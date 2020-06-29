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Порденоне
0:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
8' Желтая карточка
Побега Томмазо
11' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
25' Желтая карточка
Канделлоне Леонардо
45' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
50'
26
Бассоли
Алессандро
20
Газбарро
Андреа
13
Чиурриа
Патрик
27
Канделлоне
Леонардо
Порденоне
4-3-1-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

8'
Побега Томмазо
 
11'
 
Паолуччи Андреа
25'
Канделлоне Леонардо
 
45'
 
Сеттембрини Андреа

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 8 0.26
2. Гавацци Давиде 4 0.13
3. Побега Томмазо 4 0.13
4. Буррай Сальваторе 3 (2) 0.1
5. Чиурриа Патрик 3 (1) 0.1
6. Барисон Альберто 3 0.1
7. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.06
8. Кампорезе Микеле 2 0.06
9. Канделлоне Леонардо 1 0.03
10. Мисурака Джанвито 1 0.03
11. Де Агостини Микеле 1 0.03
12. Маццокко Давиде 1 0.03
13. Газбарро Андреа 0 0
14. Цаммарини Роберто 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Лука Джузеппе 10 (3) 0.32
2. Поли Фабрицио 5 0.16
3. Скенетти Андреа 4 (1) 0.13
4. Манкосу Маттео 3 (2) 0.1
5. Де Лука Мануэль 2 0.06
6. Пеллиццер Микеле 2 0.06
7. Эрамо Мирко 1 0.03
8. Тоскано Марко 1 0.03
9. Паолуччи Андреа 1 0.03
10. Кьоза Марко 1 0.03
11. Морра Клаудио 1 0.03
12. Маццители Лука 1 0.03
13. Серникола Леонардо 1 0.03
14. Родригес Алехандро 1 (1) 0.03
15. Сала Марко 0 0
16. Криалезе Карло 0 0
17. Копполаро Мауро 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 7 1
2. Кампорезе Микеле 6 1
3. Стриццоло Лука 6 1
4. Побега Томмазо 7 0
5. Де Агостини Микеле 6 0
6. Кьяретти Лукас 4 1
7. Альмичи Альберто 5 0
8. Барисон Альберто 5 0
9. Маццокко Давиде 5 0
10. Мисурака Джанвито 3 0
11. Гавацци Давиде 3 0
12. Канделлоне Леонардо 3 0
13. Паза Симоне 1 1
14. Бассоли Алессандро 2 0
15. Семенцато Даниэль 2 0
16. Бокалон Риккардо 2 0
17. Цаммарини Роберто 2 0
18. Фольякко Алессандро 2 0
19. Ди Грегорио Микеле 2 0
20. Моначелло Гаетано 1 0
21. Чиурриа Патрик 1 0
22. Газбарро Андреа 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Де Лука Джузеппе 5 2
2. Пеллиццер Микеле 8 0
3. Сеттембрини Андреа 6 1
4. Контини Никита 7 0
5. Копполаро Мауро 7 0
6. Маццители Лука 5 1
7. Паолуччи Андреа 6 0
8. Скенетти Андреа 4 1
9. Кьоза Марко 3 1
10. Эрамо Мирко 4 0
11. Поли Фабрицио 3 0
12. Ниццетто Лука 2 0
13. Адорьян Кристиан 2 0
14. Криалезе Карло 2 0
15. Тоскано Марко 2 0
16. Сала Марко 2 0
17. Куррарино Микеле 2 0
18. Дези Якопо 1 0
19. Манкосу Маттео 1 0
20. Де Лука Мануэль 1 0
21. Чаджиа Мутир 1 0
22. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 18.18% (6) 9.09% (3) 33.33% (11) 15.15% (5) 9.09% (3) 15.15% (5)
 Виртус Энтелла 7.41% (2) 18.52% (5) 33.33% (9) 11.11% (3) 3.7% (1) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия
Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Серия B Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Серия C
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 Заявка 31 22 8 1 55 - 15 74
2. Кротоне 0:0 Заявка 31 15 7 9 48 - 34 52
3. Читтаделла 1:0 Заявка 31 15 7 9 40 - 32 52
4. Специя 1:1 Заявка 31 14 9 8 45 - 34 51
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 31 13 10 8 33 - 25 49
6. Порденоне 0:0 Заявка 31 13 8 10 37 - 37 47
7. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
8. Кьево 0:0 Заявка 31 10 13 8 36 - 31 43
9. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 31 11 9 11 37 - 38 42
10. Эмполи 0:0 Заявка 31 10 12 9 33 - 35 42
11. Пиза 1:1 Заявка 31 10 11 10 39 - 38 41
12. Перуджа 0:1 Заявка 31 11 7 13 30 - 37 40
13. Пескара 0:0 Заявка 31 11 6 14 42 - 47 39
14. Венеция 2:0 Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия 0:0 Заявка 31 10 7 14 38 - 49 37
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи 0:0 Заявка 31 9 6 16 38 - 47 33
18. Трапани 2:1 Заявка 31 7 11 13 36 - 53 32
19. Козенца 1:2 Заявка 31 7 9 15 34 - 38 30
20. Ливорно 0:2 Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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