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  3. Италия
Козенца
1:2
Второй тайм: 49'

Стадион:
Трапани
0'
19' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
0:1
20' Пенальти
Тогордо Антони
24' Желтая карточка
Пальяруло Лука
0:1
24' Не забитый пенальти
Бруччини Мирко
0:2
37' Гол
Дальмонте Никола
1:2
40' Гол
Баэс Хайме
49'
33
Перина
Пьетро
4
Капела
Анибал
14
Скьяви
Раффаэле
18
Леджиттимо
Маттео
15
Касасола
Тиаго
6
Бро
Жереми
21
Бруччини
Мирко
27
Биттанте
Лука
17
Машаш
Зинедин
32
Баэс
Хайме
9
Асенсио
Рауль
12
Карнесекки
Марко
31
Пиррелло
Роберто
18
Буонджорно
Алессандро
4
Пальяруло
Лука
23
Купиш
Томаш
28
Колпани
Андреа
10
Кулибали
Мамаду
37
Грильо
Фаусто
5
Тогордо
Антони
26
Пищек
Филип
34
Дальмонте
Никола
Козенца
3-4-2-1
Трапани
3-4-1-2

Ход матча

19'
Скьяви Раффаэле
 
20'
0:1
Тогордо Антони
24'
 
Пальяруло Лука
24'
Бруччини Мирко
0:1
37'
0:2
Дальмонте Никола
40'
Баэс Хайме
(Касасола Тиаго)
1:2
46'
Ривьер Эммануэль
Машаш Зинедин
 
46'
Шаудоне Даниэле
Бруччини Мирко
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 8 0.26
2. Бруччини Мирко 6 (2) 0.19
3. Асенсио Рауль 5 0.16
4. Баэс Хайме 4 0.13
5. Шаудоне Даниэле 3 0.1
6. Пьерини Николас 3 0.1
7. Карретта Мирко 2 0.06
8. Машаш Зинедин 1 0.03
9. Лазаар Ашраф 1 0.03
10. Бро Жереми 1 0.03
11. Касасола Тиаго 0 0
12. Презиосо Марио 0 0
13. Биттанте Лука 0 0
14. Д'Орацио Томмазо 0 0
15. Коне Бенджамин 0 0
Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 16 (1) 0.52
2. Тогордо Антони 7 (4) 0.23
3. Луперини Грегорио 3 0.1
4. Фелице Эвакуо 2 0.06
5. Москати Марко 2 0.06
6. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
7. Нзола М'Бала 1 0.03
8. Ферретти Даниэле 1 0.03
9. Дальмонте Никола 1 0.03
10. Кулибали Мамаду 1 0.03
11. Пищек Филип 0 0
12. Дель Прете Лоренцо 0 0
13. Страндберг Стефан 0 0
14. Якимовски Никола 0 0
15. Корапи Франческо 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Идда Риккардо 8 1
2. Кануте Франк 6 1
3. Шаудоне Даниэле 4 2
4. Бруччини Мирко 7 0
5. Монако Сальваторе 6 0
6. Капела Анибал 4 1
7. Перина Пьетро 5 0
8. Д'Орацио Томмазо 5 0
9. Леджиттимо Маттео 4 0
10. Скьяви Раффаэле 3 0
11. Ривьер Эммануэль 3 0
12. Корси Анджело 3 0
13. Греко Леандро 2 0
14. Биттанте Лука 2 0
15. Баэс Хайме 2 0
16. Касасола Тиаго 2 0
17. Презиосо Марио 2 0
18. Коне Бенджамин 2 0
19. Асенсио Рауль 0 1
20. Литтери Джанлука 1 0
21. Карретта Мирко 1 0
22. Лазаар Ашраф 1 0
23. Машаш Зинедин 1 0
24. Бро Жереми 1 0
25. Пьерини Николас 1 0
Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 13 1
2. Пальяруло Лука 5 1
3. Грильо Фаусто 5 1
4. Форнасьер Микеле 6 0
5. Петтинари Стефано 5 0
6. Луперини Грегорио 5 0
7. Алой Сальваторе 5 0
8. Тогордо Антони 5 0
9. Страндберг Стефан 1 2
10. Бьябьяни Джонатан 4 0
11. Дель Прете Лоренцо 4 0
12. Нзола М'Бала 2 1
13. Купиш Томаш 2 0
14. Скалья Луиджи Альберто 2 0
15. Якимовски Никола 2 0
16. Москати Марко 2 0
17. Кулибали Мамаду 2 0
18. Колпани Андреа 2 0
19. Фелице Эвакуо 1 0
20. Тулли Джакомо 1 0
21. Оджер Мозес 1 0
22. Ферретти Даниэле 1 0
23. Дальмонте Никола 1 0
24. Пищек Филип 1 0
25. Дини Андреа 1 0
26. Буонджорно Алессандро 1 0
27. Кандела Антонио 1 0
28. Карнесекки Марко 1 0
29. Кристиан Каус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 16.13% (5) 19.35% (6) 29.03% (9) 16.13% (5) 19.35% (6) 0
 Трапани 3.13% (1) 21.88% (7) 31.25% (10) 9.38% (3) 25% (8) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла
Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе
Трапани Последние 20 матчей: + = -
Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла
Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани

Последние игры между собой

Козенца: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Трапани: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Трапани 2:2 Козенца Серия B Трапани 1:2 Козенца Кубок Трапани 0:2 Козенца Серия C Козенца 2:1 Трапани Серия C
Козенца 4:2 Трапани Серия C Трапани 1:2 Козенца Серия C
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 Заявка 31 22 8 1 55 - 15 74
2. Кротоне 0:0 Заявка 31 15 7 9 48 - 34 52
3. Читтаделла 1:0 Заявка 31 15 7 9 40 - 32 52
4. Специя 1:1 Заявка 31 14 9 8 45 - 34 51
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 31 13 10 8 33 - 25 49
6. Порденоне 0:0 Заявка 31 13 8 10 37 - 37 47
7. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
8. Кьево 0:0 Заявка 31 10 13 8 36 - 31 43
9. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 31 11 9 11 37 - 38 42
10. Эмполи 0:0 Заявка 31 10 12 9 33 - 35 42
11. Пиза 1:1 Заявка 31 10 11 10 39 - 38 41
12. Перуджа 0:1 Заявка 31 11 7 13 30 - 37 40
13. Пескара 0:0 Заявка 31 11 6 14 42 - 47 39
14. Венеция 2:0 Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия 0:0 Заявка 31 10 7 14 38 - 49 37
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи 0:0 Заявка 31 9 6 16 38 - 47 33
18. Трапани 2:1 Заявка 31 7 11 13 36 - 53 32
19. Козенца 1:2 Заявка 31 7 9 15 34 - 38 30
20. Ливорно 0:2 Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
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