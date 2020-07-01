Прогнозы на матч Болонья 1:1 Кальяри

Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Сванберг Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' О, нет. Из многообещающей позиции Сванберг Маттиас из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

92' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Сансоне Никола наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

91' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Хорошо играет на выходе Краньо Алессио - мяч в ее руках

89' Сансоне Никола из команды Болонья плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

89' Барроу Муса разрезает оборону соперника отличным пасом

88' Сансоне Никола из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Сансоне Никола из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Сансоне Никола из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

83' Хорошая попытка от Орсолини Риккардо , был неплохой удар, но вратарь спас

83' Хорошие скиллы дриблинга показывает Орсолини Риккардо , обходя своих соперников

81' Удар от ворот произведет Кальяри

81' Пространство открывается для Барроу Муса , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

80' Сансоне Никола из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

80' Великолепное видение игры демонстрирует Томиясу Такэхиро из команды Болонья , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

77' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Симеоне Джованни из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Удар от ворот произведет Кальяри

75' Матч возобновлен

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Пеллегрини Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Пространство открывается для Барроу Муса , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

73' Великолепное видение игры демонстрирует Андреа Карбони из команды Кальяри , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

72' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Кальяри

70' Сориано Роберто из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Жуан Педро наказан за толчок Медель Гари

67' Наингголан Раджа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Жуан Педро нанес удар головой, но Скорупски Лукаш спокойно отбил мяч.

65' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Дейкс Митчелл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Валюкевич Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Валюкевич Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Рог Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Кальяри

60' Паласио Родриго из команды Болонья делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

60' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Пеллегрини Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Удар от ворот произведет Кальяри

59' Орсолини Риккардо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

57' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хороший удар издали нанес Жуан Педро, но отличный сейв сделал Скорупски Лукаш . Угловой.

56' Схаутен Йерди ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

56' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Орсолини Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Великолепное видение игры демонстрирует Сориано Роберто из команды Болонья , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

54' Удар от ворот произведет Кальяри

54' Паласио Родриго из команды Болонья делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

53' Сориано Роберто из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' О, нет. Из многообещающей позиции Матьелло Федерико из команды Кальяри наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

51' Жуан Педро наказан за толчок Данило Ларанжера

50' Удар от ворот произведет Кальяри

50' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Удар от ворот произведет Кальяри

49' Барроу Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Валюкевич Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кальяри будет все-таки засчитан.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

46' Плохо играет Данило Ларанжера - неудачный вынос, и мяч у соперниц