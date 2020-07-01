Прогнозы на матч Лечче 1:2 Сампдория

Лечче
1:2
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Сампдория
37' Желтая карточкаПас Нехуэн
0:1
40' ПенальтиРамирес Гастон
1:1
50' ПенальтиМанкозу Марко
58' Желтая карточкаАуджелло Томмазо
67' Желтая карточкаМанкозу Марко
1:2
75' ПенальтиРамирес Гастон
77' Желтая карточкаТорсби Мортен
90' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Йосида МайяЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Лерис МехдиНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
40'
0:1
50'
1:1
58'
67'
75'
1:2
77'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|10 (7)
|0.27
|2.
|Лападула Джанлука
|7 (2)
|0.19
|3.
|Фалько Филиппо
|3
|0.08
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|6.
|Бабакар Хоума
|2
|0.05
|7.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|8.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.03
|9.
|Майер Жан
|1
|0.03
|10.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|12.
|Лучиони Фабио
|1
|0.03
|13.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|14.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|15.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|16.
|Шахов Евгений
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|9 (5)
|0.24
|2.
|Габбьядини Маноло
|7 (1)
|0.19
|3.
|Рамирес Гастон
|7 (3)
|0.19
|4.
|Капрари Джанлука
|3
|0.08
|5.
|Линетти Кароль
|2
|0.05
|6.
|Янкто Якуб
|2
|0.05
|7.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.05
|8.
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|9.
|Экдаль Олбин
|0
|0
|10.
|Коллей Омар
|0
|0
|11.
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|12.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|13.
|Депаоли Фабио
|0
|0
|14.
|Виейра Ронни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лучиони Фабио
|7
|1
|2.
|Лападула Джанлука
|7
|1
|3.
|Петриччоне Якопо
|7
|0
|4.
|Тахцидис Панайотис
|5
|1
|5.
|Кальдерони Марко
|6
|0
|6.
|Майер Жан
|6
|0
|7.
|Россеттини Лука
|5
|0
|8.
|Рисполи Андреа
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|11.
|Шахов Евгений
|3
|0
|12.
|Манкозу Марко
|3
|0
|13.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|14.
|Бабакар Хоума
|2
|0
|15.
|Дейола Алессандро
|2
|0
|16.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|17.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|18.
|Донати Джулио
|1
|0
|19.
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|20.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|21.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|22.
|Пас Нехуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Ронни
|9
|1
|2.
|Коллей Омар
|9
|0
|3.
|Берешиньски Бартош
|7
|0
|4.
|Мурру Никола
|5
|1
|5.
|Экдаль Олбин
|6
|0
|6.
|Депаоли Фабио
|6
|0
|7.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|8.
|Торсби Мортен
|5
|0
|9.
|Янкто Якуб
|5
|0
|10.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|11.
|Линетти Кароль
|4
|0
|12.
|Феррари Алекс
|4
|0
|13.
|Мурильо Джейсон
|2
|1
|14.
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|15.
|Хабот Юлиан
|1
|1
|16.
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|17.
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|19.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|20.
|Йосида Майя
|1
|0
|21.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|22.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|Сампдория
|3.45% (1)
|3.45% (1)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|34.48% (10)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: + = -Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона
Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче
Последние игры между собой
Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|59 - 25
|72
|2.
|Лацио
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|66 - 28
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|62 - 29
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|80 - 39
|57
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|53 - 38
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|7.
|Милан
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|36 - 37
|43
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|37 - 34
|42
|9.
|Парма
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|40 - 38
|39
|10.
|Кальяри
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|48 - 45
|39
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 46
|38
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|51 - 50
|37
|13.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 52
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|35 - 42
|31
|15.
|Сампдория
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|33 - 51
|29
|16.
|Удинезе
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|23 - 41
|28
|17.
|Дженоа
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 56
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|36 - 66
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|5
|4
|20
|23 - 50
|19
|20.
|Брешия
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 58
|18
Прогнозы на матч Лечче 1:2 Сампдория
Исход игры
Лечче
17.5% (25)
Ничья
41.3% (59)
Сампдория
41.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (57)
Меньше
59.29% (83)
Обе команды забьют
Да
75% (105)
Нет
25% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:2 Сампдория
24.5% (35)
0:1 Сампдория
10.5% (15)
1:0 Лечче
8.4% (12)
2:1 Лечче
7.7% (11)
1:3 Сампдория
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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