Прогнозы на матч Лечче 1:2 Сампдория

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Лечче
1:2
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
37' Желтая карточка
Пас Нехуэн
0:1
40' Пенальти
Рамирес Гастон
1:1
50' Пенальти
Манкозу Марко
58' Желтая карточка
Ауджелло Томмазо
67' Желтая карточка
Манкозу Марко
1:2
75' Пенальти
Рамирес Гастон
77' Желтая карточка
Торсби Мортен
90' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
90'+8
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
7
Донати
Джулио
16
Меккарьелло
Бьяджо
6
Пас
Нехуэн
27
Кальдерони
Марко
72
Барак
Антонин
77
Тахцидис
Панайотис
8
Манкозу
Марко
10
Фалько
Филиппо
18
Сапонара
Риккардо
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
12
Депаоли
Фабио
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
11
Рамирес
Гастон
9
Бонаццоли
Федерико
Лечче
5-3-2
Сампдория
4-4-1-1

Ход матча

37'
Пас Нехуэн
 
40'
0:1
Рамирес Гастон
46'
Петриччоне Якопо
Тахцидис Панайотис
 
46'
Бабакар Хоума
Меккарьелло Бьяджо
 
46'
 
Габбьядини Маноло
Бонаццоли Федерико
50'
Манкозу Марко
1:1
58'
 
Ауджелло Томмазо
67'
Манкозу Марко
 
68'
Фариас Диего
Фалько Филиппо
 
75'
1:2
Рамирес Гастон
76'
 
Виейра Ронни
Экдаль Олбин
76'
 
Мурру Никола
Ауджелло Томмазо
77'
 
Торсби Мортен
81'
Шахов Евгений
Сапонара Риккардо
 
84'
 
Лерис Мехди
Янкто Якуб
88'
Вера Брайан
Кальдерони Марко
 
90'
 
Берешиньски Бартош

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 10 (7) 0.27
2. Лападула Джанлука 7 (2) 0.19
3. Фалько Филиппо 3 0.08
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Фариас Диего 2 0.05
6. Бабакар Хоума 2 0.05
7. Ла Мантия Андреа 2 0.05
8. Сапонара Риккардо 1 0.03
9. Майер Жан 1 0.03
10. Дейола Алессандро 1 0.03
11. Донати Джулио 1 0.03
12. Лучиони Фабио 1 0.03
13. Табанелли Андреа 1 0.03
14. Барак Антонин 1 0.03
15. Петриччоне Якопо 0 0
16. Шахов Евгений 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 9 (5) 0.24
2. Габбьядини Маноло 7 (1) 0.19
3. Рамирес Гастон 7 (3) 0.19
4. Капрари Джанлука 3 0.08
5. Линетти Кароль 2 0.05
6. Янкто Якуб 2 0.05
7. Бонаццоли Федерико 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Экдаль Олбин 0 0
10. Коллей Омар 0 0
11. Ауджелло Томмазо 0 0
12. Ригони Эмилиано 0 0
13. Депаоли Фабио 0 0
14. Виейра Ронни 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Лучиони Фабио 7 1
2. Лападула Джанлука 7 1
3. Петриччоне Якопо 7 0
4. Тахцидис Панайотис 5 1
5. Кальдерони Марко 6 0
6. Майер Жан 6 0
7. Россеттини Лука 5 0
8. Рисполи Андреа 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Табанелли Андреа 4 0
11. Шахов Евгений 3 0
12. Манкозу Марко 3 0
13. Дель Орко Кристиан 1 1
14. Бабакар Хоума 2 0
15. Дейола Алессандро 2 0
16. Меккарьелло Бьяджо 2 0
17. Вигорито Мауро 1 0
18. Донати Джулио 1 0
19. Сапонара Риккардо 1 0
20. Габриэл Васконселлос 1 0
21. Ла Мантия Андреа 1 0
22. Пас Нехуэн 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 9 1
2. Коллей Омар 9 0
3. Берешиньски Бартош 7 0
4. Мурру Никола 5 1
5. Экдаль Олбин 6 0
6. Депаоли Фабио 6 0
7. Рамирес Гастон 5 0
8. Торсби Мортен 5 0
9. Янкто Якуб 5 0
10. Капрари Джанлука 3 1
11. Линетти Кароль 4 0
12. Феррари Алекс 4 0
13. Мурильо Джейсон 2 1
14. Тонелли Лоренцо 3 0
15. Хабот Юлиан 1 1
16. Квальярелла Фабио 2 0
17. Бертолаччи Андреа 2 0
18. Габбьядини Маноло 2 0
19. Ригони Эмилиано 2 0
20. Йосида Майя 1 0
21. Бонаццоли Федерико 1 0
22. Ауджелло Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 9.09% (3) 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6) 24.24% (8) 21.21% (7)
 Сампдория 3.45% (1) 3.45% (1) 20.69% (6) 13.79% (4) 34.48% (10) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче
Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо Лечче 3:2 Новара Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Про Верчелли 1:1 Лечче Лечче 0:1 Удинезе Лечче 2:3 Болонья Пистойезе 0:0 Лечче
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона
Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Сампдория 1:1 Лечче Серия A Сампдория 1:2 Лечче Серия A Лечче 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 6:2 Лечче Кубок
Лечче 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Лечче Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 23 3 3 59 - 25 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Милан Заявка 29 12 7 10 36 - 37 43
8. Верона Заявка 29 11 9 9 37 - 34 42
9. Парма Заявка 29 11 6 12 40 - 38 39
10. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
11. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
12. Сассуоло Заявка 29 10 7 12 51 - 50 37
13. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
14. Фиорентина Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
15. Сампдория Заявка 29 8 5 16 33 - 51 29
16. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче Заявка 29 6 7 16 36 - 66 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 29 5 4 20 23 - 50 19
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Лечче 17.5% (25)
X 41.3% (59)
Сампдория 41.3% (59)
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Прогнозы на матч Лечче 1:2 Сампдория

Исход игры
Лечче
17.5% (25)
Ничья
41.3% (59)
Сампдория
41.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (57)
Меньше
59.29% (83)
Обе команды забьют
Да
75% (105)
Нет
25% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:2 Сампдория
24.5% (35)
0:1 Сампдория
10.5% (15)
1:0 Лечче
8.4% (12)
2:1 Лечче
7.7% (11)
1:3 Сампдория
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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