Прогнозы на матч Верона 0:1 Парма

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  3. Италия
Верона
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Парма
0'
6' Желтая карточка
Барилла Антонино
0:1
14' Гол
Кулушевски Деян
15' Желтая карточка
Иакопони Симоне
34'
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
27
Давидович
Павел
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
23
Димарко
Федерико
16
Борини
Фабио
14
Верре
Валерио
10
Ди
Кармине
Самуэль
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
10
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
17
Барилла
Антонино
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
20
Капрари
Джанлука
Верона
3-4-2-1
Парма
4-3-3

Ход матча

6'
 
Барилла Антонино
14'
0:1
Кулушевски Деян
(Корнелиус Андреас)
15'
 
Иакопони Симоне

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 5 0.14
2. Пессина Маттео 4 0.11
3. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
4. Фараони Марко 3 0.08
5. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
6. Верре Валерио 3 (2) 0.08
7. Лазович Дарко 2 0.05
8. Велозу Мигель 2 0.05
9. Борини Фабио 2 0.05
10. Цаканьи Маттиа 1 0.03
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.3
2. Кулушевски Деян 7 0.19
3. Жервиньо Куасси 6 0.16
4. Куцка Юрай 4 0.11
5. Гальоло Риккардо 2 0.05
6. Инглезе Роберто 2 0.05
7. Иакопони Симоне 2 0.05
8. Карамо Янн 1 0.03
9. Барилла Антонино 1 0.03
10. Спрокати Маттиа 1 0.03
11. Грасси Альберто 1 0.03
12. Скоццарелла Маттео 0 0
13. Эрнани Азеведо 0 0
14. Лорини Венсан 0 0
15. Дармиан Маттео 0 0
16. Куртич Ясмин 0 0
17. Бругман Гастон 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 8 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Давидович Павел 3 2
4. Гюнтер Корай 6 0
5. Велозу Мигель 5 0
6. Фараони Марко 5 0
7. Цаканьи Маттиа 5 0
8. Лазович Дарко 4 0
9. Верре Валерио 4 0
10. Ррахмани Амир 4 0
11. Пессина Маттео 4 0
12. Стемпиньски Мариуш 2 1
13. Борини Фабио 1 1
14. Боккетти Сальваторе 2 0
15. Ди Кармине Самуэль 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Хендерсон Лиам 1 0
19. Эмпереур Алан 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 9 0
2. Гальоло Риккардо 7 0
3. Барилла Антонино 6 0
4. Иакопони Симоне 6 0
5. Куцка Юрай 3 1
6. Дармиан Маттео 4 0
7. Лорини Венсан 4 0
8. Жервиньо Куасси 3 0
9. Бругман Гастон 3 0
10. Грасси Альберто 3 0
11. Алвеш Бруну 2 0
12. Скоццарелла Маттео 2 0
13. Дермаку Кастриот 2 0
14. Пеццелла Джузеппе 2 0
15. Кулушевски Деян 2 0
16. Сепе Луиджи 1 0
17. Инглезе Роберто 1 0
18. Корнелиус Андреас 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 15.63% (5) 18.75% (6) 6.25% (2) 15.63% (5) 15.63% (5) 28.13% (9)
 Парма 9.09% (3) 21.21% (7) 30.3% (10) 18.18% (6) 12.12% (4) 9.09% (3)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона
Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона
Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013
Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма

Последние игры между собой

Верона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Парма 0:1 Верона Серия A Парма 2:2 Верона Серия A Верона 3:1 Парма Серия A Парма 2:0 Верона Серия A
Верона 3:2 Парма Серия A Парма 0:2 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 23 3 3 59 - 25 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Парма 1:0 Заявка 29 12 6 11 39 - 35 42
8. Милан 0:1 Заявка 29 12 6 11 34 - 36 42
9. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
10. Верона 0:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
11. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
12. Сассуоло 1:0 Заявка 29 10 7 12 49 - 49 37
13. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
14. Фиорентина 0:1 Заявка 29 7 10 12 34 - 40 31
15. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
16. Сампдория 0:0 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче 0:0 Заявка 29 6 8 15 35 - 64 26
19. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 29 6 3 20 22 - 48 21
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Верона 50.3% (72)
X 40.6% (58)
Парма 9.1% (13)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Верона 0:1 Парма

Исход игры
Верона
50.3% (72)
Ничья
40.6% (58)
Парма
9.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
38.85% (54)
Меньше
61.15% (85)
Обе команды забьют
Да
72.66% (101)
Нет
27.34% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
2:1 Верона
25.2% (36)
1:0 Верона
18.9% (27)
2:2 Ничья
4.9% (7)
0:1 Парма
4.9% (7)
1:2 Парма
3.5% (5)
3:1 Верона
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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