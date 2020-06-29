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Читтаделла
2:0
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
4' Желтая карточка
Конате Амара
29' Желтая карточка
Панико Джузеппе
39' Желтая карточка
Рози Алеандро
1:0
40' Пенальти
Дьяв Давиде
43' Желтая карточка
Проя Федерико
2:0
56' Пенальти
Дьяв Давиде
80' Желтая карточка
Д'Урсо Кристиан
90'+7
1
Палеари
Альберто
25
Вентола
Кристиан
5
Адорни
Давиде
6
Камильяно
Агостино
13
Риццо
Альберто
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
8
Проя
Федерико
11
Панико
Джузеппе
19
Де
Марки
Микаэль
9
Дьяв
Давиде
22
Фулиньяти
Андреа
2
Рози
Алеандро
33
Анджелла
Габриэле
6
Сгарби
Филиппо
16
Бензар
Ромарио
23
Фальцерано
Марчелло
15
Конате
Амара
14
Николусси
Кавилья
Ханс
7
Маццокки
Паскуале
9
Йемелло
Пьетро
36
Мелькьорри
Федерико
Читтаделла
4-3-1-2
Перуджа
3-5-2

Ход матча

4'
 
Конате Амара
23'
 
Райкович Слободан
Анджелла Габриэле
29'
Панико Джузеппе
 
39'
 
Рози Алеандро
40'
Дьяв Давиде
1:0
43'
Проя Федерико
 
46'
 
Нзита Мардоки
Бензар Ромарио
46'
 
Куан Кристиан
Конате Амара
56'
Дьяв Давиде
2:0
63'
 
Буонаюто Кристиан
Йемелло Пьетро
66'
Фраре Доменико
Вентола Кристиан
 
66'
Станко Франческо
Дьяв Давиде
 
75'
Мора Кристиан
Камильяно Агостино
 
76'
Д'Урсо Кристиан
Проя Федерико
 
76'
 
Капоне Кристиан
Рози Алеандро
80'
Д'Урсо Кристиан
 
86'
Бенедетти Амедео
Риццо Альберто
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 13 (2) 0.42
2. Йори Мануэль 8 (7) 0.26
3. Проя Федерико 5 0.16
4. Луппи Давиде 3 0.1
5. Вита Алессио 3 0.1
6. Д'Урсо Кристиан 3 0.1
7. Бенедетти Амедео 1 0.03
8. Станко Франческо 1 0.03
9. Адорни Давиде 1 0.03
10. Паван Никола 1 0.03
11. Целар Жан 1 0.03
12. Розафио Марко 0 0
13. Бранка Симоне 0 0
14. Панико Джузеппе 0 0
15. Вриони Джакомо 0 0
16. Буссалья Андреа 0 0
Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йемелло Пьетро 17 (9) 0.55
2. Мелькьорри Федерико 3 0.1
3. Буонаюто Кристиан 2 0.06
4. Капоне Кристиан 2 0.06
5. Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
6. Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
7. Фаласко Никола 1 0.03
8. Маццокки Паскуале 1 0.03
9. Куан Кристиан 1 0.03
10. Фальчинелли Диего 1 (1) 0.03
11. Фальцерано Марчелло 0 0
12. Рози Алеандро 0 0
13. Балич Андрия 0 0
14. Карраро Марко 0 0
15. Драгомир Влад 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Бенедетти Амедео 10 0
2. Дьяв Давиде 10 0
3. Адорни Давиде 8 1
4. Йори Мануэль 9 0
5. Бранка Симоне 5 1
6. Проя Федерико 5 1
7. Гирингелли Лука 6 0
8. Пертиконе Романо 5 0
9. Гарджуло Марио 5 0
10. Паван Никола 4 0
11. Вита Алессио 3 0
12. Панико Джузеппе 3 0
13. Д'Урсо Кристиан 3 0
14. Палеари Альберто 3 0
15. Мора Кристиан 3 0
16. Луппи Давиде 2 0
17. Камильяно Агостино 2 0
18. Розафио Марко 2 0
19. Буссалья Андреа 2 0
20. Фраре Доменико 2 0
21. Станко Франческо 1 0
22. Риццо Альберто 1 0
23. Целар Жан 1 0
24. Де Марки Микаэль 1 0
Перуджа
# Игрок      
1. Рози Алеандро 8 1
2. Йемелло Пьетро 5 1
3. Фаласко Никола 5 1
4. Ди Кьяра Джанлука 4 1
5. Карраро Марко 4 1
6. Драгомир Влад 3 1
7. Викарио Гульельмо 4 0
8. Сгарби Филиппо 4 0
9. Дьомбер Норберт 2 1
10. Куан Кристиан 2 1
11. Греко Леандро 3 0
12. Мелькьорри Федерико 3 0
13. Фальчинелли Диего 3 0
14. Нзита Мардоки 3 0
15. Анджелла Габриэле 2 0
16. Буонаюто Кристиан 2 0
17. Конате Амара 2 0
18. Райкович Слободан 1 0
19. Фальцерано Марчелло 1 0
20. Маццокки Паскуале 1 0
21. Капоне Кристиан 1 0
22. Бьянкимано Андреа 1 0
23. Фернандес Пауло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 15% (6) 10% (4) 17.5% (7) 20% (8) 17.5% (7) 20% (8)
 Перуджа 7.69% (2) 23.08% (6) 15.38% (4) 7.69% (2) 38.46% (10) 7.69% (2)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла
Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла
Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто
Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Перуджа 0:2 Читтаделла Серия B Перуджа 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 1:3 Читтаделла Серия B
Читтаделла 1:1 Перуджа Серия B Читтаделла 1:1 Перуджа Серия B Перуджа 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Читтаделла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 31 23 7 1 56 - 15 76
2. Кротоне Заявка 31 15 7 9 49 - 35 52
3. Читтаделла Заявка 31 15 7 9 41 - 32 52
4. Специя Заявка 31 14 8 9 45 - 35 50
5. Порденоне Заявка 31 14 7 10 39 - 37 49
6. Фрозиноне Заявка 31 13 9 9 33 - 27 48
7. Кьево Заявка 31 11 12 8 38 - 31 45
8. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
9. Пиза Заявка 31 11 10 10 40 - 38 43
10. Эмполи Заявка 31 10 12 9 34 - 36 42
11. Виртус Энтелла Заявка 31 11 8 12 37 - 40 41
12. Перуджа Заявка 31 11 7 13 30 - 38 40
13. Пескара Заявка 31 11 6 14 43 - 48 39
14. Венеция Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия Заявка 31 10 6 15 38 - 50 36
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи Заявка 31 9 6 16 39 - 48 33
18. Козенца Заявка 31 7 10 14 35 - 38 31
19. Трапани Заявка 31 6 12 13 36 - 54 30
20. Ливорно Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
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