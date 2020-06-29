Салернитана
3:3
Конец матча
Стадион: Аречи
Кремонезе
0:1
6' ГолЦелар Жан
52' Желтая карточкаАрини Мариано
63' Желтая карточкаЛопес Вальтер
0:2
67' ГолЦелар Жан
71' Вторая желтая карточкаАрини Мариано
1:2
73' ПенальтиДзичек Патрик
76' Желтая карточкаПариджини Витторио
78' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
2:2
79' ГолДи Таккио Франческо
80' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
81' Красная карточкаЛомбарди Кристиано
2:3
86' ГолЦортеа Надир
3:3
90' ПенальтиДи Таккио Франческо
16
Каро
Андреас
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Эрто ТомасЗащитник
-
18 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентура Джампьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Полузащитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Целар ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
6'
0:1
52'
63'
67'
0:2
71'
73'
1:2
79'
86'
2:3
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 8
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джурич Милан
|10
|0.32
|2.
|Кийине Софиан
|8 (6)
|0.26
|3.
|Джаллоу Ламин
|6
|0.19
|4.
|Ломбарди Кристиано
|3
|0.1
|5.
|Гондо Седрик
|2
|0.06
|6.
|Ди Таккио Франческо
|2 (1)
|0.06
|7.
|Джаннетти Никколо
|2
|0.06
|8.
|Дзичек Патрик
|1 (1)
|0.03
|9.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.03
|10.
|Каро Андреас
|1
|0.03
|11.
|Мильорини Марко
|1
|0.03
|12.
|Фиренце Марко
|1
|0.03
|13.
|Майстро Фабио
|1
|0.03
|14.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|15.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|16.
|Черчи Алессио
|0
|0
|17.
|Ярошински Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паломби Симоне
|6
|0.19
|2.
|Пикколо Антонио
|3 (1)
|0.1
|3.
|Париджини Витторио
|3
|0.1
|4.
|Мильоре Франческо
|2
|0.06
|5.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.06
|6.
|Соддимо Данило
|2
|0.06
|7.
|Чофани Даниэль
|2
|0.06
|8.
|Могос Василе
|2
|0.06
|9.
|Чераволо Фабио
|2
|0.06
|10.
|Клейтон Машадо
|2
|0.06
|11.
|Целар Жан
|2
|0.06
|12.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|13.
|Дели Франческо
|1
|0.03
|14.
|Раванелли Лука
|1
|0.03
|15.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|16.
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|17.
|Вальцания Лука
|0
|0
|18.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|19.
|Арини Мариано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кийине Софиан
|10
|1
|2.
|Ярошински Павел
|9
|0
|3.
|Майстро Фабио
|9
|0
|4.
|Лопес Вальтер
|7
|0
|5.
|Ди Таккио Франческо
|7
|0
|6.
|Ломбарди Кристиано
|5
|1
|7.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|6
|0
|8.
|Гондо Седрик
|6
|0
|9.
|Каро Андреас
|6
|0
|10.
|Джаллоу Ламин
|5
|0
|11.
|Дзичек Патрик
|4
|0
|12.
|Мильорини Марко
|2
|1
|13.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|14.
|Фиренце Марко
|3
|0
|15.
|Джурич Милан
|2
|0
|16.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|17.
|Микай Алессандро
|2
|0
|18.
|Айя Рамзи
|1
|0
|19.
|Оджер Мозес
|1
|0
|20.
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|21.
|Каломбо Седрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арини Мариано
|8
|2
|2.
|Вальцания Лука
|9
|1
|3.
|Караччоло Антонио
|8
|0
|4.
|Терранова Эмануэле
|5
|1
|5.
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|6.
|Клейтон Машадо
|4
|1
|7.
|Мильоре Франческо
|5
|0
|8.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|9.
|Дели Франческо
|4
|0
|10.
|Кингсли Майкл
|4
|0
|11.
|Пикколо Антонио
|3
|0
|12.
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|13.
|Раванелли Лука
|3
|0
|14.
|Могос Василе
|1
|1
|15.
|Чераволо Фабио
|2
|0
|16.
|Париджини Витторио
|2
|0
|17.
|Бултам Реда
|2
|0
|18.
|Соддимо Данило
|1
|0
|19.
|Чофани Даниэль
|1
|0
|20.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|21.
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|8.33% (3)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|27.78% (10)
|Кремонезе
|25% (8)
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция
Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе
Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|31
|22
|8
|1
|55 - 15
|74
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|48 - 34
|52
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|40 - 32
|52
|4.
|Специя
|1:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|45 - 34
|51
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|33 - 25
|49
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|31
|13
|8
|10
|37 - 37
|47
|7.
|Салернитана
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 37
|44
|8.
|Кьево
|0:0 Заявка
|31
|10
|13
|8
|36 - 31
|43
|9.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 38
|42
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 35
|42
|11.
|Пиза
|1:1 Заявка
|31
|10
|11
|10
|39 - 38
|41
|12.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 37
|40
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 47
|39
|14.
|Венеция
|2:0 Заявка
|31
|9
|12
|10
|30 - 34
|39
|15.
|Юве Стабия
|0:0 Заявка
|31
|10
|7
|14
|38 - 49
|37
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 39
|34
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 47
|33
|18.
|Трапани
|2:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|36 - 53
|32
|19.
|Козенца
|1:2 Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 38
|30
|20.
|Ливорно
|0:2 Заявка
|31
|5
|6
|20
|26 - 51
|21