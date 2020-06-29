  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
2:2
Конец матча

Стадион:
Трапани
0'
19' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
0:1
20' Пенальти
Тогордо Антони
24' Желтая карточка
Пальяруло Лука
0:1
24' Не забитый пенальти
Бруччини Мирко
0:2
37' Гол
Дальмонте Никола
1:2
40' Гол
Баэс Хайме
49' Желтая карточка
Касасола Тиаго
57' Желтая карточка
Пищек Филип
63' Вторая желтая карточка
Пальяруло Лука
76' Желтая карточка
Тогордо Антони
78' Желтая карточка
Асенсио Рауль
2:2
90' Гол
Асенсио Рауль
90'+7
33
Перина
Пьетро
4
Капела
Анибал
14
Скьяви
Раффаэле
18
Леджиттимо
Маттео
15
Касасола
Тиаго
6
Бро
Жереми
21
Бруччини
Мирко
27
Биттанте
Лука
17
Машаш
Зинедин
32
Баэс
Хайме
9
Асенсио
Рауль
12
Карнесекки
Марко
31
Пиррелло
Роберто
18
Буонджорно
Алессандро
4
Пальяруло
Лука
23
Купиш
Томаш
28
Колпани
Андреа
10
Кулибали
Мамаду
37
Грильо
Фаусто
5
Тогордо
Антони
26
Пищек
Филип
34
Дальмонте
Никола
Козенца
3-4-2-1
Трапани
3-4-1-2

Ход матча

19'
Скьяви Раффаэле
 
20'
0:1
Тогордо Антони
24'
 
Пальяруло Лука
24'
Бруччини Мирко
0:1
37'
0:2
Дальмонте Никола
(Тогордо Антони)
40'
Баэс Хайме
(Касасола Тиаго)
1:2
46'
Ривьер Эммануэль
Машаш Зинедин
 
46'
Шаудоне Даниэле
Бруччини Мирко
 
49'
Касасола Тиаго
 
57'
 
Пищек Филип
61'
Монако Сальваторе
Скьяви Раффаэле
 
63'
 
Пальяруло Лука
65'
Корси Анджело
Касасола Тиаго
 
66'
 
Сконьямилло Стефано
Колпани Андреа
71'
 
Фелице Эвакуо
Пищек Филип
72'
 
Оджер Мозес
Дальмонте Никола
72'
Карретта Мирко
Леджиттимо Маттео
 
76'
 
Тогордо Антони
78'
Асенсио Рауль
 
89'
 
Бен-Давид Шай-Пиньяс
Грильо Фаусто
90'
 
Алой Сальваторе
Тогордо Антони
90'
Асенсио Рауль
2:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 14 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 8 0.26
2. Бруччини Мирко 6 (2) 0.19
3. Асенсио Рауль 6 0.19
4. Баэс Хайме 4 0.13
5. Шаудоне Даниэле 3 0.1
6. Пьерини Николас 3 0.1
7. Карретта Мирко 2 0.06
8. Машаш Зинедин 1 0.03
9. Лазаар Ашраф 1 0.03
10. Бро Жереми 1 0.03
11. Касасола Тиаго 0 0
12. Презиосо Марио 0 0
13. Биттанте Лука 0 0
14. Д'Орацио Томмазо 0 0
15. Коне Бенджамин 0 0
Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 16 (1) 0.52
2. Тогордо Антони 7 (4) 0.23
3. Луперини Грегорио 3 0.1
4. Фелице Эвакуо 2 0.06
5. Москати Марко 2 0.06
6. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
7. Нзола М'Бала 1 0.03
8. Ферретти Даниэле 1 0.03
9. Дальмонте Никола 1 0.03
10. Кулибали Мамаду 1 0.03
11. Пищек Филип 0 0
12. Дель Прете Лоренцо 0 0
13. Страндберг Стефан 0 0
14. Якимовски Никола 0 0
15. Корапи Франческо 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Идда Риккардо 8 1
2. Кануте Франк 6 1
3. Шаудоне Даниэле 4 2
4. Бруччини Мирко 7 0
5. Монако Сальваторе 6 0
6. Капела Анибал 4 1
7. Перина Пьетро 5 0
8. Д'Орацио Томмазо 5 0
9. Леджиттимо Маттео 4 0
10. Скьяви Раффаэле 3 0
11. Ривьер Эммануэль 3 0
12. Корси Анджело 3 0
13. Касасола Тиаго 3 0
14. Асенсио Рауль 1 1
15. Греко Леандро 2 0
16. Биттанте Лука 2 0
17. Баэс Хайме 2 0
18. Презиосо Марио 2 0
19. Коне Бенджамин 2 0
20. Литтери Джанлука 1 0
21. Карретта Мирко 1 0
22. Лазаар Ашраф 1 0
23. Машаш Зинедин 1 0
24. Бро Жереми 1 0
25. Пьерини Николас 1 0
Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 13 1
2. Пальяруло Лука 5 2
3. Грильо Фаусто 5 1
4. Форнасьер Микеле 6 0
5. Тогордо Антони 6 0
6. Петтинари Стефано 5 0
7. Луперини Грегорио 5 0
8. Алой Сальваторе 5 0
9. Страндберг Стефан 1 2
10. Бьябьяни Джонатан 4 0
11. Дель Прете Лоренцо 4 0
12. Нзола М'Бала 2 1
13. Купиш Томаш 2 0
14. Скалья Луиджи Альберто 2 0
15. Якимовски Никола 2 0
16. Москати Марко 2 0
17. Пищек Филип 2 0
18. Кулибали Мамаду 2 0
19. Колпани Андреа 2 0
20. Фелице Эвакуо 1 0
21. Тулли Джакомо 1 0
22. Оджер Мозес 1 0
23. Ферретти Даниэле 1 0
24. Дальмонте Никола 1 0
25. Дини Андреа 1 0
26. Буонджорно Алессандро 1 0
27. Кандела Антонио 1 0
28. Карнесекки Марко 1 0
29. Кристиан Каус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 15.63% (5) 18.75% (6) 31.25% (10) 15.63% (5) 18.75% (6) 0
 Трапани 2.94% (1) 23.53% (8) 32.35% (11) 8.82% (3) 23.53% (8) 8.82% (3)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла
Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе
Трапани Последние 20 матчей: + = -
Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла
Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани

Последние игры между собой

Козенца: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Трапани: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Трапани 2:2 Козенца Серия B Трапани 1:2 Козенца Кубок Трапани 0:2 Козенца Серия C Козенца 2:1 Трапани Серия C
Козенца 4:2 Трапани Серия C Трапани 1:2 Козенца Серия C
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 31 23 7 1 56 - 15 76
2. Кротоне Заявка 31 15 7 9 49 - 35 52
3. Читтаделла Заявка 31 15 7 9 41 - 32 52
4. Специя Заявка 31 14 8 9 45 - 35 50
5. Порденоне Заявка 31 14 7 10 39 - 37 49
6. Фрозиноне Заявка 31 13 9 9 33 - 27 48
7. Кьево Заявка 31 11 12 8 38 - 31 45
8. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
9. Пиза Заявка 31 11 10 10 40 - 38 43
10. Эмполи Заявка 31 10 12 9 34 - 36 42
11. Виртус Энтелла Заявка 31 11 8 12 37 - 40 41
12. Перуджа Заявка 31 11 7 13 30 - 38 40
13. Пескара Заявка 31 11 6 14 43 - 48 39
14. Венеция Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия Заявка 31 10 6 15 38 - 50 36
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи Заявка 31 9 6 16 39 - 48 33
18. Козенца Заявка 31 7 10 14 35 - 38 31
19. Трапани Заявка 31 6 12 13 36 - 54 30
20. Ливорно Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Козенца 2:2 Трапани онлайн

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