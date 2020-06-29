  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Кротоне
0'
33' Желтая карточка
Стеллоне Роберто
41' Желтая карточка
Курадо Маркос
47'
33
Леали
Никола
4
Феригра
Эрик
2
Валентини
Науэль
3
Раньери
Лука
28
Андреони
Кристиан
19
Падоин
Симоне
30
Брлек
Петар
17
Серникола
Леонардо
38
Морозини
Леонардо
9
Скамачча
Джанлука
11
Нинкович
Никола
1
Кордац
Алекс
2
Курадо
Маркос
34
Марроне
Лука
3
Куомо
Джузеппе
7
Мустаккьо
Маттиа
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
17
Молина
Сальваторе
30
Мессьяс
Жуниор
9
Арментерос
Самуэль
Асколи
3-4-1-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

33'
Стеллоне Роберто
 
41'
 
Курадо Маркос
46'
Тротта Марселло
Нинкович Никола
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 8 0.26
2. Нинкович Никола 6 (1) 0.19
3. Да Крус Алессио 5 (1) 0.16
4. Морозини Леонардо 5 0.16
5. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.1
6. Кавион Микеле 2 0.06
7. Тротта Марселло 2 0.06
8. Джербо Альберто 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Пучино Раффаэле 1 0.03
12. Чаджиа Мутир 1 0.03
13. Петруччи Давиде 0 0
14. Брлек Петар 0 0
15. Андреони Кристиан 0 0
16. Пиччинокки Марио 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 13 (3) 0.42
2. Бенали Ахмед 7 0.23
3. Крочата Джованни 5 0.16
4. Мустаккьо Маттиа 3 0.1
5. Мессьяс Жуниор 3 0.1
6. Арментерос Самуэль 3 0.1
7. Марроне Лука 3 0.1
8. Големич Владимир 3 0.1
9. Маццотта Антонио 2 0.06
10. Молина Сальваторе 1 0.03
11. Дзанеллато Никколо 1 0.03
12. Куомо Джузеппе 1 0.03
13. Лопес Макси 1 (1) 0.03
14. Барберис Андреа 0 0
15. Джильотти Гийом 0 0
16. Налини Андреа 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 11 0
2. Трояно Микеле 8 1
3. Нинкович Никола 7 1
4. Джербо Альберто 8 0
5. Да Крус Алессио 2 3
6. Петруччи Давиде 4 1
7. Падоин Симоне 5 0
8. Броско Риккардо 5 0
9. Кавион Микеле 5 0
10. Пучино Раффаэле 4 0
11. Брлек Петар 4 0
12. Андреони Кристиан 2 1
13. Ардеманьи Маттео 3 0
14. Скамачча Джанлука 3 0
15. Серникола Леонардо 3 0
16. Валентини Науэль 2 0
17. Леали Никола 2 0
18. Эрамо Мирко 2 0
19. Пиччинокки Марио 2 0
20. Чаджиа Мутир 2 0
21. Стеллоне Роберто 1 0
22. Тротта Марселло 1 0
23. Морозини Леонардо 1 0
24. Раньери Лука 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 9 0
2. Мессьяс Жуниор 6 1
3. Молина Сальваторе 5 1
4. Дзанеллато Никколо 4 1
5. Барберис Андреа 5 0
6. Сими Нванкво 5 0
7. Крочата Джованни 5 0
8. Джильотти Гийом 3 1
9. Големич Владимир 3 1
10. Мустаккьо Маттиа 4 0
11. Бенали Ахмед 4 0
12. Куомо Джузеппе 3 0
13. Курадо Маркос 2 0
14. Сполли Николас 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Видо Лука 1 0
18. Янкович Марко 1 0
19. Руджьеро Цак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 12.5% (4) 15.63% (5) 25% (8) 15.63% (5) 15.63% (5) 15.63% (5)
 Кротоне 14.63% (6) 26.83% (11) 19.51% (8) 19.51% (8) 4.88% (2) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: + = -
Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи
Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи
Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза
Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа

Последние игры между собой

Асколи: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Кротоне: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Кротоне 3:1 Асколи Серия B Кротоне 3:0 Асколи Серия B Асколи 3:2 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Асколи Серия B
Асколи 0:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Асколи Серия B Асколи 2:0 Кротоне Серия B Асколи 3:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Асколи Серия B Кротоне 1:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Асколи Серия B Асколи 3:1 Кротоне Серия B Асколи 3:1 Кротоне Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 Заявка 31 22 8 1 55 - 15 74
2. Кротоне 0:0 Заявка 31 15 7 9 48 - 34 52
3. Читтаделла 1:0 Заявка 31 15 7 9 40 - 32 52
4. Специя 1:1 Заявка 31 14 9 8 45 - 34 51
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 31 13 10 8 33 - 25 49
6. Порденоне 0:0 Заявка 31 13 8 10 37 - 37 47
7. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
8. Кьево 0:0 Заявка 31 10 13 8 36 - 31 43
9. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 31 11 9 11 37 - 38 42
10. Эмполи 0:0 Заявка 31 10 12 9 33 - 35 42
11. Пиза 1:1 Заявка 31 10 11 10 39 - 38 41
12. Перуджа 0:1 Заявка 31 11 7 13 30 - 37 40
13. Пескара 0:0 Заявка 31 11 6 14 42 - 47 39
14. Венеция 2:0 Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия 0:0 Заявка 31 10 7 14 38 - 49 37
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи 0:0 Заявка 31 9 6 16 38 - 47 33
18. Трапани 2:1 Заявка 31 7 11 13 36 - 53 32
19. Козенца 1:2 Заявка 31 7 9 15 34 - 38 30
20. Ливорно 0:2 Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Курадо Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Асколи 0:0 Кротоне онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 