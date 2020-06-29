Беневенто
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Чиро Вигорито
Юве Стабия
23' Желтая карточкаИнсинье Роберто
24' Красная карточкаКальдирола Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виола Николас
|9 (4)
|0.29
|2.
|Сау Марко
|8
|0.26
|3.
|Инсинье Роберто
|7
|0.23
|4.
|Кода Массимо
|7
|0.23
|5.
|Крагль Оливер
|4
|0.13
|6.
|Импрота Риккардо
|4
|0.13
|7.
|Маджио Кристиан
|3
|0.1
|8.
|Мончини Габриэле
|3
|0.1
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0.1
|10.
|Арментерос Самуэль
|3
|0.1
|11.
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|12.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|13.
|Тельо Андрес
|1
|0.03
|14.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|15.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|13 (5)
|0.42
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.16
|3.
|Кало Джакомо
|4
|0.13
|4.
|Сиссе Карамоко
|4
|0.13
|5.
|Аддэ Брайт
|2
|0.06
|6.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.06
|7.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|8.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|9.
|Тонуччи Денис
|1
|0.03
|10.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|11.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|12.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|13.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|14.
|Ицко Мариано
|0
|0
|15.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|16.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|17.
|Росси Алессандро
|0
|0
|18.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|19.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маджио Кристиан
|8
|1
|2.
|Кальдирола Лука
|5
|2
|3.
|Скьяттарелла Паскуале
|7
|0
|4.
|Вольта Массимо
|5
|1
|5.
|Хетемай Перпарим
|6
|0
|6.
|Тельо Андрес
|3
|1
|7.
|Крагль Оливер
|4
|0
|8.
|Кода Массимо
|4
|0
|9.
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|10.
|Импрота Риккардо
|2
|1
|11.
|Виола Николас
|3
|0
|12.
|Антей Лука
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|2
|0
|14.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|15.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|16.
|Инсинье Роберто
|1
|0
|17.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малламо Алессандро
|8
|2
|2.
|Джермони Лука
|6
|2
|3.
|Кало Джакомо
|9
|0
|4.
|Сиссе Карамоко
|5
|1
|5.
|Риччи Джакомо
|5
|1
|6.
|Фацио Паскуале
|6
|0
|7.
|Форте Франческо
|6
|0
|8.
|Канотто Луиджи
|6
|0
|9.
|Тонуччи Денис
|5
|0
|10.
|Аддэ Брайт
|5
|0
|11.
|Кальвано Симоне
|3
|1
|12.
|Витиелло Роберто
|4
|0
|13.
|Трост Магнус
|2
|1
|14.
|Руссо Данило
|3
|0
|15.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|16.
|Росси Алессандро
|2
|0
|17.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|18.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|19.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|20.
|Элия Сальваторе
|2
|0
|21.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|22.
|Аллеви Николас
|1
|0
|23.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|10.2% (5)
|18.37% (9)
|22.45% (11)
|Юве Стабия
|18.75% (6)
|25% (8)
|3.13% (1)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто
Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия
Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|31
|22
|8
|1
|55 - 15
|74
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|48 - 34
|52
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|40 - 32
|52
|4.
|Специя
|1:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|45 - 34
|51
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|33 - 25
|49
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|31
|13
|8
|10
|37 - 37
|47
|7.
|Салернитана
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 37
|44
|8.
|Кьево
|0:0 Заявка
|31
|10
|13
|8
|36 - 31
|43
|9.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 38
|42
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 35
|42
|11.
|Пиза
|1:1 Заявка
|31
|10
|11
|10
|39 - 38
|41
|12.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 37
|40
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 47
|39
|14.
|Венеция
|2:0 Заявка
|31
|9
|12
|10
|30 - 34
|39
|15.
|Юве Стабия
|0:0 Заявка
|31
|10
|7
|14
|38 - 49
|37
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 39
|34
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 47
|33
|18.
|Трапани
|2:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|36 - 53
|32
|19.
|Козенца
|1:2 Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 38
|30
|20.
|Ливорно
|0:2 Заявка
|31
|5
|6
|20
|26 - 51
|21