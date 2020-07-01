Прогнозы на матч Болонья 1:1 Кальяри

Болонья
1:1
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Кальяри
15' Желтая карточкаСхаутен Йерди
19' Желтая карточкаТомиясу Такэхиро
25' Желтая карточкаКарбони Андреа
1:0
45' ГолБарроу Муса
1:1
46' ГолСимеоне Джованни
59' Желтая карточкаПеллегрини Лука
64' Желтая карточкаДейкс Митчелл
13
Бани
Маттиа
99
Барроу
Муса
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Ювара МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Гальяно ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
19'
25'
45'
1:0
46'
59'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орсолини Риккардо
|8
|0.22
|2.
|Паласио Родриго
|6
|0.16
|3.
|Сансоне Никола
|4 (3)
|0.11
|4.
|Бани Маттиа
|4
|0.11
|5.
|Сориано Роберто
|3
|0.08
|6.
|Поли Андреа
|2
|0.05
|7.
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.03
|9.
|Крейчи Ладислав
|1
|0.03
|10.
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|11.
|Сантандер Федерико
|1 (1)
|0.03
|12.
|М'Байе Ибрахим
|0
|0
|13.
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|14.
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|15.
|Денсвил Стефано
|0
|0
|16.
|Пас Нехуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|17 (4)
|0.46
|2.
|Симеоне Джованни
|10
|0.27
|3.
|Наингголан Раджа
|6
|0.16
|4.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|5.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|6.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|11.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|12.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|13.
|Рог Марко
|1
|0.03
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Чигарини Лука
|0
|0
|16.
|Ионице Артур
|0
|0
|17.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бани Маттиа
|12
|1
|2.
|Медель Гари
|8
|1
|3.
|Данило Ларанжера
|8
|1
|4.
|Схаутен Йерди
|6
|1
|5.
|Денсвил Стефано
|5
|1
|6.
|Томиясу Такэхиро
|6
|0
|7.
|Поли Андреа
|5
|0
|8.
|Сантандер Федерико
|5
|0
|9.
|Сансоне Никола
|5
|0
|10.
|М'Байе Ибрахим
|5
|0
|11.
|Сориано Роберто
|3
|1
|12.
|Паласио Родриго
|3
|0
|13.
|Дейкс Митчелл
|3
|0
|14.
|Орсолини Риккардо
|3
|0
|15.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|16.
|Дестро Маттиа
|2
|0
|17.
|Ольсен Андреас
|2
|0
|18.
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|19.
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|20.
|Крейчи Ладислав
|1
|0
|21.
|Домингес Николас
|1
|0
|22.
|Пас Нехуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|12
|0
|2.
|Пеллегрини Лука
|10
|0
|3.
|Чигарини Лука
|7
|1
|4.
|Пизакане Фабио
|6
|1
|5.
|Рог Марко
|7
|0
|6.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|7.
|Педро Жоао
|5
|0
|8.
|Чеппители Лука
|5
|0
|9.
|Ионице Артур
|4
|0
|10.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|11.
|Клаван Рагнар
|3
|0
|12.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|13.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|14.
|Кастро Лукас
|2
|0
|15.
|Перейро Гастон
|2
|0
|16.
|Матьелло Федерико
|2
|0
|17.
|Карбони Андреа
|2
|0
|18.
|Ольсен Робин
|0
|1
|19.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|20.
|Черри Альберто
|1
|0
|21.
|Фараго Паоло
|1
|0
|22.
|Пинна Симоне
|1
|0
|23.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|24.
|Олива Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|6.06% (2)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|27.27% (9)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|Кальяри
|6.98% (3)
|23.26% (10)
|9.3% (4)
|20.93% (9)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: + = -Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе
Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома
Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри
Последние игры между собой
Болонья: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Кальяри: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Болонья 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Кальяри Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Серия A Болонья 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Кубок Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|59 - 25
|72
|2.
|Лацио
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|66 - 28
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|62 - 29
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|80 - 39
|57
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|53 - 38
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|7.
|Парма
|1:0 Заявка
|29
|12
|6
|11
|39 - 35
|42
|8.
|Милан
|0:1 Заявка
|29
|12
|6
|11
|34 - 36
|42
|9.
|Кальяри
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|48 - 45
|39
|10.
|Верона
|0:1 Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 46
|38
|12.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|49 - 49
|37
|13.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 52
|31
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|29
|7
|10
|12
|34 - 40
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|23 - 41
|28
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|29
|7
|6
|16
|31 - 50
|27
|17.
|Дженоа
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 56
|26
|18.
|Лечче
|0:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 64
|26
|19.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|29
|6
|3
|20
|22 - 48
|21
|20.
|Брешия
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 58
|18
Прогнозы на матч Болонья 1:1 Кальяри
Исход игры
Болонья
56.7% (80)
Ничья
38.3% (54)
Кальяри
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
42.03% (58)
Меньше
57.97% (80)
Обе команды забьют
Да
71.74% (99)
Нет
28.26% (39)
Популярный счёт
2:1 Болонья
31.9% (45)
1:1 Ничья
29.1% (41)
1:0 Болонья
18.4% (26)
2:0 Болонья
5% (7)
2:2 Ничья
4.3% (6)
1:2 Кальяри
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.5% (5)
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