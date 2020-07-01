Прогнозы на матч Болонья 1:1 Кальяри

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Болонья
1:1
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
15' Желтая карточка
Схаутен Йерди
19' Желтая карточка
Томиясу Такэхиро
25' Желтая карточка
Карбони Андреа
1:0
45' Гол
Барроу Муса
1:1
46' Гол
Симеоне Джованни
59' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
64' Желтая карточка
Дейкс Митчелл
90'+7
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
13
Бани
Маттиа
35
Дейкс
Митчелл
21
Сориано
Роберто
5
Медель
Гари
30
Схаутен
Йерди
7
Орсолини
Риккардо
24
Паласио
Родриго
99
Барроу
Муса
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
23
Чеппители
Лука
36
Карбони
Андреа
3
Матьелло
Федерико
18
Нандес
Найтан
4
Наингголан
Раджа
6
Рог
Марко
33
Пеллегрини
Лука
10
Педро
Жоао
99
Симеоне
Джованни
Болонья
4-3-3
Кальяри
3-5-2

Ход матча

15'
Схаутен Йерди
 
19'
Томиясу Такэхиро
 
24'
 
Ликояннис Хараламбос
Чеппители Лука
25'
 
Карбони Андреа
45'
Барроу Муса
1:0
46'
1:1
Симеоне Джованни
(Наингголан Раджа)
59'
 
Пеллегрини Лука
64'
Дейкс Митчелл
 
65'
 
Пизакане Фабио
Валюкевич Себастьян
70'
Домингес Николас
Схаутен Йерди
 
71'
Крейчи Ладислав
Дейкс Митчелл
 
71'
Сансоне Никола
Паласио Родриго
 
78'
 
Ионице Артур
Пеллегрини Лука
90'
Сванберг Маттиас
Медель Гари
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 8 0.22
2. Паласио Родриго 6 0.16
3. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
4. Бани Маттиа 4 0.11
5. Сориано Роберто 3 0.08
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Джемаили Блерим 1 0.03
8. Ольсен Андреас 1 0.03
9. Крейчи Ладислав 1 0.03
10. Данило Ларанжера 1 0.03
11. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
12. М'Байе Ибрахим 0 0
13. Сванберг Маттиас 0 0
14. Томиясу Такэхиро 0 0
15. Денсвил Стефано 0 0
16. Пас Нехуэн 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 17 (4) 0.46
2. Симеоне Джованни 10 0.27
3. Наингголан Раджа 6 0.16
4. Нандес Найтан 2 0.05
5. Чеппители Лука 2 0.05
6. Кастро Лукас 2 0.05
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Олива Кристиан 1 0.03
9. Рагатцу Даниэле 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Пизакане Фабио 1 0.03
13. Рог Марко 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0
17. Ликояннис Хараламбос 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Медель Гари 8 1
3. Данило Ларанжера 8 1
4. Схаутен Йерди 6 1
5. Денсвил Стефано 5 1
6. Томиясу Такэхиро 6 0
7. Поли Андреа 5 0
8. Сантандер Федерико 5 0
9. Сансоне Никола 5 0
10. М'Байе Ибрахим 5 0
11. Сориано Роберто 3 1
12. Паласио Родриго 3 0
13. Дейкс Митчелл 3 0
14. Орсолини Риккардо 3 0
15. Джемаили Блерим 2 0
16. Дестро Маттиа 2 0
17. Ольсен Андреас 2 0
18. Скорупски Лукаш 2 0
19. Сванберг Маттиас 2 0
20. Крейчи Ладислав 1 0
21. Домингес Николас 1 0
22. Пас Нехуэн 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 12 0
2. Пеллегрини Лука 10 0
3. Чигарини Лука 7 1
4. Пизакане Фабио 6 1
5. Рог Марко 7 0
6. Наингголан Раджа 5 0
7. Педро Жоао 5 0
8. Чеппители Лука 5 0
9. Ионице Артур 4 0
10. Симеоне Джованни 4 0
11. Клаван Рагнар 3 0
12. Ликояннис Хараламбос 3 0
13. Каччаторе Фабрицио 1 1
14. Кастро Лукас 2 0
15. Перейро Гастон 2 0
16. Матьелло Федерико 2 0
17. Карбони Андреа 2 0
18. Ольсен Робин 0 1
19. Рагатцу Даниэле 1 0
20. Черри Альберто 1 0
21. Фараго Паоло 1 0
22. Пинна Симоне 1 0
23. Валюкевич Себастьян 1 0
24. Олива Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 6.06% (2) 18.18% (6) 18.18% (6) 27.27% (9) 15.15% (5) 15.15% (5)
 Кальяри 6.98% (3) 23.26% (10) 9.3% (4) 20.93% (9) 20.93% (9) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе
Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья
Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома
Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри

Последние игры между собой

Болонья: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Кальяри: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Кальяри 3:2 Болонья Серия A Болонья 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 0:0 Болонья Серия A
Болонья 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Кальяри Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Серия A Болонья 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Кубок Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 23 3 3 59 - 25 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Парма 1:0 Заявка 29 12 6 11 39 - 35 42
8. Милан 0:1 Заявка 29 12 6 11 34 - 36 42
9. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
10. Верона 0:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
11. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
12. Сассуоло 1:0 Заявка 29 10 7 12 49 - 49 37
13. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
14. Фиорентина 0:1 Заявка 29 7 10 12 34 - 40 31
15. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
16. Сампдория 0:0 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче 0:0 Заявка 29 6 8 15 35 - 64 26
19. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 29 6 3 20 22 - 48 21
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Болонья 56.7% (80)
X 38.3% (54)
Кальяри 5% (7)
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Прогнозы на матч Болонья 1:1 Кальяри

Исход игры
Болонья
56.7% (80)
Ничья
38.3% (54)
Кальяри
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
42.03% (58)
Меньше
57.97% (80)
Обе команды забьют
Да
71.74% (99)
Нет
28.26% (39)
Популярный счёт
2:1 Болонья
31.9% (45)
1:1 Ничья
29.1% (41)
1:0 Болонья
18.4% (26)
2:0 Болонья
5% (7)
2:2 Ничья
4.3% (6)
1:2 Кальяри
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.5% (5)
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