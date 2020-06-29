Пескара
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Эмполи
33' Желтая карточкаЖурковски Шимон
38' Желтая карточкаДруди Мирко
16
Друди
Мирко
25
Крекко
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Друди МиркоЗащитник
- Защитник
-
25 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Мане ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nicola Legrottaglie
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
33'
38'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галано Кристиан
|12 (1)
|0.39
|2.
|Мачин Хосе
|7 (1)
|0.23
|3.
|Дзаппа Габриэле
|4
|0.13
|4.
|Мемушай Ледиан
|3
|0.1
|5.
|Маньеро Риккардо
|3 (2)
|0.1
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2 (1)
|0.06
|7.
|Тумминелло Марко
|2 (1)
|0.06
|8.
|Крекко Лука
|1
|0.03
|9.
|Бетелла Давиде
|1
|0.03
|10.
|Бошич Милош
|1
|0.03
|11.
|Кампаньяро Уго
|1
|0.03
|12.
|Чофани Маттео
|1
|0.03
|13.
|Пуччарелли Мануэль
|1
|0.03
|14.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.03
|15.
|Клеменца Лука
|1
|0.03
|16.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.03
|17.
|Кастанос Григорис
|0
|0
|18.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|19.
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|20.
|Друди Мирко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|9 (1)
|0.29
|2.
|Фраттези Давиде
|5
|0.16
|3.
|Ла Гумина Антонино
|4 (1)
|0.13
|4.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.1
|5.
|Байрами Недим
|3
|0.1
|6.
|Дези Якопо
|2
|0.06
|7.
|Штулац Лео
|2
|0.06
|8.
|Балковец Юре
|1
|0.03
|9.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|10.
|Сьерральта Франсиско
|1
|0.03
|11.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.03
|12.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|13.
|Морео Стефано
|0
|0
|14.
|Весели Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Друди Мирко
|8
|0
|2.
|Пальмьеро Лука
|6
|1
|3.
|Чофани Маттео
|4
|1
|4.
|Мемушай Ледиан
|5
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|5
|0
|6.
|Машанджело Эдоардо
|5
|0
|7.
|Бетелла Давиде
|3
|1
|8.
|Сконьямильо Дженнаро
|4
|0
|9.
|Бузеллато Массимилиано
|4
|0
|10.
|Мачин Хосе
|4
|0
|11.
|Брунори Маттео
|4
|0
|12.
|Маньеро Риккардо
|2
|0
|13.
|Дель Гроссо Кристиано
|2
|0
|14.
|Бальцано Антонио
|2
|0
|15.
|Галано Кристиан
|2
|0
|16.
|Крекко Лука
|2
|0
|17.
|Бошич Милош
|2
|0
|18.
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|19.
|Божинов Валери
|0
|1
|20.
|Чиско Андреа
|0
|1
|21.
|Бруно Алессандро
|1
|0
|22.
|Клеменца Лука
|1
|0
|23.
|Тумминелло Марко
|1
|0
|24.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балковец Юре
|6
|1
|2.
|Бандинелли Филиппо
|5
|1
|3.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|4.
|Весели Фредерик
|4
|0
|5.
|Дези Якопо
|4
|0
|6.
|Майетта Доменико
|4
|0
|7.
|Фраттези Давиде
|4
|0
|8.
|Риччи Самуэле
|4
|0
|9.
|Лариби Карим
|2
|1
|10.
|Романьоли Симоне
|3
|0
|11.
|Сьерральта Франсиско
|3
|0
|12.
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|13.
|Антонелли Лука
|2
|0
|14.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|15.
|Пиррелло Роберто
|2
|0
|16.
|Фантаччи Томмазо
|2
|0
|17.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|18.
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|19.
|Штулац Лео
|1
|0
|20.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|21.
|Николау Димитриос
|1
|0
|22.
|Журковски Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|21.05% (8)
|18.42% (7)
|Эмполи
|24.14% (7)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: + = -Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара
Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи
Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара
Последние игры между собой
Пескара: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Эмполи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|31
|22
|8
|1
|55 - 15
|74
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|48 - 34
|52
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|40 - 32
|52
|4.
|Специя
|1:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|45 - 34
|51
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|33 - 25
|49
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|31
|13
|8
|10
|37 - 37
|47
|7.
|Салернитана
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 37
|44
|8.
|Кьево
|0:0 Заявка
|31
|10
|13
|8
|36 - 31
|43
|9.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 38
|42
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 35
|42
|11.
|Пиза
|1:1 Заявка
|31
|10
|11
|10
|39 - 38
|41
|12.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 37
|40
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 47
|39
|14.
|Венеция
|2:0 Заявка
|31
|9
|12
|10
|30 - 34
|39
|15.
|Юве Стабия
|0:0 Заявка
|31
|10
|7
|14
|38 - 49
|37
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 39
|34
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 47
|33
|18.
|Трапани
|2:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|36 - 53
|32
|19.
|Козенца
|1:2 Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 38
|30
|20.
|Ливорно
|0:2 Заявка
|31
|5
|6
|20
|26 - 51
|21