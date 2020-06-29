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Читтаделла
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Перуджа
0'
4' Желтая карточка
Конате Амара
29' Желтая карточка
Панико Джузеппе
40' Желтая карточка
Рози Алеандро
1:0
40' Пенальти
Дьяв Давиде
43' Желтая карточка
Проя Федерико
51'
1
Палеари
Альберто
25
Вентола
Кристиан
5
Адорни
Давиде
6
Камильяно
Агостино
13
Риццо
Альберто
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
8
Проя
Федерико
11
Панико
Джузеппе
19
Де
Марки
Микаэль
9
Дьяв
Давиде
22
Фулиньяти
Андреа
2
Рози
Алеандро
33
Анджелла
Габриэле
6
Сгарби
Филиппо
16
Бензар
Ромарио
23
Фальцерано
Марчелло
15
Конате
Амара
14
Николусси
Кавилья
Ханс
7
Маццокки
Паскуале
9
Йемелло
Пьетро
36
Мелькьорри
Федерико
Читтаделла
4-3-1-2
Перуджа
3-5-2

Ход матча

4'
 
Конате Амара
23'
 
Райкович Слободан
Анджелла Габриэле
29'
Панико Джузеппе
 
40'
 
Рози Алеандро
40'
Дьяв Давиде
1:0
43'
Проя Федерико
 
46'
 
Нзита Мардоки
Бензар Ромарио
46'
 
Куан Кристиан
Конате Амара

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 12 (1) 0.39
2. Йори Мануэль 8 (7) 0.26
3. Проя Федерико 5 0.16
4. Луппи Давиде 3 0.1
5. Вита Алессио 3 0.1
6. Д'Урсо Кристиан 3 0.1
7. Бенедетти Амедео 1 0.03
8. Станко Франческо 1 0.03
9. Адорни Давиде 1 0.03
10. Паван Никола 1 0.03
11. Целар Жан 1 0.03
12. Розафио Марко 0 0
13. Бранка Симоне 0 0
14. Панико Джузеппе 0 0
15. Вриони Джакомо 0 0
16. Буссалья Андреа 0 0
Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йемелло Пьетро 17 (9) 0.55
2. Мелькьорри Федерико 3 0.1
3. Буонаюто Кристиан 2 0.06
4. Капоне Кристиан 2 0.06
5. Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
6. Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
7. Фаласко Никола 1 0.03
8. Маццокки Паскуале 1 0.03
9. Куан Кристиан 1 0.03
10. Фальчинелли Диего 1 (1) 0.03
11. Фальцерано Марчелло 0 0
12. Рози Алеандро 0 0
13. Балич Андрия 0 0
14. Карраро Марко 0 0
15. Драгомир Влад 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Бенедетти Амедео 10 0
2. Дьяв Давиде 10 0
3. Адорни Давиде 8 1
4. Йори Мануэль 9 0
5. Бранка Симоне 5 1
6. Проя Федерико 5 1
7. Гирингелли Лука 6 0
8. Пертиконе Романо 5 0
9. Гарджуло Марио 5 0
10. Паван Никола 4 0
11. Вита Алессио 3 0
12. Панико Джузеппе 3 0
13. Палеари Альберто 3 0
14. Мора Кристиан 3 0
15. Луппи Давиде 2 0
16. Камильяно Агостино 2 0
17. Розафио Марко 2 0
18. Д'Урсо Кристиан 2 0
19. Буссалья Андреа 2 0
20. Фраре Доменико 2 0
21. Станко Франческо 1 0
22. Риццо Альберто 1 0
23. Целар Жан 1 0
24. Де Марки Микаэль 1 0
Перуджа
# Игрок      
1. Рози Алеандро 8 1
2. Йемелло Пьетро 5 1
3. Фаласко Никола 5 1
4. Ди Кьяра Джанлука 4 1
5. Карраро Марко 4 1
6. Драгомир Влад 3 1
7. Викарио Гульельмо 4 0
8. Сгарби Филиппо 4 0
9. Дьомбер Норберт 2 1
10. Куан Кристиан 2 1
11. Греко Леандро 3 0
12. Мелькьорри Федерико 3 0
13. Фальчинелли Диего 3 0
14. Нзита Мардоки 3 0
15. Анджелла Габриэле 2 0
16. Буонаюто Кристиан 2 0
17. Конате Амара 2 0
18. Райкович Слободан 1 0
19. Фальцерано Марчелло 1 0
20. Маццокки Паскуале 1 0
21. Капоне Кристиан 1 0
22. Бьянкимано Андреа 1 0
23. Фернандес Пауло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 15.79% (6) 10.53% (4) 15.79% (6) 18.42% (7) 18.42% (7) 21.05% (8)
 Перуджа 7.69% (2) 23.08% (6) 15.38% (4) 7.69% (2) 38.46% (10) 7.69% (2)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла
Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла
Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто
Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Перуджа 0:2 Читтаделла Серия B Перуджа 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 1:3 Читтаделла Серия B
Читтаделла 1:1 Перуджа Серия B Читтаделла 1:1 Перуджа Серия B Перуджа 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Читтаделла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 Заявка 31 22 8 1 55 - 15 74
2. Кротоне 0:0 Заявка 31 15 7 9 48 - 34 52
3. Читтаделла 1:0 Заявка 31 15 7 9 40 - 32 52
4. Специя 1:1 Заявка 31 14 9 8 45 - 34 51
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 31 13 10 8 33 - 25 49
6. Порденоне 0:0 Заявка 31 13 8 10 37 - 37 47
7. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
8. Кьево 0:0 Заявка 31 10 13 8 36 - 31 43
9. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 31 11 9 11 37 - 38 42
10. Эмполи 0:0 Заявка 31 10 12 9 33 - 35 42
11. Пиза 1:1 Заявка 31 10 11 10 39 - 38 41
12. Перуджа 0:1 Заявка 31 11 7 13 30 - 37 40
13. Пескара 0:0 Заявка 31 11 6 14 42 - 47 39
14. Венеция 2:0 Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия 0:0 Заявка 31 10 7 14 38 - 49 37
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи 0:0 Заявка 31 9 6 16 38 - 47 33
18. Трапани 2:1 Заявка 31 7 11 13 36 - 53 32
19. Козенца 1:2 Заявка 31 7 9 15 34 - 38 30
20. Ливорно 0:2 Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
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