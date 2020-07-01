Прогнозы на матч Лечче 0:0 Сампдория

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  3. Италия
Лечче
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Сампдория
0' 32'
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
7
Донати
Джулио
16
Меккарьелло
Бьяджо
6
Пас
Нехуэн
27
Кальдерони
Марко
72
Барак
Антонин
77
Тахцидис
Панайотис
8
Манкозу
Марко
10
Фалько
Филиппо
18
Сапонара
Риккардо
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
12
Депаоли
Фабио
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
11
Рамирес
Гастон
9
Бонаццоли
Федерико
Лечче
5-3-2
Сампдория
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 9 (6) 0.24
2. Лападула Джанлука 7 (2) 0.19
3. Фалько Филиппо 3 0.08
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Фариас Диего 2 0.05
6. Бабакар Хоума 2 0.05
7. Ла Мантия Андреа 2 0.05
8. Сапонара Риккардо 1 0.03
9. Майер Жан 1 0.03
10. Дейола Алессандро 1 0.03
11. Донати Джулио 1 0.03
12. Лучиони Фабио 1 0.03
13. Табанелли Андреа 1 0.03
14. Барак Антонин 1 0.03
15. Петриччоне Якопо 0 0
16. Шахов Евгений 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 9 (5) 0.24
2. Габбьядини Маноло 7 (1) 0.19
3. Рамирес Гастон 5 (1) 0.14
4. Капрари Джанлука 3 0.08
5. Линетти Кароль 2 0.05
6. Янкто Якуб 2 0.05
7. Бонаццоли Федерико 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Экдаль Олбин 0 0
10. Коллей Омар 0 0
11. Ауджелло Томмазо 0 0
12. Ригони Эмилиано 0 0
13. Депаоли Фабио 0 0
14. Виейра Ронни 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Лучиони Фабио 7 1
2. Лападула Джанлука 7 1
3. Петриччоне Якопо 7 0
4. Тахцидис Панайотис 5 1
5. Кальдерони Марко 6 0
6. Майер Жан 6 0
7. Россеттини Лука 5 0
8. Рисполи Андреа 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Табанелли Андреа 4 0
11. Шахов Евгений 3 0
12. Дель Орко Кристиан 1 1
13. Манкозу Марко 2 0
14. Бабакар Хоума 2 0
15. Дейола Алессандро 2 0
16. Меккарьелло Бьяджо 2 0
17. Вигорито Мауро 1 0
18. Донати Джулио 1 0
19. Сапонара Риккардо 1 0
20. Габриэл Васконселлос 1 0
21. Ла Мантия Андреа 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 9 1
2. Коллей Омар 9 0
3. Мурру Никола 5 1
4. Экдаль Олбин 6 0
5. Берешиньски Бартош 6 0
6. Депаоли Фабио 6 0
7. Рамирес Гастон 5 0
8. Янкто Якуб 5 0
9. Капрари Джанлука 3 1
10. Линетти Кароль 4 0
11. Торсби Мортен 4 0
12. Феррари Алекс 4 0
13. Мурильо Джейсон 2 1
14. Тонелли Лоренцо 3 0
15. Хабот Юлиан 1 1
16. Квальярелла Фабио 2 0
17. Бертолаччи Андреа 2 0
18. Габбьядини Маноло 2 0
19. Ригони Эмилиано 2 0
20. Йосида Майя 1 0
21. Бонаццоли Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 9.38% (3) 12.5% (4) 15.63% (5) 15.63% (5) 25% (8) 21.88% (7)
 Сампдория 3.7% (1) 3.7% (1) 18.52% (5) 14.81% (4) 33.33% (9) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче
Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо Лечче 3:2 Новара Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Про Верчелли 1:1 Лечче Лечче 0:1 Удинезе Лечче 2:3 Болонья Пистойезе 0:0 Лечче
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона
Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Сампдория 1:1 Лечче Серия A Сампдория 1:2 Лечче Серия A Лечче 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 6:2 Лечче Кубок
Лечче 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Лечче Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 23 3 3 59 - 25 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Парма 1:0 Заявка 29 12 6 11 39 - 35 42
8. Милан 0:1 Заявка 29 12 6 11 34 - 36 42
9. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
10. Верона 0:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
11. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
12. Сассуоло 1:0 Заявка 29 10 7 12 49 - 49 37
13. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
14. Фиорентина 0:1 Заявка 29 7 10 12 34 - 40 31
15. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
16. Сампдория 0:0 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче 0:0 Заявка 29 6 8 15 35 - 64 26
19. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 29 6 3 20 22 - 48 21
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Лечче 17.5% (25)
X 41.3% (59)
Сампдория 41.3% (59)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Лечче 0:0 Сампдория

Исход игры
Лечче
17.5% (25)
Ничья
41.3% (59)
Сампдория
41.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (57)
Меньше
59.29% (83)
Обе команды забьют
Да
75% (105)
Нет
25% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:2 Сампдория
24.5% (35)
0:1 Сампдория
10.5% (15)
1:0 Лечче
8.4% (12)
2:1 Лечче
7.7% (11)
1:3 Сампдория
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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