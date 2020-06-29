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Беневенто
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Юве Стабия
0'
23' Желтая карточка
Инсинье Роберто
24' Красная карточка
Кальдирола Лука
49'
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
14
Вольта
Массимо
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
21
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
4
Дель
Пинто
Лоренцо
19
Инсинье
Роберто
32
Мончини
Габриэле
16
Импрота
Риккардо
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
35
Тонуччи
Денис
31
Фацио
Паскуале
21
Элия
Сальваторе
30
Малламо
Алессандро
5
Кало
Джакомо
37
Кальвано
Симоне
8
Ди
Мариано
Франческо
18
Канотто
Луиджи
32
Форте
Франческо
Беневенто
4-3-3
Юве Стабия
4-3-1-2

Ход матча

23'
Инсинье Роберто
 
24'
Кальдирола Лука
 
26'
Туиа Алессандро
Дель Пинто Лоренцо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виола Николас 9 (4) 0.29
2. Сау Марко 8 0.26
3. Инсинье Роберто 7 0.23
4. Кода Массимо 7 0.23
5. Крагль Оливер 4 0.13
6. Импрота Риккардо 4 0.13
7. Маджио Кристиан 3 0.1
8. Мончини Габриэле 3 0.1
9. Туиа Алессандро 3 0.1
10. Арментерос Самуэль 3 0.1
11. Кальдирола Лука 2 0.06
12. Летиция Гаэтано 1 0.03
13. Тельо Андрес 1 0.03
14. Хетемай Перпарим 0 0
15. Дель Пинто Лоренцо 0 0
Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 13 (5) 0.42
2. Канотто Луиджи 5 0.16
3. Кало Джакомо 4 0.13
4. Сиссе Карамоко 4 0.13
5. Аддэ Брайт 2 0.06
6. Бифулько Альфредо 2 0.06
7. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
8. Элия Сальваторе 1 0.03
9. Тонуччи Денис 1 0.03
10. Кальвано Симоне 1 0.03
11. Медзавилла Адриано 1 0.03
12. Проведель Иван 1 0.03
13. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
14. Ицко Мариано 0 0
15. Витиелло Роберто 0 0
16. Мелара Фабрицио 0 0
17. Росси Алессандро 0 0
18. Риччи Джакомо 0 0
19. Карлини Массимилиано 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Маджио Кристиан 8 1
2. Кальдирола Лука 5 2
3. Скьяттарелла Паскуале 7 0
4. Вольта Массимо 5 1
5. Хетемай Перпарим 6 0
6. Тельо Андрес 3 1
7. Крагль Оливер 4 0
8. Кода Массимо 4 0
9. Летиция Гаэтано 4 0
10. Импрота Риккардо 2 1
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Туиа Алессандро 1 0
15. Арментерос Самуэль 1 0
16. Инсинье Роберто 1 0
17. Монтипо Лоренцо 1 0
Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 8 2
2. Джермони Лука 6 2
3. Кало Джакомо 9 0
4. Сиссе Карамоко 5 1
5. Риччи Джакомо 5 1
6. Фацио Паскуале 6 0
7. Форте Франческо 6 0
8. Канотто Луиджи 6 0
9. Тонуччи Денис 5 0
10. Аддэ Брайт 5 0
11. Кальвано Симоне 3 1
12. Витиелло Роберто 4 0
13. Трост Магнус 2 1
14. Руссо Данило 3 0
15. Бюхель Марсель 2 0
16. Росси Алессандро 2 0
17. Бифулько Альфредо 2 0
18. Дель Соле Фердинандо 2 0
19. Брандуани Паоло 2 0
20. Элия Сальваторе 2 0
21. Медзавилла Адриано 1 0
22. Аллеви Николас 1 0
23. Карлини Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 16.33% (8) 16.33% (8) 16.33% (8) 10.2% (5) 18.37% (9) 22.45% (11)
 Юве Стабия 18.75% (6) 25% (8) 3.13% (1) 9.38% (3) 21.88% (7) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто
Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия
Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Юве Стабия 1:1 Беневенто Серия B Юве Стабия 0:1 Беневенто Лега Про Беневенто 1:1 Юве Стабия Лега Про Беневенто 1:1 Юве Стабия Лега Про
Юве Стабия 1:2 Беневенто Лега Про Беневенто 1:1 Юве Стабия Серия C1 B Юве Стабия 1:0 Беневенто Серия C1 B Беневенто 1:1 Юве Стабия Серия C1 B Юве Стабия 2:1 Беневенто Серия C1 B Юве Стабия 0:1 Беневенто Серия C1 B Беневенто 2:1 Юве Стабия Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 Заявка 31 22 8 1 55 - 15 74
2. Кротоне 0:0 Заявка 31 15 7 9 48 - 34 52
3. Читтаделла 1:0 Заявка 31 15 7 9 40 - 32 52
4. Специя 1:1 Заявка 31 14 9 8 45 - 34 51
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 31 13 10 8 33 - 25 49
6. Порденоне 0:0 Заявка 31 13 8 10 37 - 37 47
7. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
8. Кьево 0:0 Заявка 31 10 13 8 36 - 31 43
9. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 31 11 9 11 37 - 38 42
10. Эмполи 0:0 Заявка 31 10 12 9 33 - 35 42
11. Пиза 1:1 Заявка 31 10 11 10 39 - 38 41
12. Перуджа 0:1 Заявка 31 11 7 13 30 - 37 40
13. Пескара 0:0 Заявка 31 11 6 14 42 - 47 39
14. Венеция 2:0 Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия 0:0 Заявка 31 10 7 14 38 - 49 37
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи 0:0 Заявка 31 9 6 16 38 - 47 33
18. Трапани 2:1 Заявка 31 7 11 13 36 - 53 32
19. Козенца 1:2 Заявка 31 7 9 15 34 - 38 30
20. Ливорно 0:2 Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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