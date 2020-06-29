  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
1:1
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
33' Желтая карточка
Журковски Шимон
38' Желтая карточка
Друди Мирко
0:1
64' Гол
Чичиретти Амато
70' Желтая карточка
Бальцано Антонио
72' Желтая карточка
Пинна Симоне
1:1
77' Пенальти
Маньеро Риккардо
90'+7
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
16
Друди
Мирко
6
Сконьямильо
Дженнаро
25
Крекко
Лука
27
Дзаппа
Габриэле
31
Бузеллато
Массимилиано
37
Кастанос
Григорис
8
Мемушай
Ледиан
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
1
Бриньоли
Альберто
14
Пинна
Симоне
35
Сьерральта
Франсиско
6
Романьоли
Симоне
29
Балковец
Юре
25
Бандинелли
Филиппо
8
Штулац
Лео
10
Журковски
Шимон
11
Байрами
Недим
9
Морео
Стефано
37
Тутино
Дженнаро
Пескара
4-4-2
Эмполи
4-3-3

Ход матча

33'
 
Журковски Шимон
38'
Друди Мирко
 
61'
 
Манкузо Леонардо
Морео Стефано
61'
 
Чичиретти Амато
Тутино Дженнаро
64'
0:1
Чичиретти Амато
(Манкузо Леонардо)
70'
Бальцано Антонио
 
71'
 
Хендерсон Лиам
Бандинелли Филиппо
72'
Пуччарелли Мануэль
Дзаппа Габриэле
 
72'
Клеменца Лука
Кастанос Григорис
 
72'
 
Пинна Симоне
77'
Маньеро Риккардо
1:1
85'
 
Гаццола Марчелло
Пинна Симоне
85'
Божинов Валери
Маньеро Риккардо
 
86'
 
Фраттези Давиде
Штулац Лео
90'
Мелегони Филиппо
Бузеллато Массимилиано
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 12 (1) 0.39
2. Мачин Хосе 7 (1) 0.23
3. Маньеро Риккардо 4 (3) 0.13
4. Дзаппа Габриэле 4 0.13
5. Мемушай Ледиан 3 0.1
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.06
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.06
8. Крекко Лука 1 0.03
9. Бетелла Давиде 1 0.03
10. Бошич Милош 1 0.03
11. Кампаньяро Уго 1 0.03
12. Чофани Маттео 1 0.03
13. Пуччарелли Мануэль 1 0.03
14. Пальмьеро Лука 1 0.03
15. Клеменца Лука 1 0.03
16. Боррелли Дженнаро 1 0.03
17. Кастанос Григорис 0 0
18. Машанджело Эдоардо 0 0
19. Мелегони Филиппо 0 0
20. Друди Мирко 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 9 (1) 0.29
2. Фраттези Давиде 5 0.16
3. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.13
4. Тутино Дженнаро 3 0.1
5. Байрами Недим 3 0.1
6. Дези Якопо 2 0.06
7. Штулац Лео 2 0.06
8. Балковец Юре 1 0.03
9. Хендерсон Лиам 1 0.03
10. Чичиретти Амато 1 0.03
11. Сьерральта Франсиско 1 0.03
12. Бандинелли Филиппо 1 0.03
13. Фьямоцци Риккардо 0 0
14. Морео Стефано 0 0
15. Весели Фредерик 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Друди Мирко 8 0
2. Пальмьеро Лука 6 1
3. Чофани Маттео 4 1
4. Мемушай Ледиан 5 0
5. Кастанос Григорис 5 0
6. Машанджело Эдоардо 5 0
7. Бетелла Давиде 3 1
8. Сконьямильо Дженнаро 4 0
9. Бузеллато Массимилиано 4 0
10. Мачин Хосе 4 0
11. Брунори Маттео 4 0
12. Бальцано Антонио 3 0
13. Маньеро Риккардо 2 0
14. Дель Гроссо Кристиано 2 0
15. Галано Кристиан 2 0
16. Крекко Лука 2 0
17. Бошич Милош 2 0
18. Боррелли Дженнаро 2 0
19. Божинов Валери 0 1
20. Чиско Андреа 0 1
21. Бруно Алессандро 1 0
22. Клеменца Лука 1 0
23. Тумминелло Марко 1 0
24. Мелегони Филиппо 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 6 1
2. Бандинелли Филиппо 5 1
3. Хендерсон Лиам 4 0
4. Весели Фредерик 4 0
5. Дези Якопо 4 0
6. Майетта Доменико 4 0
7. Фраттези Давиде 4 0
8. Риччи Самуэле 4 0
9. Лариби Карим 2 1
10. Романьоли Симоне 3 0
11. Сьерральта Франсиско 3 0
12. Ла Гумина Антонино 3 0
13. Антонелли Лука 2 0
14. Тутино Дженнаро 2 0
15. Пиррелло Роберто 2 0
16. Фантаччи Томмазо 2 0
17. Ла Мантия Андреа 1 0
18. Фьямоцци Риккардо 1 0
19. Штулац Лео 1 0
20. Бриньоли Альберто 1 0
21. Николау Димитриос 1 0
22. Пинна Симоне 1 0
23. Журковски Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 12.82% (5) 12.82% (5) 10.26% (4) 23.08% (9) 20.51% (8) 20.51% (8)
 Эмполи 23.33% (7) 16.67% (5) 20% (6) 6.67% (2) 20% (6) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: + = -
Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара
Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи
Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара

Последние игры между собой

Пескара: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Эмполи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Эмполи 1:2 Пескара Серия B Эмполи 2:0 Пескара Кубок Пескара 0:1 Эмполи Серия B Эмполи 3:1 Пескара Серия B
Эмполи 1:1 Пескара Серия A Пескара 0:4 Эмполи Серия A Эмполи 2:0 Пескара Серия B Пескара 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:2 Пескара Серия B Пескара 3:2 Эмполи Серия B Пескара 1:0 Эмполи Серия B Эмполи 0:0 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 31 23 7 1 56 - 15 76
2. Кротоне Заявка 31 15 7 9 49 - 35 52
3. Читтаделла Заявка 31 15 7 9 41 - 32 52
4. Специя Заявка 31 14 8 9 45 - 35 50
5. Порденоне Заявка 31 14 7 10 39 - 37 49
6. Фрозиноне Заявка 31 13 9 9 33 - 27 48
7. Кьево Заявка 31 11 12 8 38 - 31 45
8. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
9. Пиза Заявка 31 11 10 10 40 - 38 43
10. Эмполи Заявка 31 10 12 9 34 - 36 42
11. Виртус Энтелла Заявка 31 11 8 12 37 - 40 41
12. Перуджа Заявка 31 11 7 13 30 - 38 40
13. Пескара Заявка 31 11 6 14 43 - 48 39
14. Венеция Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия Заявка 31 10 6 15 38 - 50 36
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи Заявка 31 9 6 16 39 - 48 33
18. Козенца Заявка 31 7 10 14 35 - 38 31
19. Трапани Заявка 31 6 12 13 36 - 54 30
20. Ливорно Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Друди Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Журковски Шимон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Пескара 1:1 Эмполи онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 