Прогнозы на матч Фиорентина 1:3 Сассуоло

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Джуричич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Пульгар Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Удар от ворот произведет Сассуоло

43' Судья подбегает и показывает Траоре Хамед из команды Сассуоло отложенную желтую карточку за фол.

42' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Рожерио да Силва навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Сассуоло

39' Как она упустила момент!?! Кьеза Федерико имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

38' Удар от ворот произведет Сассуоло

37' Кастровилли Гаэтано пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

37' Хорошие скиллы дриблинга показывает Рибери Франк , обходя своих соперников

35' Г О О О О Л - Дефрель Грегоре изменил счет на табло!

35' Песселья Херман из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

35' Феррари Джанмарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Фиорентина имеет хороший шанс забить.

33' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Сассуоло

31' Матч возобновлен

29' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Хорошо играет на выходе Дронговски Бартломей - мяч в ее руках

27' Траоре Хамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Г О О О О Л - Дефрель Грегоре из команды Сассуоло забивает с точки!

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Локателли Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хорошо играет на выходе Пеголо Джанлука - мяч в ее руках

16' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Кастровилли Гаэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

8' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Хорошо играет на выходе Пеголо Джанлука - мяч в ее руках

4' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' ШАНС! Кьеза Федерико вышел один на один с голкипером...

3' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Сассуоло

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сассуоло начинает с центра поля