Прогнозы на матч Верона 3:2 Парма

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

95' Пессина Маттео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

94' Агеманг-Баду Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Хорошие скиллы дриблинга показывает Жервиньо Куасси , обходя своих соперников

92' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Верона

92' Куртич Ясмин из команды Парма не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

91' Хорошо играет на выходе Сепе Луиджи - мяч в ее руках

91' Плохо играет Лазович Дарко - неудачный вынос, и мяч у соперниц

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Эмпереур Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Жервиньо Куасси пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

86' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Гальоло Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Верона

84' Карамо Янн не смог попасть в створ ударом издали

81' Г О О О О Л - Пессина Маттео классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

81' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Эрнани Азеведо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Дармиан Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Плохо играет Куртич Ясмин - неудачный вынос, и мяч у соперниц

76' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Карамо Янн из команды Парма плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

69' Удар от ворот произведет Верона

69' Ррахмани Амир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Пространство открывается для Кулушевски Деян , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

68' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кулушевски Деян , обходя своих соперников

67' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

66' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Г О О О О Л - Гальоло Риккардо забивает!

64' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удар от ворот произведет Верона

61' Ррахмани Амир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Хорошие скиллы дриблинга показывает Жервиньо Куасси , обходя своих соперников

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Хорошие скиллы дриблинга показывает Фараони Марко , обходя своих соперников

59' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Эрнани Азеведо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи

53' Г О О О О Л - Цаканьи Маттиа из команды Верона переиграл вратаря дальним ударом!

53' Хорошие скиллы дриблинга показывает Цаканьи Маттиа , обходя своих соперников

53' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Удар от ворот произведет Парма

51' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Эрнани Азеведо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...