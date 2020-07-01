Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Сассуоло

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Сассуоло
0'
4' Желтая карточка
Рожерио да Силва
0:1
24' Пенальти
Дефрель Грегоре
25'
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
17
Чеккерини
Федерико
21
Лирола
Поль
18
Геззаль
Рашид
78
Пульгар
Эрик
8
Кастровилли
Гаэтано
29
Далберт
Эстеван
25
Кьеза
Федерико
7
Рибери
Франк
56
Пеголо
Джанлука
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
4
Маньянелли
Франческо
73
Локателли
Мануэль
23
Траоре
Хамед
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
11
Дефрель
Грегоре
Фиорентина
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Рожерио да Силва
24'
0:1
Дефрель Грегоре

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 7 (1) 0.19
2. Влахович Душан 6 (1) 0.16
3. Пульгар Эрик 4 (4) 0.11
4. Рибери Франк 3 0.08
5. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
6. Песселья Херман 3 0.08
7. Миленкович Никола 3 0.08
8. Бенасси Марко 1 0.03
9. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
10. Касерес Мартин 1 0.03
11. Бадель Милан 1 0.03
12. Далберт Эстеван 0 0
13. Лирола Поль 0 0
14. Венути Лоренцо 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 14 (1) 0.38
2. Берарди Доменико 10 (1) 0.27
3. Бога Жереми 10 0.27
4. Джуричич Филип 4 0.11
5. Траоре Хамед 3 0.08
6. Дункан Альфред 1 0.03
7. Дефрель Грегоре 1 0.03
8. Тольян Йереми 1 0.03
9. Обьянг Педро 1 0.03
10. Бурабия Мехди 1 0.03
11. Рожерио да Силва 1 0.03
12. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
13. Локателли Мануэль 0 0
14. Пелузо Федерико 0 0
15. Гараслин Лукаш 0 0
16. Кирьякопулос Гиоргус 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 9 0
2. Касерес Мартин 7 1
3. Далберт Эстеван 7 1
4. Кастровилли Гаэтано 8 0
5. Пульгар Эрик 7 0
6. Миленкович Никола 6 0
7. Влахович Душан 4 1
8. Кьеза Федерико 5 0
9. Лирола Поль 4 0
10. Бадель Милан 2 1
11. Венути Лоренцо 3 0
12. Раньери Лука 1 1
13. Боатенг Кевин-Принс 2 0
14. Соттил Рикардо 2 0
15. Чеккерини Федерико 2 0
16. Рибери Франк 1 0
17. Бенасси Марко 1 0
18. Геззаль Рашид 1 0
19. Дронговски Бартломей 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Тольян Йереми 8 0
3. Локателли Мануэль 8 0
4. Пелузо Федерико 4 1
5. Марлон 5 0
6. Рожерио да Силва 5 0
7. Джуричич Филип 4 0
8. Маньянелли Франческо 4 0
9. Дункан Альфред 4 0
10. Берарди Доменико 4 0
11. Бурабия Мехди 3 0
12. Кирьякопулос Гиоргус 3 0
13. Романья Филиппо 3 0
14. Феррари Джанмарко 3 0
15. Капуто Франческо 2 0
16. Траоре Хамед 2 0
17. Мюлдюр Мерт 2 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Маньяни Джанджакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 6.45% (2) 22.58% (7) 12.9% (4) 9.68% (3) 25.81% (8) 22.58% (7)
 Сассуоло 6.67% (3) 20% (9) 20% (9) 13.33% (6) 28.89% (13) 11.11% (5)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан
Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия
Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Сассуоло 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:3 Фиорентина Серия A Сассуоло 1:0 Фиорентина Серия A
Фиорентина 3:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Фиорентина Серия A Сассуоло 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:4 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 23 3 3 59 - 25 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Парма 1:0 Заявка 29 12 6 11 39 - 35 42
8. Милан 0:1 Заявка 29 12 6 11 34 - 36 42
9. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
10. Верона 0:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
11. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
12. Сассуоло 1:0 Заявка 29 10 7 12 49 - 49 37
13. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
14. Фиорентина 0:1 Заявка 29 7 10 12 34 - 40 31
15. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
16. Сампдория 0:0 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче 0:0 Заявка 29 6 8 15 35 - 64 26
19. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 29 6 3 20 22 - 48 21
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Фиорентина 74.1% (106)
X 23.1% (33)
Сассуоло 2.8% (4)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Сассуоло

Исход игры
Фиорентина
74.1% (106)
Ничья
23.1% (33)
Сассуоло
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.74% (80)
Меньше
43.26% (61)
Обе команды забьют
Да
70.92% (100)
Нет
29.08% (41)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
43.4% (62)
1:0 Фиорентина
16.1% (23)
1:1 Ничья
15.4% (22)
2:0 Фиорентина
9.1% (13)
2:2 Ничья
7% (10)
3:1 Фиорентина
1.4% (2)
1:2 Сассуоло
1.4% (2)
3:0 Фиорентина
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Фиорентина 0:1 Сассуоло онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 