Прогнозы на матч Верона 0:1 Парма

Верона
0:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Парма
6' Желтая карточкаБарилла Антонино
0:1
14' ГолКулушевски Деян
15' Желтая карточкаИакопони Симоне
21
Гюнтер
Корай
16
Борини
Фабио
22
Алвеш
Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Matteo Paro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
15'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|5
|0.14
|2.
|Пессина Маттео
|4
|0.11
|3.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|4.
|Фараони Марко
|3
|0.08
|5.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.08
|6.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|7.
|Лазович Дарко
|2
|0.05
|8.
|Велозу Мигель
|2
|0.05
|9.
|Борини Фабио
|2
|0.05
|10.
|Цаканьи Маттиа
|1
|0.03
|11.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корнелиус Андреас
|11
|0.3
|2.
|Кулушевски Деян
|7
|0.19
|3.
|Жервиньо Куасси
|6
|0.16
|4.
|Куцка Юрай
|4
|0.11
|5.
|Гальоло Риккардо
|2
|0.05
|6.
|Инглезе Роберто
|2
|0.05
|7.
|Иакопони Симоне
|2
|0.05
|8.
|Карамо Янн
|1
|0.03
|9.
|Барилла Антонино
|1
|0.03
|10.
|Спрокати Маттиа
|1
|0.03
|11.
|Грасси Альберто
|1
|0.03
|12.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|13.
|Эрнани Азеведо
|0
|0
|14.
|Лорини Венсан
|0
|0
|15.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|16.
|Куртич Ясмин
|0
|0
|17.
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|8
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|6
|1
|3.
|Давидович Павел
|3
|2
|4.
|Гюнтер Корай
|6
|0
|5.
|Велозу Мигель
|5
|0
|6.
|Фараони Марко
|5
|0
|7.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|8.
|Лазович Дарко
|4
|0
|9.
|Верре Валерио
|4
|0
|10.
|Ррахмани Амир
|4
|0
|11.
|Пессина Маттео
|4
|0
|12.
|Стемпиньски Мариуш
|2
|1
|13.
|Борини Фабио
|1
|1
|14.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|15.
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|16.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|17.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|18.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|19.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|9
|0
|2.
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|3.
|Барилла Антонино
|6
|0
|4.
|Иакопони Симоне
|6
|0
|5.
|Куцка Юрай
|3
|1
|6.
|Дармиан Маттео
|4
|0
|7.
|Лорини Венсан
|4
|0
|8.
|Жервиньо Куасси
|3
|0
|9.
|Бругман Гастон
|3
|0
|10.
|Грасси Альберто
|3
|0
|11.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|12.
|Скоццарелла Маттео
|2
|0
|13.
|Дермаку Кастриот
|2
|0
|14.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|15.
|Кулушевски Деян
|2
|0
|16.
|Сепе Луиджи
|1
|0
|17.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|18.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|19.
|Капрари Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|28.13% (9)
|Парма
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|30.3% (10)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|9.09% (3)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона
Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона
Парма Последние 20 матчей: + = -Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Верона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|59 - 25
|72
|2.
|Лацио
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|66 - 28
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|62 - 29
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|80 - 39
|57
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|53 - 38
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|7.
|Парма
|1:0 Заявка
|29
|12
|6
|11
|39 - 35
|42
|8.
|Милан
|0:1 Заявка
|29
|12
|6
|11
|34 - 36
|42
|9.
|Кальяри
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|48 - 45
|39
|10.
|Верона
|0:1 Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 46
|38
|12.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|49 - 49
|37
|13.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 52
|31
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|29
|7
|10
|12
|34 - 40
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|23 - 41
|28
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|29
|7
|6
|16
|31 - 50
|27
|17.
|Дженоа
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 56
|26
|18.
|Лечче
|0:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 64
|26
|19.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|29
|6
|3
|20
|22 - 48
|21
|20.
|Брешия
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 58
|18
Прогнозы на матч Верона 0:1 Парма
Исход игры
Верона
50.3% (72)
Ничья
40.6% (58)
Парма
9.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
38.85% (54)
Меньше
61.15% (85)
Обе команды забьют
Да
72.66% (101)
Нет
27.34% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
2:1 Верона
25.2% (36)
1:0 Верона
18.9% (27)
2:2 Ничья
4.9% (7)
0:1 Парма
4.9% (7)
1:2 Парма
3.5% (5)
3:1 Верона
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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