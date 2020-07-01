Прогнозы на матч Фиорентина 1:3 Сассуоло

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Фиорентина
1:3
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
4' Желтая карточка
Рожерио да Силва
0:1
24' Пенальти
Дефрель Грегоре
0:2
35' Гол
Дефрель Грегоре
43' Желтая карточка
Траоре Хамед
44' Желтая карточка
Пульгар Эрик
50' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
0:3
61' Гол
Мюлдюр Мерт
63' Желтая карточка
Кастровилли Гаэтано
73' Желтая карточка
Геззаль Рашид
1:3
90' Гол
Кутроне Патрик
90'+6
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
17
Чеккерини
Федерико
21
Лирола
Поль
18
Геззаль
Рашид
78
Пульгар
Эрик
8
Кастровилли
Гаэтано
29
Далберт
Эстеван
25
Кьеза
Федерико
7
Рибери
Франк
56
Пеголо
Джанлука
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
4
Маньянелли
Франческо
73
Локателли
Мануэль
23
Траоре
Хамед
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
11
Дефрель
Грегоре
Фиорентина
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Рожерио да Силва
24'
0:1
Дефрель Грегоре
35'
0:2
Дефрель Грегоре
(Джуричич Филип)
43'
 
Траоре Хамед
44'
Пульгар Эрик
 
46'
 
Кирьякопулос Гиоргус
Рожерио да Силва
46'
 
Берарди Доменико
Траоре Хамед
50'
Чеккерини Федерико
 
51'
Кутроне Патрик
Лирола Поль
 
61'
0:3
Мюлдюр Мерт
62'
 
Бурабия Мехди
Локателли Мануэль
63'
Кастровилли Гаэтано
 
64'
Роша Игор II
Чеккерини Федерико
 
64'
Дункан Альфред
Кастровилли Гаэтано
 
65'
Соттил Рикардо
Рибери Франк
 
73'
Геззаль Рашид
 
75'
Бенасси Марко
Геззаль Рашид
 
81'
 
Капуто Франческо
Дефрель Грегоре
87'
 
Гион Андреа
Джуричич Филип
90'
Кутроне Патрик
(Дункан Альфред)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 7 (1) 0.19
2. Влахович Душан 6 (1) 0.16
3. Пульгар Эрик 4 (4) 0.11
4. Рибери Франк 3 0.08
5. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
6. Песселья Херман 3 0.08
7. Миленкович Никола 3 0.08
8. Бенасси Марко 1 0.03
9. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
10. Касерес Мартин 1 0.03
11. Бадель Милан 1 0.03
12. Кутроне Патрик 1 0.03
13. Далберт Эстеван 0 0
14. Лирола Поль 0 0
15. Венути Лоренцо 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 14 (1) 0.38
2. Берарди Доменико 10 (1) 0.27
3. Бога Жереми 10 0.27
4. Джуричич Филип 4 0.11
5. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
6. Траоре Хамед 3 0.08
7. Дункан Альфред 1 0.03
8. Тольян Йереми 1 0.03
9. Обьянг Педро 1 0.03
10. Бурабия Мехди 1 0.03
11. Рожерио да Силва 1 0.03
12. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
13. Мюлдюр Мерт 1 0.03
14. Локателли Мануэль 0 0
15. Пелузо Федерико 0 0
16. Гараслин Лукаш 0 0
17. Кирьякопулос Гиоргус 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 9 0
2. Кастровилли Гаэтано 9 0
3. Касерес Мартин 7 1
4. Далберт Эстеван 7 1
5. Пульгар Эрик 8 0
6. Миленкович Никола 6 0
7. Влахович Душан 4 1
8. Кьеза Федерико 5 0
9. Лирола Поль 4 0
10. Бадель Милан 2 1
11. Чеккерини Федерико 3 0
12. Венути Лоренцо 3 0
13. Раньери Лука 1 1
14. Боатенг Кевин-Принс 2 0
15. Соттил Рикардо 2 0
16. Геззаль Рашид 2 0
17. Рибери Франк 1 0
18. Бенасси Марко 1 0
19. Дронговски Бартломей 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Тольян Йереми 8 0
3. Локателли Мануэль 8 0
4. Пелузо Федерико 4 1
5. Марлон 5 0
6. Рожерио да Силва 5 0
7. Джуричич Филип 4 0
8. Маньянелли Франческо 4 0
9. Дункан Альфред 4 0
10. Берарди Доменико 4 0
11. Бурабия Мехди 3 0
12. Кирьякопулос Гиоргус 3 0
13. Романья Филиппо 3 0
14. Феррари Джанмарко 3 0
15. Траоре Хамед 3 0
16. Капуто Франческо 2 0
17. Мюлдюр Мерт 2 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Маньяни Джанджакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 6.45% (2) 22.58% (7) 12.9% (4) 9.68% (3) 25.81% (8) 22.58% (7)
 Сассуоло 6.25% (3) 20.83% (10) 20.83% (10) 12.5% (6) 29.17% (14) 10.42% (5)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан
Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия
Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Сассуоло 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:3 Фиорентина Серия A Сассуоло 1:0 Фиорентина Серия A
Фиорентина 3:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Фиорентина Серия A Сассуоло 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:4 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 23 3 3 59 - 25 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Милан Заявка 29 12 7 10 36 - 37 43
8. Верона Заявка 29 11 9 9 37 - 34 42
9. Парма Заявка 29 11 6 12 40 - 38 39
10. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
11. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
12. Сассуоло Заявка 29 10 7 12 51 - 50 37
13. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
14. Фиорентина Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
15. Сампдория Заявка 29 8 5 16 33 - 51 29
16. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче Заявка 29 6 7 16 36 - 66 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 29 5 4 20 23 - 50 19
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Фиорентина 74.1% (106)
X 23.1% (33)
Сассуоло 2.8% (4)
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Прогнозы на матч Фиорентина 1:3 Сассуоло

Исход игры
Фиорентина
74.1% (106)
Ничья
23.1% (33)
Сассуоло
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.74% (80)
Меньше
43.26% (61)
Обе команды забьют
Да
70.92% (100)
Нет
29.08% (41)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
43.4% (62)
1:0 Фиорентина
16.1% (23)
1:1 Ничья
15.4% (22)
2:0 Фиорентина
9.1% (13)
2:2 Ничья
7% (10)
3:1 Фиорентина
1.4% (2)
1:2 Сассуоло
1.4% (2)
3:0 Фиорентина
1.4% (2)
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