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Беневенто
1:0
Конец матча

Стадион:
Юве Стабия
0'
23' Желтая карточка
Инсинье Роберто
24' Красная карточка
Кальдирола Лука
49' Желтая карточка
Вольта Массимо
64' Желтая карточка
Тонуччи Денис
1:0
71' Гол
Сау Марко
76' Желтая карточка
Элия Сальваторе
90'+5
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
14
Вольта
Массимо
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
21
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
4
Дель
Пинто
Лоренцо
19
Инсинье
Роберто
32
Мончини
Габриэле
16
Импрота
Риккардо
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
35
Тонуччи
Денис
31
Фацио
Паскуале
21
Элия
Сальваторе
30
Малламо
Алессандро
5
Кало
Джакомо
37
Кальвано
Симоне
8
Ди
Мариано
Франческо
18
Канотто
Луиджи
32
Форте
Франческо
Беневенто
4-3-3
Юве Стабия
4-3-1-2

Ход матча

23'
Инсинье Роберто
 
24'
Кальдирола Лука
 
26'
Туиа Алессандро
Дель Пинто Лоренцо
 
49'
Вольта Массимо
 
58'
 
Бифулько Альфредо
Малламо Алессандро
64'
 
Тонуччи Денис
68'
 
Аддэ Брайт
Кальвано Симоне
68'
 
Ди Дженнаро Давид
Ди Мариано Франческо
69'
Тельо Андрес
Инсинье Роберто
 
70'
Сау Марко
Мончини Габриэле
 
71'
Сау Марко
(Скьяттарелла Паскуале)
1:0
76'
 
Элия Сальваторе
81'
Барба Федерико
Импрота Риккардо
 
81'
 
Росси Алессандро
Канотто Луиджи
81'
 
Мелара Фабрицио
Кало Джакомо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виола Николас 9 (4) 0.29
2. Сау Марко 9 0.29
3. Инсинье Роберто 7 0.23
4. Кода Массимо 7 0.23
5. Крагль Оливер 4 0.13
6. Импрота Риккардо 4 0.13
7. Маджио Кристиан 3 0.1
8. Мончини Габриэле 3 0.1
9. Туиа Алессандро 3 0.1
10. Арментерос Самуэль 3 0.1
11. Кальдирола Лука 2 0.06
12. Летиция Гаэтано 1 0.03
13. Тельо Андрес 1 0.03
14. Хетемай Перпарим 0 0
15. Скьяттарелла Паскуале 0 0
16. Дель Пинто Лоренцо 0 0
Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 13 (5) 0.42
2. Канотто Луиджи 5 0.16
3. Кало Джакомо 4 0.13
4. Сиссе Карамоко 4 0.13
5. Аддэ Брайт 2 0.06
6. Бифулько Альфредо 2 0.06
7. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
8. Элия Сальваторе 1 0.03
9. Тонуччи Денис 1 0.03
10. Кальвано Симоне 1 0.03
11. Медзавилла Адриано 1 0.03
12. Проведель Иван 1 0.03
13. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
14. Ицко Мариано 0 0
15. Витиелло Роберто 0 0
16. Мелара Фабрицио 0 0
17. Росси Алессандро 0 0
18. Риччи Джакомо 0 0
19. Карлини Массимилиано 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Маджио Кристиан 8 1
2. Кальдирола Лука 5 2
3. Вольта Массимо 6 1
4. Скьяттарелла Паскуале 7 0
5. Хетемай Перпарим 6 0
6. Тельо Андрес 3 1
7. Крагль Оливер 4 0
8. Кода Массимо 4 0
9. Летиция Гаэтано 4 0
10. Импрота Риккардо 2 1
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Туиа Алессандро 1 0
15. Арментерос Самуэль 1 0
16. Инсинье Роберто 1 0
17. Монтипо Лоренцо 1 0
Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 8 2
2. Джермони Лука 6 2
3. Кало Джакомо 9 0
4. Сиссе Карамоко 5 1
5. Риччи Джакомо 5 1
6. Тонуччи Денис 6 0
7. Фацио Паскуале 6 0
8. Форте Франческо 6 0
9. Канотто Луиджи 6 0
10. Аддэ Брайт 5 0
11. Кальвано Симоне 3 1
12. Витиелло Роберто 4 0
13. Трост Магнус 2 1
14. Руссо Данило 3 0
15. Элия Сальваторе 3 0
16. Бюхель Марсель 2 0
17. Росси Алессандро 2 0
18. Бифулько Альфредо 2 0
19. Дель Соле Фердинандо 2 0
20. Брандуани Паоло 2 0
21. Медзавилла Адриано 1 0
22. Аллеви Николас 1 0
23. Карлини Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 16% (8) 16% (8) 16% (8) 10% (5) 20% (10) 22% (11)
 Юве Стабия 18.75% (6) 25% (8) 3.13% (1) 9.38% (3) 21.88% (7) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто
Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия
Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Юве Стабия 1:1 Беневенто Серия B Юве Стабия 0:1 Беневенто Лега Про Беневенто 1:1 Юве Стабия Лега Про Беневенто 1:1 Юве Стабия Лега Про
Юве Стабия 1:2 Беневенто Лега Про Беневенто 1:1 Юве Стабия Серия C1 B Юве Стабия 1:0 Беневенто Серия C1 B Беневенто 1:1 Юве Стабия Серия C1 B Юве Стабия 2:1 Беневенто Серия C1 B Юве Стабия 0:1 Беневенто Серия C1 B Беневенто 2:1 Юве Стабия Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 31 23 7 1 56 - 15 76
2. Кротоне Заявка 31 15 7 9 49 - 35 52
3. Читтаделла Заявка 31 15 7 9 41 - 32 52
4. Специя Заявка 31 14 8 9 45 - 35 50
5. Порденоне Заявка 31 14 7 10 39 - 37 49
6. Фрозиноне Заявка 31 13 9 9 33 - 27 48
7. Кьево Заявка 31 11 12 8 38 - 31 45
8. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
9. Пиза Заявка 31 11 10 10 40 - 38 43
10. Эмполи Заявка 31 10 12 9 34 - 36 42
11. Виртус Энтелла Заявка 31 11 8 12 37 - 40 41
12. Перуджа Заявка 31 11 7 13 30 - 38 40
13. Пескара Заявка 31 11 6 14 43 - 48 39
14. Венеция Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия Заявка 31 10 6 15 38 - 50 36
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи Заявка 31 9 6 16 39 - 48 33
18. Козенца Заявка 31 7 10 14 35 - 38 31
19. Трапани Заявка 31 6 12 13 36 - 54 30
20. Ливорно Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
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