Асколи
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Кротоне
33' Желтая карточкаСтеллоне Роберто
41' Желтая карточкаКурадо Маркос
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Руджьеро ЦакНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
20 Лопес МаксиНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Ход матча
33'
41'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 9
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|8
|0.26
|2.
|Нинкович Никола
|6 (1)
|0.19
|3.
|Да Крус Алессио
|5 (1)
|0.16
|4.
|Морозини Леонардо
|5
|0.16
|5.
|Ардеманьи Маттео
|3 (1)
|0.1
|6.
|Кавион Микеле
|2
|0.06
|7.
|Тротта Марселло
|2
|0.06
|8.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|9.
|Трояно Микеле
|1
|0.03
|10.
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|11.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|12.
|Чаджиа Мутир
|1
|0.03
|13.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|14.
|Брлек Петар
|0
|0
|15.
|Андреони Кристиан
|0
|0
|16.
|Пиччинокки Марио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|13 (3)
|0.42
|2.
|Бенали Ахмед
|7
|0.23
|3.
|Крочата Джованни
|5
|0.16
|4.
|Мустаккьо Маттиа
|3
|0.1
|5.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.1
|6.
|Арментерос Самуэль
|3
|0.1
|7.
|Марроне Лука
|3
|0.1
|8.
|Големич Владимир
|3
|0.1
|9.
|Маццотта Антонио
|2
|0.06
|10.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|11.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|12.
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|13.
|Лопес Макси
|1 (1)
|0.03
|14.
|Барберис Андреа
|0
|0
|15.
|Джильотти Гийом
|0
|0
|16.
|Налини Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гравильон Эндрю
|11
|0
|2.
|Трояно Микеле
|8
|1
|3.
|Нинкович Никола
|7
|1
|4.
|Джербо Альберто
|8
|0
|5.
|Да Крус Алессио
|2
|3
|6.
|Петруччи Давиде
|4
|1
|7.
|Падоин Симоне
|5
|0
|8.
|Броско Риккардо
|5
|0
|9.
|Кавион Микеле
|5
|0
|10.
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|11.
|Брлек Петар
|4
|0
|12.
|Андреони Кристиан
|2
|1
|13.
|Ардеманьи Маттео
|3
|0
|14.
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|15.
|Серникола Леонардо
|3
|0
|16.
|Валентини Науэль
|2
|0
|17.
|Леали Никола
|2
|0
|18.
|Эрамо Мирко
|2
|0
|19.
|Пиччинокки Марио
|2
|0
|20.
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|21.
|Стеллоне Роберто
|1
|0
|22.
|Тротта Марселло
|1
|0
|23.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|24.
|Раньери Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|9
|0
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|1
|3.
|Молина Сальваторе
|5
|1
|4.
|Дзанеллато Никколо
|4
|1
|5.
|Барберис Андреа
|5
|0
|6.
|Сими Нванкво
|5
|0
|7.
|Крочата Джованни
|5
|0
|8.
|Джильотти Гийом
|3
|1
|9.
|Големич Владимир
|3
|1
|10.
|Мустаккьо Маттиа
|4
|0
|11.
|Бенали Ахмед
|4
|0
|12.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|13.
|Курадо Маркос
|2
|0
|14.
|Сполли Николас
|1
|0
|15.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|16.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|17.
|Видо Лука
|1
|0
|18.
|Янкович Марко
|1
|0
|19.
|Руджьеро Цак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|25% (8)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|Кротоне
|14.63% (6)
|26.83% (11)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|4.88% (2)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: + = -Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи
Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза
Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа
Последние игры между собой
Асколи: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Кротоне: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|31
|22
|8
|1
|55 - 15
|74
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|48 - 34
|52
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|40 - 32
|52
|4.
|Специя
|1:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|45 - 34
|51
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|33 - 25
|49
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|31
|13
|8
|10
|37 - 37
|47
|7.
|Салернитана
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 37
|44
|8.
|Кьево
|0:0 Заявка
|31
|10
|13
|8
|36 - 31
|43
|9.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 38
|42
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 35
|42
|11.
|Пиза
|1:1 Заявка
|31
|10
|11
|10
|39 - 38
|41
|12.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 37
|40
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 47
|39
|14.
|Венеция
|2:0 Заявка
|31
|9
|12
|10
|30 - 34
|39
|15.
|Юве Стабия
|0:0 Заявка
|31
|10
|7
|14
|38 - 49
|37
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 39
|34
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 47
|33
|18.
|Трапани
|2:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|36 - 53
|32
|19.
|Козенца
|1:2 Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 38
|30
|20.
|Ливорно
|0:2 Заявка
|31
|5
|6
|20
|26 - 51
|21