Читтаделла
2:0
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Перуджа
4' Желтая карточкаКонате Амара
29' Желтая карточкаПанико Джузеппе
39' Желтая карточкаРози Алеандро
1:0
40' ПенальтиДьяв Давиде
43' Желтая карточкаПроя Федерико
2:0
56' ПенальтиДьяв Давиде
80' Желтая карточкаД'Урсо Кристиан
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
Ход матча
4'
29'
39'
40'
1:0
43'
56'
2:0
80'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|13 (2)
|0.42
|2.
|Йори Мануэль
|8 (7)
|0.26
|3.
|Проя Федерико
|5
|0.16
|4.
|Луппи Давиде
|3
|0.1
|5.
|Вита Алессио
|3
|0.1
|6.
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0.1
|7.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.03
|8.
|Станко Франческо
|1
|0.03
|9.
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|10.
|Паван Никола
|1
|0.03
|11.
|Целар Жан
|1
|0.03
|12.
|Розафио Марко
|0
|0
|13.
|Бранка Симоне
|0
|0
|14.
|Панико Джузеппе
|0
|0
|15.
|Вриони Джакомо
|0
|0
|16.
|Буссалья Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йемелло Пьетро
|17 (9)
|0.55
|2.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.1
|3.
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.06
|4.
|Капоне Кристиан
|2
|0.06
|5.
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|6.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|7.
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|8.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.03
|9.
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Фальчинелли Диего
|1 (1)
|0.03
|11.
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|12.
|Рози Алеандро
|0
|0
|13.
|Балич Андрия
|0
|0
|14.
|Карраро Марко
|0
|0
|15.
|Драгомир Влад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Амедео
|10
|0
|2.
|Дьяв Давиде
|10
|0
|3.
|Адорни Давиде
|8
|1
|4.
|Йори Мануэль
|9
|0
|5.
|Бранка Симоне
|5
|1
|6.
|Проя Федерико
|5
|1
|7.
|Гирингелли Лука
|6
|0
|8.
|Пертиконе Романо
|5
|0
|9.
|Гарджуло Марио
|5
|0
|10.
|Паван Никола
|4
|0
|11.
|Вита Алессио
|3
|0
|12.
|Панико Джузеппе
|3
|0
|13.
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0
|14.
|Палеари Альберто
|3
|0
|15.
|Мора Кристиан
|3
|0
|16.
|Луппи Давиде
|2
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|2
|0
|18.
|Розафио Марко
|2
|0
|19.
|Буссалья Андреа
|2
|0
|20.
|Фраре Доменико
|2
|0
|21.
|Станко Франческо
|1
|0
|22.
|Риццо Альберто
|1
|0
|23.
|Целар Жан
|1
|0
|24.
|Де Марки Микаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рози Алеандро
|8
|1
|2.
|Йемелло Пьетро
|5
|1
|3.
|Фаласко Никола
|5
|1
|4.
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|1
|5.
|Карраро Марко
|4
|1
|6.
|Драгомир Влад
|3
|1
|7.
|Викарио Гульельмо
|4
|0
|8.
|Сгарби Филиппо
|4
|0
|9.
|Дьомбер Норберт
|2
|1
|10.
|Куан Кристиан
|2
|1
|11.
|Греко Леандро
|3
|0
|12.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0
|13.
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|14.
|Нзита Мардоки
|3
|0
|15.
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|16.
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|17.
|Конате Амара
|2
|0
|18.
|Райкович Слободан
|1
|0
|19.
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|20.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|21.
|Капоне Кристиан
|1
|0
|22.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|23.
|Фернандес Пауло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|15% (6)
|10% (4)
|17.5% (7)
|20% (8)
|17.5% (7)
|20% (8)
|Перуджа
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|38.46% (10)
|7.69% (2)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла
Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла
Перуджа Последние 20 матчей: + = -Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто
Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|31
|23
|7
|1
|56 - 15
|76
|2.
|Кротоне
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|49 - 35
|52
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|41 - 32
|52
|4.
|Специя
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 35
|50
|5.
|Порденоне
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 37
|49
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|33 - 27
|48
|7.
|Кьево
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 31
|45
|8.
|Салернитана
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 37
|44
|9.
|Пиза
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|40 - 38
|43
|10.
|Эмполи
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|34 - 36
|42
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|37 - 40
|41
|12.
|Перуджа
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 38
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 48
|39
|14.
|Венеция
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|30 - 34
|39
|15.
|Юве Стабия
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|38 - 50
|36
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 39
|34
|17.
|Асколи
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|39 - 48
|33
|18.
|Козенца
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|35 - 38
|31
|19.
|Трапани
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|36 - 54
|30
|20.
|Ливорно
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|26 - 51
|21