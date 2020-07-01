Прогнозы на матч Лечче 1:2 Сампдория

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Сампдория

44' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Г О О О О Л - Рамирес Гастон из команды Сампдория забивает с точки!

40' После проверки VAR судья не изменил решения - Сампдория пробьет пенальти!

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Меккарьелло Бьяджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Нехуэн Пас получил желтую карточку от судьи

36' Безумный фол. Нехуэн Пас грубо играет против соперника. Пострадал Рамирес Гастон

36' Сапонара Риккардо из команды Лечче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Фалько Филиппо из команды Лечче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

35' Удар от ворот произведет Лечче

35' Бонаццоли Федерико нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

34' Удар от ворот произведет Сампдория

34' Манкозу Марко из команды Лечче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Торсби Мортен наказан за толчок Нехуэн Пас

31' Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

31' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Сампдория

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Меккарьелло Бьяджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Тахцидис Панайотис из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

23' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Фалько Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Кальдерони Марко из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

22' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

19' Депаоли Фабио из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

19' О, нет. Из многообещающей позиции Коллей Омар из команды Сампдория наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

18' Тахцидис Панайотис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Донати Джулио получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Донати Джулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Тахцидис Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Рамирес Гастон из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

9' Барак Антонин из команды Лечче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Удар от ворот произведет Сампдория

8' Как она упустила момент!?! Донати Джулио имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

8' Плохо играет Йосида Майя - неудачный вынос, и мяч у соперниц

7' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Нехуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сампдория начинает с центра поля