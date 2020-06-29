Козенца
1:2
Второй тайм: 49'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Трапани
19' Желтая карточкаСкьяви Раффаэле
0:1
20' ПенальтиТогордо Антони
24' Желтая карточкаПальяруло Лука
0:1
24' Не забитый пенальтиБруччини Мирко
0:2
37' ГолДальмонте Никола
1:2
40' ГолБаэс Хайме
32
Баэс
Хайме
23
Купиш
Томаш
26
Пищек
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
19'
20'
0:1
24'
24'
0:1
37'
0:2
40'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|8
|0.26
|2.
|Бруччини Мирко
|6 (2)
|0.19
|3.
|Асенсио Рауль
|5
|0.16
|4.
|Баэс Хайме
|4
|0.13
|5.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0.1
|6.
|Пьерини Николас
|3
|0.1
|7.
|Карретта Мирко
|2
|0.06
|8.
|Машаш Зинедин
|1
|0.03
|9.
|Лазаар Ашраф
|1
|0.03
|10.
|Бро Жереми
|1
|0.03
|11.
|Касасола Тиаго
|0
|0
|12.
|Презиосо Марио
|0
|0
|13.
|Биттанте Лука
|0
|0
|14.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|15.
|Коне Бенджамин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|16 (1)
|0.52
|2.
|Тогордо Антони
|7 (4)
|0.23
|3.
|Луперини Грегорио
|3
|0.1
|4.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.06
|5.
|Москати Марко
|2
|0.06
|6.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|7.
|Нзола М'Бала
|1
|0.03
|8.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|9.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|10.
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|11.
|Пищек Филип
|0
|0
|12.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|13.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|14.
|Якимовски Никола
|0
|0
|15.
|Корапи Франческо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Идда Риккардо
|8
|1
|2.
|Кануте Франк
|6
|1
|3.
|Шаудоне Даниэле
|4
|2
|4.
|Бруччини Мирко
|7
|0
|5.
|Монако Сальваторе
|6
|0
|6.
|Капела Анибал
|4
|1
|7.
|Перина Пьетро
|5
|0
|8.
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|9.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|10.
|Скьяви Раффаэле
|3
|0
|11.
|Ривьер Эммануэль
|3
|0
|12.
|Корси Анджело
|3
|0
|13.
|Греко Леандро
|2
|0
|14.
|Биттанте Лука
|2
|0
|15.
|Баэс Хайме
|2
|0
|16.
|Касасола Тиаго
|2
|0
|17.
|Презиосо Марио
|2
|0
|18.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|19.
|Асенсио Рауль
|0
|1
|20.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|21.
|Карретта Мирко
|1
|0
|22.
|Лазаар Ашраф
|1
|0
|23.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|24.
|Бро Жереми
|1
|0
|25.
|Пьерини Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|13
|1
|2.
|Пальяруло Лука
|5
|1
|3.
|Грильо Фаусто
|5
|1
|4.
|Форнасьер Микеле
|6
|0
|5.
|Петтинари Стефано
|5
|0
|6.
|Луперини Грегорио
|5
|0
|7.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|8.
|Тогордо Антони
|5
|0
|9.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|10.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|11.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|12.
|Нзола М'Бала
|2
|1
|13.
|Купиш Томаш
|2
|0
|14.
|Скалья Луиджи Альберто
|2
|0
|15.
|Якимовски Никола
|2
|0
|16.
|Москати Марко
|2
|0
|17.
|Кулибали Мамаду
|2
|0
|18.
|Колпани Андреа
|2
|0
|19.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|20.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|21.
|Оджер Мозес
|1
|0
|22.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|23.
|Дальмонте Никола
|1
|0
|24.
|Пищек Филип
|1
|0
|25.
|Дини Андреа
|1
|0
|26.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|27.
|Кандела Антонио
|1
|0
|28.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|29.
|Кристиан Каус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|29.03% (9)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|0
|Трапани
|3.13% (1)
|21.88% (7)
|31.25% (10)
|9.38% (3)
|25% (8)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: + = -Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла
Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе
Трапани Последние 20 матчей: + = -Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла
Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани
Последние игры между собой
Козенца: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Трапани: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|31
|22
|8
|1
|55 - 15
|74
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|48 - 34
|52
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|40 - 32
|52
|4.
|Специя
|1:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|45 - 34
|51
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|33 - 25
|49
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|31
|13
|8
|10
|37 - 37
|47
|7.
|Салернитана
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 37
|44
|8.
|Кьево
|0:0 Заявка
|31
|10
|13
|8
|36 - 31
|43
|9.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 38
|42
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 35
|42
|11.
|Пиза
|1:1 Заявка
|31
|10
|11
|10
|39 - 38
|41
|12.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 37
|40
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 47
|39
|14.
|Венеция
|2:0 Заявка
|31
|9
|12
|10
|30 - 34
|39
|15.
|Юве Стабия
|0:0 Заявка
|31
|10
|7
|14
|38 - 49
|37
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 39
|34
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 47
|33
|18.
|Трапани
|2:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|36 - 53
|32
|19.
|Козенца
|1:2 Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 38
|30
|20.
|Ливорно
|0:2 Заявка
|31
|5
|6
|20
|26 - 51
|21