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Салернитана
3:3
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
6' Гол
Целар Жан
52' Желтая карточка
Арини Мариано
63' Желтая карточка
Лопес Вальтер
0:2
67' Гол
Целар Жан
71' Вторая желтая карточка
Арини Мариано
1:2
73' Пенальти
Дзичек Патрик
76' Желтая карточка
Париджини Витторио
78' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
2:2
79' Гол
Ди Таккио Франческо
80' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
81' Красная карточка
Ломбарди Кристиано
2:3
86' Гол
Цортеа Надир
3:3
90' Пенальти
Ди Таккио Франческо
90'+9
12
Микай
Алессандро
16
Каро
Андреас
4
Мильорини
Марко
24
Ярошински
Павел
25
Ломбарди
Кристиано
23
Майстро
Фабио
27
Дзичек
Патрик
14
Ди
Таккио
Франческо
3
Лопес
Вальтер
11
Джурич
Милан
32
Джаннетти
Никколо
1
Равалья
Никола
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
21
Цортеа
Надир
4
Арини
Мариано
14
Могос
Василе
5
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
27
Целар
Жан
9
Чофани
Даниэль
Салернитана
3-5-2
Кремонезе
4-1-4-1

Ход матча

6'
0:1
Целар Жан
52'
 
Арини Мариано
62'
Гондо Седрик
Джурич Милан
 
62'
Джаллоу Ламин
Майстро Фабио
 
63'
Лопес Вальтер
 
67'
0:2
Целар Жан
71'
 
Арини Мариано
73'
Дзичек Патрик
1:2
74'
 
Париджини Витторио
Чофани Даниэль
74'
 
Крешенци Алессандро
Могос Василе
76'
 
Париджини Витторио
76'
Черчи Алессио
Джаннетти Никколо
 
76'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Дзичек Патрик
 
78'
Ди Таккио Франческо
 
79'
Ди Таккио Франческо
(Лопес Вальтер)
2:2
80'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
81'
Ломбарди Кристиано
 
86'
2:3
Цортеа Надир
(Раванелли Лука)
88'
 
Клейтон Машадо
Цортеа Надир
88'
 
Кастаньетти Микеле
Целар Жан
90'
Ди Таккио Франческо
3:3

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 8
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джурич Милан 10 0.32
2. Кийине Софиан 8 (6) 0.26
3. Джаллоу Ламин 6 0.19
4. Ломбарди Кристиано 3 0.1
5. Гондо Седрик 2 0.06
6. Ди Таккио Франческо 2 (1) 0.06
7. Джаннетти Никколо 2 0.06
8. Дзичек Патрик 1 (1) 0.03
9. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.03
10. Каро Андреас 1 0.03
11. Мильорини Марко 1 0.03
12. Фиренце Марко 1 0.03
13. Майстро Фабио 1 0.03
14. Чичерелли Эмануэле 0 0
15. Лопес Вальтер 0 0
16. Черчи Алессио 0 0
17. Ярошински Павел 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.19
2. Пикколо Антонио 3 (1) 0.1
3. Париджини Витторио 3 0.1
4. Мильоре Франческо 2 0.06
5. Кастаньетти Микеле 2 0.06
6. Соддимо Данило 2 0.06
7. Чофани Даниэль 2 0.06
8. Могос Василе 2 0.06
9. Чераволо Фабио 2 0.06
10. Клейтон Машадо 2 0.06
11. Целар Жан 2 0.06
12. Бьянкетти Маттео 1 0.03
13. Дели Франческо 1 0.03
14. Раванелли Лука 1 0.03
15. Гаэтано Джанлука 1 0.03
16. Цортеа Надир 1 0.03
17. Вальцания Лука 0 0
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Арини Мариано 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Кийине Софиан 10 1
2. Ярошински Павел 9 0
3. Майстро Фабио 9 0
4. Лопес Вальтер 7 0
5. Ди Таккио Франческо 7 0
6. Ломбарди Кристиано 5 1
7. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 6 0
8. Гондо Седрик 6 0
9. Каро Андреас 6 0
10. Джаллоу Ламин 5 0
11. Дзичек Патрик 4 0
12. Мильорини Марко 2 1
13. Джаннетти Никколо 3 0
14. Фиренце Марко 3 0
15. Джурич Милан 2 0
16. Чичерелли Эмануэле 2 0
17. Микай Алессандро 2 0
18. Айя Рамзи 1 0
19. Оджер Мозес 1 0
20. Биллонг Жан-Клод 1 0
21. Каломбо Седрик 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Арини Мариано 8 2
2. Вальцания Лука 9 1
3. Караччоло Антонио 8 0
4. Терранова Эмануэле 5 1
5. Кастаньетти Микеле 6 0
6. Клейтон Машадо 4 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Бьянкетти Маттео 4 0
9. Дели Франческо 4 0
10. Кингсли Майкл 4 0
11. Пикколо Антонио 3 0
12. Густафссон Самуэль 3 0
13. Раванелли Лука 3 0
14. Могос Василе 1 1
15. Чераволо Фабио 2 0
16. Париджини Витторио 2 0
17. Бултам Реда 2 0
18. Соддимо Данило 1 0
19. Чофани Даниэль 1 0
20. Гаэтано Джанлука 1 0
21. Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 8.33% (3) 8.33% (3) 22.22% (8) 13.89% (5) 19.44% (7) 27.78% (10)
 Кремонезе 25% (8) 18.75% (6) 6.25% (2) 15.63% (5) 12.5% (4) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция
Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе
Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Кремонезе 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 2:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:0 Салернитана Серия B Кремонезе 1:1 Салернитана Серия B
Салернитана 1:1 Кремонезе Серия B Салернитана 2:1 Кремонезе Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 Заявка 31 22 8 1 55 - 15 74
2. Кротоне 0:0 Заявка 31 15 7 9 48 - 34 52
3. Читтаделла 1:0 Заявка 31 15 7 9 40 - 32 52
4. Специя 1:1 Заявка 31 14 9 8 45 - 34 51
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 31 13 10 8 33 - 25 49
6. Порденоне 0:0 Заявка 31 13 8 10 37 - 37 47
7. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
8. Кьево 0:0 Заявка 31 10 13 8 36 - 31 43
9. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 31 11 9 11 37 - 38 42
10. Эмполи 0:0 Заявка 31 10 12 9 33 - 35 42
11. Пиза 1:1 Заявка 31 10 11 10 39 - 38 41
12. Перуджа 0:1 Заявка 31 11 7 13 30 - 37 40
13. Пескара 0:0 Заявка 31 11 6 14 42 - 47 39
14. Венеция 2:0 Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия 0:0 Заявка 31 10 7 14 38 - 49 37
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи 0:0 Заявка 31 9 6 16 38 - 47 33
18. Трапани 2:1 Заявка 31 7 11 13 36 - 53 32
19. Козенца 1:2 Заявка 31 7 9 15 34 - 38 30
20. Ливорно 0:2 Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Целар Жан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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