Порденоне
0:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Виртус Энтелла
8' Желтая карточкаПобега Томмазо
11' Желтая карточкаПаолуччи Андреа
25' Желтая карточкаКанделлоне Леонардо
45' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Бруно АндреаНападающий
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|8
|0.26
|2.
|Гавацци Давиде
|4
|0.13
|3.
|Побега Томмазо
|4
|0.13
|4.
|Буррай Сальваторе
|3 (2)
|0.1
|5.
|Чиурриа Патрик
|3 (1)
|0.1
|6.
|Барисон Альберто
|3
|0.1
|7.
|Кьяретти Лукас
|2 (1)
|0.06
|8.
|Кампорезе Микеле
|2
|0.06
|9.
|Канделлоне Леонардо
|1
|0.03
|10.
|Мисурака Джанвито
|1
|0.03
|11.
|Де Агостини Микеле
|1
|0.03
|12.
|Маццокко Давиде
|1
|0.03
|13.
|Газбарро Андреа
|0
|0
|14.
|Цаммарини Роберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Лука Джузеппе
|10 (3)
|0.32
|2.
|Поли Фабрицио
|5
|0.16
|3.
|Скенетти Андреа
|4 (1)
|0.13
|4.
|Манкосу Маттео
|3 (2)
|0.1
|5.
|Де Лука Мануэль
|2
|0.06
|6.
|Пеллиццер Микеле
|2
|0.06
|7.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|8.
|Тоскано Марко
|1
|0.03
|9.
|Паолуччи Андреа
|1
|0.03
|10.
|Кьоза Марко
|1
|0.03
|11.
|Морра Клаудио
|1
|0.03
|12.
|Маццители Лука
|1
|0.03
|13.
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|14.
|Родригес Алехандро
|1 (1)
|0.03
|15.
|Сала Марко
|0
|0
|16.
|Криалезе Карло
|0
|0
|17.
|Копполаро Мауро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буррай Сальваторе
|7
|1
|2.
|Кампорезе Микеле
|6
|1
|3.
|Стриццоло Лука
|6
|1
|4.
|Побега Томмазо
|7
|0
|5.
|Де Агостини Микеле
|6
|0
|6.
|Кьяретти Лукас
|4
|1
|7.
|Альмичи Альберто
|5
|0
|8.
|Барисон Альберто
|5
|0
|9.
|Маццокко Давиде
|5
|0
|10.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|11.
|Гавацци Давиде
|3
|0
|12.
|Канделлоне Леонардо
|3
|0
|13.
|Паза Симоне
|1
|1
|14.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|15.
|Семенцато Даниэль
|2
|0
|16.
|Бокалон Риккардо
|2
|0
|17.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|18.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|19.
|Ди Грегорио Микеле
|2
|0
|20.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|21.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|22.
|Газбарро Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Лука Джузеппе
|5
|2
|2.
|Пеллиццер Микеле
|8
|0
|3.
|Сеттембрини Андреа
|6
|1
|4.
|Контини Никита
|7
|0
|5.
|Копполаро Мауро
|7
|0
|6.
|Маццители Лука
|5
|1
|7.
|Паолуччи Андреа
|6
|0
|8.
|Скенетти Андреа
|4
|1
|9.
|Кьоза Марко
|3
|1
|10.
|Эрамо Мирко
|4
|0
|11.
|Поли Фабрицио
|3
|0
|12.
|Ниццетто Лука
|2
|0
|13.
|Адорьян Кристиан
|2
|0
|14.
|Криалезе Карло
|2
|0
|15.
|Тоскано Марко
|2
|0
|16.
|Сала Марко
|2
|0
|17.
|Куррарино Микеле
|2
|0
|18.
|Дези Якопо
|1
|0
|19.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|20.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|21.
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|22.
|Бонини Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|33.33% (11)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|Виртус Энтелла
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|33.33% (9)
|11.11% (3)
|3.7% (1)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия
Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|31
|22
|8
|1
|55 - 15
|74
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|48 - 34
|52
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|40 - 32
|52
|4.
|Специя
|1:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|45 - 34
|51
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|33 - 25
|49
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|31
|13
|8
|10
|37 - 37
|47
|7.
|Салернитана
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 37
|44
|8.
|Кьево
|0:0 Заявка
|31
|10
|13
|8
|36 - 31
|43
|9.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 38
|42
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 35
|42
|11.
|Пиза
|1:1 Заявка
|31
|10
|11
|10
|39 - 38
|41
|12.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 37
|40
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 47
|39
|14.
|Венеция
|2:0 Заявка
|31
|9
|12
|10
|30 - 34
|39
|15.
|Юве Стабия
|0:0 Заявка
|31
|10
|7
|14
|38 - 49
|37
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 39
|34
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 47
|33
|18.
|Трапани
|2:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|36 - 53
|32
|19.
|Козенца
|1:2 Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 38
|30
|20.
|Ливорно
|0:2 Заявка
|31
|5
|6
|20
|26 - 51
|21