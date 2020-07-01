Прогнозы на матч Верона 3:2 Парма

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  3. Италия
Верона
3:2
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
6' Желтая карточка
Барилла Антонино
0:1
14' Гол
Кулушевски Деян
15' Желтая карточка
Иакопони Симоне
38' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
1:1
45' Пенальти
Ди Кармине Самуэль
2:1
53' Гол
Цаканьи Маттиа
54' Желтая карточка
Эмпереур Алан
2:2
64' Гол
Гальоло Риккардо
3:2
81' Гол
Пессина Маттео
90' Желтая карточка
Пессина Маттео
90'+7
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
27
Давидович
Павел
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
23
Димарко
Федерико
16
Борини
Фабио
14
Верре
Валерио
10
Ди
Кармине
Самуэль
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
10
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
17
Барилла
Антонино
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
20
Капрари
Джанлука
Верона
3-4-2-1
Парма
4-3-3

Ход матча

6'
 
Барилла Антонино
14'
0:1
Кулушевски Деян
(Корнелиус Андреас)
15'
 
Иакопони Симоне
38'
 
Эрнани Азеведо
45'
Ди Кармине Самуэль
1:1
46'
Цаканьи Маттиа
Ди Кармине Самуэль
 
46'
Эмпереур Алан
Давидович Павел
 
46'
Лазович Дарко
Димарко Федерико
 
46'
 
Жервиньо Куасси
Корнелиус Андреас
46'
 
Куртич Ясмин
Барилла Антонино
53'
Цаканьи Маттиа
(Велозу Мигель)
2:1
54'
Эмпереур Алан
 
60'
 
Карамо Янн
Капрари Джанлука
64'
2:2
Гальоло Риккардо
65'
Пессина Маттео
Борини Фабио
 
77'
 
Дармиан Маттео
Лорини Венсан
81'
Пессина Маттео
(Верре Валерио)
3:2
84'
Агеманг-Баду Эммануэль
Верре Валерио
 
86'
 
Силигарди Лука
Эрнани Азеведо
90'
Пессина Маттео
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
2. Пессина Маттео 5 0.14
3. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
4. Фараони Марко 3 0.08
5. Верре Валерио 3 (2) 0.08
6. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
7. Лазович Дарко 2 0.05
8. Велозу Мигель 2 0.05
9. Цаканьи Маттиа 2 0.05
10. Борини Фабио 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.3
2. Кулушевски Деян 7 0.19
3. Жервиньо Куасси 6 0.16
4. Куцка Юрай 4 0.11
5. Гальоло Риккардо 3 0.08
6. Инглезе Роберто 2 0.05
7. Иакопони Симоне 2 0.05
8. Карамо Янн 1 0.03
9. Барилла Антонино 1 0.03
10. Спрокати Маттиа 1 0.03
11. Грасси Альберто 1 0.03
12. Скоццарелла Маттео 0 0
13. Эрнани Азеведо 0 0
14. Лорини Венсан 0 0
15. Дармиан Маттео 0 0
16. Куртич Ясмин 0 0
17. Бругман Гастон 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 8 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Давидович Павел 3 2
4. Гюнтер Корай 6 0
5. Велозу Мигель 5 0
6. Фараони Марко 5 0
7. Цаканьи Маттиа 5 0
8. Пессина Маттео 5 0
9. Лазович Дарко 4 0
10. Верре Валерио 4 0
11. Ррахмани Амир 4 0
12. Стемпиньски Мариуш 2 1
13. Борини Фабио 1 1
14. Боккетти Сальваторе 2 0
15. Ди Кармине Самуэль 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Эмпереур Алан 2 0
19. Хендерсон Лиам 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 10 0
2. Гальоло Риккардо 7 0
3. Барилла Антонино 6 0
4. Иакопони Симоне 6 0
5. Куцка Юрай 3 1
6. Дармиан Маттео 4 0
7. Лорини Венсан 4 0
8. Жервиньо Куасси 3 0
9. Бругман Гастон 3 0
10. Грасси Альберто 3 0
11. Алвеш Бруну 2 0
12. Скоццарелла Маттео 2 0
13. Дермаку Кастриот 2 0
14. Пеццелла Джузеппе 2 0
15. Кулушевски Деян 2 0
16. Сепе Луиджи 1 0
17. Инглезе Роберто 1 0
18. Корнелиус Андреас 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 14.29% (5) 17.14% (6) 8.57% (3) 17.14% (6) 14.29% (5) 28.57% (10)
 Парма 11.43% (4) 20% (7) 28.57% (10) 17.14% (6) 14.29% (5) 8.57% (3)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона
Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона
Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013
Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма

Последние игры между собой

Верона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Парма 0:1 Верона Серия A Парма 2:2 Верона Серия A Верона 3:1 Парма Серия A Парма 2:0 Верона Серия A
Верона 3:2 Парма Серия A Парма 0:2 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 23 3 3 59 - 25 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Милан Заявка 29 12 7 10 36 - 37 43
8. Верона Заявка 29 11 9 9 37 - 34 42
9. Парма Заявка 29 11 6 12 40 - 38 39
10. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
11. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
12. Сассуоло Заявка 29 10 7 12 51 - 50 37
13. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
14. Фиорентина Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
15. Сампдория Заявка 29 8 5 16 33 - 51 29
16. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче Заявка 29 6 7 16 36 - 66 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 29 5 4 20 23 - 50 19
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Верона 50.3% (72)
X 40.6% (58)
Парма 9.1% (13)
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Прогнозы на матч Верона 3:2 Парма

Исход игры
Верона
50.3% (72)
Ничья
40.6% (58)
Парма
9.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
38.85% (54)
Меньше
61.15% (85)
Обе команды забьют
Да
72.66% (101)
Нет
27.34% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
2:1 Верона
25.2% (36)
1:0 Верона
18.9% (27)
2:2 Ничья
4.9% (7)
0:1 Парма
4.9% (7)
1:2 Парма
3.5% (5)
3:1 Верона
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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