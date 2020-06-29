  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
1:1
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
33' Желтая карточка
Стеллоне Роберто
41' Желтая карточка
Курадо Маркос
48' Желтая карточка
Феригра Эрик
0:1
60' Гол
Барберис Андреа
63' Желтая карточка
Крочата Джованни
65' Желтая карточка
Эрамо Мирко
69' Желтая карточка
Раньери Лука
76' Желтая карточка
Трояно Микеле
1:1
78' Гол
Тротта Марселло
90'+5
33
Леали
Никола
4
Феригра
Эрик
2
Валентини
Науэль
3
Раньери
Лука
28
Андреони
Кристиан
19
Падоин
Симоне
30
Брлек
Петар
17
Серникола
Леонардо
38
Морозини
Леонардо
9
Скамачча
Джанлука
11
Нинкович
Никола
1
Кордац
Алекс
2
Курадо
Маркос
34
Марроне
Лука
3
Куомо
Джузеппе
7
Мустаккьо
Маттиа
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
17
Молина
Сальваторе
30
Мессьяс
Жуниор
9
Арментерос
Самуэль
Асколи
3-4-1-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

33'
Стеллоне Роберто
 
41'
 
Курадо Маркос
46'
Тротта Марселло
Нинкович Никола
 
48'
Феригра Эрик
 
59'
Эрамо Мирко
Морозини Леонардо
 
60'
 
Сими Нванкво
Арментерос Самуэль
60'
 
Эванс Жан-Ламбер
Мустаккьо Маттиа
60'
0:1
Барберис Андреа
63'
 
Крочата Джованни
65'
Эрамо Мирко
 
68'
Трояно Микеле
Валентини Науэль
 
69'
Раньери Лука
 
75'
Петруччи Давиде
Брлек Петар
 
75'
Пинту Диогу
Падоин Симоне
 
76'
Трояно Микеле
 
78'
Тротта Марселло
1:1
87'
 
Лопес Макси
Крочата Джованни

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 14
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 8 0.26
2. Нинкович Никола 6 (1) 0.19
3. Да Крус Алессио 5 (1) 0.16
4. Морозини Леонардо 5 0.16
5. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.1
6. Тротта Марселло 3 0.1
7. Кавион Микеле 2 0.06
8. Джербо Альберто 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Пучино Раффаэле 1 0.03
12. Чаджиа Мутир 1 0.03
13. Петруччи Давиде 0 0
14. Брлек Петар 0 0
15. Андреони Кристиан 0 0
16. Пиччинокки Марио 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 13 (3) 0.42
2. Бенали Ахмед 7 0.23
3. Крочата Джованни 5 0.16
4. Мустаккьо Маттиа 3 0.1
5. Мессьяс Жуниор 3 0.1
6. Арментерос Самуэль 3 0.1
7. Марроне Лука 3 0.1
8. Големич Владимир 3 0.1
9. Маццотта Антонио 2 0.06
10. Молина Сальваторе 1 0.03
11. Барберис Андреа 1 0.03
12. Дзанеллато Никколо 1 0.03
13. Куомо Джузеппе 1 0.03
14. Лопес Макси 1 (1) 0.03
15. Джильотти Гийом 0 0
16. Налини Андреа 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 11 0
2. Трояно Микеле 9 1
3. Нинкович Никола 7 1
4. Джербо Альберто 8 0
5. Да Крус Алессио 2 3
6. Петруччи Давиде 4 1
7. Падоин Симоне 5 0
8. Броско Риккардо 5 0
9. Кавион Микеле 5 0
10. Пучино Раффаэле 4 0
11. Брлек Петар 4 0
12. Андреони Кристиан 2 1
13. Ардеманьи Маттео 3 0
14. Эрамо Мирко 3 0
15. Скамачча Джанлука 3 0
16. Серникола Леонардо 3 0
17. Валентини Науэль 2 0
18. Леали Никола 2 0
19. Пиччинокки Марио 2 0
20. Чаджиа Мутир 2 0
21. Раньери Лука 2 0
22. Стеллоне Роберто 1 0
23. Тротта Марселло 1 0
24. Морозини Леонардо 1 0
25. Феригра Эрик 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 9 0
2. Мессьяс Жуниор 6 1
3. Молина Сальваторе 5 1
4. Крочата Джованни 6 0
5. Дзанеллато Никколо 4 1
6. Барберис Андреа 5 0
7. Сими Нванкво 5 0
8. Джильотти Гийом 3 1
9. Големич Владимир 3 1
10. Мустаккьо Маттиа 4 0
11. Бенали Ахмед 4 0
12. Куомо Джузеппе 3 0
13. Курадо Маркос 2 0
14. Сполли Николас 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Видо Лука 1 0
18. Янкович Марко 1 0
19. Руджьеро Цак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 12.12% (4) 15.15% (5) 24.24% (8) 15.15% (5) 15.15% (5) 18.18% (6)
 Кротоне 14.29% (6) 26.19% (11) 19.05% (8) 21.43% (9) 4.76% (2) 14.29% (6)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: + = -
Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи
Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи
Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза
Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа

Последние игры между собой

Асколи: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Кротоне: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Кротоне 3:1 Асколи Серия B Кротоне 3:0 Асколи Серия B Асколи 3:2 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Асколи Серия B
Асколи 0:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Асколи Серия B Асколи 2:0 Кротоне Серия B Асколи 3:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Асколи Серия B Кротоне 1:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Асколи Серия B Асколи 3:1 Кротоне Серия B Асколи 3:1 Кротоне Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 31 23 7 1 56 - 15 76
2. Кротоне Заявка 31 15 7 9 49 - 35 52
3. Читтаделла Заявка 31 15 7 9 41 - 32 52
4. Специя Заявка 31 14 8 9 45 - 35 50
5. Порденоне Заявка 31 14 7 10 39 - 37 49
6. Фрозиноне Заявка 31 13 9 9 33 - 27 48
7. Кьево Заявка 31 11 12 8 38 - 31 45
8. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
9. Пиза Заявка 31 11 10 10 40 - 38 43
10. Эмполи Заявка 31 10 12 9 34 - 36 42
11. Виртус Энтелла Заявка 31 11 8 12 37 - 40 41
12. Перуджа Заявка 31 11 7 13 30 - 38 40
13. Пескара Заявка 31 11 6 14 43 - 48 39
14. Венеция Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия Заявка 31 10 6 15 38 - 50 36
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи Заявка 31 9 6 16 39 - 48 33
18. Козенца Заявка 31 7 10 14 35 - 38 31
19. Трапани Заявка 31 6 12 13 36 - 54 30
20. Ливорно Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Курадо Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Асколи 1:1 Кротоне онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 