 1
5. Рабио Адриен 4 1
6. Дибала Пауло 4 0
7. Де Лихт Маттайс 4 0
8. Данило Луис 2 1
9. Хедира Сами 3 0
10. Алекс Сандро 3 0
11. Бернардески Федерико 3 0
12. Матуиди Блез 2 0
13. Роналду Криштиану 2 0
14. Игуаин Гонсало 2 0
15. Джан Эмре 2 0
16. Щесны Войцех 1 0
17. Коста Дуглас 1 0
18. Де Шильо Маттиа 1 0
19. Ругани Даниэле 1 0
20. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 6.25% (2) 15.63% (5) 37.5% (12) 12.5% (4) 15.63% (5) 12.5% (4)
 Ювентус 8% (4) 16% (8) 22% (11) 16% (8) 20% (10) 18% (9)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио
Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан
Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Ювентус 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A
Ювентус 2:0 Дженоа Кубок Дженоа 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Ювентус Серия A Дженоа 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Дженоа Серия A Ювентус 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 1:0 Заявка 29 23 3 3 57 - 24 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 28 18 7 3 56 - 29 61
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Милан Заявка 28 12 6 10 34 - 35 42
8. Парма Заявка 28 11 6 11 38 - 35 39
9. Верона Заявка 28 10 9 9 34 - 32 39
10. Кальяри Заявка 28 10 8 10 47 - 44 38
11. Болонья Заявка 28 10 7 11 40 - 45 37
12. Сассуоло Заявка 28 9 7 12 48 - 49 34
13. Фиорентина Заявка 28 7 10 11 34 - 39 31
14. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
15. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
17. Дженоа 0:1 Заявка 29 6 8 15 34 - 54 26
18. Лечче Заявка 28 6 7 15 35 - 64 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 28 5 3 20 21 - 48 18
20. Брешия Заявка 28 4 6 18 25 - 52 18
  • Второй тайм
  • Описание гола
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    РОНАЛДУ!!! Роналду по центру приблизился к штрафной площади и с двадцати шести метров точно пробил в правый угол. Мяч от штанги залетел в сетку ворот.
  • Фол, нарушение
    56'
    Де Лихт в центре поля подтолкнул в спину Санабрию.
  • Опасный момент
    55'
    Куадорао справа навесил на Бернардески, который головой пробил рядом с ближней штангой.
  • 54'
    Бехрами слева отправил вперёд Кассату, у которого Куадрадо аккуратно выбил мяч.
  • Фол, нарушение
    53'
    Бетанкур в центре поля сбил Санабрию.
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  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ДИБАЛА!!! Дибала справа вошёл в штрафную площадь, сместился немного к центру и с двенадцати метров точно пробил в дальний угол.
  • 51'
    Санабрия у центрального круга уже несколько раз удачно сыграл при приёме мяча, а вот обыграться Антонио не с кем.
  • Офсайд
    50'
    Пинамонти забежал в офсайд.
  • 49'
    Дибала справа со штрафного подачу на дальнюю штангу исполнил слишком высоко и сильно. Мяч по высокой траектории улетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    48'
    Бехрами на фланге сбил Дибалу.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Дженоа" произошла двойная замена: вместо Лассе Шоне и Андреа Фавилли на поле вышли Лукас Лерагер и Антонио Санабрия.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Генуе!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Дженоа" - "Ювентус" - 0:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Бонуччи в центре поля ударил сзади по ногам Фавилли и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    45'
    Дибала исполнил угловой удар. Хозяева мяч из штрафной площади выбили.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Кальварезе в первом тайме.
  • Опасный момент
    45'
    Роналду справа выскочил к воротам и с острого угла нанёс мощнейший удар по воротам. Перин справился с ударом португальца.
  • Фол, нарушение
    44'
    Ромеро на чужой половине поля сбил Куадрадо.
  • Угловой
    43'
    Шоне от углового флага навесил в центр штрафной площади. Пинамонти добрался до мяча, но нанести удар по воротам не смог.
  • 42'
    Стураро справа отправил вперёд Гильоне, чью подачу в штрафной площади паортнёры достать не смогли.
  • Офсайд
    41'
    Фавилли справа забежал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    40'
    Гильоне в центре поля сыграл рукой.
  • Фол, нарушение
    39'
    Бернардески в центре поля завалил на газон Кассату.
  • 37'
    "Ювентус" прижал соперника к штрафной площади. Хозяевам уже давно не удавалось переходить  на чужую половину поля.
  • Опасный момент
    36'
    Куадрадо справа навесил на Рабио, удар головой которого с линии вратарской площади пришёлся точно в Перина.
  • 34'
    Рабио слева к воротам отправил Данило, который исполнил подачу на дальнюю штангу слишком сильно.
  • Желтая карточка
    33'
    Шоне в центре поля сбил Рабио и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    32'
    Фавилли в центральном круге врезал по ногам Де Лихту. Могли сейчас хозяева остаться в меньшинстве, но Кальварезе расценил, что глупость не должна быть решающей в этом матче.
  • 31'
    Бехрами попал мяч в руку в центре поля.
  • 30'
    Бернардески справа прострелил к воротам. Перин бросился в гущу игроков и забрал мяч в руки.
  • 29'
    Роналду справа к воротам вывел Дибалу, которому Сумаоро помешал нанести удар по воротам.
  • Офсайд
    28'
    Гильоне на правом фланге забрался в офсайд.
  • Угловой
    27'
    Следующая подача Пьянича от углового флага опасной не вышла. Хозяева перехватили мяч и отправились вперёд.
  • Угловой
    26'
    Пьянич от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч отскочил к Де Лихту, удар которого с линии вратарской площади заблокировал Сумаоро.
  • 25'
    Роналду справа издали решил пробить по воротам. После рикошета от ноги соперника мяч полетел выше цели.
  • 24'
    Удар Пинамонти слева от угла штрафной площади заблокировал Де Лихт.
  • 23'
    Роналду протолкнул мяч в штрафную площадь на Бернардески. Сумаоро выставил ногу и не позволил Федерико нанести удар.
  • 22'
    Навес Данило слева к дальней штанге не дошёл до головы Роналду. Защитники "Дженоа" сыграли на опережение.
  • Фол, нарушение
    21'
    Бехрами в центре поля толкнул в спину Рабио.
  • Угловой
    20'
    Пьянич исполнил подачу от углового флага. Мяч после рикошетов оказался у Роналду, которому соперники по воротам пробить не позволили.
  • 19'
    Прострел Бетанкура справа не прошёл. Куадрадо играет на подборе, но бьёт в соперника.
  • 18'
    Роналду слева из-за пределов штрафной площади пробил почти по центру ворот. Перин сумел погасить скорость полёта мяча, отбив его руками в землю.
  • Угловой
    17'
    Дибала от углового флага навесил к ближней штанге слабо. Хозяева выбили мяч на чужую половину поля.
  • Угловой
    16'
     Исполнили угловой удар гости. Бернардески сыграл на подборе, но с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    15'
    Роналду с двадцати шести метров пробил в правый верхний угол. Перин красиво прыгнул и перевёл мяч за пределы поля.
  • 14'
    Удар Роналду с двадцати  трёх метров заблокировал Сумаоро.
  • 13'
    Бернардески справа из-за пределов штрафной площади нанёс мощнейший удар по воротам. Перин отбил мяч коленями.
  • 12'
    Дибала справа сместился к цент р и с линии штрафной площади пробил по воротам. Сумаоро успел заблокировал удар Пауло.
  • Фол, нарушение
    11'
    Бехрами на фланге завалил на газон Роналду.
  • 10'
    Кассата слева прокинул мяч в штрафную площадь, но проиграл в скорости Куадрадо и оказался за спиной защитника "Ювентуса".
  • Травма, повреждение
    9'
    Медики оказывают Бонуччи помощь, Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    8'
    Фавилли на чужой половине поля влетел в ноги Бонуччи и получил жёлтую. карточку.
  • Угловой
    7'
    Гости неудачно исполнили угловой удар. Фавилли подхватил мяч и понёсся вперёд, а вот передача на партнёра у него не вышла.
  • 6'
    Удар Дибалы с линии штрафной площади заблокировал Мазиелло.
  • 4'
    Несколько суматошной получается игра. Очень много неточных передач вперёд делают обе команды.
  • 3'
    "Ювентус" сразу отправился на чужую половину поля. Хозяев ждут непростые стартовые минуты встречи.
  • 2'
    "Дженоа" играет в красно-синей форме, "Ювентус" - в чёрно-белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Луиджи Феррарис"!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Дженоа 0:2 Ювентус

Исход игры
Дженоа
1.3% (2)
Ничья
4.7% (7)
Ювентус
94% (140)
Тотал 2.5
Больше
52.11% (74)
Меньше
47.89% (68)
Обе команды забьют
Да
51.41% (73)
Нет
48.59% (69)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
31.5% (47)
0:2 Ювентус
28.9% (43)
0:1 Ювентус
12.1% (18)
1:3 Ювентус
10.1% (15)
0:3 Ювентус
4.7% (7)
1:1 Ничья
4% (6)
2:1 Дженоа
1.3% (2)
1:4 Ювентус
1.3% (2)
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