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Дженоа
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 7 0.19
2. Кришито Доменико 7 (7) 0.19
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Санабрия Антонио 3 0.08
5. Пинамонти Андреа 3 (1) 0.08
6. Кассата Франческо 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Стураро Стефано 1 0.03
9. Шоне Лассе 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Сумаоро Адама 1 0.03
12. Сапата Кристиан 1 0.03
13. Гильоне Паоло 0 0
14. Мазиелло Андреа 0 0
15. Радованович Иван 0 0
16. Анкерсен Петер 0 0
17. Баррека Антонио 0 0
18. Раду Йонуц 0 0
19. Ромеро Кристиан 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 23 (9) 0.62
2. Дибала Пауло 9 (1) 0.24
3. Игуаин Гонсало 6 0.16
4. Пьянич Миралем 3 0.08
5. Ремзи Аарон 3 0.08
6. Бонуччи Леонардо 3 0.08
7. Де Лихт Маттайс 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 1 0.03
9. Демирал Мерих 1 0.03
10. Кьеллини Джорджо 1 0.03
11. Данило Луис 1 0.03
12. Бетанкур Родриго 0 0
13. Коста Дуглас 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Матуиди Блез 0 0
16. Хедира Сами 0 0
17. Бернардески Федерико 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 9 1
2. Ромеро Кристиан 10 0
3. Пандев Горан 5 1
4. Кришито Доменико 6 0
5. Агудело Кевин 4 1
6. Стураро Стефано 5 0
7. Шоне Лассе 4 0
8. Сапата Кристиан 4 0
9. Гильоне Паоло 4 0
10. Бехрами Валон 2 1
11. Бираски Давиде 2 1
12. Маркетти Федерико 0 2
13. Радованович Иван 3 0
14. Лерагер Лукас 3 0
15. Фавилли Андреа 3 0
16. Сапонара Риккардо 1 1
17. Анкерсен Петер 2 0
18. Сумаоро Адама 2 0
19. Санабрия Антонио 2 0
20. Клеонизе Денильо 2 0
21. Перин Маттиа 1 0
22. Паяч Марко 1 0
23. Гольданига Эдоардо 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Бетанкур Родриго 9 0
2. Пьянич Миралем 7 0
3. Куадрадо Хуан 4 1
4. Рабио Адриен 4 1
5. Бонуччи Леонардо 5 0
6. Дибала Пауло 4 0
7. Де Лихт Маттайс 4 0
8. Данило Луис 2 1
9. Хедира Сами 3 0
10. Алекс Сандро 3 0
11. Бернардески Федерико 3 0
12. Матуиди Блез 2 0
13. Роналду Криштиану 2 0
14. Игуаин Гонсало 2 0
15. Джан Эмре 2 0
16. Щесны Войцех 1 0
17. Коста Дуглас 1 0
18. Де Шильо Маттиа 1 0
19. Ругани Даниэле 1 0
20. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 6.25% (2) 15.63% (5) 37.5% (12) 12.5% (4) 15.63% (5) 12.5% (4)
 Ювентус 8% (4) 16% (8) 22% (11) 16% (8) 20% (10) 18% (9)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио
Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан
Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Ювентус 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A
Ювентус 2:0 Дженоа Кубок Дженоа 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Ювентус Серия A Дженоа 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Дженоа Серия A Ювентус 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 28 22 3 3 56 - 24 69
2. Лацио Заявка 28 20 5 3 64 - 27 65
3. Интер Милан Заявка 28 18 7 3 56 - 29 61
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Милан Заявка 28 12 6 10 34 - 35 42
8. Парма Заявка 28 11 6 11 38 - 35 39
9. Верона Заявка 28 10 9 9 34 - 32 39
10. Кальяри Заявка 28 10 8 10 47 - 44 38
11. Болонья Заявка 28 10 7 11 40 - 45 37
12. Сассуоло Заявка 28 9 7 12 48 - 49 34
13. Торино Заявка 28 9 4 15 32 - 50 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 10 11 34 - 39 31
15. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
17. Дженоа Заявка 28 6 8 14 34 - 53 26
18. Лечче Заявка 28 6 7 15 35 - 64 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 28 5 3 20 21 - 48 18
20. Брешия Заявка 28 4 6 18 25 - 52 18
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2020, осталось 1 день 20 часов 31 минуту.


    • Прогнозы 75
    Дженоа 1.3% (1)
    X 4% (3)
    Ювентус 94.7% (71)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Дженоа - Ювентус

    Исход игры
    Дженоа
    1.3% (1)
    Ничья
    4% (3)
    Ювентус
    94.7% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (33)
    Меньше
    52.17% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    47.83% (33)
    Нет
    52.17% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    29.3% (22)
    0:2 Ювентус
    29.3% (22)
    0:1 Ювентус
    14.7% (11)
    1:3 Ювентус
    10.7% (8)
    0:3 Ювентус
    2.7% (2)
    1:1 Ничья
    2.7% (2)
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