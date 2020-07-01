Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Сассуоло

Фиорентина
0:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Артемио Франки
Сассуоло
4' Желтая карточкаРожерио да Силва
0:1
24' ПенальтиДефрель Грегоре
21
Лирола
Поль
78
Пульгар
Эрик
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.19
|2.
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.16
|3.
|Пульгар Эрик
|4 (4)
|0.11
|4.
|Рибери Франк
|3
|0.08
|5.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0.08
|6.
|Песселья Херман
|3
|0.08
|7.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|8.
|Бенасси Марко
|1
|0.03
|9.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0.03
|10.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|11.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|12.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|13.
|Лирола Поль
|0
|0
|14.
|Венути Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|14 (1)
|0.38
|2.
|Берарди Доменико
|10 (1)
|0.27
|3.
|Бога Жереми
|10
|0.27
|4.
|Джуричич Филип
|4
|0.11
|5.
|Траоре Хамед
|3
|0.08
|6.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|7.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|8.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|9.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|10.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|11.
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|12.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.03
|13.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|14.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|15.
|Гараслин Лукаш
|0
|0
|16.
|Кирьякопулос Гиоргус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Песселья Херман
|9
|0
|2.
|Касерес Мартин
|7
|1
|3.
|Далберт Эстеван
|7
|1
|4.
|Кастровилли Гаэтано
|8
|0
|5.
|Пульгар Эрик
|7
|0
|6.
|Миленкович Никола
|6
|0
|7.
|Влахович Душан
|4
|1
|8.
|Кьеза Федерико
|5
|0
|9.
|Лирола Поль
|4
|0
|10.
|Бадель Милан
|2
|1
|11.
|Венути Лоренцо
|3
|0
|12.
|Раньери Лука
|1
|1
|13.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|14.
|Соттил Рикардо
|2
|0
|15.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|16.
|Рибери Франк
|1
|0
|17.
|Бенасси Марко
|1
|0
|18.
|Геззаль Рашид
|1
|0
|19.
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|9
|0
|2.
|Тольян Йереми
|8
|0
|3.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|4.
|Пелузо Федерико
|4
|1
|5.
|Марлон
|5
|0
|6.
|Рожерио да Силва
|5
|0
|7.
|Джуричич Филип
|4
|0
|8.
|Маньянелли Франческо
|4
|0
|9.
|Дункан Альфред
|4
|0
|10.
|Берарди Доменико
|4
|0
|11.
|Бурабия Мехди
|3
|0
|12.
|Кирьякопулос Гиоргус
|3
|0
|13.
|Романья Филиппо
|3
|0
|14.
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|15.
|Капуто Франческо
|2
|0
|16.
|Траоре Хамед
|2
|0
|17.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
|20.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|22.58% (7)
|Сассуоло
|6.67% (3)
|20% (9)
|20% (9)
|13.33% (6)
|28.89% (13)
|11.11% (5)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан
Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия
Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|59 - 25
|72
|2.
|Лацио
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|66 - 28
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|62 - 29
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|80 - 39
|57
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|53 - 38
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|7.
|Парма
|1:0 Заявка
|29
|12
|6
|11
|39 - 35
|42
|8.
|Милан
|0:1 Заявка
|29
|12
|6
|11
|34 - 36
|42
|9.
|Кальяри
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|48 - 45
|39
|10.
|Верона
|0:1 Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 46
|38
|12.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|49 - 49
|37
|13.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 52
|31
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|29
|7
|10
|12
|34 - 40
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|23 - 41
|28
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|29
|7
|6
|16
|31 - 50
|27
|17.
|Дженоа
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 56
|26
|18.
|Лечче
|0:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 64
|26
|19.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|29
|6
|3
|20
|22 - 48
|21
|20.
|Брешия
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 58
|18
Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Сассуоло
Исход игры
Фиорентина
74.1% (106)
Ничья
23.1% (33)
Сассуоло
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.74% (80)
Меньше
43.26% (61)
Обе команды забьют
Да
70.92% (100)
Нет
29.08% (41)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
43.4% (62)
1:0 Фиорентина
16.1% (23)
1:1 Ничья
15.4% (22)
2:0 Фиорентина
9.1% (13)
2:2 Ничья
7% (10)
3:1 Фиорентина
1.4% (2)
1:2 Сассуоло
1.4% (2)
3:0 Фиорентина
1.4% (2)
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